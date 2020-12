Diario de Radio Nacional 22/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Federalismo es hacer crecer cada región de la patria”

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: “Es un gran aporte para la federalización de la Argentina”

Gualeguaychú – ALBERTO FERNANDEZ: “Es una apuesta a federalizar de verdad el país”

Paraná – GUSTAVO BORDET: “Valoro la visión federal del gobierno nacional”

Mendoza – RAUL TIMERMAN: “El desafío de Alberto, es la generación de trabajo real”



Entrevista Federal – DORA BARRANCOS: “La muerte está más cerca de las mujeres pobres”

Buenos Aires – PAULA ESPAÑOL: “54% de inflación en 2019 y este año 20 puntos menos”

Buenos Aires – ROSARIO LUFRANO: Balance del año de gestión en los medios públicos

Libertador – A 30 años de su creación: Consolidarán el estatuto de ciudadanía del Mercosur

Río Senguer – Desde el 1° de enero de 2021: Entra en vigencia el PBU



Santo Tomé – FERNANDO PARUOLO: “Está claro que Macri operó para sacarlo a Rozanski”

Neuquén – JUAN CRUZ CASABONA: Se desconoce la peligrosidad de la nueva cepa de COVID-19

Bariloche – VICTOR PARODI: “La situación epidemiológica no está bien”

San Martín de Los Andes – Alejandro Apaolaza: “Esperamos una temporada exitosa y tranquila”

San Juan – CRISTIAN MORALES: La provincia promociona “Verano en casa”

Buenos Aires – GUSTAVO GENNUSO: “El turismo se empezó a mover”

Buenos Aires – PERANDONES: “Recaudos para que la nueva variante no ingrese al país”

Córdoba – LEVINGSTON MAC LEOD: “El nuevo linaje del COVID-19 se trasmite más rápido”



Buenos Aires – NILDA GOMEZ: “Una generación del rock vivió una pérdida y cambio”

Mendoza – GUILLERMO ELIZALODE: “Tiene una envergadura como la AUH”

Buenos Aires – HECTOR ORTIZ: “El gobierno porteño no escucha nuestros problemas”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Los jubilados de ayer y de hoy



LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó el acto de apertura de ofertas de la licitación internacional para readecuar y modernizar el aeropuerto de Concordia (Entre Ríos). “Lo que queremos con estas obras es que los que están en esta zona puedan encontrar el desarrollo que necesitan en el mismo lugar donde han nacido. Estas obras para el aeropuerto ayudará a federalizarla a Argentina. Unidos podemos hacerle más fácil la vida a los argentinos”, destacó Fernández.

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, encabezó el acto de apertura de sobres para la obra del aeropuerto binacional, el cual tendrá gestión compartida con Uruguay.

En ese marco, el mandatario argentino explicó que no se trata simplemente de construir un aeropuerto, con la importancia que ello tiene, sino que además “es un gran aporte para la federalización de la Argentina”.

LT 11 General Francisco Ramírez

El Gobernador Gustavo Bordet al momento de hablar, agradeció al Presidente Alfredo Fernandez la visita al la Provincia de Entre Ríos, ya que desde que comenzó la pandemia “es su tercer visita”.

LRA 42 Gualeguaychú

En Concordia, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, abrieron los sobres de una licitación internacional para readecuar el aeropuerto de Salto a las nuevas condiciones de la industria aérea.

En el acto desarrollado en la terminal aérea que se transformará un aeropuerto binacional, con gestión tanto de Argentina como de Uruguay, Fernández valoró el vínculo con el país vecino, y luego destacó que esta inversión con fondos del BID es una apuesta a “federalizar de verdad el país”.

LT 14 Paraná

Bordet fue el anfitrión durante la visita del presidente Alberto Fernández a Concordia, oportunidad en que se abrieron los sobres con las ofertas de la licitación internacional para readecuar y modernizar el aeropuerto local.

En el acto, Bordet dijo que la nueva obra “potenciará la producción y exportación de cítricos y arándanos”, y luego resaltó la integración regional que existe entre Concordia y la ciudad uruguaya de Salto, valorando “la visión federal del gobierno nacional”.

LRA 6 Mendoza

Timerman analizó el primer año de gestión del presidente Alberto Fernández y los desafíos de cara al próximo año.

