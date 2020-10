Diario de Radio Nacional 21/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Anunció el proyecto del Acueducto Santa Fe-Córdoba

Buenos Aires – FELIPE SOLA: Malvinas: La Asamblea de la OEA adopta declaración de apoyo

Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: Nueva plataforma online para el control de la obra pública

Buenos Aires – ALEJO RAMOS PADILLA: Stornelli sostuvo que el fallo del juez es “más de lo mismo”

Buenos Aires – NESTOR ESPOSITO: “Si Stornelli no fuera Fiscal ya estaría detenido”

Buenos Aires – CORTE SUPREMA: Postergó definición por traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Buenos Aires – GENDARMERIA NACIONAL: Múltiples allanamientos en causa por lavado de activos

Buenos Aires – PAPA FRANCISCO: Respaldó la unión civil entre personas del mismo género

Córdoba – JUAN MANUEL LLAMOSAS: “Los resultados son los esperados”

Patagonia – OSCAR ANTONENA: El ministro de Economía de Chubut tiene coronavirus

Mendoza – ITAU IBAÑEZ: Científica mendocina y su equipo lograron neutralizar el COVID-19

Santa Rosa – ROBERTO BERTONE: Búsqueda activa de positivos

Libertador – Para recuperados de COVID-19: Mendoza emitirá un certificado de inmunidad

Catamarca – Producción del barbijo CONICET: Tela antiviral, bactericida y fungicida

Paraná – EVA CLOSTER: “No hay orden de desalojo y no infringimos la ley”

Jujuy – Desalojo de Tusca Pacha: Topadoras avanzaron sobre viviendas de la comunidad

El Bolsón – CARRIQUEO WERKEN: “Para el problema de tierras hay leyes, pero no justicia”

Bariloche – PATRICIA PINCHUELO: “Lo que sucede ahora es lo mismo que la Campaña del Desierto”

Buenos Aires – Caso Chocobar: Rechazaron el planteo de la defensa para suspender el debate

Bahía Blanca – LUCIANO PARETTO: “La causa no aguanta más el estado procesal que tiene”

Mendoza – Oficina Anticorrupción: Denunció a Lemus, Rubinstein y Stanley

Buenos Aires – DIPUTADOS FRENTE DE TODOS: Proyecto “Vivienda Primera” en la Ciudad

Resistencia – CARLOS ARANDA: “Las protestas sociales no deben ser contenidas con garrote”

Salta – VERONICA HILARIO: Diputadas repudiaron la persecución política a feministas salteñas

San Martín de Los Andes – MANUEL GONCALVES: Se conmemora el Día del Derecho a la Identidad

Buenos Aires – CARLOS ROTTEMBERG: “El virus no distingue y eso nos unifica”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó que “el acceso al agua es un derecho humano”, al anunciar el proyecto del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, junto a los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti. Al encabezar el acto desde la residencia de Olivos, el mandatario destacó que “ahora hay voluntad política” para llevar adelante la obra y agradeció al Gobierno de Kuwait por la inversión para la realización del acueducto. “Este anuncio resuelve un problema: garantizar que llegue agua a todos los rincones donde los argentinos que lo necesiten”, dijo el mandatario, tras destacar “el esfuerzo conjunto de Santa Fe y Córdoba para desarrollar el acueducto”.

