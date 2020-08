Valdés: “Larreta permitió lo que él mismo dice que no hay que hacer”

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés se refirió en Rezo por vos a las movilizaciones realizadas ayer en distintos puntos del país y en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde no se respetó el distanciamiento social: “Me sorprende la pasividad y complacencia de Horacio Rodríguez Larreta y de su ministro de Salud, Fernán Quirós. Han permitido lo que ellos permanentemente dicen que no hay que hacer. Es una actitud egoísta muy grande la que han tenido los dirigentes políticos”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “se violaron las normas de convivencia respecto a quienes sí se cuidan para no contagiar a otros” y subrayó: “Fue una convocatoria de un sector político y económico que le cuesta aceptar el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández”.

Además, habló sobre las declaraciones de Rogelio Frigerio sobre el 17A, quien afirmó que “no estamos muy lejos del ‘que se vayan todos’”. Al respecto, Valdés lo acusó de “saber poco de política” y que “su interpretación no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy”.

Por otro lado, fue consultado por la causa de espionaje ilegal que involucra al expresidente Mauricio Macri y diferenció aquellos que “han contado cosas terrible que inmediatamente la Justicia investiga” y otros que “vienen con un papel escrito”. “Están los que hablan y los que leen por escrito”, señaló.