“El saldo de la primera ola de coronavirus deja en Argentina 40 mil personas muertas, y más de un millón y medio de contagiados”, señaló Timerman, y luego recordó que el país ocupa el cuarto lugar de fallecimientos por cantidad de habitantes “pese a tener preparado un excelente sistema de Salud”. En este sentido, sostuvo que la prevención de la pandemia se vio afectada “por la conducta social”.

Entrevista Federal

La socióloga, historiadora feminista y asesora presidencial ad honorem Dora Barrancos fue la protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y, en diálogo con periodistas de todo el país, se refirió al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): “Esperamos que el 29 de diciembre podamos cumplir ese enorme salto cuántico en materia de libertad humana”, afirmó a una semana de que la iniciativa se debata en el Senado.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el último reporte de inflación acumulada de este año, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, remarcó: “Venimos de 54% del 2019, tenemos 20 puntos menos este 2020”. La funcionaria reveló en Buen Día que durante la pandemia se buscó mejorar la situación de la sociedad con diferentes programas y controles. “Hicimos más de 30 mil fiscalizaciones en el país en coordinación con las provincias y municipios, hubo 600 clausuras preventivas y actas”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), dialogó con Horacio Embón y dio detalles de los logros en el primer año de gestión en Radio Nacional y en Televisión Pública. “Este año empezamos a mostrar lo que queremos hacer de esta Radio Pública pero todavía falta un montón”, expresó.

“Cuando llegamos sabíamos que había que reconstruir y pasar a la acción. Había un abandono de decisiones y también de edificios”, señaló en el programa Embón en Nacional.

“Lo primero que dijimos cuando llegamos es que había que reconstruir y reparar años de destrato a trabajadores y trabajadoras”, dijo.

A su vez, detalló parte de las iniciativas que se impulsaron en cuestión de género y contó que “se llevaron a cabo capacitaciones con las 49 emisores de Radio Nacional” para abordar el tema en todo el país.

LV 8 Libertador

Rossana Surballe, embajadora plenipotenciaria de nuestro país, aseguró que “en marzo se van a cumplir 30 años desde que comenzó el Mercosur. Ese camino es un proceso que ha ido consolidándose, más allá de las distintas dirigencias políticas, y hay un marco normativo cada vez más consolidado”.

Luego, la diplomática agregó que “la plataforma del Mercosur es la base con la cual desarrollamos negociaciones comerciales con otros países, aunque los acuerdos van más allá de lo comercial, porque también abordan temáticas culturales y educativas”.

LRA 55 Río Senguer

El gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1° de enero de un Plan Básico Universal Obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y TV por suscripción, con un precio a partir de 150 pesos, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.

Marcelo Vidal, delegado provincial del ENACOM, se refirió a estos temas puntuales.

LRA 12 Santo Tomé

El ex Fiscal Federal de La Plata, Carlos Rozanski, solicitó la indagatoria de Mauricio Macri, Germán Garavano y Juan Bautista Mahiques por una maniobra en su contra, que involucró la liberación de Leonardo Fariña.

Según detalló Rozanski, tenía en su poder la causa por evasión impositiva agravada contra Leonardo Fariña, quien direccionó sus declaraciones contra Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el abogado del ex Fiscal, Fernando Paruolo, sostuvo que “Gendarmería le hizo inteligencia a Rozanski”.

LRA 43 Neuquén

El especialista en biología molecular del Instituto Leloir, se refirió a la mutación del virus que se registró en Inglaterra. El científico aseguró que “no es raro” que los virus muten. “Cuando uno habla de un virus en realidad se refiere a un pool de muchos virus que viven en el cuerpo al mismo tiempo con pequeños cambios”.

LRA 30 Bariloche

El funcionario, que integra el equipo de epidemiología de Bariloche y Rio Negro, cpnfirmó que los casos “se siguen sumando” y que los “equipos agotados están agotados”. “No hay lugar en las terapias intensivas”, describió.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El funcionario municipal se refirió a la temporada de turismo y aseguró que los números provisorios de ocupación muestran un 25% para Navidad y entre un 40% y un 50% a partir de Año Nuevo. Apaolaza aseguró que están trabajando para que se respeten todas las normas de prevención sanitaria y de distanciamiento social.