LRA 1 Buenos Aires

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas y reafirmó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido reanuden “cuanto antes” las negociaciones sobre la disputa de soberanía para encontrar una solución pacífica. “Tengo el gusto y honor de presentarme ante esta asamblea general para reafirmar una vez más, en nombre del pueblo y el Gobierno de mi país nuestro legítimo derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del sur y sobre los espacios marítimos circundantes”, comenzó su exposición el Canciller.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentó una plataforma online que posibilita el acceso a la información y el control ciudadano para el seguimiento de la obra pública. Explicó que el mapa permitirá conocer la ubicación de las obras públicas, realizar un seguimiento de los gastos en los proyectos y controlar el estado de avances de los trabajos a través de comentarios, imágenes, sugerencias o denuncias. “Todos los ciudadanos podrán entrar y hacer el seguimiento del estado de las obraS”, remarcó, al tiempo que precisó que actualmente “son 700 obras las que hoy están en marcha”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y los dejó cerca del envío a juicio como supuestos miembros de una “asociación ilícita paraestatal”. “El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, concluyó Ramos Padilla. En tanto, el fiscal en rebeldía volvió a negar su procesamiento y sostuvo que el fallo es “más de lo mismo”, “una especie de tortura del siglo XXI”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió los procesamientos dictados contra el fiscal federal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro en la causa conocida como el caso D’Alessio, donde se investigan presuntas maniobras de espionaje y extorsión. Por Radio Nacional Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales, aseguró que “la ampliación del procesamiento de Stonelli es la más complicada porque se agrava la figura que se le imputa y hay una caución real de 10 millones de pesos. No es un embargo, es maso menos lo mismo que tiene que pagar Lázaro Baéz para salir en libertar”. “Si Stornelli no fuera fiscal ya estaría detenido”, aseguró. “El fallo considera a Santoro como integrante de una asociación ilícita”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia analizó, pero no alcanzó ninguna definición sobre el caso de los tres jueces con sus traslados suspendidos, que pidieron la intervención del máximo tribunal luego de que tanto el Consejo de la Magistratura como el Senado objetaran sus cambios de fuero, decididos durante el Gobierno de Cambiemos. El acuerdo virtual de los ministros empezó al mediodía con el tratamiento de los pedidos de los jueces en primera fila del temario y terminó cerca de las 14, sin definiciones, dijeron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

Una serie de allanamientos eran realizados esta tarde por Gendarmería Nacional en el marco de una investigación por lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico, informaron fuentes de la fuerza. Se trata de una investigación que se inició hace casi dos años en torno a una organización criminal con vínculos en Bolivia, Chile y Perú.

LRA 1 Buenos Aires

El papa Francisco renovó el apoyo a la unión civil entre personas del mismo género y planteó su respaldo a que haya una ley “de convivencia civil para los gays”.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso”, planteó el Papa en el documental “Francesco”, del director ruso Evgeny Afineevsky que estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma.

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, señaló Jorge Bergoglio en el film que repasa varios ejes de su pontificado.

LRA 7 Córdoba

Llamosas aseguró que la ciudad logró contener la transmisión de COVID-19, luego de tres semanas de permanecer en fase 1. “Después de las semanas en las que decidimos retroceder, los resultados son los esperados”, expresó el intendente, y agregó que el tiempo de duplicación de los casos positivos pasó de “siete a 30 días, y se ha logrado frenar la escalada de contagios y que baje la cantidad de casos, obteniendo un promedio amesetado”.

LU 4 Patagonia

Antonena indicó que se encuentra con síntomas leves y transcurre su primer día en asilamiento, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes.

En tanto, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, informó que se está realizando el estudio del foco respecto a los contactos estrechos del ministro, los cuales serán comunicados de manera oficial.

LRA 6 Mendoza

Itatí Ibáñez, investigadora malargüina, forma parte del equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del CONICET que obtuvo los nano-anticuerpos VHH provenientes de las llamas y los anticuerpos IgY, derivados de la yema de los huevos de gallina, con capacidad de neutralizar la infección generado por el coronavirus.

LRA 3 Santa Rosa

El licenciado en enfermería y director Asociado del Hospital Centeno de General Pico, se refirió a la tarea que lleva adelante el equipo médico abocado a la búsqueda de casos de COVID-19 en Pico, el cual conforman 60 trabajadores y trabajadoras de la Salud.

LV 8 Libertador

Hebe Casado, médica inmunóloga, diputada provincial y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza, expresó su satisfacción por la iniciativa, diciendo que “el objetivo de esta propuesta es que se permita a recuperados de COVID-19 volver a su vida normal sin restricciones”.

LRA 27 Catamarca

Junto al gobernador Raúl Jalil, la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica, Eugenia Rosales Matienzo, presentó los nuevos barbijos que producirán los estudiantes y docentes de la Escuela Misión Monotécnica N°71 de Fray Mamerto Esquiú, con telas desarrolladas por el CONICET.

