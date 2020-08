Diario de Radio Nacional 18/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Internacionales | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

SANTIAGO CAFIERO: La irresponsabilidad de Macri por fomentar el 17.

DANIEL ARROYO: “Hay un serio de problema de calidad nutricional”.

JUAN CABANDIE: “La minería debe ser sustentable y con la gente adentro”.

EDUARDO VALDES: “Larreta permitió lo que él mismo dice que no hay que hacer”.

EDUARDO LOPEZ: “Es injusto que alguien cuestione de esta manera las vacunas”.

PABLO BERRA: Un argentino se aplicó la vacuna de Oxford.

RODRIGO OCAMPO: “Fue una marcha opositora en contra del gobierno nacional”.

ADRIANA CHAPPERON: “La población está muy cansada del aislamiento”.

VICTORIA TOLOSA PAZ: “La pandemia dejó al descubierto las desigualdades”.

SANDRA RUSSO: La marcha del 17A y la oposición.

FRANCISCO GORDILLO: El regreso de las clases presenciales a Catamarca.

HORACIO ROVELLI: “Una patronal que no tiene solidaridad con la población”.

RODOLFO ARRECHEA: La marcha de ayer “fue un verdadero cachetazo”.

LORENA POKOIK: “Expondrán mucho más a los chicos sin acceso digital”.

ROSARIO LUFRANO: “La radio es futuro”.

MIRIAM LEWIN: “Lo que tenemos que hacer es chequear la información”.

CECILIA ABSATZ: La historia y el devenir de la telenovela en nuestro país.

EDUARDO SACHERI: “Escribir es una manera de escaparme del mundo”.

TERESA PARODI: “Ser maestra en Misiones, cambió mi vida y mi canción”.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

SANTIAGO CAFIERO, jefe de Gabinete

La irresponsabilidad de Macri por fomentar el 17A

Cafiero criticó al expresidente Mauricio Macri por un tuit que el fundador de PRO publicó en el que expresó estar “orgulloso” de los manifestantes que ayer participaron de la convocatoria del 17A. Cafiero escribió en su cuenta de Twitter, citando el mensaje de Macri: “Expresidente, aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/cafiero-califico-de-irresponsable-a-macri-por-fomentar-el-17a-en-pandemia/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL ARROYO, ministro Desarrollo Social

“Hay un serio de problema de calidad nutricional”

Este martes volvió a reunirse la “Mesa contra el Hambre”, el comité multisectorial que convocó el Gobierno al principio de su mandato para afrontar la crisis social y económica. En diciembre fue el primer encuentro y recién hoy se pudo concretar la segunda reunión, que estaba pautada para marzo pasado. En el encuentro, que se realizó por Zoom y que fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se trabajó sobre tres ejes principales: la asistencia alimentaria, la producción alimentaria y la calidad nutricional. http://www.radionacional.com.ar/arroyo-en-la-argentina-hay-un-serio-de-problema-de-calidad-nutricional/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO VALDES, Diputado nacional

“Larreta permitió lo que él mismo dice que no hay que hacer”

Valdés se refirió a las movilizaciones realizadas ayer en distintos puntos del país y en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde no se respetó el distanciamiento social: “Me sorprende la pasividad y complacencia de Horacio Rodríguez Larreta y de su ministro de Salud, Fernán Quirós. Han permitido lo que ellos permanentemente dicen que no hay que hacer. Es una actitud egoísta muy grande la que han tenido los dirigentes políticos”. http://www.radionacional.com.ar/valdes-larreta-permitio-lo-que-el-mismo-dice-que-no-hay-que-hacer/



LRA 1 BUENOS AIRES

EDUARDO LOPEZ, Infectólogo

“Es injusto que alguien cuestione de esta manera las vacunas”

El asesor de Alberto Fernández, se refirió a la movilización #17ª: “Todos tienen derecho a expresarse, a protestar; hubiera sugerido que, en vez de agruparse, hubiera decidido caminar a la redonda con dos metros de distancia”. http://www.radionacional.com.ar/eduardo-lopez-es-injusto-que-alguien-cuestione-de-esta-manera-las-vacunas/



LRA 14 Santa Fe

PABLO BERRA, voluntario

Un argentino se aplicó la vacuna de Oxford

El primer argentino en aplicarse la vacuna del coronavirus desarrollada por la Universidad británica de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, recibió este lunes la segunda dosis. Pablo Berra contó su experiencia en Nacional. http://www.radionacional.com.ar/pablo-berra-dialogo-con-nacional-santa-fe/

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN BECERRA, medios e industrias culturales

Cristina Fernández contra Google, según un especialista

El investigador del CONICET, analizó la demanda que presentó la vicepresidenta Cristina Fernández contra Google por un agravio en su segmento destacado del buscador. http://www.radionacional.com.ar/el-caso-de-cristina-fernandez-contra-google-segun-un-especialista/

LRA 6 Mendoza

Marcha de autoconvocados

Agreden a un trabajador de Prensa

El fotógrafo Sebastián Heras fue atacado por una parte de grupos anticuarentena reunidos ayer en el kilómetros cero. El trabajador de prensa que se desempeña en “El Otro Diario” afirmó que “las personas estaban muy enfadadas, no respetaban la distancia social, no se entendía bien qué reclamo las aglutinaba. Me gritaban que yo les coartaba la libertad de expresión, y me insultaban desde autos de alta gama”. Después, Heras contó que, a medida que las personas le tocaban y golpeaban la cámara y el celular, resolvió retirarse del lugar por temor a sufrir más agresiones. http://www.radionacional.com.ar/los-convocados-de-este-lunes-en-el-km0-atacaron-a-fotoreportero-de-el-otro/

LRA 7 Córdoba

Interviene la Justica

Acciones legales para un agitador

La Justicia inició actuaciones por las advertencias que hizo un agitador ayer en Córdoba, al decir que “es la última vez que tenemos que manifestarnos pacíficamente. Y la próxima, la van a tener que probar con sangre”.

El fiscal Raúl Garzón está a cargo de los delitos ocurridos en manifestaciones públicas, y analiza los vídeos de la transmisión realizados por el canal de noticias TN, donde se entrevistó al manifestante agresor en nuestra ciudad. http://www.radionacional.com.ar/la-justicia-inicio-actuaciones-por-los-dichos-de-un-manifestante-en-cordoba/

LRA 1 Buenos Aires

El trabajo de Catamarca

El regreso a las clases presenciales

Luisa Valmaggia dialogó con el ministro de Educación de Catamarca, Francisco Gordillo, para conocer el trabajo mancomunado que lleva adelante junto a Nación y toda la comunidad para la vuelta a las clases presenciales. http://www.radionacional.com.ar/el-trabajo-de-catamarca-para-la-vuelta-a-las-clases-presenciales/

LRA 1 Buenos Aires

TOLOSA PAZ, Coordinación de Políticas Sociales

“La pandemia dejó al descubierto las desigualdades”

El Gobierno reactiva la Mesa del Plan Argentina contra el Hambre mediante una reunión de la que participará la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, así como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Tolosa Paz aseguró que “la pandemia dejó al descubierto las desigualdades. El sector de la informalidad laboral fueron los más perjudicados. El 40 % de la población en la Argentina trabaja en la informalidad y por eso apareció el IFE para dar una cobertura“. http://www.radionacional.com.ar/tolosa-paz-aseguro-que-la-pandemia-dejo-al-descubierto-las-desigualdades/



LRA 42 Gualeguaychú

ROSARIO LUFRANO, titular de RTA

“La radio es futuro”

Lufrano informó cómo serán las actividades para la celebración del centenario de la radio como medio de comunicación, expresando que el próximo jueves 27 de agosto, entre las 15 y 17 horas, las emisoras públicas y privadas confluirán en un homenaje mutuo.

