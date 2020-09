Diario de Radio Nacional 12/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: "Tu plasma puede servir para los que aún están enfermos"

VACUNA: Oxford reanudó los ensayos

EDUARDO WADO DE PEDRO: "Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima"

TERESA GARCIA: Fondos a provincia: "Es un acto de justicia"

JORGE CAPITANICH: Anunció aumentos salariales para docentes

ESTELA DE CARLOTTO: "El Nunca Más es inamovible"

NOAM CHOMSKY: Reportaje de Bernarda Llorente

BORDET-STRATTA: Gobernador y vicegobernadora recuperados

LUCRECIA ECHEVERRY: Convocan a pacientes recuperados a donar plasma

DANIEL SOMMA: "No podemos estar enfrentados con la comunidad local"

LUCAS GAINCERAIN: "No vamos a contratar una empresa integradora"

ORLANDO PEREZ: "Lo de Correa es uno de los mejores ejemplos de lawfare"

CLAUDIO CANIGGIA: Italia '90: A 30 años de Argentina 1-Brasil 0

IGNACIO COPANI: El recuerdo de su infancia y su trayectoria

EMANUEL HORVILLEUR: Premios Gardel, "Xavier" y nuevo single

CARLOS ROTEMBERG: Hombre de teatro, pero también de radio

RICARDO DE TITTO: Presentó la versión digital de "Yo, Sarmiento"

QUIQUE PESOA: Viajamos por Chubut, Santa Fe y La Rioja

AUDITORIO CORDOBA: Ciclo de miniconciertos en vivo

PEDRO ROMERO: "La educación impacta poco en el esquema político"

MARTIN ECHEGARAY DAVIES: Volvió el chubutense que unió la Patagonia con Canadá

LRA 1 Buenos Aires

A través de Twitter, el Presidente pidió a los recuperados de coronavirus que donen plasma para ayudar a aquellos que están cursando la enfermedad. “Cuando te recuperaste del COVID 19, tu plasma puede servir para curar a los que aún están enfermos. Donar tu plasma puede salvar vidas. Hacelo”, escribió Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

La Universidad británica anunció este sábado que retoma los ensayos de la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus y que desarrolla en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca después de que se paralizaran debido a que uno de los voluntarios había desarrollado una mielitis transversa.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro aseguró que la decisión del Presidente, “subsanó una gran injusticia” y dijo que la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires “era una decisión tomada”. “No se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”, afirmó.

“Desde principio de año dialogamos con el Jefe de Gobierno sobre el monto que debían devolver, era una decisión tomada”, indicó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Teresa García, analizó el anuncio del Presidente sobre la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad para auxiliar a la Provincia de Buenos Aires: “La provincia de Buenos Aires en 1985 perdió 7 puntos de coparticipación, tenemos un conurbano con muchas necesidades y consecuencias a lo largo de los años. Es un acto de reparación y de justicia”. “El jefe de Gobierno de la Ciudad debería reflexionar, en su momento Macri privilegió su ámbito de acción. La Ciudad tiene menos población y a su presupuesto le sobró. Seguramente habrá interpretaciones del sector de Cambiemos, pero es una decisión de justicia. La provincia tiene déficit estructurales. La gestión anterior nos dejó deudas y todo quedo agravado”, aseguró.

LRA 26 Resistencia

El gobernador anunció el pago de la cláusula gatillo para trabajadores docentes, la cual se efectivizará en los primeros días de octubre. El mandatario indicó que se arribó a este acuerdo, “luego de un trabajo interconsulto con las instituciones gremiales del sector. Hoy anunciamos el retorno al pago de la cláusula gatillo, luego de esta suspensión transitoria en esta pandemia severa”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

“Nunca más es nunca más”, pronunció con firmeza Estela, tras reflexionar sobre los hechos ocurridos en los últimos días en el país.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet anunció haber recibido el alta médica. “Me acaban de comunicar que el último test que me hicieron dio negativo, por lo que ya cuento con el alta médica respecto del COVID 19”, señaló el mandatario entrerriano en un mensaje difundido en las redes sociales. Por su parte la vicegobernadora, Laura Stratta también confirmó que el hisopado realizado arrojó negativo de COVID 19, por lo que también obtuvo el alta médica. Ambos llamaron a la población a continuar con los cuidados y agradecieron las muestras de apoyo que recibieron a través de las redes.

LT 14 Paraná

La jefa del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Echeverry, informó sobre la convocatoria vigente para la donación de plasma, explicando que “los pacientes recuperados de COVID 19 deben dejar pasar algunos días para acercarse a donar plasma, el cual será destinado a quienes transcurren la patología”.