Esta iniciativa surgió gracias a un convenio con la empresa KOVI, con el fin de crear alrededor de 3.000 barbijos (en esta primera etapa) fabricados a partir de una tela antiviral, bactericida y fungicida, capaz de inhibir Coronavirus similar al SARS-CoV-2- (virus que causa el COVID-19-) en menos de cinco minutos.

LT 14 Paraná

Closter se refirió a la marcha que convocó Luis Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. “Uno de los objetivos de la marcha es ocultar el entramado corrupto, mafioso, estafador de los Etchevehere”, expresó Closter, quien luego indicó que otro de las metas es “presionar al Poder Judicial de Entre Ríos para que se posicione a favor de estos señores, que siempre se manejan apretando gente”.

LRA 22 Jujuy

Eugenia Calvó, trabajadora presente en los Alisos-Palpalá en el momento en el que se produjo el desalojo de la comunidad Tusca Pacha, dijo que “para llevar adelante el procedimiento se montó un descomunal operativo policial, que terminó con un violento desalojo y cuatro personas detenidas”.

LRA 57 El Bolsón

El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro pidió al Estado provincial la pronta implementación de la Ley de Relevamiento Territorial con el fin de avanzar en la solución de los reclamos territoriales de los pueblos originarios. También observó con dureza la actitud del Gobierno rionegrino en el desalojo de las ocupaciones en El Foyel.

LRA 30 Bariloche

La integrante de Feminismo Territorial Mapuche se refirió a la “apropiación territorial” en la que “más de 100 años después seguimos siendo las víctimas de esta embestida que viene por nuestro territorio”. “Seguimos siendo testigos de embestidas muy violentas”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral de Menores 2, que juzga al policía Luis Chocobar por haber matado por la espalda en 2017 a uno de los ladrones que asaltaron y apuñalaron en el barrio porteño de La Boca a un turista estadounidense, rechazó el planteo de la defensa para suspender el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, informaron fuentes judiciales.

LRA 13 Bahía Blanca

Luciano Peretto, es uno de los abogados que asiste a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo. Al aire de Mañana Nacional, se expresó respecto a la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien rechazó algunas medidas de prueba solicitadas por los fiscales los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

“Los fiscales han hecho un pedido oportuno. La causa ha tenido un grado de avance tan importante en el sentido de ir determinando responsabilidades penales en el marco de la investigación sobre qué pasó con Facundo, que la causa no aguanta más el estado procesal que tiene. Hay que empezar a pedir imputaciones, para nosotros, pedir detenciones. Los fiscales consideraron que previo a eso era necesaria la consolidación de prueba”.

LRA 6 Mendoza

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), dio detalles sobre la denuncia que presentó contra ex funcionarios del macrismo por las compras millonarias de vacunas y su posterior vencimiento. La OA denunció judicialmente que la gestión de Macri adquirió 600 mil dosis dentro del Calendario Nacional de Vacunación, y las dejó vencer en el interior de un frigorífico.

LRA 1 Buenos Aires

Los diputados del Frente de Todos Ofelia Fernández y Juan Manuel Valdés presentaron el proyecto Vivienda Primero en la Legislatura porteña que busca ayudar de manera integral a las personas en situación de calle. Una de las personas que participó de la propuesta fue el arquitecto Eduardo Reese, quien remarcó que “no se habla de paradores” y brindó más detalles: “Se habla de un stock que debe estar al servicio para dar una solución permanente y que está acompañada de otros programas sociales de contención”.

LRA 26 Resistencia

Aranda se refirió a la postura de Justicia Legítima sobre los hechos de violencia ocurridos recientemente, en especial tras el rol que tuvo en los mismos Gustavo Olivello, subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial de la provincia. “Entendemos que el gobierno debe buscar otros mecanismos que no sean el garrote, la bala o los perdigones de goma”, observó Aranda.

LRA 25 Salta

Integrantes de la Comisión de las Mujeres de la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron un proyecto de declaración en el que expresan preocupación y repudio a la violencia política y persecución sufrida por dos referentes feministas de la Provincia de Salta. Es con referencia a hechos que afectaron a la concejala de San Ramón de la Nueva Orán, Verónica Hilario, y a la Presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari.