LRA 23 San Juan

Morales explicó en qué consiste el programa de asistencia recreativa para evitar la propagación del coronavirus. “El objetivo fue diseñar algo que genere un ámbito de recreación, resguardando la salud y protegiendo el estatus sanitario de nuestra provincia ya que se definió que se suspendían las Colonias de Verano que veníamos implementado en toda la provincia” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Gennuso se refirió a la temporada de verano en el marco de la pandemia de coronavirus y celebró que “el turismo se empezó a mover”. En Rezo por vos, detalló las distintas actividades que se pueden realizar en el lugar, al tiempo que precisó las diferentes restricciones que hay para prevenir contagios: “Sabemos que hay tener mucho cuidado. Hemos reconvertido la ciudad para que haya más cuidados”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La directora Científica del Instituto Anlis-Malbrán Claudia Perandones se refirió a la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido y explicó cuáles son sus principales características. En Buen día, señaló que “es más contagiosa” y precisó que “aumenta la transmisibilidad en un 70%”. En tanto, aclaró que “no está asociada a un incremento de la severidad en el cuadro clínico”.

LRA 7 Córdoba

Mac Leod, quien vive en Inglaterra, señaló que la nueva variante del COVID-19 es una mutación que viene observándose desde septiembre.

Luego, la profesional explicó que la principal preocupación inglesa pasa por la explosión de casos en las últimas semanas. “Aquí, durante el verano, se fomentó la circulación y los viajes. Y los casos empezaron a subir”, indicó la científica, quien luego sostuvo que en la actualidad “observamos un nuevo linaje del virus”.

LRA 1 Buenos Aires

El 30 de diciembre se conmemorarán 16 años de Cromañón. Nilda Gómez es madre de Mariano Alexis Benítez, víctima de dicha tragedia, es fundadora de Familias por la Vida y habló de los controles en los establecimientos en la actualidad.

“En la Ciudad se clausuran por fin de semana entre dos y tres locales”, contó la activista que trabaja para advertir a los dueños de los lugares que abrirán después de la pandemia.

“Tras Cromañón continuaron más muertes de padres y sobrevivientes”, declaró Gómez y agregó: “Hay consecuencias positivas ya que somos más para alertar, se crearon muchos espacios en el Ejecutivo que prenden la luz en la nocturnidad y lo que pasa con los chicos”.

LRA 6 Mendoza

Elizalde dio detalles del Plan Básico Universal Obligatorio para celulares, internet, TV paga y telefonía fija, el cual permitirá a un universo de la población argentina acceder a esos servicios con tarifas desde 150 pesos por mes.

“El Estado vuelve a tener un rol importante en la regulación, que significó el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre, como en el fomento de la conectividad para que rompamos esa brecha digital enorme que nos dejó el gobierno anterior, en el sentido que el sector minoritario accede a la conectividad y una gran mayoría queda excluido”, indicó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Ortiz planteó las distintas problemáticas que tiene el sector de la salud en la ciudad de Buenos Aires y pidió el reconocimiento a los enfermeros. “El gobierno de la Ciudad no escucha nuestros problemas y encima nos recorta. Lo único que hace son ajustes en la Salud”, sostuvo.

Sostuvo que ven “con preocupación la segunda ola” y lamentó que “ya son nueve los enfermeros fallecidos en la Ciudad”. Tras cuestionar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, manifestó: “No sabemos si el gobierno porteño piensa realmente en la pandemia o si está pensando más en los negocios inmobiliarios”.

LRA 1 Buenos Aires

“En la carrera de precios versus jubilaciones en el tramo de Cambiemos, solo hubo una suba de menos de 4 puntos en el marco de la mentira de la Reparación Histórica, esa denominación obscena que permitió el blanqueo de guita negra de parientes y amigos pero que no movió el bolsillo de los jubilados. Es que la combinación de inflación en un 70 % y el aumento de salarios en el otro 30 %, determinaron esa pérdida del poder adquisitivo”, señaló Mario.

LRA 1 Buenos Aires

El suero equino hiperinmune fue aprobado esta mañana por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) bajo registro de condiciones especiales para pacientes moderados y severos.

El anuncio se produce cuando el mundo tiene la atención puesta en los procesos de aprobación de las diferentes vacunas contra la COVID-19 y del comienzo de las distintas aplicaciones a la población.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción en Ecuador, tras conocerse la nueva cepa del Covid-19 que se desató en Gran Bretaña. La medida rige desde hoy y será por 30 días; además, habrá toque de queda por dos semanas, que incluye ley seca, medida que, además, regirá durante las Fiestas de fin de año.

LRA 43 Neuquén

El científico aseguró que “el hecho en sí no es relevante” porque el virus cambia y siempre habrá “algo nuevo”. Y agregó: “Cuando un habla de un virus, en realidad se refiere a un “pool de muchos virus” que viven en el cuerpo al mismo tiempo con pequeños cambios y cada tanto uno de esos cambios permite que replique más rápido o contagie un poco más”.