Luego, la funcionaria revalorizó le rol actual de la radio, refiriéndose a “la identidad comunitaria, el reflejo de las realidades en sus distinta expresiones, y la readecuación de la programaciones locales, para ser un canal de información fehaciente en el marco de la pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/rosario-lufrano-la-radio-es-futuro-y-anticipo-como-sera-su-centenario/

LRA 53 San Martín de Los Andes

LEANDRO APARICIO, abogado

Caso Facundo Castro: familia apunta a la Bonaerense

El abogado de la familia de Facundo, el joven desaparecido desde el 30 de abril, aseguró que no le queda ninguna duda a la familia de que la policía es quien desapareció a Facundo. El letrado denunció un plan de encubrimiento del crimen. http://www.radionacional.com.ar/para-la-familia-no-quedan-dudas-de-que-la-policia-esta-involucrada/

LRA 1 Buenos Aires

Caso Lázaro Báez

Casación ordenó reducir la fianza

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reducir la fianza impuesta al detenido empresario Lázaro Báez para hacer efectiva la excarcelación que se le concedió en una de las causas por presunto lavado de dinero en la que está procesado.

El máximo tribunal penal federal del país dispuso que el Tribunal Oral Federal 4 dicte una nueva resolución “con la debida celeridad” y reduzca la fianza a 386 millones de pesos, cifra que había sido propuesta por la fiscalía, según la resolución firmada hoy. http://www.radionacional.com.ar/casacion-ordeno-reducir-la-fianza-fijada-para-excarcelar-a-lazaro-baez/

ENTREVISTA FEDERAL

TERESA PARODI, cantante

“Ser maestra en Misiones, cambió mi vida y mi canción”

“Soy un cantora que refleja la realidad de una Argentina, me gusta contar historias. Soy una trabajadora que cree que para escribir canciones hay que prepararse mucho. Siempre quiero seguir trabajando y estudiando, eso nunca termina”, dijo Teresa Parodi.

“Canté por toda la Argentina, conozco todos los rincones, Quiero mucho la provincia de Entre Ríos”, expresó la cantante. “La marcha de ayer me dio pena y miedo. Había mucha gente que no sabía porque estaba. En otros países del mundo hubo marchas parecidas. Es una locura colectiva, hay que reflexionar mucho. Ayer pusimos todo en riesgo. Gracias al aislamiento no colapsó todo”, subrayó. http://www.radionacional.com.ar/teresa-parodi-ser-maestra-en-misiones-cambio-mi-vida-y-mi-cancion/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ADRIANA CHAPPERON, ministra de Gobierno

“La población está muy cansada del aislamiento”

La ministra de Gobierno de Tierra del Fuego se refirió a las nuevas flexibilizaciones en Río Grande. “Las actividades al aire libre son las menos peligrosas, por eso en Ushuaia está permitido el esquí. En esto debemos ir buscando el equilibrio finito. La población está muy cansada de todo este tiempo de aislamiento y a veces es difícil mantener un equilibrio que sirva”, indicó.

http://www.radionacional.com.ar/adriana-chapperon-la-poblacion-esta-muy-cansada-del-aislamiento/

LRA 1 Buenos Aires

LORENA POKOIK, Comisión de Educación

“Expondrán mucho más a los chicos sin acceso digital”

La legisladora porteña por el Frente de Todos, alertó sobre la posibilidad del regreso a clases de un sector de chicos que no tienen acceso a la enseñanza virtual: “Están condenando a esos 5 mil niños, estarán doblemente expuestos al salir. Es un disparate a nivel sanitario, pedagógico y a esta altura del año”. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-porteno-expondra-mas-a-los-chicos-sin-acceso-digital/



LRA 26 Resistencia

CAROLINA CENTENO, Subsecretaria de Salud

“Hay sectores que no toman conciencia”

Centeno manifestó su preocupación “al comprobar que no existe conciencia real de la magnitud de la pandemia, que implica riesgo de vida. Entendemos que cuando mayor circulación de personas exista, más creciente es la posibilidad de contagio de coronavirus”. http://www.radionacional.com.ar/hay-sectores-que-no-toman-consciencia-de-la-magnitud-de-la-pandemia/

LRA 13 Bahía Blanca

LAUREANO ALIMENTI, Región Sanitaria 1

Campaña #DonáPlasma

El director asociado de Región Sanitaria 1, habló sobre la continuidad de la campaña #DonáPlasma en Bahía Blanca y la Región: “La donación de plasma es un acto de solidaridad que trae beneficios a los vecinos bahienses. Viene bien. Aprovechando esto queremos potenciar y fortalecer este acto de solidaridad. Tenemos contactados 360 recuperados, la mayoría se ha acercado y después hay que cumplir con algunos requisitos clínicos para completar la aféresis”. http://www.radionacional.com.ar/campana-donaplasma/

LRA 1 Buenos Aires

JAVIER MARONI, Director del Hospital Evita de Lanús

“Los que marcharon son crueles y responden a intereses”

“Las personas que marcharon no representan al pueblo argentino. La gran parte de nuestra sociedad es solidaria y acompaña. Esta gente responde a intereses. Hay intereses políticos y odio a la historia Argentina. Buena parte de los que se juntaron a marchar, lamentablemente en una semana van a tener síntomas de coronavirus y ojalá podamos responder con camas”, expresó Maroni. http://www.radionacional.com.ar/los-que-estuvieron-en-la-marcha-son-muy-crueles-y-responden-a-intereses/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

DAVID FERREYRA, jefe de Gabinete de Ushuaia

La Municipalidad vuelve a trabajar, pero sin público

La Municipalidad de Ushuaia retomó sus actividades pero sin atención al público por los próximos 14 días. Los funcionarios y funcionarias deberán seguir un protocolo de seguridad estricto para evitar contagios. http://www.radionacional.com.ar/la-municipalidad-vuelve-a-trabajar-pero-sin-atencion-al-publico/

LRA 21 Santiago del Estero

CAROLINA MONTENEGRO, “Alerta Banda”