LRA 53 San Martín de Los Andes

En diciembre del año 2004 el Congreso Nacional fijó a través de la ley 26.001 el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad en conmemoración de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de las niñas y los niños secuestrados por la última dictadura militar.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el empresario teatral, Carlos Rottemberg acerca de la situación del sector en el marco de la pandemia y de cara a la temporada de verano. Rottemberg, quien reconoció que la situación “excede a los argentinos”, y que “el virus no distingue geografías, clases sociales, religiones, ideología ni grietas; y eso nos unifica”; aseguró que nunca tuvo la “dicotomía entre salud y economía”. En tanto afirmó que desde su actividad se actúa con “responsabilidad”, señaló que los avances en cuanto a las aperturas y cambios que se van dando “son acordes a la curva sanitaria”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El dispositivo contó con el apoyo del Gobierno Provincial y está habilitado para usarse a nivel nacional. El aparato fue diseñado y desarrollado por profesionales de la empresa Grupo INBIO S.A., la Universidad Nacional de Rafaela y el Centro Tecnológico Rafaela.

LU 23 LAGO ARGENTINO CALAFATE

Los cambios que surgieron en el tratamiento a los pacientes que tienen coronavirus desde marzo hasta la actualidad, con testimonio de los afectados.

LRA 18 RIO TURBIO

Detalle de los equipos donados al Centro Integrador Comunitario Delia de Donna de Ortiz y al Hospital San Lucas que corresponden a las gestiones ante el ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz y ante el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni.

LRA 5 ROSARIO

“La realidad es que es la ciudad que más creció de la Argentina”, aseguró el intendente de Funes, ante el aumento poblacional de la vecina localidad durante la pandemia. En Nacional Rosario, alertó sobre dificultades en el sistema energético. “Tenemos entre 60 y 80 mil habitantes permanentes, y muchas casas quintas que pertenecen en el 85% a propietarios de Rosario. Estamos entre 800/900 permisos de construcción y hay crisis económica”, advirtió.

LRA 21 Santiago del Estero

La especialista se refirió a la importancia de los controles preventivos de las enfermedades crónicas no transmisibles en contexto de pandemia. Curet considera fundamental no cortar los tratamientos con las medicaciones correspondientes y realizar los controles necesarios.

LRA 27 Catamarca

“Teníamos internada desde hace un par de semanas a una mamá en sus últimas semanas de gestación y por cuestiones de índole obstétrica ayer fue intervenida y nació un bebé en buenas condiciones”, señaló el médico. Ovejero aclaró que “en principio no hay transmisión vertical”, madre-hijo.

LRA 1 Buenos Aires

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) crearon el primer test serológico que permite saber en cinco minutos si la persona está o estuvo infectada con el coronavirus. El investigador de Conicet Sebastián Cavalitto, uno de los líderes del proyecto, dialogó con el equipo de Rezo por vos y explicó que el nuevo test rápido se basa en la detección de anticuerpos en sangre mediante un principio inmunocromatográfico y detección visual, ya que el resultado se observa a simple vista por la aparición de líneas de color. Además, detalló cómo fue el paso a paso para lograr este resultado.

LRA 27 Catamarca

Palladino aseguró que “se trabajó con un protocolo general en todas las provincias” con respecto a los sepelios. La titular de la cartera sanitaria, se refirió a la primera muerte por Covid-19 registrada en Catamarca. “Siempre se generan vínculos con los pacientes y amanecimos con esta triste noticia, la del fallecimiento de nuestro primer paciente”, señaló.

LRA 52 Chos Malal

El médico dio detalles del sistema de salud en Zapala. “Actualmente la ocupación de camas, es la que viene manejando toda la provincia, estamos en 99% de ocupación de camas, estamos sobrepasados totalmente”. En cuanto al recurso humano, Piccoli señaló sobre que están haciendo “malabares”.

