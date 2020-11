Diario de Radio Nacional 19/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Valeria Carreras, una de las abogadas de los familiares de los marinos, confirmó que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri, al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al titular de la Fuerza Amada, Marcelo Srur, por el papel de encubrimiento que pudieron haber llevado adelante en torno al hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre del 2017.

Entrevista Federal

El titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y en diálogo con periodistas de todo el país, se refirió a las distintas acciones que se realizan desde la cartera que tiene a su cargo, al tiempo que celebró aprobación de Ley Yolanda y la media sanción a cambios sobre Manejo del Fuego.

LT 14 Paraná

Se aprobó el proyecto de ley en general por unanimidad, el cual contiene el Presupuesto para el Ejercicio 2021. La propuesta, elaborada por el Poder Ejecutivo, concentra mayores incrementos en la realización de obra pública, salud, desarrollo social y discapacidad.

Néstor Loggio, del Bloque Frente Justicialista CREER, fue quien expuso el proyecto de Presupuesto, diciendo que “del 2020 se estima un claro déficit y un mercado de capitales casi inexistente”.

LRA 7 Córdoba

Tras los anuncios realizados por diferentes productores de vacunas contra el coronavirus, el infectólogo Hugo Pizzi señaló que “tenemos ilusiones porque hay horizonte seguro, pero la pandemia no terminó. Hay que cuidarse. Las noticias son alentadoras, pero no hay que relajarse”.

LT 12 Paso de los Libres

El Comité de Crisis de Corrientes, junto al equipo epidemiológico del Hospital San José, brindaron datos y estadísticas sobre la evolución del COVID-19 que preocupan a la comunidad de Paso de los Libres.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Julio Vallejos, director Ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, destacó su disertación en el ciclo de conferencias virtuales sobre el uso de la Ivermectina en casos de COVID-19, afirmando que “estamos llevando a cabo una investigación sobre la Ivermectina y sus efectos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Piaggio manifestó que, a siete meses de esta pandemia, “estamos en la situación más difícil por el número de casos activos en la ciudad y en el Departamento”.

“Esto requiere el compromiso de todos y generar condiciones que nos permitan revertir este momento”, manifestó finalmente Piaggio.

LRA 1 Buenos Aires

Mañana, en el día de la enfermera, el presidente Alberto Fernández recibirá a Irene Simeoni directora de la escuela de licenciatura y enfermería de la UBA.

Por Radio Nacional celebró el encuentro. “Estamos dirigiendo todo lo que es la formación en la carrera de licenciatura de enfermería en la Universidad de Buenos Aires y pensar en la formación a pesar de la pandemia y el aislamiento nos hizo repensar nuestra profesión”, aseguró Simeoni.

“Por la pandemia pasamos de los presencial a lo virtual en la forma de educar”, explicó.

En diálogo con Horacio Embón aseguró que “la enfermería está los 365 días del año, las 24 horas con el paciente y hay que valorarlo por eso también están los reclamos”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y el equipo de Embón en Nacional dialogaron con la docente, política y dirigente sindical, Marta Maffei, en relación de las expresiones de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Soledad Acuña, quien sostuvo que los maestros provenían de estratos sociales “cada vez más bajos”, volcándose a la docencia tras “fracasar” en otras carreras.

LU 4 Patagonia

Pais se refirió al tratamiento del Aporte Extraordinario en el Senado, diciendo que “es una iniciativa que para los sectores que tienen que tributar no es agradable, pero es por única vez. Quien tiene la posibilidad de hacer ese aporte, tiene la garantía de que sucederá con fines sociales”.

Consultado por los dichos de la oposición, que advierte que con el Aporte se financiaría a la petrolera YPF, Pais explicó que “no podría ir a YPF, porque cuando ingresa lo hace a Rentas Generales, a los recursos específicos que figuran en la ley”.