Crecen las denuncias por infracciones al aislamiento

La licenciada Carolina Montenegro, coordinadora del programa “Alerta Banda” indicó que reciben llamadas constantemente por el incumplimiento de las normas de seguridad en el marco de la pandemia. Todos los días hay llamados por reuniones sociales y familiares. http://www.radionacional.com.ar/desde-alerta-banda-piden-a-los-santiaguenos-que-tomen-conciencia/

LRA 1 Buenos Aires

Hospital Durand

Homenaje a dos trabajadores muertos por coronavirus

El secretario general de ATE en el Hospital Durand, Héctor Ortiz, denunció que el sistema de salud porteño está “al borde del colapso hospitalario” por la pandemia de coronavirus, al tiempo que pidió “material de seguridad de calidad y en cantidad suficiente” para impedir contagios entre los trabajadores. “Hoy los hospitales porteños están saturándose, estamos al borde del colapso. En el Hospital Durand tenemos las tres salas de terapia intensiva completas de pacientes, en la guardia se están apilando los enfermos esperando que alguna cama de terapia se desocupe o se puedan derivar a otros hospitales”, dijo Ortiz. http://www.radionacional.com.ar/homenajearon-a-los-dos-trabajadores-del-durand-muertos-por-coronavirus/

LRA 18 Río Turbio

DARIO MENNA, intendente de Río Turbio

La ciudad mantiene las medidas por 14 días

Se registró un nuevo caso positivo en Río Turbio. El paciente se encuentra en cuarentena junto a su entorno a la espera de los resultados de los hisopados. http://www.radionacional.com.ar/rio-turbio-mantiene-las-medidas-por-14-dias/

LRA 21 Santiago del Estero

JORGE GALLO, Fundación Yaku Sumaq

“El dióxido de cloro es un sanitizante de ambientes”

Científicos y científicas de la Comisión de Agua y Sanidad de la Fundación Yaku Sumaq alertaron sobre la ingesta del dióxido de cloro y explicaron que es un sanitizante de ambientes y superficies no apto para consumo humano. http://www.radionacional.com.ar/el-dioxido-de-cloro-es-un-sanitizante-de-ambientes-y-superficies/

LRA 14 Santa Fe

NESTOR ROSSI, Asociación de Médicos de la Argentina

Quieren echar a un médico que se contagió de COVID-19

Un grupo de personas de Cañada del Ucle juntaron firmas para pedirle que se vaya de la ciudad a un médico que contrajo coronavirus mientras trabajaba. Se trata de Marcelo Palou, quien se encuentra al frente del Servicio de Atención Comunitaria (Samco) de la pequeña localidad de alrededor de mil habitantes y ubicada a unos 3008 kilómetros de la capital santafesina. http://www.radionacional.com.ar/vecinos-solicitan-que-un-medico-que-contrajo-covid-19-deje-la-localidad/

LRA 43 Neuquén

MARIANO MANSILLA, diputado provincial

Denuncian penalmente a Viviana Canosa

El diputado del Frente de Todos de Neuquén, Mariano Mansilla, denunció penalmente a la conductora televisiva Viviana Canosa por propagandizar la ingesta de Dióxido de Cloro. Mansilla explicó que producto de la ingesta de dicho producto murió un niño de 5 años en la ciudad neuquina de Plottier. “Su conducta se encuadran en los delitos contra la seguridad pública y particularmente grave en este contexto especial de la pandemia del COVID 19”. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-penalmente-a-viviana-canosa/



LRA 4 Salta

FRANCO HERNANDEZ, diputado provincial

Reclaman al Gobierno de Salta que asigne recursos al norte

El diputado Franco Hernández le reclamó al gobierno provincial la asignación de recursos en los centros asistenciales del Departamento San Martín para enfrentar el avance de la pandemia. La provincia registró hasta el lunes 17 un total de 1154 contagiados con COVID-19, entre los que se cuentan 441 pacientes de Tartagal, la ciudad cabecera del departamento del norte provincial.

http://www.radionacional.com.ar/el-diputado-hernandez-reclamo-al-gobierno-que-asigne-recursos-en-el-norte/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

PABLO YEDLIN, Diputado nacional

“Situaciones en las que no se respetó la distancia social”

La manifestación que se llevó a cabo ayer en casi todo el país, con consignas en contra de la cuarentena y del Gobierno nacional, fue criticada por el diputado nacional Pablo Yedlin. “Me parece que hay que tener la misma opinión que cuando nos referimos a reuniones sociales, familiares, a cuando nos quejamos porque vemos en el microcentro mucha gente junta o en la fila de los bancos”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/hemos-visto-situaciones-en-las-que-no-se-respeto-la-distancia-social/

LRA 29 San Luis

MARIA ESTER DIANGELO, servicio de Inmunizaciones

San Luis registra 36 casos positivos

María Ester Diangelo, jefa del servicio de Inmunizaciones y responsable de Alerta Epidemiológica COVID 19 indicó que San Luis contabiliza 36 casos confirmados. Es la segunda provincia con menos casos del país. http://www.radionacional.com.ar/desde-el-comienzo-de-la-pandemia-san-luis-registra-36-casos-positivos/

LRA 30 Bariloche

EVA ACOSTA, investigadora del CONICET

“Todavía faltan resultados, pero es una muy buena noticia”

La Profesora de Inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET describió los procedimientos para producir vacunas a gran escala. Las pruebas clínicas incluyen estudios ciegos, en donde algunos de los pacientes reciben placebos y otros la vacuna a testear. http://www.radionacional.com.ar/eva-acosta-todavia-faltan-resultados-pero-es-una-muy-buena-noticia/

LRA 53 San Martín de Los Andes

DIANA COSTANZO, periodista Nacional Buenos Aires

Dióxido de cloro: la desinformación puede matar

La agrupación que nuclea a los profesionales de la comunicación científica difundió un comunicado donde alerta sobre los mensajes pseudos científicos potencialmente peligrosos para la salud de la población. En los últimos días se produjeron dos muertes, una de ellas la de un niño de 5 años en la ciudad de Plottier, cuya causa podría haber sido la ingesta de dióxido de cloro. http://www.radionacional.com.ar/dioxido-de-cloro-la-desinformacion-puede-matar/

LRA 17 Zapala

BELEN ARAGON, secretaria de Gobierno de Zapala

“Hay que reforzar más que nunca las medidas”

La secretaria de Gobierno de la ciudad, Belén Aragón, confirmó que Zapala tiene 6 casos activos. “No podemos hacerle trampa a este enemigo invisible”, expresó y aclaró que si bien por ahora sigue todo igual respecto a las actividades autorizadas, es importante “reforzar el compromiso individual”. http://www.radionacional.com.ar/aragon-hay-que-reforzar-mas-que-nunca-las-medidas-aprendidas-estos-meses/

LRA 1 Buenos Aires

RODOLFO ARRECHEA, Coordinador de Salud de ATE

La marcha de ayer “fue un verdadero cachetazo”

Arrechea subrayó que a nivel nacional “hay 16.888 trabajadores de la salud contagiados, de los cuales el 63% son mujeres”, al tiempo que resaltó que “cuando un trabajador se contagia, quedan aislados 4 o 5 compañeros del servicio como mínimo”. http://www.radionacional.com.ar/para-trabajadores-de-la-salud-la-marcha-de-ayer-fue-un-verdadero-cachetazo/

LRA 7 Córdoba

NATALIA CORDOBA, médica cordobesa

“Hubo apriete para que nos callemos”

Luego de la “Caravana de los guardapolvos”, médicos autoconvocados de Córdoba denunciaron un incremento en los “aprietes” que sufren por parte de las autoridades, para no denunciar las precarias condiciones laborales que padecen.

