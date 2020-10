Incertidumbre por la temporada de teatro en Mar del Plata

La columnista en espectáculos de Radio Nacional Resistencia, Nora Lafont, destacó el hecho que, en principio, no habrá temporada de teatro en Mar Del Plata: “si bien tuvo críticas por parte de los empresarios, hay que decir que ellos no estaban muy dispuestos a abrirlos porque con el distanciamiento social que debe imperar, no les cerraba como negocio”, indicó.

En comunicación con Javier Vera, la especialista recomendó ver la producción del Teatro Coliseo de Buenos Aires a través del programa #ItalianaXXIonline y, especialmente, el capítulo ‘Historia’ referido al teatro griego de Siracusa.

https://www.teatrocoliseo.org.ar/coliseo-online-teatro-streaming-peterson-furriel-telerman-szuchmacher-blutrach2020-2/