LRA 2 Viedma

El director del hospital local confirmó que todas las camas de terapiaintensiva están ocupadas por lo que están derivando a personas con otras patologías a centros de salud privados. “Estamos preocupados por la situación. Era algo previsto que esto podría ocurrir cuando arrancó la pandemia”, explicó el funcionario.

Política | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

El fiscal Héctor Iturrioz se expresó sobre el jury de enjuiciamiento impuesto en su contra por el Consejo de la Magistratura. Iturrioz indicó que hay intenciones de sacarlo del fuero penal, y adelantó que presentará una acción de amparo al respecto.

LRA 26 resistencia

Nadia García Amud, diputada provincial por el Partido Justicialista e integrante de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, se refirió a la designación del titular de la Defensoría del Pueblo del Chaco.

“Fue una experiencia distinta por las circunstancias impuestas por la pandemia. Algunos querían postergar el proceso, pero entendimos que debía hacerse ahora y por suerte tuvo la colaboración de todos los legisladores. Analizamos los aspectos requeridos de las 41 personas que se postularon”, finalizó García Amud.

LRA 6 Mendoza

Eduardo Schott, cónsul de Chile en Mendoza, informó sobre cómo será la participación de los residentes chilenos en la provincia durante el próximo domingo, cuando se dirima el referéndum constitucional.

LRA 6 Mendoza

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, se refirió al dinero que recibirá la comuna desde Nación en el marco del Programa ´Municipios de Pie´, cuyo fin es ofrecer una ayuda económica para la realización de obras de carácter público.

LV 4 San Rafael

El ingeniero Guillermo Amstutz asumió como jefe del Cuarto Distrito de Vialidad Nacional, y expresó que considera imprescindible “recuperar el mantenimiento de las rutas nacionales en el Sur, y también las que atraviesan las ciudades en la provincia”.

LRA 17 Zapala

El proyecto Ficha Limpia de Juntos Por el Cambio no obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. Contó con el voto favorable de los representantes de Juntos por el Cambio y Democracia Cristiana y la negativa de los legisladores del MPN, el FIT, Frente de Todos y Siempre. Esteves, impulsora del proyecto, explicó que el objetivo era establecer que las personas condenadas por delitos de corrupción, contra la vida, la integridad sexual, el estado civil y delitos contra la libertad, no puedan acceder a ser candidatos o ser designados a cargos públicos electivos o partidarios.

Economía | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Adelanto de la remodelación de la línea Puerto Iguazú-Cruce Cataratas, anuncio de la conclusión de la conexión del transformador de la estación Puerto Iguazú y regularización la zona de las Dos Mil Hectáreas.

LRA 54 INGENIERO JACOBACCI

Detalles de financiamientos y accesos al plan. Ababile destaca el rol del pequeño productor y productora para la economía pos pandemia. La importancia de la agricultura familiar.

LRA 15 Tucumán

El masivo corte de luz que se produjo en Tucumán dos noches atrás por la empresa EDET fue por un exceso de consumo de energía eléctrico. “Si bien el motivo no fue porque falló algo en la empresa distribuidora, fue porque llegamos a la energía suficiente y le ordenaron a esta empresa transportadora que debían bajar el consumo en Tucumán, sino iba a reventar”, señaló el defensor.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, dijo que si bien la empresa Brightstar tiene la intención de desprenderse del negocio de la producción de celulares en Tierra del Fuego, “de ninguna manera significa que se va del país sino que pueden cambiar de dueño”.

LRA 1 Buenos Aires

Los precios mayoristas subieron un 3,7% en septiembre y acumulan un alza del 18,9% en lo que va del año según lo informado por el INDEC. Los aumentos se desaceleraron levemente respecto del mes previo, pero se siguieron ubicando por encima de los observados para los precios minoristas.

LRA 9 Esquel

El Ejecutivo Municipal de Esquel anunció que presentó un proyecto de declaración de Emergencia Turística para el sector, y que también llevarán al Concejo una propuesta de ordenanza para la creación de un Fondo de Asistencia para los prestadores.

LT 12 Paso de los Libres

Leandro Romero Cáceres, titular de ANSES Paso de los Libres, comentó que desde el gobierno Nacional afirman que la ayuda económica se continúa evaluando, al sostener que “aún no está definido el nuevo pago del Cuarto Ingreso Familiar de Emergencia”.