“Esto venía desde antes, pero se acrecentó ahora. Hubo aprietes y amenazas para que nos callemos y que dejemos de molestar, porque iba a haber sanciones”, indicó Natalia Sosa, integrante del colectivo que se movilizó ayer.

Sosa expresó que “el coronavirus hizo explotar en la cara las falencias del sistema de salud, de los que ya estamos acostumbrados. Los elementos sanitizantes se están proveyendo. Pero por los reclamos por cuestiones estructurales no han sido escuchados”, y luego finalizó diciendo que “también pedimos por los bajos salarios. Por eso hay pluriempleo. Hoy por hoy, un médico tiene que tener tres trabajos para redondear un salario digno”. http://www.radionacional.com.ar/medicos-denuncian-aprietes-en-la-pandemia/

LT 12 Paso de los Libres

JAVIER SIGILLO, Secretario de Gobierno de Paso de los Libres

“Estamos muy contentos por haber avanzado a la fase 5”

El funcionario destacó que la administración pública municipal realizó la vuelta a sus puestos laborales con todos los protocolos sanitarios necesarios para poder prestar óptimamente los servicios a los vecinos de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/estamos-muy-contentos-por-haber-avanzado-a-fase-5/

LT 12 Paso de los Libres

FELIX BARBOZA, Jefe de la Fuerza

“En la policía de Corrientes no hay casos positivos”

El Comisario General Félix Barboza dijo que “luego de la gran preocupación que sufrió la Fuerza por los efectivos contagiados en la Comisaría Tercera de Paso de los Libres, actualmente en la policía de Corrientes, hoy no hay casos positivos”. http://www.radionacional.com.ar/en-la-policia-de-la-provincia-de-corrientes-hoy-no-hay-casos-positivos/

LRA 42 Gualeguaychú

Por nuevos casos de COVID 19

Larroque suspendió actividades

En la ciudad se registraron cuatro nuevos casos de coronavirus en la última semana, motivo por el cual se han tomado medidas para controlar la multiplicación de contagios.

Mediante un decreto, el municipio decidió suspender las siguientes actividades hasta el 23 de agosto: paddle, tenis, gimnasios, academias privadas (idiomas, danzas, etc), actividades recreativas y culturales, centros de estéticas (manicuría, pedicuría, similares), peluquerías, barberías y librerías. En tanto, bares y comedores sólo funcionarán en modalidad delivery. http://www.radionacional.com.ar/por-registros-de-covid19-en-la-ultima-semana-larroque-suspende-actividades/

LT 14 Paraná

ATE municipal

Reclamó rotación de personal ante casos de COVID 19

La Secretaria General de la Junta Interna Municipal de ATE Paraná, Liliana Caraballo, volvió a reclamar una rotación de personal en la comuna, tras la confirmación de un caso de COVID 19 en el Centro de Salud “La Posta Sanitaria”, del barrio La Milagrosa.

La gremialista indicó, que tras la solicitud que han formulado, se les informó que no hay suficiente personal, aunque en este sentido, Caraballo sostuvo que dicha situación “no es algo que deban resolver los trabajadores. Rotando el personal, se evita cerrar un área en caso de que existan casos confirmados de COVID 19”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/ate-municipal-reclama-la-rotacion-del-personal-ante-casos-de-covid/

LRA 28 La Rioja

MIGUEL ZARATE, asesor del gobierno

“Es imprescindible la responsabilidad personal”

Zárate se refirió al retorno al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, diciendo que “es imprescindible la responsabilidad personal y ciudadana”. Finalmente, el asesor afirmó que no habrá aumentos de sueldos por el momento para el sector público, debido a que las prioridades pasan por otro lado. http://www.radionacional.com.ar/zarate-es-imprescindible-la-responsabilidad-personal-y-ciudadana/

LRA 6 Mendoza

SERGIO SARACCO, de Salud Ambiental

“El dióxido de cloro es altamente tóxico”

El médico también se explayó sobre las medidas que se tomarán para combatir la pandemia, diciendo que “es fundamental seguir teniendo los cuidados que pide la autoridad sanitaria nacional, mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio del barbijo o tapabocas, y no asistir dónde hay alta conglomeración de gente”. http://www.radionacional.com.ar/el-dioxido-de-cloro-es-altamente-toxico-para-el-organismo/

LRA 20 Las Lomitas

Retorno de clases a las Escuelas rurales

Asistirán más de 600 alumnos

Estella Mary González, Delegada zonal, informó que “el regreso está habilitado desde mañana, miércoles 19 de agosto. El puntapié de las clases se ha dado con la habilitación del complejo educativo de Cruce La Picadita, jurisdicción de Villafañe, que cuenta con todas las comodidades”. http://www.radionacional.com.ar/retorno-a-las-aulas-rurales/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Reforma judicial

El Senado retomó el debate

La Cámara alta retomó el debate por la reforma judicial y diferentes especialistas en la materia, continuaron exponiendo sobre la propuesta oficialista. Este martes, exponen 16 especialistas y uno de ellos, el juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, Ricardo Rojas, advirtió sobre las designaciones de los magistrados subrogantes. http://www.radionacional.com.ar/el-senado-retomo-el-debate-por-la-reforma-judicial/



LRA 1 Buenos Aires

SANDRA RUSSO, “Juego de damas”

La marcha del 17A y la oposición

En su habitual columna, Sandra se refirió a la marcha del 17A, la oposición y el rol de los medios de comunicación. http://www.radionacional.com.ar/la-marcha-del-17a-y-la-oposicion-por-sandra-russo/



LU 4 Patagonia

ALFREDO LUENZO, senador por Chubut del FDT

“La oposición tiene su discurso y es el culto al odio”

Luenzo también se expresó sobre la Reforma Judicial observando que “va a pasar un tiempo para bajar al recinto con un proyecto consensuado. Muchos aspectos se van a corregir, se van recogiendo inquietudes con exposiciones diarias, muchas válidas acerca de lo que se debe hacer. La descentralización es un aspecto de la Reforma”. http://www.radionacional.com.ar/la-oposicion-tiene-su-discurso-y-es-el-culto-al-odio/