LRA 9 Esquel

La Administración de Parques Nacionales denunció ante la Justicia, el ataque a piedrazos sufrido por dos guardaparques que se retiraban con una camioneta, tras realizar una recorrida en la Seccional Los Maitenes. El hecho se produjo en una zona en la que desde hace unos meses está asentada la comunidad mapuche denominada “Paillako”, quien lleva adelante un reclamo de posesión territorial.

LRA 28 Río Turbio

Comenzaron los trabajos en Yacimiento Carboníferos Río Turbio, con un grupo reducido del personal y respetando los protocolos vigentes para prevenir el covid-19. Desde el inicio de la pandemia se realizaron tareas de mantenimiento, capacitaciones al personal, entre otras.

LRA 26 Resistencia

Pérez repasó la situación judicial que margina de la carrera electoral al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, diciendo que “esto constituye uno de los mejores ejemplos de la guerra judicial o lawfare. La justicia, después de una gran presión mediática, asume informes periodísticos para instaurar procesos penales sobre líderes políticos de América Latina, fundamentalmente progresistas”.

LRA 1 Buenos Aires

A los 25 minutos del segundo tiempo del enfrentamiento entre Argentina y Brasil, por los octavos de final del Mundial ’90, Alejandro Apo, que comentaba el partido junto a los relatos de Víctor Hugo Morales, dijo: “Caniggia va a tener una, una va a tener”. Once minutos después, Diego Maradona dejó a dos jugadores en el camino y abrió la pelota para “Cani”, quien eludió al arquero y convirtió el gol que le dio la clasificación a la Selección local.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor habló de su trayectoria, la actualidad social y política y sus proyectos musicales durante la cuarentena.

LRA 7 Córdoba

A semanas de haber lanzado su ultimo single “Raros”, trabajo realizado durante la cuarentena y luego de “Xavier” su quinto trabajo como solista, Emanuel señaló: “En el primer mes del aislamiento la verdad que no tuve casi ganas de escribir canciones, no encontraba la inspiración, después me empezó a picar el bicho. Fueron días de escuchar mucha música, redescubrir artistas que me gustan y en un momento me vi queriendo sacar algo nuevo y fue ahí que me decidí por sacar Raros”.

LRA 1 Buenos Aires

Productor teatral desde hace más de 42 años, Rotemberg cuanta que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que vio la película “La novicia rebelde” que fue la película que lo inspiró a elegir la carrera que eligió. Recordó al actor y productor Guillermo Bredeston y habló de la buena relación que la tuvo toda su vida con Mirta Legrand.

LRA 1 Buenos Aires

“Es una versión ampliada de la inicial. El libro circula en todo el mundo. Es un nuevo granito de arena para difundir la obra de Sarmiento en el mundo”, destacó. “Sarmiento fue un autodidacta. Aprendió a leer de muy chiquito y se inicia como docente siendo muy joven en la provincia de San Luis. Él siempre se definió como un liberal conservador. Interviene en la vida pública y se abre lugar a los codazos porque nunca fue miembro de la elite”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País viajamos por Jujuy, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires y La Rioja. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba. Recorrimos LRA Nacional Comodoro Rivadavia con Silvia Aragón, LRA 14 Nacional Santa Fe con Sebastián de Marco y por último llegamos a FM 90.5 La voz de los pueblos, Pituil, La Rioja con Karina Golkowski.

Hoy Cocina Jujuy con Magui Choque Vilca desde Tilcara y miles de recetas con un solo ingrediente: la papa. Desde la infancia Magui aprendió de cocina y tradiciones familiares. Luego tuvo la posibilidad de estudir en la Universidad pública, en la Nacional de Jujuy. Es Ingeniera agrónoma. Y su trabajo lo dedicó a preservar los cultivos nativos del norte argentino.

Ciclo de miniconciertos en vivo

Siempre a las 19:00 por AM750 y FM 100.1

El lunes 14, César Pucheta presentará a “Nenes bian”; el miércoles 16, Franca Chiafitella será el anfitrión de “La Jam de Folclore” y el viernes 18, Gonzalo Puig recibirá a Marcelo Santos.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Romero, nacido en Comodoro Rivadavia es, junto a José Romero, autor del libro “Pacto Educativo Nacional: la urgencia de una cartografía de cambio para la educación obligatoria 2020-2030”. El material hace un análisis sobre la coyuntura educativa en pandemia, y la trascendencia de incluir a la educación en la agenda política. “El gran problema de la educación es que impacta poco en el esquema político”, afirmó Pedro Romero durante la presentación de la obra.