LRA 29 San Luis

La provincia de San Juan realizó un reporte extraordinario para difundir las prácticas de prevención para los festejos de Navidad y Año Nuevo. indicaron que se levantará la restricción horaria para la circulación de personas y para las reuniones en domicilios particulares. Por otra parte, indicaron que la actividad comercial mantendrá la limitación horaria hasta las 02:00 y que se encuentran disponibles los centros de testeos gratuitos y voluntarios para toda la comunidad.

LT 14 Paraná

Haddad se manifestó preocupado por la profundización de la grieta en la Argentina. Al respecto, sostuvo que “pensábamos que de alguna manera el gobierno nacional venía a dar un salto para adelante, y no paramos de escuchar que la culpa la tiene el anterior gobierno”.

Luego, Haddad indició que hay “un 40% de pobres, el poder adquisitivo decreció a la mitad y los sueldos están congelados. En Argentina necesitamos superar esa etapa y ponernos de acuerdo en algunas cosas, entre ellas la desigualdad brutal que hay”.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo cuenta que el gobierno de México logró modificar una Ley que permitió revisar los acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y gracias a ello el pueblo mexicano supo que los espías estadounidenses se desempeñaban en diversas actividades en territorio mexicano sin la obligación de informar al gobierno local.

LRA 52 Chos Malal

Más de 600 personas participaron el fin de semana de la feria Germinar en Neuquén Capital, donde la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) llevó a cabo la venta de 300 chivitos y corderos del norte neuquino.

LRA 23 San Juan

La ley 8.834, sancionada en 2012, establece el horario final de la jornada laboral de los empleados de comercio durante la víspera de Navidad y Año Nuevo, según el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Moral aclaró que tanto el 24 como el 31 de diciembre, el comercio trabajará hasta las 17.

LRA 6 Mendoza

Candelo, presidente de la Cámara de Empresas de Software, se refirió a la reciente reglamentación impulsada por el gobierno nacional de la Ley de Economía del Conocimiento, y dijo que “este es un sector pujante y una esperanza para el país, y es muy bueno incluso a nivel mundial, porque es una industria que crece y tiene apoyo del Estado”.

Luego, Candelo contó que “el software en Argentina y el mundo es demandante de empleo, y en nuestro país en particular siempre están faltando entre cinco mil y diez mil puestos para cubrir por año”.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos informó que los gremios estatales y docentes, fueron llamados a una reunión que se realizará este miércoles a las 11 horas para analizar la situación de los trabajadores.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet anunció que habrá un bono de fin de año para activos y jubilados.

LRA 3 Santa Rosa

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Santa Rosa presentó la Cooperativa de Trabajo “René Salamanca La Pampa”, dentro del Programa Nacional ´Potenciar Trabajo´.

“Unos 65 trabajadores y trabajadoras realizan actividades de obra en general, mantenimiento de parques, deforestación y desinfección con control de plagas, entre otras iniciativas”, explicó Walter Brandimarte, coordinador provincial de desocupados y precarizados de la CCC.

LRA 42 Gualeguaychú

En octubre de este año, la textil Rontaltex incumplió por tercera vez con un fallo judicial que le ordena reincorporar a su lugar de trabajo al operario Gastón Silva, despedido sin causa en noviembre de 2018.

Mañana, miércoles a las 10 horas, distintas organizaciones gremiales se juntarán para reclamar en las puertas de Rontaletex, mediante una radio abierta realizada por los trabajadores.

LRA 14 Santa Fe

Los gremios estatales anunciaron un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo para mañana para rechazar la propuesta del Gobierno de la provincia de Santa Fe que oscila entre el 7% y 12%, según la categoría.

LV 8 Libertador

Celia Mayorga, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y de la Mesa Agraria, explicó cuáles son los reclamos principales que desarrollarán a través de un ´feriazo´ en la Plaza Independencia.

“Nos solidarizamos con el pueblo de Mendoza llevando nuestra producción a un precio justo. Pedimos la ley de Acceso a la Tierra para que la mayor parte de las familias dejemos de arrendar, accediendo a un PROCREAR. Por otra parte, pedimos apoyo urgente por la caída del granizo que en Lavalle ha sido arrasador. De las diez mil hectáreas afectadas, unas cinco mil pertenecen a la economía familiar”.