LRA 22 Jujuy

JULIO BRAVO, Intendente de San Pedro

“La marcha fue un acto de total irresponsabilidad”

Bravo se refirió a la convocatoria de la oposición, afirmando que “fue una invitación al contagio, un acto de total irresponsabilidad, con un neto corte electoral. Patricia Bullrich y la gente del Pro están tratando de llevar agua para su molino, y lo mismo ocurre en nuestra provincia. Si bien son los menos, tenemos que ser responsables. Lo primero es la salud”. http://www.radionacional.com.ar/bravomarcha-irresponsable-de-neto-corte-electoral/

LRA 26 Resistencia

RODRIGO OCAMPO, Secretario de Municipios

“Fue una marcha opositora en contra del gobierno nacional”

Ocampo analizó la realización de la marcha anticuarentena realizada, y la calificó de “opositora, con una clara decisión de parte del macrismo y de Cambiemos de aglutinar posiciones en contra del gobierno nacional”. http://www.radionacional.com.ar/rodrigo-ocampo-fue-una-marcha-opositora-con-claros-tintes-nacionalistas/

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

DATOS DEL INDEC

Precios mayoristas subieron un 3,5% en julio

El índice de precios mayoristas subió 3,5% durante julio, mientras que el costo de la construcción avanzó 2,2% informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con estos aumentos, en lo que va del año, los precios mayoristas acumularon un avance de 10,2%, al tiempo que el costo de la construcción se incrementó 12,5% en el mismo período. http://www.radionacional.com.ar/precios-mayoristas-suben-un-35-en-julio-y-el-costo-de-la-construccion-22/

LRA 1 Buenos Aires

HORACIO ROVELLI, economista

“Una patronal que no tiene solidaridad con la población”

Tras el acuerdo con los acreedores externos, Rovelli analizó la actual situación del país: “Tenemos que fortalecer el salario, que se ha caído mucho durante el macrismo y se profundizó durante la pandemia”. Precisó que “el salario promedio en junio es de 58 mil pesos en bruto, cuando debería ser el doble” y señaló que “el Gobierno trata de impulsar el mercado interno y aumentar los salarios, la ocupación y la producción”. http://www.radionacional.com.ar/rovelli-hay-una-patronal-que-no-tiene-solidaridad-con-la-poblacion-argentina/

LRA 7 Córdoba

Luego de cinco meses

Volvió la actividad a los gimnasios

Noelia Minatto, Coordinadora de la Cámara de Gimnasios, señaló que con “una persona cada 12 metros cuadrados, y con horario de atención de 7 a 23 horas, más la confirmación de turnos previos y rutinas de 45 minutos, se retomó la actividad a modo de prueba”.

Luego, Minatto informó que “el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dio cursos de capacitación para que se cumplan con todas las disposiciones sanitarias correspondientes”. http://www.radionacional.com.ar/a-modo-de-prueba-vuelve-la-actividad-en-los-gimnasios/

LRA 26 Resistencia

ANDRES IRIGOYEN, UIA Chaco

“La industria muestra signos de recuperación”

El Presidente de la Unión Industrial local destacó el crecimiento del empleo registrado, “al contrario de las cifras que se observan en otros países afectados por la pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/la-actividad-industrial-comenzo-a-recuperarse-en-forma-dispar/

LRA 17 Zapala

CLAUDIA AFIONE, subsecretaria de Industria

Régimen de promoción de actividades económicas de Zona Franca

La subsecretaria de Industria de Neuquén, Claudia Afione dijo que “están dadas todas las condiciones para concretar el proyecto” de Zona Franca Zapala, que tiene un régimen especial de impuestos. “La provincia contribuye con la exención de impuestos brutos y sellos”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/se-creo-el-regimen-de-promocion-de-actividades-economicas-de-zona-franca/

LRA 3 Santa Rosa

Créditos a tasa cero

Registro de actividades no habilitadas

El Ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, anunció la habilitación de la página web donde las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades no esenciales podrán cargar sus datos, para evaluar la posibilidad del otorgamiento de un crédito a tasa cero.

El sitio es actividadesnohabilitadas.lapampa.gob.ar y allí deberán ingresar los interesados en recibir dicho beneficio. http://www.radionacional.com.ar/registro-de-actividades-economicas-no-habilitadas/

LRA 28 La Rioja

Hasta el 31 de octubre

Se extendió el congelamiento de medicamentos

El Coordinador General del PAMI en La Rioja, Norberto Cortéz, anunció la orden de la Directora General, Luana Volnovich, de extender el congelamiento de los precios en los medicamentos, hasta el próximo 31 de octubre.

En este sentido, Cortéz celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de “mantener los precios de los remedios, que significan una gran parte de la canasta básica de los jubilados”, como también reconoció “el gran esfuerzo que realizan las farmacias y droguerías en este acuerdo”. http://www.radionacional.com.ar/mantienen-precios-de-los-medicamentos-hasta-el-31-de-octubre/

LRA 9 Esquel

Padre Tono, sacerdote salesiano

“El pueblo no siente a la megaminería como solución”

El religioso escribió una carta pública, donde aclara que “no es cierto que todos pensemos igual sobre la megaminería como única posibilidad de desarrollo. Creemos que no es así”. Después, el Padre Tono expresó que “es muy difícil de creer que un desarrollo tan grande tenga base en la prioridad del trabajo y la dignidad de las personas del lugar”.

Finalmente, afirmó que “si se instala la megaminería, el lugar perderá absolutamente su identidad, su cultura, y su forma de vivir”.

LRA 27 Catamarca

GABRIELA COLL, Secretaria de Gestión Turística

“El regreso del turismo interno fue muy positivo”

Coll se refirió a la actividad que incluyó el fin de semana largo, recordando que en julio, el Departamento Belén planificó volver con la actividad bajo protocolo de bioseguridad para evitar posibles contagios, pero finalmente no pudo concretarse, debido a que el 3 de julio se confirmó el primer caso positivo en la provincia. http://www.radionacional.com.ar/el-regreso-del-turismo-interno-fue-muy-positivo/

LT 14 Paraná

Participarán la Nación y siete provincias

Sociedad estatal para controlar la futura hidrovía

El presidente Alberto Fernández lanzará el “Pacto Federal de la Hidrovía”, un acuerdo que sentará las bases de una nueva empresa estatal, denominada “Hidrovías Sociedad del Estado”. De la misma participará la Nación, con el 51% de las acciones, y el resto se dividirá en partes iguales entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. http://www.radionacional.com.ar/nacion-creara-una-sociedad-estatal-para-controlar-la-futura-hidrovia/