LRA 42 Gualeguaychú

En la propuesta realizada por la Dirección de Participación Comunitaria de la Secretaría del Poder Popular, participaron diferentes ONG de Gualeguaychú en un concurso que otorga $ 250 mil para proyectos que generen un impacto positivo en la comunidad.

Sergio Troiano, director de Participación Comunitaria de Gualeguaychú, indicó que este proyecto tiende a fortalecer la participación ciudadana, y ofreció detalles del Programa que vincula a las ONG de la ciudad con la realidad social.

LRA 9 Esquel

Dovichi, directora Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil, se refirió a los vuelos de cabotaje en el territorio nacional y a la noticia de que no llegarán servicios a Esquel.

LRA 1 Buenos Aires

Aronskind, analizó la marcha de la economía con un ojo puesto en el dólar y los sectores que impulsan una devaluación. En ese sentido, sostuvo que “propugnar un dólar a 130, es no entender qué es la Argentina”, apuntó contra el ex director del FMI Claudio Loser y consideró que “el FMI es consciente del desastre que conlleva una devaluación porque cae la recaudación y cobraría a 20 años”.

LRA 42 Gualeguaychú

Andrea Gervasoni, responsable del área de Producción y Desarrollo Económico de la municipalidad de Larroque, destacó el Programa Manos a la tierra, que se lleva adelante desde su espacio.

Mediante el Programa, se distribuyen semillas y plantines, incentivando la huerta familiar y la agroecología, además de brindarle asesoramiento y acompañamiento al huertero.

LV 8 Libertador

En referencia a las medidas económicas, Mercau expresó que “los puntos de esta estrategia harán que se recupere la imagen, que la compra de dólares en el exterior no afecten, y le permitirá a las empresas que no tengan que presionar al mercado paralelo”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó hoy la inscripción a la línea Lotes con Servicios de Procrear, que permitirá acceder a créditos para la construcción en lotes situados en nueve provincias. En esta primera instancia se trabajará en 45 predios donde se generaron más de 8.200 lotes con servicios, de los cuales la inscripción se abre para 4.600 lotes, distribuidos en nueve provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.

LRA 26 Resistencia

Juan Costilla, director Financiero de la Fundación Chaco Solidario, habló de las gestiones que realizan como institución, y expresó que “asistimos a personas en situación de vulnerabilidad y a instituciones que hacen trabajos solidarios. Y en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hemos entregado elementos de laboratorio y placas de mamografía a la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC)”.

LRA 55 Río Senguer

Con estrictas medidas de seguridad y un protocolo diseñado especialmente para posibilitar el evento, entre el 23 y el 25 de octubre próximos se llevará a cabo la Exposición Bovina de Esquel.

Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, destacó que “después de mucha gestión, logramos un protocolo que nos permite llevar adelante la exposición este año y no tener que suspenderla, como ha ocurrido en la mayoría de las expo del país”.

LRA 9 Esquel

Parte de los beneficiarios del sorteo de adjudicación de terrenos en Valle Chico en 2015, presentarán una nota al municipio de Esquel pidiendo información. “La promesa era que en diciembre de ese año iban a entregar los lotes y no sucedió. Luego, se hizo movimiento de suelos y avance sobre los servicios y no tenemos otras novedades”, expresó la beneficiaria Gabriela de Marinis. Varios vecinos ya pagaron sus lotes y aún continúan esperando la entrega de los terrenos.

LRA 13 Bahía Blanca

El Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca, realiza del 19 al 23 de octubre la campaña anual de prevención de cáncer bucal, en esta oportunidad en formato virtual mediante un video tutorial. Desde 2010 se pudieron examinar a más de 6500 bahienses, detectando cada año lesiones compatibles con cáncer y otras patologías orales. La Jefa del Servicio de Odontología del nosocomio, Alejandra Calendino, contó al dialogar en Mañana Nacional que “Cada año, el objetivo es concientizar y contribuir a la detección de los desórdenes potencialmente malignos que antiguamente se conocían con el nombre de lesiones precancerosas y también diagnosticar el cáncer en estadía temprana”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, gestionó ante el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, un nuevo mecanismo para liquidar los excedentes de Salto Grande, lo que significará mayores recursos para obras y programas en la región.