LU 4 Patagonia Argentina

A pocas horas de retornar a Trelew, Martín Echegaray Davies habló con LU4 Nacional Patagonia y recordó como se inició su travesía saliendo de Trelew a Ushuaia el 31 de octubre de 2017, acompañado solo de un carrito con ruedas de moto donde llevaba sus pertenencias. Como descendiente de inmigrantes galeses comentó que lo primero que se planteó fue recrear las viejas gestas de su pueblo recorriendo en principio la provincia. “A mí me conocían todos los vecinos de la provincia y decidí hacer algo mas trascendental quería unir Ushuaia y Alaska, no pude llegar a Alaska por la pandemia, pero me siento realizado”.

Noam Chomsky

El lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky , uno de los intelectuales más elocuentes para leer los escenarios complejos que se articulan por debajo de la pandemia que hoy paraliza al mundo, sostiene que estamos ante una confluencia crítica generada por el deterioro de la democracia, la inminencia de una catástrofe medioambiental y la amenaza de una guerra nuclear: la evolución de ese panorama depende de las próximas elecciones en su país, a las que define en una entrevista exclusiva con la Presidenta de Télam Bernarda Llorente como “las más importantes no sólo en la historia de Estados Unidos sino también en la historia de la humanidad”.

LRA 25 Tartagal

El dato lo confirmó el propio Monseñor Luis Antonio Scozzina, actual Obispo de la Diócesis de Orán. Scozzina señaló que no tiene mayores síntomas y que se encomienda a las oraciones.

LT 14 Paraná

Ricardo Galluci, jefe del Area de Accidentología Vial de la policía de Entre Ríos, informó que, luego de un relevamiento realizado por el organismo, se confirmó un descenso en los siniestros viales. Si bien la circulación reducida que se advierte en el marco de la pandemia fue uno de los factores que disminuyó los accidentes, Galluci explicó que en las fiestas de fin de año de 2019 y en las vacaciones de verano 2020 no se perdió ninguna vida por accidentes.

LRA 6 Mendoza

Isabel Del Pópolo, secretaria General de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), dijo que la decisión del gobierno de Mendoza de incorporar al sistema de Salud a médicos venezolanos que residen en la provincia, mediante una matrícula provisoria, “es un golpe bajo a muchísimos profesionales que están precarizados, a los cuales se les podrían duplicar las horas y tenerlos en blanco”.

LT 14 Paraná

Andrea Guerrero, presidenta de la Cámara Paranaense de Gimnasios, se mostró satisfecha y “con una inmensa alegría”, tras la reapertura de locales. “Los gimnasios somos agentes de salud. Trabajamos para la salud de las personas, no sólo desde el punto de vista físico, sino también emocional”, señaló Guerrero.

LRA 1 Buenos Aires

“Todo pudo ser peor porque no estaba controlado. Los policías no tienen un gremio, no están organizados”, expresó Wainfeld. “Son un grupo desordenado con mucha gente joven. La demanda salarial es razonable. Los policías tienen adicionales de salarios que son legales, es una suerte de hora extra y está estipulado”, aseguró.

LRA 26 Resistencia

El ex gobernador del Chaco calificó de “delicado, triste y lamentable” el asesinato de dos niñas de 11 años a manos del Ejército de Tareas Conjuntas paraguayo. Sostuvo que esa fuerza, avalada por el Congreso, realiza tareas contra el narcotráfico y organizaciones delictivas como el Ejército del Pueblo Paraguayo. Peppo indicó que el gobierno de Paraguay califica de criminales las actividades del EPP, financiadas por secuestros extorsivos como el de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, que concluyó con su muerte y el cobro de un “impuesto patriótico” a quienes trabajan la tierra en determinadas zonas.

LT 14 Paraná

Martínez dijo que uno de los objetivos de la conformación de la Mesa Provincial de Maíz Entrerriano es “aumentar la producción y el consumo, y se trabaja para ampliar el área productiva del maíz, llevándola a 500 mil hectáreas. Estamos para apoyar esa medida del Estado entrerriano”.

LRA 18 Río Turbio

Se firmó un acuerdo con la Municipalidad de Río Turbio, para ejecutar la obra de extensión de redes en más de 4000 metros en dicha localidad. Las obras cuentan con una inversión mayor a los 7.000.000 de pesos, beneficiando a más de 110 familias. Distrigas S.A aportará dirección y asistencia técnica para la construcción de la red de gas. Por su parte, El Municipio de Río Turbio aportará trabajos con maquinaria y material de relleno.