LT 14 Paraná

Blanca Osuna, diputada nacional, enfatizó que con la iniciativa del Aporte Solidario “quienes más poseen tiene responsabilidad de aportar”, destacando que “se le pide un esfuerzo aproximadamente a 9.298 personas, que tienen un patrimonio superior a $ 200 millones”.

LRA 26 Resistencia

Masin se refirió a la aprobación del proyecto de Ley del Aporte Solidario y Extraordinario, concretado en la Cámara de Diputados, diciendo que “es un aporte fundamental en este tiempo tan complicado del país. Con la recaudación lograda, se realizarán acciones específicas en salud, producción, ordenamiento territorial y urbano y gas natural”.

LRA 30 Bariloche

Moreira se refirió a la difícil situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas a raíz de la pandemia, pero además por “los desastres que dejó el gobierno de Cambiemos” que “destruyó 25 mil pymes en 4 años”.

LRA 26 Resistencia

Ramírez habló sobre el asesinato de Enzo Aguirre en la ciudad de Buenos Aires, expresando que “debemos reflexionar sobre este tipo de hechos para entenderlos y poder inhabilitarlos”.

Luego, Ramírez dijo que “hay personas que tienen mentes tan consumidas por el odio que es imposible construir con ellas. Los espacios de libertad e igualdad que hoy podemos habitar fueron construidos por quienes ya empezaron a escribirlos”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora destacó que se aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. En Rezo por vos, expresó que siente “orgullo que se haya aprobado un proyecto de estas características” y manifestó: “Apuesto a que en la Argentina haya una reforma tributaria que nos convierta en un país más justo”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Concejo Deliberante de Villa la Angostura decidió iniciar juicio político a Daniel Brito. Las y los concejales del Frente de Todos, el Pro y del legislador del MPN David Tressens acompañaron la propuesta de la edil de Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza.

LRA 57 El Bolsón

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, recibió el martes pasado a delegados de los ocupantes de la toma del barrio Luján y referentes de la junta vecinal. Fue el día previo al vencimiento del plazo establecido por la justicia para desalojar el predio conocido como Farto que había sido tomado a fines de agosto por unas 100 familias.

LRA 59 Gobernador Gregores

La referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Gobernador Gregores indicó que le pedirán al poder ejecutivo local la recategorización de empleados municipales próximos a jubilarse.

LRA 42 Gualeguaychú

Ana, ganadora del Premio Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas por su trabajo titulado ´Historias Debidas´, contó su trabajo documental, junto a su compromiso social y cultural.

Por otra parte, Cacopardo analizó los medios de comunicación y planteó la necesidad de fortalecer los medios locales.

LRA 14 Santa Fe

Desde hoy funciona el transporte de media y larga distancia en la provincia, con protocolos que deberán cumplir las empresas y los pasajeros.

LRA 9 Esquel

La Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), realizó un informe sobre el río Chubut, el cual asegura que si se habilitara la zonificación las mineras dispondrían del 75% de la cuenca.

Al respecto, el geógrafo Cristian Hermosilla, uno de los integrantes de la Cátedra, informó que “si se quisieran considerar alternativas, si bien no se sabe qué hay debajo de la cuenca, hay posibilidades de emprendimientos agrícolas y tenemos energía eólica con un potencial nacional de los mejores”.

LU 4 Patagonia

Sebastian Balochi, intendente de Sarmiento, expuso su preocupación por el anuncio del Turismo Comarcal inconsulto, diciendo que “nos tomó por sorpresa, porque en el caso de Sarmiento nos invitaron a un zoom y nos informaron que se abría el Turismo Comarcal”.

Luego, el intendente afirmó que “hubiera sido bueno consensuarlo para armar corredores seguros, ver qué le podemos ofrecer a la comarca y no descuidar el esfuerzo que han hecho los vecinos de la localidad para achatar la curva de contagios. No podemos poner en riesgo ese esfuerzo”.

LRA 9 Esquel

Los doctores Roberto Alonso y Emiliano Biondo, del Área Programática de Esquel, manifestaron su preocupación ante la inminente apertura del Turismo Comarcal.