Luis Benedetto, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, estuvo presente en el encuentro y explicó que se acordó sobre “excedentes y recursos de Salto Grande y el mismo mecanismo que hoy se utiliza para las regalías. Es decir, en especies, lo cual significaría mayores recursos para obras y programas para la región”.

LT 14 Paraná

El secretario de Transporte de Entre Ríos, indicó que el protocolo de bioseguridad para el regreso del trasporte interurbano ya había sido aprobado, y que se pretende que el transporte regrese en todo el territorio provincial.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos continúa con la implementación del Plan Provincial de Telecomunicaciones, y firmó un nuevo convenio con la Empresa Estatal de Soluciones Satelitales y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Enmarcado en el nuevo Plan CONECTAR 2020-2023, el acuerdo busca promover el acceso y uso compartido de infraestructura física de telecomunicaciones, culminar obras pendientes y reducir la brecha digital.

LRA 8 Formosa

Organizada por el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se realizó vía remota la presentación del plan de trabajo que se integra a las acciones que buscan potenciar el turismo regional.

LRA 28 La Rioja

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, realizó el lanzamiento del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Con este motivo, se adquirieron 50 alarmas vecinales, la compra y colocación de 500 cámaras de seguridad, más 50 domos (que se suman a las 250 existentes), junto a la construcción de una nueva comisaría y de subcomisarías.

LRA 27 Catamarca

La ministra aseguró en declaraciones a la prensa que el traspaso de los IES “tiene que ver con una visión estratégica del gobernador y que no se van a cerrar carreras ni habrá docentes que pierdan su empleo”. La funcionaria presentó hoy la nueva línea de producción de barbijos que llevarán a cabo estudiantes de la Escuela Misión Monotécnica N°71 de Fray Mamerto Esquiú, con telas desarrolladas por el CONICET.

Laborales | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Valverde dijo que “queremos volver a la presencialidad, pero la misma debe darse en condiciones saludables y seguras, conforme los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación (CFE) y la paritaria nacional docente”.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario General de la Asociación Bancaria de Paso de los Libres, se refirió al cierre de la sucursal del BBVA Francés en la ciudad. “Independientemente que sea una bomba, lo es solapadamente. La intención del Banco no sabemos cuál es, porque en ningún momento se manifestó en forma oficial sobre del cierre” indicó finalmente Waldovino.

LV 8 Libertador

La enfermera Uma Flores brindó detalles de la situación que vive el sector, afirmando que “cuando hablamos de precarización, hablamos de que no tenemos vacaciones y que el sueldo va entre 16 mil y 21 mil pesos”. Por otra parte, Uma explicó detalles de los reclamos de las licenciadas y los licenciados de Enfermería, asegurando que no se está cumpliendo la ley en la provincia. “Deberían cobrar igual que los médicos”, informó finalmente Flores.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Autoridades de la provincia de Buenos Aires presentaron ayer la ESiGen, la primera escuela sindical de género del país, destinada a dirigentes gremiales, activistas y mujeres con condiciones y aspiraciones de liderazgos y que funcionará en el territorio bonaerense. La ministra de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz, habló sobre este tema en Llega el día. “Plantea centralmente tres ejes de trabajo, uno que tiene que ver con la formación y va a tener una diplomatura como propuesta base. Pero además de eso, habrá talleres y una serie de actividades de formación. También tendremos investigaciones, sobre la inserción del mundo del trabajo y la especificidad para las mujeres. Y además, hay un tercer aspecto, que es el trabajo con lo artístico cultural”, describió.

LRA 3 Santa Rosa

Mañana, jueves 22 de octubre desde las 20 horas, la Cátedra Ernesto Che Guevara invita a la presentación del libro ´Hebras feministas en la historia y la memoria de los pueblos originarios pampeano-patagónicos´, de Graciela Hernández.