LT 14 Paraná

En un nuevo encuentro desarrollado entre las autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y los presidentes de los Círculos Médicos que la conforman, se determinó realizar un paro por siete días con suspensión del crédito a los afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). Será a partir del lunes 28 de diciembre, ante la falta de desagravio por parte de la Obra Social.

Según informó Rodolfo Nery, presidente de la FEMER, no hubo respuesta de la provincia ante el pedido de audiencia presentado al gobernador Gustavo Bordet la semana pasada.

LRA 12 Santo Tomé

El dirigente gremial del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, se explayó sobre la situación salarial de los docentes en Corrientes, diciendo que “el gobierno provincial tiene reservas para inyectar en el bolsillo de los trabajadores provinciales activos y pasivos. El gobernador hace una sobreactuación y hace que se olvida de un plus navideño que se va a pagar en dos cuotas, por eso queremos que se incorpore una suma de emergencia que sea superior a los 10 mil pesos”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Tengamos en cuenta que son personas que a veces no entienden lo que pasa y que no lo pueden expresar”, agregó Pamela. Y tan grave es la situación que “muchas familias deben recurrir a pasar las Fiestas en el baño abrazados a este familiar, para poder contenerlo”.

LRA 24 Río Grande

La directora ejectuiva de ANSES, Fernanda Raverta, firmó un convenio con el intendente de Río Grande, Martín Pérez, para la apertura de un punto de atención en el margen sur de la ciudad para la realización de trámites de la Seguridad Social y ampliará la capacidad operativa para la gestión de expedientes.

LRA 21 Santiago del Estero

Los centros emisores contarán con kits tecnológicos lo que permitirá un importante servicio y descentralizará las oficinas de la capital santiagueña en beneficio del Departamento Quebrachos y zonas aledañas.

LT 14 Paraná

El secretario General de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro, informó que las entidades no atenderán al público el 24 y el 31 de diciembre próximos, dado que el Banco Central otorgó asueto a los trabajadores del sector.

En tanto, aclaró que funcionarán con normalidad los canales electrónicos, banca móvil y cajeros automáticos.

LRA 3 Santa Rosa

El fuerte temporal con ráfagas, que en algunos casos superaron los 100 kilómetros por hora, provocó el pasado viernes caídas de árboles, daños en automóviles y otros destrozos en Santa Rosa y otras localidades de La Pampa.

Daniel Buschiazzo, investigador de Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa-CONICET y profesor en manejo de suelos de la Facultad de Agronomía, hizo un análisis de lo ocurrido.

LT 12 Paso de los Libres

Coulleri, defensor de dos aduaneros detenidos en la causa de contrabando y lavado de divisas en la frontera de Paso de los Libres con Brasil, comentó que “hoy esta palmariamente demostrado que es para criticar y para lamentarse la Justicia Federal que tenemos, porque pasaron tres años de la detención de los aduaneros sin juicio”.

Luego, el abogado agregó que “es una condena encubierta por lo que pasó esta gente”.

LRA 18 Río Turbio

Como todos los años, trabajadores municipales de Río Turbio que se desempeñan en el área de Recolección organizan el Recorrido Navideño.

LRA 57 El Bolsón

El reconocido poblador de El Bolsón arribó a la comarca andina en la década del 70′ para vivir en las comunidades “Del río Azul” y “El Arca”. Alvarez recordó cómo era El Bolsón en aquellas épocas y las formas de festejar la Navidad.

LRA 26 Resistencia

Chomiak se refirió a la importancia de la concreción del segundo acueducto, previsto para el segundo semestre de 2021.

“Entendemos que está próxima la llegada del agua potable, y con ella una mejor calidad de vida. El presidente Alberto Fernández me lo confirmó cuando estuve en la Casa Rosada. Quizá no a todo el sudoeste, pero sí a los charatenses, en función de los pocos metros que nos separan del segundo acueducto y la concreción de una gran red de conexiones domiciliarias, que alcanzará a más ocho mil familias“, expresó la mandataria.

LRA 5 Rosario

El concejal, que preside el bloque de Cambiemos, explicó cómo será el proces dea confección de mapas subterráneos que se aprobó la semana pasada en el Concejo Deliberante de Rosario. “Se trata de un mapeo para que cuando haya que hacer alguna obra o reparación no se encuentren con estructuras que puedan ocasionar fugas de gas, roturas de caños de agua, por ejemplo”, explicó.

