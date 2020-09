Ing. Daniel Somma: “No podemos estar enfrentados con la comunidad local”

La Administración de Parques Nacionales denunció este miércoles ante la justicia un hecho de violencia que sucedió en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. El episodio ocurrió cuando dos guardaparques que se retiraban con una camioneta tras realizar una recorrida en la Seccional Los Maitenes fueron atacados con piedras por personas con el rostro cubierto. Cabe aclarar que el hecho se produjo en una zona en la que desde hace unos meses está asentada la comunidad mapuche denominada “Paillako”, quien lleva adelante un reclamo de posesión territorial.

En diálogo con Radio Nacional Esquel, el presidente de Parques Nacionales, Ing. Daniel Somma repudió el hecho pero remarcó la necesidad de priorizar el diálogo a la violencia.

“Lamento profundamente este hecho de violencia y aparte de repudiarlo invitamos a las personas con quienes Parques puede tener diferencias sobre situaciones en territorio, a abandonar estas posiciones y abordar una perspectiva de diálogo”, dijo Somma y agregó: “el enfrentamiento no nos lleva a ninguna perspectiva superadora y tenemos que mirar profundamente el futuro. Estamos en el siglo 21 y creo que hay que reconocer al otro, a la otra y al hacerlo nunca podemos caer en situaciones de agresión”

El funcionario destacó además que “el hecho de la agresión a nosotros nos preocupa porque queremos construir con todas las comunidades locales un camino de entendimiento y de diálogo superador de situaciones que se pueden haber dado en el pasado y nuestra propuesta para todos los intendentes e intendentas de los parques nacionales es establecer una relación constructiva y positiva de encuentro y diseño de caminos de desarrollo con las comunidades locales. Y desde esa perspectiva es una situación que tenemos que superar” y resaltó que “tenemos que reconocer que el otro forma parte de nuestra comunidad”.

DESCARGAR

El funcionario nacional relató las acciones de diálogo que se llevaban adelante para encontrar soluciones al reclamo de la comunidad Paillako y que lamentablemente fueron interrumpidas por las restricciones de la pandemia.

DESCARGAR

Consultado sobre si este reclamo en Los Alerces se puede relacionar con el que se lleva adelante en la zona de Lago Mascardi, Daniel Somma dijoque son diferentes, pero se explayó en profundidad respecto del abordaje que cree conveniente hacer para resolver los problemas. Señaló que “en nuesro país hay una legislación muy sabia, la Ley 23302 de comunidades indigenas y 26160 (de relevamiento territorial). Yo creo que en esta ley el estado tienen tiene una deuda en cuanto al ritmo de ejecucion de la reivindicacion territorial de las areas de coupacion histórica de las primeras naciones de nuestro país, de los pueblos originarios. Nosotros tenemos en Parques identificado el mapeo de areas de ocupación histórica de varias comunidades y hay que implementar y cerrar ese proceso con la entrega definitiva de los títulos de propiedad comunitaria. En varios lugares de nuestro país Parques Nacionales ha propiciado y se ha podido concretar esa situación. Yo creo que hay que avanzar en esa perspectiva porque es un reconocimiento justo. En el caso de las comunidades que no tenian ocupación historica, que pueden ser comunidades que surgen desde un espacio urbano, la ley 23302 tiene una perspectiva muy interesante plantea que el estado nacional cooperando con el estado provincial en el territorio donde este reclamo se da, tiene que proveer las tierras necesarias para el desenvolvimiento y el desarrollo de la comunidad que esta haciendo ese reclamo. O sea, si encontramos una comunidad que encuentra su autodeterminación desde el punto de vista de la identidad como primera nación, como pueblo originario, el estado tiene que proveer tierra. Ahi yo creo que se debe dar una perspectiva de ampliación de derechos para el conjunto del pueblo argentino. Si tenemos familias criollas o de pueblos originarios y están con una demanda de espacio vital, tanto como para la vivienda como para la produccion, tenemos que pensar en la herramienta del ordenamiento territorial, adentro y fuera de los parques, no necesariamente esto va a encontrar respuesta en las áreas protegidas pero tambien coordinado el trabajo con las provincias para que estas familias tengan un espacio vital de desarrollo. Yo creo que esa es una situación a a atender y que no se puede abordar exclusivamente desde una lógica de mercado”

DESCARGAR

Para el responsable de las áreas protegidas nacionales, la gestión anterior confundió el camino y el rol que deben cumplir los Parques Nacionales y dijo que hay que decontruir la idea elitista que los alejaba de su función de brindarse para el goce y beneficio de todo el pueblo argentino. Afirmó que la relación con las comunidades locales debe ser positiva y que no se puede estar enfrentados en ningun caso.

DESCARGAR

Con respecto a la tarea que realizan para entablar espacios de diálogo, Somma destacó el trabajo conjunto con otras áreas nacionales y provinciales para encontrar spoluciones a la necesidad de que las familias tengan acceso a un espacio vital .

DESCARGAR

Por último, el presidente de la Administración de Parques Nacionales destacó la inclusión del ente dentro del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), a la vez que resaltó la gran tarea que realizan las y los trabajadores de la administración.