La autora se refirió a la propuesta que se llevará a cabo de manera remota, y dijo que la obra se propone “tejer una trama para describir procesos históricos, que reflejan el lugar de las mujeres en las sociedades de los pueblos originarios de la región pampeano- patagónica”.

LRA 13 Bahía Blanca

María Florencia Freijo es Licenciada en Ciencia Política y está especializada en perspectiva de género en el sistema de justicia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Recientemente publicó su libro (Mal) Educadas y charlamos con ella en Mañana Nacional. “¿Qué es ser mujer? Es la educación. Todo lo que nos pasa, lo que nos educa y nos forma para ser mujer. La industria de la belleza, la obsesión por estar delgadas, el mandato de cuidadoras que es constitucional. Esa cuestión que tenemos muy arraigadas desde chicas. El 60% de los juguetes de las mujeres están relacionados a los trabajos de los cuidados, a ser madres, a limpiar, a ser enfermeras”.

Internacionales | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

Condemarín se refirió a las manifestaciones de esta semana en Chile, días previos al referéndum para modificar la Constitución Nacional. “Hoy en día no hay nadie de la centroizquierda que se pueda decir que es el próximo presidente. Yo estoy convencida de que tenemos más cosas que nos unen que las que nos desunen”, afirmó.

LRA 25 TARTAGAL

Análisis del resultado en las elecciones realizada el domingo pasado en Bolivia con el triunfo del MAS.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, Sandra analizó la escalada de violencia contra las comunidades indígenas en Colombia y el reclamo de estos grupos contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Dalia Gutmann realizará su clásico espectáculo bajo el contexto de la pandemia. Se llamará “Cosas de minas en cuarentena” y será en Mandarine Park en modalidad autoteatro ubicado en Punta Carrasco. “Es un paso más a acercarme al público”, declaró y agregó que la interacción con la gente será a través de bocinas y luces ya que se encontrarán dentro de sus coches.

La humorista contó cómo pasó los días de confinamiento: “Me agarró mucho por lo ecológico”. En esa línea, también dio detalles de la convivencia con su pareja Sebastián Wainraich: “Nos queremos sanamente y necesitamos que el otro esté contento, pero siento que no me banca más”.

LRA 23 SAN JUAN

El Teatro del Bicentenario recibió la certificación del Grupo TÜV Rheinland, la organización de mayor prestigio mundial en la acreditación de calidad, y se promulgó al teatro como el único de la Argentina en obtener tal reconocimiento.

LRA 29 SAN LUIS

Una reflexión sobre el rol del arte en tiempos de pandemia de coronavirus con el trabajo de los artistas como eje.

LV 8 Libertador

Suárez, titular de Grupo Jornada, periodista y autor del libro ´Crónicas de una pasión insaciable´, se refirió a lo que debe ser el periodismo, y destacó los aspectos de su nueva obra, que es la quinta que produce.

LRA 26 Resistencia

Nora Lafont, referente del periodismo de espectáculos, destacó que, en principio, no habrá temporada de teatro en Mar Del Plata. “Si bien la posible medida tuvo críticas por parte de los empresarios, hay que decir que ellos mismos no estaban muy dispuestos a abrir los teatros, porque con el distanciamiento social que debe imperar no les cerraba como negocio”, indicó Lafont.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El atleta chubutense, que luego de ocho meses volvió a correr al participar del Campeonato Mundial de Media Maratón, está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, y contó su experiencia durante la pandemia, su actividad para retornar a la alta competencia y los detalles de su entrenamiento actual.

Humor | Volver al inicio

Bares al aire libre

Después de tanto, tiempo volví al bar. No había nadie, pero el mozo iba y venía sin atenderme. Lo llamé y le dije: “Me trae un café”. Respondió: “Puede esperar. No ve la cantidad de gente que hay”. Así me tuvo como 20 minutos, hasta que me cansé. Agarré un sobre de azúcar, se lo tiré y le pegué en la nuca. Muy enojado, se dio vuelta y me dijo: “¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco?”. Remate: “Pero maestro, con la cantidad de gente que hay…, por qué me echa la culpa a mí?

CHOCOLATE