LRA 9 Esquel

Hasta el 30 de septiembre

Continúa la encuesta pecuaria 2020

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut continúa realizando la encuesta pecuaria 2020 de forma online. Deberán completarla todos los productores que tengan alguna actividad agropecuaria, a través del sitio www.dgrchubut.gov.ar. http://www.radionacional.com.ar/chubut-lanzo-la-encuesta-pecuaria-2020/

LRA 22 Jujuy

JORGE ALVAREZ, comerciante de Libertador

“Solicitamos el levantamiento de las restricciones”

Alvarez, referente de “Comerciantes y Empresarios Autoconvocados de Libertador General San Martin”, anunció que el planteo que le realizaron a las autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE) fue “concretamente el levantamiento de las restricciones a las actividades, ante el difícil momento que vive el sector. Llevamos cinco meses sin producir, y todo lo que se recibe de subsidio es ínfimo. Luz, gas e impuestos, siguen llegando igual”, finalizó Alvarez. http://www.radionacional.com.ar/comerciantes-autoconvocados-de-libertador-piden-trabajar/

LU4 PATAGONIA ARGENTINA

JUAN CABANDIE, ministro de Ambiente

“La minería debe ser sustentable y con la gente adentro”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Juan Cabandié, cumplió hoy una importante agenda en Comodoro Rivadavia, donde fue recibido por el intendente Juan Pablo Luque y el ministro de Ambiente de la provincia, Eduardo Arzani. Luego de firmar convenios que establecen importantes aportes de Nación para todo lo atinente a residuos sólidos urbanos, el ministro dio una conferencia de prensa, en la que destacó la importancia que el gobierno nacional le asigna a la producción y a la necesidad de que “esta sea sustentable”. http://www.radionacional.com.ar/cabandie-dijo-que-la-mineria-debe-ser-sustentable-y-con-la-gente-adentro/

LRA 3 Santa Rosa

Alrededor de 200 mil visitas

Crecieron las compras on line

El Coordinador de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Santa Rosa, Santiago Ferro Moreno, confirmó además que la plataforma “Comprá Santa Rosa” obtuvo desde su lanzamiento, alrededor de 200 mil visitas. http://www.radionacional.com.ar/las-compras-online-tuvieron-un-gran-crecimiento-en-los-ultimos-meses/

Laborales | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

SONIA ZANEL, delegada de la Algodonera Avellaneda

Atropellaron a dos trabajadoras de la Algodonera

La representante gremial detalló el hecho que le tocó vivir esta mañana en el acceso del Parque Industrial de Reconquista. Zanel, comentó que unos de los trabajadores llegó a la planta, acompañado por policías y el abogado de la empresa Héctor Vizcay, para tratar de ingresar, cuando otros empleados se encontraban acampando como parte de la huelga que vienen desarrollando. La mayoría de los obreros que quisieron ingresar no pudieron hacerlo, pero uno de ellos ¨encaró¨ hacia la entrada y arrolló a Sonia y a otra compañera que estaban en el lugar.

http://www.radionacional.com.ar/atropellaron-a-dos-trabajadoras-de-la-algodonera-avellaneda/

LRA 9 Esquel

Por reclamos de haberes

Paro por 48 horas en la Municipalidad de El Hoyo

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de El Hoyo, iniciaron una retención de servicios por 48 horas en reclamo del pago de los haberes del mes de julio.

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME), Antonio Osorio, remarcó que “no vemos de parte de varios intendentes que estén haciendo ningún el esfuerzo para no caer en estas situaciones”. http://www.radionacional.com.ar/s-o-e-m-e-y-z-o-inicia-paro-por-48-horas-en-la-municipalidad-de-el-hoyo/

LRA 27 Catamarca

ENRIQUE COWES, delegado del RENATRE

“La cosecha se hará con mano de obra catamarqueña”

Cowes, representante del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores del sector agrario,

dijo que “se registraron mil trabajadores cosecheros, provenientes de Tucumán y Santiago del Estero”, mientras 750 catamarqueños migraron a otras provincias. http://www.radionacional.com.ar/la-cosecha-se-hara-con-mano-de-obra-catamarquena/

Sociedad | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

SERGIO BERARDI, secretario general de SUGARA

Buscan a dos personas desaparecidas en Laguna Setúbal

El gremio de guardavidas de la ciudad de Santa Fe brindó recomendaciones ante la masiva presencia de personas en el lecho de la Laguna Setúbal, tras la desaparición de dos hombres que ayer por la tarde ingresaron al agua y aún no aparecieron. http://www.radionacional.com.ar/solicitan-la-presencia-de-guardavidas-aun-en-la-temporada-baja/

LRA 14 Santa Fe

MIGUEL GONZALEZ, periodista de Rafaela

37 allanamientos por “Asociación Ilícita y Juego Clandestino”

La Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5 del MPA, a cargo de los Fiscales Castellano y Korakis, llevaron adelante más de 30 allanamientos en Rafaela. En total fueron 37 operativos en el Departamento Castellanos, de los cuales 33 fueron en Rafaela, 2 en Ramona, 1 en Plaza Clucellas y 1 en Sunchales, todos con el objeto de cumplimentar secuestros de bienes y detención de personas imputadas. http://www.radionacional.com.ar/37-allanamientos-por-asociacion-ilicita-y-juego-clandestino/

LT 11 Concepción del Uruguay

Entre Ríos

Reglamentó la Ley de Gestión de residuos sólidos

El Secretario de Ambiente provincial, Martin Barbieri, precisó que “a partir de ahora van a tener el marco para poder accionar en cuanto a la necesidad de mejorar la gestión de los residuos en todos los municipios y comunas entrerrianas”. http://www.radionacional.com.ar/se-reglamento-la-ley-de-gestion-de-residuos-solidos-urbanos-en-entre-rios/

LRA 27 Catamarca

En 500 Escuelas rurales

Volvieron las clases presenciales

Después de cinco meses de aislamiento social, 15 mil estudiantes catamarqueños de 500 escuelas rurales volvieron a clases presenciales.