Biondo manifestó que “no tenemos que mirar lo que hace el resto del país, porque el turismo no le genera al viajero un impacto como podría afectarnos a nosotros como sociedad”. Luego, Biondo agregó que “nos encontramos con una postura unilateral, pero nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que se propuso, que es la de seguir al turista sólo con una aplicación”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“La vigencia del Certificado de Discapacidad tienen un año de postergación”, informó Inés Artusi, titular del Instituto Provincial de Discapacidad.

Luego, Artusi indicó que desde el Instituto se trabaja en capacitaciones para que se pueda asistir a las familias en los barrios y que se lleva adelante la implementación del programa ´CONTIGO´, el cual busca contener a las personas con discapacidad mayores de 18 años.

LT 12 Paso de los Libres

La celebración en homenaje al Gaucho Antonio Gil en Mercedes, el próximo 8 de enero, convocará a unas 200 mil personas de todo el país. Es por esto que, en el marco de la pandemia, el Municipio de Mercedes analiza estrategias para minimizar el impacto sanitario.

Diego Caram, intendente de Mercedes, se reunió con representantes de la iglesia, de la policía, de la gendarmería y de distintas agrupaciones gauchescas.

LRA 1 Buenos Aires

Después de cumplir los diez días de aislamiento, el presidente Alberto Fernández retomó sus actividades. Le realizaron un segundo hisopado que dio negativo. Los médicos encargados, aseguraron que el mandatario no presentó síntomas y que su cuadro clínico es favorable.

LRA 21 Santiago del Estero

El Gobierno nacional anunció un aumento de 5% por decreto en diciembre para jubilaciones, pensiones y planes sociales. A partir de diciembre, la jubilación mínima bruta pasa de $18.129 a $19.035 mensuales.

LRA 5 Rosario

El letrado sostuvo que con el 5% anunciado por el gobierno más los que se realizaron durante el año, las jubilaciones quedarán en un 34% de aumento.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Sandra Russo analizó en una columna de opinión en Juego de Damas, las declaraciones de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien sostuvo que los docentes “son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”.

Russo destacó que estas afirmaciones llegan en un momento de sensibidad social, luego de 4 años de precarización en el sector durante la gestión macrista y sostuvo además que son la base del relato de Cambiemos, cuyo proyecto de educación es en el ámbito privado.

LRA 26 Resistencia

Mauro Flores, vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco, se refirió al incremento de la oferta para el transporte de pasajeros.

“Es promisoria la reactivación de los vuelos, con prácticamente uno por día en el trayecto Ezeiza-Resistencia. En el transporte terrestre ya comenzaron los servicios desde el interior, mediante empresas habilitadas y minibuses, como también en larga distancia, con destino a Buenos Aires y Córdoba”, informó Flores.

LRA 42 Gualeguaychú

Néstor Pintos, titular de la Dirección Municipal de Defensa Civil de Gualeguaychú, manifestó que se hace un control de “casi cuatro mil vehículos diarios”, y esa prevención se concreta junto con el área de Tránsito para facilitar la circulación.

Luego, Pintos admitió que preocupa el aumento de los casos de contagios por COVID-19 registrados en la ciudad.

LRA 17 Zapala

Luego de 5 días de juicio en las instalaciones del Club Unión de Zapala, se dio a conocer el veredicto del juez Raúl Aufranc y de las juezas Liliana Deiub y Bibiana Ojeda quienes por unanimidad declararon penalmente responsable a Pablo Pallero del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La ingeniera agrónoma se refirió a la creación de un banco de semillas familiar para los invernaderos y/o huertas. Además, explicó cuál debería ser la periodicidad de riego.

LRA 9 Esquel

Se llevó a cabo una reunión para coordinar cómo será el protocolo de apertura del turismo en Esquel, de la cual participaron los intendentes de la ciudad y de Trevelin, funcionarios de áreas de Turismo, autoridades de Salud y prestadores turísticos.

