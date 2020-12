“Se están tomando los recaudos para que la nueva variante no ingrese al país”

La directora Científica del Instituto Anlis-Malbrán Claudia Perandones se refirió a la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido y explicó cuáles son sus principales características. En Buen día, señaló que “es más contagiosa” y precisó que “aumenta la transmisibilidad en un 70%”. En tanto, aclaró que “no está asociada a un incremento de la severidad en el cuadro clínico”.

En comunicación con Diana Costanzo, sostuvo que frente a esta nueva variante “no se verifica que exista una posible variación en la efectividad vacunal”.

Perandones subrayó que en Argentina no se encontró ninguna nueva variante circulando y remarcó: “Estamos tomando todos los recaudos para que la nueva variante no ingrese al país y que, si ingresa, no se propague”.

En ese marco, pidió tener “los máximos cuidados” durante la celebración de las fiestas de fin de año y recordó que “la conducta colectiva es lo que más pesa”.