El acto principal se llevó a cabo en la Escuela Primaria 288 “Juan Domingo Perón”, de la localidad de Hualfín, ubicada en el departamento Belén, a 300 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Del acto, participó el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, mediante una videoconferencia. http://www.radionacional.com.ar/vuelven-las-clases-presenciales-en-las-escuelas-rurales/

LRA 1 Buenos Aires

MIRIAM LEWIN, Defensora del Público

“Lo que tenemos que hacer es chequear la información”

La periodista enumeró los desafíos que en esta época de pandemia se le plantean a los comunicadores: “No es el escenario más favorable para la circulación de información fiable, porque vivimos en la época de las noticias falsas o fake news. Vivimos un momento en la que los encargados de la comunicación y los periodistas, tenemos el desafío de chequear los que nos llega”. http://www.radionacional.com.ar/como-comunicadores-lo-que-tenemos-que-hacer-es-chequear-la-informacion/

LRA 26 Resistencia

PABLO SANCHEZ, Presidente de SAMEEP

“La sequía afecta al suministro de agua”

Sánchez, a cargo de “Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial”, expresó que “la larga sequía que castiga a toda la región afecta el suministro de agua, tanto para consumo humano como para el animal. Esa situación se agrava en diferentes localidades, en las que es necesario efectuar perforaciones que las realizamos en forma permanente, y lo hacemos en colaboración con las municipalidades y la empresa de energía SECHEEP. Hoy, estamos abocados a trabajos que garanticen el suministro para consumo de las personas”. http://www.radionacional.com.ar/se-realizan-perforaciones-para-suministrar-agua-potable-a-la-poblacion/

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Crearon un Gabinete Nacional

Para incorporar políticas de género

A través del Decreto 680/2020, el presidente Alberto Fernández creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, que tendrá como finalidad garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales. http://www.radionacional.com.ar/crearon-un-gabinete-nacional-para-incorporar-politicas-de-genero/

LRA 23 San Juan

PERLA WELNER, Movimiento de Mujeres Sanjuaninas

Piden a una mujer en el primer Juzgado de Familia

A comienzos del mes de agosto cerró la inscripción para cubrir siete cargos en el Poder Judicial de San Juan, registrando un total de 184 inscriptos. Entre estos cargos, se encuentra la vacante para Juez del Primer Juzgado de Familia, que será definida por los diputados en los próximos días. Por este motivo desde el Movimiento de Mujeres de San Juan han elevado una solicitud puntual para que el cargo sea ocupado por una mujer. http://www.radionacional.com.ar/el-movimiento-de-mujeres-de-san-juan-pide-que-se-designe-a-una-mujer/

LRA 17 Zapala

ADRIAN URRUTIA, Diversidad Sexual de Neuquén

Concejo Deliberante de Neuquén aprobó el cupo laboral trans

El director de Diversidad Sexual de Neuquén, Adrián Urrutia, celebró este hecho y dijo que para la implementación “el principal elemento es el consenso desde las organizaciones y su participación activa, sumado a las voluntades políticas y que la ley sea factible”. En este sentido recordó que en Cutral Có se aprobó hace más de dos años y no se ha implementado. http://www.radionacional.com.ar/el-concejo-deliberante-de-neuquen-aprobo-el-cupo-laboral-trans/

LRA 23 San Juan

GRACIELA SEVA, diputada provincial de San Juan

Legislatura de San Juan, la primera en capacitar sobre Ley Micaela

Culminó la capacitación en el Poder Legislativo de San Juan. La misma apunta a difundir la perspectiva de género a los agentes de los tres poderes del Estado. La diputada Graciela Seva, creadora del proyecto provincial de adhesión a la Ley nacional 27.499, dijo que “si bien la Ley nacional tiene un texto muy completo la ley provincial 2007 añadió a la Dirección de la Mujer como ente de importancia para generar políticas públicas sobre esta problemática”. http://www.radionacional.com.ar/la-legislatura-de-san-juan-la-primera-en-capacitarse-sobre-la-ley-micaela/

LRA 17 Zapala

PODCAST

Postales sonoras sobre mujeres huerteras

En esta postal sonora, recorremos los senderos entre aromáticas junto a Irene Antileo. Una mujer con fuerzas de junco. Con manos que huelen a lavanda y orégano. Con la mirada serena de quien conoce los tiempos de las plantas. Esta serie de Miradas Podcast visibiliza y jerarquiza el rol de las mujeres huerteras como agentes fundamentales en la necesaria transformación de nuestras sociedades a partir de los paradigmas de la agroecología y la soberanía alimentaria. También nos proponemos disputar ese imaginario negativo que mira a Zapala como un desierto donde “nada crece”. Son 5 episodios, que nos muestran historias de mujeres huerteras de la zona centro de la provincia de Neuquén, que desafían vendavales y nevadas, cuentan sus saberes y proyectan otros horizontes. http://www.radionacional.com.ar/postales-sonoras-sobre-mujeres-huerteras-2/

LRA 30 Bariloche

NADINA MORENA, abogada

“La pandemia profundizó situaciones de violencia”

La abogada especialista en temas de género y diversidad sexual fue entrevistada por Nacional Bariloche, sobre la situación de las mujeres y diversidades durante el aislamiento. Sostuvo que “la discriminación por razones de género y por diversos factores de intersectorialidad” agraban situaciones de violencia. http://www.radionacional.com.ar/mujeres-y-colectivos-de-diversidad-sexual-en-situacion-de-vulnerabilidad/

LRA 6 Mendoza

Campaña nacional y provincial

“Niñas no madres”

En el marco del “Día de las Infancias”, se llevó adelante a nivel nacional y provincial una campaña para visibilizar los embarazos producto del abuso sexual infantil, que se llamó “Niñas No Madres”.

Convocado por la “Socorristas en Red” y “Ni Una Menos Mendoza”, se realizó de manera virtual una campaña dónde se visibilizó la problemática que atraviesan las niñas obligadas a ser madres, luego de un abuso sexual intrafamiliar. http://www.radionacional.com.ar/se-llevo-adelante-una-campana-nacional-con-el-lema-ninas-no-madres/

LRA 14 Santa Fe

GISELA WILD, Cooperativa Eléctrica Ibarlucea

Avanza de la participación de la mujer en el cooperativismo

Wild, quien también es vicepresidenta de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, celebró la inversión de más de 80 mil dólares realizada por la Cooperativa Eléctrica Ibarlucea, permitiendo el comienzo de la obra del tendido que mejorará el servicio de conectividad. La funcionaria también es presidenta de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y expuso sobre el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género en la conferencia global de la Alianza Cooperativa Internacional. http://www.radionacional.com.ar/el-avance-de-la-participacion-de-la-mujer-en-el-cooperativismo/

LRA 13 Bahía Blanca

LUCIA IAÑEZ, Acceso a la Justicia

2020: Se rescataron a 54 víctimas en Buenos Aires

La directora Provincial de acceso a la Justicia y lucha contra la trata, señaló que “el programa de rescate y acompañamiento trabaja hace varios años y en ese 2020 se rescataron 54 víctimas y se asistieron a 274 víctimas. Se hicieron 11 allanamientos y logramos el retorno a las provincias de origen de 19 personas. Es un tiempo difícil para las tareas de políticas públicas existenciales, con limitación de personal pero el programa trabaja bien, con abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas y trabajadoras sociales”. http://www.radionacional.com.ar/este-ano-se-rescataron-a-54-victimas-en-la-provincia-de-buenos-aires/

LRA 7 Córdoba

Colectivos de “Mujeres solidarias”

Campaña para asistir a animales heridos

Los colectivos “Mujeres Solidarias Carlos Paz”, “Mujeres Solidarias Tanti” e “Institución Protectora de Animales Desamparados”, mediante una campaña solidaria desarrollada por redes sociales, obtuvieron la donación de insumos, elementos de higiene y de curación, para que varios caballos puedan comenzar un tratamiento intensivo por quemaduras y heridas, tras el gran incendio forestal que sucedió en la localidad de Tanti.