Sergio Ongarato, intendente de Esquel, aseguró que “va a haber turismo, así que vamos a tener que estar preparados, porque es muy probable que lleguen personas con COVID, y sabemos que eso implica riesgos”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, rubricó los contratos para obras educativas, de salud y de atención social en diferentes regiones de la provincia por más de $ 127 millones.

Sobre los contratos firmados, Marcelo Richard, ministro de Planeamiento, dio detalles de las obras a desarrollar en Entre Ríos.

LRA 6 Mendoza

La Ley Yolanda establece la formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública, y su nombre responde a un homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina.

En el cierre del debate por la aprobación, Ayelén Spósito, diputada del Frente de Todos por Río Negro, puso de relieve la figura de Yolanda Ortiz y luego aseguró que “tenemos el compromiso con el medio ambiente y lo venimos demostrando durante todo este año”.

LT 14 Paraná

Moreno, diputada provincial, autora junto a su par Néstor Loggio del proyecto que regula el acceso al cannabis con fines terapéuticos o medicinales, manifestó su alegría por la media sanción que obtuvo la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“Hemos trabajado muchísimo con las organizaciones y los profesionales de la Salud, los laboratorios y los diferentes ministerios”, remarcó Moreno, y luego agregó que “salió una gran ley, es muy amplia”.

LRA 6 Mendoza

Desde el viernes hay cerca de 80 trabajadores temporales que habían sido contratados y que quieren ingresar a la provincia para realizar tareas en la cosecha.

Luis Teloc, uno de los trabajadores que espera acceder a Mendoza, contó que “nos encontramos sin agua, sin provisiones y con escasa asistencia”.

LT 14 Paraná

Lautaro López, director de Defensa Civil de Entre Ríos, confirmó que un nuevo foco de incendios está centrado en Victoria, en el tramo que une Paraná con Santa Fe.

Luego, López instó a la “conciencia y responsabilidad” de los que usan la zona, y enfatizó que “la bajante extrema del río lleva a que la situación sea más compleja”.

LT 12 Paso de los Libres

Con el objetivo de mejorar el servicio energético de tres parajes situados entre los Departamentos de Paso de los Libres y San Martín, el gobierno de Corrientes avanzará con una obra de electrificación rural para conectar San Salvador, Alem Cué y La Florida.

La intervención, que consiste en tendidos de Líneas Aéreas de Media Tensión (LAMT) en más de 16 kilómetros, hecho que representa un desembolso por medio del Fondo de Desarrollo Rural (FDR) de $ 28.911.099, fue detallada por Claudio Anselmo, secretario de Energía provincial.

LRA 3 Santa Rosa

Andrea Pombar, directora de Producciones Alternativas, aseguró que este nuevo estatus legal “permitirá a los artesanos y artesanas del oeste de La Pampa comercializar con mayor eficacia sus obras y facilitará la compra de piezas originales por parte del mercado artesanal”.

LRA 26 Resistencia

Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, habló sobre la veda establecida para la pesca, diciendo que “se especificaron los días en que puede pescarse, los que están en directa relación con la altura de los ríos”.

LRA 6 Mendoza

Se realizó la última audiencia conciliatoria por la Cooperativa La Terre, ex Industrias Matas, tras la cual un comunicado de los trabajadores “pide defender a La Terre por su valor productivo pero también por lo social, ya que ha mostrado siempre un trato solidario e inclusivo con los que más lo necesitan”.

Gastón Donatto, referente del Movimiento Popular por la Dignidad y del Frente Patria Grande, dijo que “la audiencia estuvo armada para darle lugar a la mirada del empresario Ruggeri, que quiere quedarse ilegítimamente con la fábrica recuperada por los trabajadores”.

LRA 12 Santo Tomé

Mouriño, trabajador del Diario Época de Corrientes y delegado de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), hizo referencia a la situación que se está viviendo en la empresa, ya que hay casos positivos de COVID-19 y eso no le ha sido informado a los trabajadores. Mouriño sostuvo que “desde el gobierno provincial no se comunicó nadie. No sabemos bien ante qué autoridades dirigirnos, lo que sí sabemos es que el Ministerio de Trabajo de la Nación está trabajando y nos vamos a dirigir a ellos en primer lugar, pero estamos esperando que se pronuncien desde la empresa”.