LV 4 San Rafael

Gracias al convenio que firmaron el intendente Walther Marcolini y el titular de Agua y Saneamiento de Mendoza (AYSAM), Alejandro Gallego, se realizará la obra de la instalación de cloacas en Alvear Oeste. El trabajo se realizará con mano de obra del municipio, lo que permitirá maximizar los recursos económicos.

LRA 23 San Martín de Los Andes

Con motivo de la celebración del Día del Maestro, Matías Lavandeyra, docente de la Escuela 274 abordó aspectos relacionados sobre la actividad, las realidades y las necesidades que iban cambiando a medida que avanzaba la pandemia, donde se fueron resolviendo con el trabajo de toda la comunidad educativa.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El director nacional de Políticas de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Juan Ignacio Duarte, se refirió a la firma del convenio con el Municipio de Ushuaia. “Es un convenio donde el municipio de Ushuaia adhiere al plan nacional de suelo. Es un plan lanzado por el Gobierno nacional y por una decisión de la ministra Bielsa que planea una política explícita de suelo urbano a nivel nacional y que tiene 4 ejes de trabajo. Uno de los más importante tiene que ver con aumentar la oferta y producción de suelo urbanizable”, sostuvo el funcionario.

LRA 6 Mendoza

El secretario de Gobierno de Luján de Cuyo, negó que hayan desalojado a familias que habitaban terrenos en Potrerillos. El funcionario indicó que se trata de espacios del Estado, donde algunos pobladores estaban demarcando y empezando a colocar palos de referencia.

LT 11 Concepción del Uruguay

La Directora Departamental de Escuela Uruguay, Prof. Ana María Díaz, dijo en LT11 que llegaron más de 10.400 cuadernillos para ser distribuidos en nuestro departamento. 800 de ellos están destinados a niños de 0 a 3 años; 1300 a niños de Nivel Inicial de 4 y 5 años; 1000 serán para primer grado, 1500 para niños de segundo y tercero, 1300 para alumnos de cuarto y quinto grado, mientras que para sexto y séptimo son 2400 cuadernillos. Para el secundario 600 son para alumnos del ciclo básico y 1500 para el ciclo orientado.

LT 14 Paraná

El sacerdote Ignacio Patat, responsable de Prensa del Arzobispado de Paraná, informó los detalles del homenaje a Nuestra Señora del Rosario, el cual se llevará a cabo desde el próximo 28 de septiembre hasta el 6 de octubre.

LRA 9 Esquel

Cuando no había más que la estepa y el río, Martín Moncada comenzó su sueño junto a su esposa Elba con una visión que hoy es una realidad: Piedra Parada se convirtió en un atractivo internacional de agroturismo y turismo deportivo. En los 40 años que llevan en el lugar, plantaron más de dos mil álamos, construyeron un camping con proveeduría y ofrecen cabalgatas a los que pasan por allí: “el visitante es turista por un día y amigo para siempre”, aseguró Moncada.

LV 4 San Rafael

El senador Samuel Barcudi, integrante del Frente de Todos, propuso la creación del “Servicio Socioambiental para Estudiantes”, a partir del cual los estudiantes de primaria y secundaria deberán sembrar seis árboles para poder graduarse, creando y profundizando vínculos con la naturaleza y el medio ambiente.

LT 14 Paraná

Mediante videoconferencia se desarrolló una capacitación sobre la Ley Micaela, la cual estuvo destinada a las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA). Con las disertaciones de Victoria Obregón, titular de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad; Diana Broggi, a cargo de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, y de la asesora presidencial Dora Barrancos, el cierre le correspondió a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien puso en valor el trabajo en conjunto con los medios públicos y con la titular de RTA, Rosario Lufrano.

LRA 1 Buenos Aires

El Derecho a la Identidad es un tema clave que tiene múltiples puntos de observación para ser abordado en “Historias Fragmentadas”, en esta oportunidad Conrado Geiger conversa con Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo, en un encuentro resumido que promete próximas emisiones por la cantidad de anécdotas y detalles de sucesos que quedaron afuera. Para empezar a conocer sobre su vida, Manuel Gonçalves cuenta cuando vivía con otro nombre como Claudio Novoa, por las cosas que pasó hasta sus veinte años que recupera su identidad y se constituye en quien es hoy por hoy.

