Recomendaciones del Comité de Crisis para las noches del 24 y el 31

Desde el último comunicado se procesaron 1342 muestras, registrándose 35 nuevos casos positivos para Coronavirus. Corresponden a las siguientes localidades y ciudades: 16 de Villa Mercedes, 11 de San Luis, 5 de La Punta, 1 de Juana Koslay y 2 residentes de la provincia de Córdoba.

Al momento en la provincia de San Luis se contabilizan 17.051 casos: 730 activos, 16.034 altas y 287 fallecidos.

Del total de los casos activos, 8 se encuentran en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

El brote registrado en la localidad de Unión se encuentra controlado y no se reportaron casos positivos en las últimas jornadas, por lo que a partir del día de la fecha, se levantan todas las restricciones anunciadas oportunamente, quedando en la misma situación que el resto de la provincia.

Para los festejos de Navidad y Año Nuevo, no regirá la restricción horaria para la circulación de personas, ni para las reuniones en domicilios particulares. La actividad comercial mantendrá la limitación horaria hasta las 02:00,

exceptuando farmacias y estaciones de servicio.

Se encuentran disponibles los centros de testeos gratuitos y voluntarios para toda la comunidad. El 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, estos puestos no realizarán toma de muestras.