LRA 13 Bahía Blanca

La plataforma pública y gratuita Contar estrena el viernes 20 de noviembre, Toca une, tocan todes. Músicas que generan, un proyecto audiovisual de la FM En Tránsito que reúne a una serie de artistas locales y que busca reconocer la participación activa de mujeres, lesbianas, trans y no binaries en la música. Hablamos con Romina Colucci, socia de la Cooperativa e integrante del equipo de realización del ciclo.

LRA 29 San Luis

Con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, la paridad de género en cargos electivos y partidarios se convirtió en ley este miércoles en la Cámara de Diputados. La norma establece un 50% de participación de mujeres en las listas para cargos legislativos y la disposición transitoria de que para 2021 y 2023 las boletas de candidatos a diputados provinciales deberán ser encabezadas por mujeres.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El 20 de noviembre se cumplen 31 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se trata de uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad en tanto constituye el primer reconocimiento formal de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos que insta a los Estados a velar por la protección de cada uno de sus derechos.

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández anunció la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que el Ejecutivo tiene preparado desde febrero.

La obstetra Carolina Comaleras, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó la preponderancia de que el propio presidente haya realizado el anuncio, diciendo que “fue muy emotivo e histórico que sea el Poder Ejecutivo el que elabore y presente un proyecto”.

LRA 1 Buenos Aires

En comunicación con Luisa Valmaggia, Diana Glusberg, Directora Artística de Niceto Club, y una de las 5 representantes de salas y teatros musicales de la Ciudad de Buenos Aires, lanzarán en conjunto el proyecto musical “Icónica Buenos Aires”.

El Teatro Coliseo, La Trastienda, Torquato Tasso, el ND Teatro y Niceto programan 5 shows por streaming a partir del 20 de noviembre.

LRA 12 Santo Tome

´Ranking Argentino de Canciones´ es un proyecto que tiene como misión difundir la música nacional desde cada una de las 50 emisoras de Radio Nacional.

Pedro Patzer, coordinador de Artística Federal de Radio Nacional, sostuvo que “la iniciativa es valiosa porque lo hace la Radio Pública, y eso demuestra que la cultura argentina empieza por las provincias”.

LRA 1 Buenos Aires

La noticia fue confirmada por su sobrina nieta, la también conductora Lucia

Nelly Raymond, histórica periodista y presentadora televisiva que solía conducir las elecciones anuales de las representantes argentinas en los concursos de belleza internacionales, murió anoche a los 88 en el porteño Hospital Español, en donde había sido internada el pasado fin de semana por un cuadro de deshidratación.

LRA 7 Córdoba

Silvana es una de las entrenadoras más destacadas de nuestro país, que primero fue jugadora y luego Directora Técnica de varios equipos de varones.

Villalobos señaló su gratitud por haber sido futbolista, “porque constituyó el primer paso para visualizar el trabajo de la mujer dentro del fútbol. Esto me llevó a tener muchas discusiones con dirigentes en mi provincia, por no querer crear un torneo de fútbol femenino y no poder mostrar mi trabajo ni tampoco el de mis jugadoras”, reconoció Silvana.

LT 14 Paraná

El escolta cordobés fue seleccionado en el pick número 23 por New York Knicks, franquicia que lo traspasó a Minnesota Timberwolves. Allí, Bolmaro coincidirá con Pablo Prigioni, quien se desempeña como Asistente Técnico.

“¡Qué alegría dios mío! Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso!!!”, publicó Bolmaro, nacido hace 20 años en la ciudad cordobesa de Las Varillas, en su cuenta oficial de Twitter.

LRA 24 Río Grande

Alcalde indicó que “debido a la merma de los contagios se ha comenzado a trabajar en la planificación para la vuelta a las actividades”.