LRA 23 San Juan

Radio Nacional Clásica y Nacional San Juan presentan un video que homenajea a los maestros y maestras en su día, especialmente realizado por la Orquesta Escuela de San Juan junto a las orquestas integrantes del Festival Iguazú Sinfónico. Participaron orquestas de todo el país, Perú, Chile y México, bailarines, docentes y estudiantes de Ushuaia a La Quiaca.

LRA 1 Buenos Aires

El guionista, periodista y escritor Sergio Dubcovsky reflexionó acerca de su novela Póker: “Trabajo sobre imágenes con un lenguaje muy simple. Trabaje muchos años en medios de comunicación”. “Escribí a la novela a partir de un tema personal. Dejé un trabajo después de 25 años y cuento la historia de una persona que tenía una vida normal y rompe con lo cotidiano. Es un personaje que rompe con un modo de ser, es optimista”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

“Nexitud” dialogó con Horacio Drago, coordinador de la Comarca Andina del Bolsón quienes como comunidad plantean el proyecto de “Transición” en términos ecológicos, lo que implica una gradual indisponibilidad de la energía fósil, es decir sin combustión.

Charla con el sociólogo Daniel Feierstein, quien hizo un análisis de los distintos momentos que atravesamos desde el advenimiento de la pandemia, los cambios en la vida cotidiana que resultaron de la cuarentena y la posibilidad de plantearnos una nueva forma de vida.

LRA 20 Las Lomitas

“Empecé leyendo caricaturas, y la idea de escribir un libro la concreté en esta pandemia, ya que tenía mucho tiempo libre”, comentó Mateo Sebastián Medina Franco, autor de “Plumón Mágico”, un libro que consta de cinco capítulos y que fue presentando en el XVIII Feria Nacional del Libro. “Les digo a los niños que se animen a escribir. La tecnología les sirve para que puedan redactar con más facilidad, y tienen muchas posibilidades de expandirse en el mundo del arte”, concluyó Mateo.

LRA 1 Buenos Aires

La consigna fue “la libertad” y los oyentes programaron la música. En la primera hora sonaron Moris, Los Gatos, Almendra, Los Abuelos De La Nada, Manal, Pappo, Sui Generis, Celeste Carballo, Invisible y Aquelarre.

La segunda mitad del programa fue para Miguel Abuelo, Pedro y Pablo, Arco Iris, Hilda Lizarazu, Fernando Manguz, Pastoral, Rockal, Serú Girán, Ariel Minimal & Florencia Ruiz e Invisible.

LRA 1 Buenos Aires

Estados Unidos, 15 de septiembre de 2012, en el Thomas & Mac Center, Las Vegas. Esa noche, Sergio “Maravilla” Martínez le arrebató el cinturón de los medianos de la CMB a Julio César Chávez Jr. En un estadio repleto, “Maravilla” dominó gran parte de la pelea, pero, sobre el final, casi cae noqueado. No obstante, aguantó y se llevó el título por puntos.Ya pasaron ocho años de esa pelea, y el relato de Walter Nelson todavía sigue vigente. Aquella noche, cuando parecía que al boxeador argentino se le escapaba el título a manos del mexicano, el relator lanzó una frase que quedó inmortalizada y que todavía hoy es recordada: “¡Salí de ahí, Maravilla!”.

LRA 7 Córdoba

Morato dijo que se siente orgulloso de haber impulsado el proyecto por el cual el 20 % de los cuerpos orgánicos de River deberán ser ocupados por mujeres.

LRA 5 San Martín de Los Andes

Marcelo Bizama, presidente del Club Frontera, se refirió a la reunión mantenida con el los secretario de Gobierno y de Deportes de la municipalidad, y representantes del Club Lácar, para intentar llegar a un acuerdo por el uso de un terreno propiedad de Vialidad Provincial, para la realización de actividades deportivas. Indicó que en el encuentro estuvo presente un representante del organismo pero “lamentablemente” sin ningún mandato. “Con el Lácar no tenemos nada que hablar porque el acuerdo que el Club Frontera tenía era con Vialidad Provincial, y decir en un comunicado que desconocían que nosotros estábamos trabajando en el lugar, cuando hace cinco años que lo estamos haciendo”, explicó.

LRA 7 Córdoba

Vázquez indicó que son siete las mujeres que están realizando esta función en Argentinos Juniors, y reconoció que han ganado terreno y que, desde el lugar que les toca estar, siguen peleando por la profesionalización del oficio para que muchas más locutoras tengan la oportunidad de ser la voz del estadio.

Ingenio popular

Vicepresidencia del banco

El presidente sorprendido, señaló: “Pero qué le pasa, tengo más de 20″.

CHOCOLATE