Los colectivos referidos reiteraron la solicitud de medicinas y alimentos para los animales afectados por los incendios de la última semana en Punilla. http://www.radionacional.com.ar/el-grupo-mujeres-solidarias-realizan-campana-para-asistir-a-animales-heridos/

Historia | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

LIBERTARIAS DE LA GESTA SANMARTINIANA

Podcast: “Peladas de la Corrupción, las Patricias Costureras”

Durante el mes de julio, desde LRA6 Radio Nacional Mendoza lanzamos “Libertarias, mujeres que dejan huellas” en conmemoración de nuestra Independencia alcanzada también gracias a la lucha de infinitas mujeres negadas por la historia. Este 17 de agosto presentamos la segunda parte del podcast, conformado por cuatro episodios,dedicado a las partícipes activas de la “gesta sanmartiniana” con el mismo fin de poner en relieve su heroicidad y compromiso ocultado durante siglos por las versiones patriarcales que escriben la historia. http://www.radionacional.com.ar/podcast-peladas-de-la-corrupcion-las-patricias-costureras/

LU 23 Lago Argentino, Calafate

NICOLAS BRAVO, docente de Río Gallegos

Escuelas unidas en homenaje al Libertador

El profesor Nicolás Bravo, docente de la Escuela 41 de la localidad de Río Gallegos, habló sobre el proyecto educativo sobre José de San Martín que comparte con su colega Sebastián Romania de la Escuela 24 “Artes Visuales” de Merlo. El docente de geografía explicó “que buscó contar a ese hombre que vino en 1812 con la idea de ayudar a la patria a ser libre”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/escuelas-de-santa-cruz-y-buenos-aires-unidas-en-homenaje-al-libertador/

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

RIVER PLATE busca estadio

Opciones para jugar la Copa Libertadores

El Millonario tiene 48hs para elegir la cancha donde jugara de local en la Libertadores, ya que comenzaron los trabajos de renovación del césped del estadio Monumental. Las opciones más firmes son el “Libertadores de América” (Independiente) o el Pedro Bidegain (San Lorenzo). Ya quedo descartado el Jose Amalfitani porque la luz no cumple la exigencia de Conmebol. http://www.radionacional.com.ar/opciones-para-jugar-la-copa-libertadores/

LT 14 Paraná

Con un protocolo estricto

Patronato volvió a los entrenamientos

El plantel volvió a entrenar hoy en el predio “La Capillita”, luego de que la semana pasada todos sus futbolistas dieran negativos en los testeos realizados para detectar la presencia de COVID 19. Según el protocolo, los futbolistas trabajaron en grupos de hasta seis jugadores, y fueron divididos en dos turnos. http://www.radionacional.com.ar/con-un-protocolo-estricto-patronato-volvio-a-los-entrenamientos/

LRA 42 Gualeguaychú

Sin fútbol hasta 2021

Federación entrerriana suspendió todo por este año

Emiliano Zapata, Presidente de la Liga Departamental de Fútbol, indicó que se realizó un encuentro virtual con las distintas autoridades de las Ligas de fútbol de la provincia. Luego, desde la Federación entrerriana de fútbol, se informó la decisión de finalizar los torneos organizados por la entidad en 2020, siendo estas competencias la Copa Entre Ríos, la actividad Infanto-Juvenil y el fútbol femenino. http://www.radionacional.com.ar/federacion-entrerriana-de-futbol-suspende-la-actividad-por-este-ano/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino, Calafate

MANUEL SANCHEZ VIAMONTE, guitarrista

El Mató a un Policía Motorizado y los premios Gardel

La banda que en 2018 tocó en Calafate hoy se encuentra a la espera de las seis nominaciones al premio más importante de la música en nuestro país. No tienen pensado hacer recitales virtuales por ahora, pero ya se encuentran preparando algunas canciones nuevas para un próximo álbum. http://www.radionacional.com.ar/6-nominaciones-para-el-mato-a-un-policia-motorizado/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO SACHERI, escritor

“Escribir es una manera de escaparme del mundo”

Sacheri contó cómo es su vínculo con la escritura: “Para mí, escribir es una manera de escaparme del mundo. Cuando la estoy pasando mal y veo cosas en la vida que me molestan, meterme en la escritura me termina siendo provechoso. Con las grandes cosas de la vida, uno se conecta a través de las pequeñas. Así logro rozar lo más profundo, y eso es lo que me pasa con el fútbol, me permite acceder a cosas más profundas”. http://www.radionacional.com.ar/eduardo-sacheri-para-mi-escribir-es-una-manera-de-escaparme-del-mundo/

LRA 3 Santa Rosa

Desde el 1° de septiembre

Comenzará el radioteatro en la Radio Pública

A partir del mes próximo por LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa, se emitirán diferentes piezas de radioteatro, a cargo de las actrices Viviana Felice, Sol Riscosa, Ana Paula Lara, Laura Mateu y Carolina Vergara. La primera emisión será un fragmento de “La Casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca. http://www.radionacional.com.ar/radioteatro-en-nacional-santa-rosa/

LRA 1 Buenos Aires

MARGIE BERMEJO, cantante

Cocinando empanadas criollas en México

Margie contó cómo se reinventó ante el parate de su trabajo como cantante por la pandemia. Se le ocurrió cocinar empanadas criollas, mientras su trabajo de cantante está en pausa por la epidemia: “Todos los planes artísticos se cancelaron, y los artistas empezaron a hacer cosas diferentes. Y un día, se me ocurrió jugando, ponerme a hacer empanadas”. http://www.radionacional.com.ar/margie-bermejo-de-vivir-del-canto-en-mexico-a-cocinar-empanadas-criollas/

LRA 1 Buenos Aires

CECILIA ABSATZ, periodista

La historia y el devenir de la telenovela en nuestro país

Absatz también opinó sobre la actualidad del teatro y realizó un repaso sobre sus series preferidas. Por último, contó cómo surgió la idea de escribir su newsletter semanal: “Viejo Smoking”. http://www.radionacional.com.ar/charla-con-la-periodista-y-escritora-cecilia-absatz/

Humor | Volver al inicio

MEDIOS HEGEMONICOS

Una vez más quedó demostrado el daño que pueden ocasionar los medios de comunicación cuando instalan temas inexistentes, historias inventadas o lo que es peor, llevando agua para su molino. Mucha gente se manifestó contra su propia vida, ¿no es momento de una profunda autocrítica?

Me imagino los medios gráficos con estas tapas: MAS DE UN MILLON DE PERSONAS SE MOVILIZARON (Clarín), 500 MIL PERSONAS EN LA MARCHA ANTICUARENTENA (La Nación) y SE HABRIA SUSPENDIDO LA MARCHA (Página 12).

Chocolate