LV 8 Libertador

“Fuimos a protestar por la presencia de Pablo Arancibia, el acusado de femicidio de Florencia Romano. Éramos unas 40 personas, aproximadamente, y de repente, cuando se decidió ir a reclamar en el portón del hospital, uno de los varones que se encontraban manifestando fue tomado por los guardias policiales que comenzaron a golpearlo. Eran unos ocho policías que lo golpearon sin razón”, informó Diego, vecino del neuropsiquiátrico y participante de la protesta.

LRA 7 Córdoba

El gobierno de Córdoba avanza con el proyecto de la Autovía Punilla, ahora con un trazado que atravesará el valle por el oeste de la ruta 38.

“Lo que podemos señalar es la ausencia de la participación ciudadana en la definición de la traza y de la consulta respecto a los posibles impactos que pueda haber en el lugar”, sostuvo el biólogo Federico Kopta, integrante del Foro Ambiente Córdoba.

LRA 7 Córdoba

Una investigación desarrollada por la Organización Mujeres en Tecnología (MET), reveló que en las empresas tecnológicas subsisten sesgos de Género que dificultan la inclusión, permanencia y desarrollo de las mujeres y personas de la diversidad. El estudio permitió desentrañar las causas de la brecha de género que persiste en este sector de la economía, donde apenas el 23% de los puestos son ocupados por mujeres.

“Es el reflejo de una sociedad donde persiste el machismo. Es interesante ponerlo sobre la mesa y entender que estas situaciones que se viven, sistemáticamente funcionan como mecanismo de exclusión”, dijo Soledad Salas, fundadora de MET.

LRA 14 Santa Fe

Organizaciones feministas se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para cuestionar una sentencia que considera que hubo “relación sentimental” entre una nena de 12 años y un hombre de 24. Un tribunal integrado por los jueces Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Bibiana Alonso decidió, el 15 de septiembre absolver a un hombre, por considerar que no entendía la criminalidad de su accionar, al mantener relaciones sexuales con una nena desde que tenía 11 años.

LRA 6 Mendoza

Natalia Saragueli es abogada feminista, docente e investigadora de la UBA y coautora del libro “Dicen que tuve un bebé”. El trabajo es una obra de Saragueli junto a Gloria Orrego Hoyos y María Lina Carrera, y se inspira en la historia de Belén, la joven tucumana criminalizada con 29 meses de prisión tras atravesar un aborto espontáneo.

“El libro cuenta la realidad de quienes fueron juzgadas con delitos inexistentes en el Código Penal. En estos casos, en nuestro país, se utiliza de forma relativamente regular calificaciones legales de tipos penales que no existen. Sin embargo, ninguna de ellas responde a un evento obstétrico”, explicó Saralegui.

LRA 6 Mendoza

Condenaron a 25 años de cárcel al ex titular del Sindicato de Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo (SPUNC), Víctor Yanzón, por violar a sus hijastras de manera sistemática cuando eran menores de edad.

El fiscal en Jefe de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, explicó que la investigación previa se basó en las declaraciones de las víctimas, actualmente de 21 y 23 años, quienes presentaron un relato contundente y sin fisuras, tras peritajes psicológicos que confirmaron que no fabulaban.

LRA 1 Buenos Aires

En historias de nuestra historia, Felipe Pigna dialogó con el historiador y periodista Hugo Chumbita, autor de numerosos libros sobre historia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Una Mujer”, Graciela Borges y Lorena Peverengo conversan con Tarina Laurino, hija de Anamá Ferreyra y ex modelo, que actualmente se desempeña como Consultora en Protocolo. Luego charlaron con Pedro Domingo Suero, más conocido como Pelusa Suero, comediante, locutor y actor, quien le dió voz a los personajes de Manuel García Ferré, tales como Larguirucho, El Profesor Neurus y Pucho, entre tantos otros. Habló de su trayectoria al lado de Ferré y de los proyectos más significativos en su carrera.

LRA 5 Rosario

Un recuerdo al campeonato obtenido por Newell’s Old Boys el 22 de diciembre de 1990, el día que Marcelo Bielsa, entrenador del club rosarino, exclamó el famoso: “¡Newell’s, carajo!” en la cancha de Ferro Carril Oeste con el empate frente a San Lorenzo.

Si no hay más remedio…

Ayer en la farmacia del barrio. Entró un señor y le preguntó al farmacéutico por un medicamento.

– “¿Cuánto cuesta?

– “1500 pesos”

– “¿Y el genérico?

– “300 pesos. Perooo…”.

– “¿Pero qué?”

– “Lo que cura no es la droga, si no la publicidad”.

