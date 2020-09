Viajamos por Chubut, Santa Fe y La Rioja

En un nuevo programa de Estudio País viajamos por Jujuy, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires y La Rioja. Con la conducción de Quique Pesoa desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba.

Recorrimos LRA Nacional Comodoro Rivadavia con Silvia Aragón, LRA 14 Nacional Santa Fe con Sebastián de Marco y por último llegamos a FM 90.5 La voz de los pueblos, Pituil, La Rioja con Karina Golkowski.

Hoy Cocina Jujuy con Magui Choque Vilca desde Tilcara y miles de recetas con un solo ingrediente: la papa. Desde la infancia Magui aprendió de cocina y tradiciones familiares. Luego tuvo la posibilidad de estudir en la Universidad pública, en la Nacional de Jujuy. Es Ingeniera agrónoma. Y su trabajo lo dedicó a preservar los cultivos nativos del norte argentino.

En una semana movida para la política nacional en medio de la Pandemia, con un paro de la Policía bonaerense incluido, dialogamos con Mario Wainfeld conductor de “Gente de a Pie” de Lunes a Viernes a las 16hs en Nacional AM870 y Folklórica FM98.7

“El reclamo de la policía es válido y todo el mundo lo reconoce, el modo es ilícito y peligroso porque usaron móviles y estaban armados. Todo pudo ser peor porque no estaba controlado. Los policías no tienen un gremio, no están organizados”, expresó Wainfeld en diálogo con Quique Pesoa.

“Son un grupo desordenado con mucha gente joven. La demanda salarial es razonable. Los policías tiene adicionales de salarios que son legales, es una suerte de hora extra y está estipulado”, aseguró.

“El peronismo gobernante no ocupa la calle por cuidado a la pandemia entonces la calle es de una derecha, a veces parecidos a un partido político, otras parecen salvajes”, remarcó.

“A Berni se le escapó la tortuga, porque la protesta se veía venir”, concluyó.