Diario de Radio Nacional 04/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

TAPA DEL DIARO NACIONAL

Agenda Nacional

Buenos Aires – VANESA SILEY: Piden el juicio político para el presidente de la Corte

Paso de los Libres – MARCEL CZOMBOS: “El fuego es malo para animales, árboles y naturaleza”

Buenos Aires – DIEGO CONCHA: Continúan los incendios forestales en Córdoba

Paraná – Diálogos en ACCION INDUSTRIAL: El futuro industrial de la provincia de Entre Ríos

La Quiaca – MARIO VILCA sobre Rodolfo Kusch: “Su intención era conocer la América profunda”

Buenos Aires – Línea educativa en WhatsApp: Continuar la construcción de aprendizajes

Buenos Aires – RUBEN RADA: “Ahora soy trapero”

Patagonia – Plan DETECTAR: En la primera jornada se identificaron a 16 positivos

Buenos Aires – EDUARDO SGUIGLIA: “Las medidas para paliar la pandemia son positivas”

Buenos Aires – DIEGO MORALES: “Hay que hacer propuestas al derecho a la habitación”

Paraná – Corto plazo: El futuro industrial de Entre Ríos

Buenos Aires – MARIA CELIA BRAVO: La crisis azucarera en Tucumán

Patagonia – VALERIA CONIGLIO: “Es un nuevo maltrato emocional”

Gualeguaychú – Hasta el 15 de noviembre: Votan por el Arbol Entrerriano

Resistencia – CUCAI Chaco: Charlas informativas para trasplantados

Buenos Aires – VOLUNTARIOS: Festejamos el día del voluntario

Buenos Aires – PATRICIA ROSEMBERG-MARTA ALANIS: Aborto legal, una urgencia impostergable

Buenos Aires – NATALIA MADERNA: Las mujeres en el periodismo

Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA : La historia de Roma Marco Ulpio Trajano

Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: Georgina Barbarossa y Tamni, shows por streaming

Córdoba – JULIAN BAGLIETTO: “Estoy en un descubrimiento musical constante”

Buenos Aires – HECTOR LARREA-NORBERTO CHAB: El cancionero de Carlitos

Tucumán – ROBERTO SAGRA: “Se rompieron todos los principios de equidad deportiva”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y lo fundamentó en los “compromisos políticos y económicos” del magistrado “con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”. “El 25 de septiembre presenté un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz”, escribió la legisladora en su cuenta de la red social Twitter, y en ese sentido, sostuvo que hizo la presentación “Ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017”.

LT 12 Paso de los Libres

Czombos opinó sobre la preocupante situación por la cual atraviesa Corrientes con los incendios forestales, que vienen destruyendo grandes hectáreas de ecosistemas.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Concha, precisó que hay dos focos de incendios que se mantienen activos en la provincia de Córdoba, en tanto que el fuego de mayor importancia se ubica en el departamento Cruz del Eje. En comunicación con Fernando Pedernera, destacó “el trabajo coordinado” y resaltó que “estos incendios han sido profundamente explosivos”. En ese sentido, subrayó: “No tenemos fuego cerca de zonas urbanas”.

LT 14 Paraná

Leandro Garciandía, Presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, se refirió al estado de situación de las empresas entrerrianas en relación a los efectos que ha provocado la pandemia y diferenció entre aquellas que sostuvieron su producción por ser servicios esenciales, las que coyunturalmente registraron una mayor demanda y las que se vieron afectadas por un menor consumo. Consideró que en general, por el perfil industrial entrerriano, en se está pudiendo sobrellevar la situación sin grandes sobresaltos.

La emprendedora de María Grande, Mónica Pierucci, describe su actividad como diseñadora de almohadones y otros trabajos en tela, en las que recicla materiales y logra vender sus productos en su comunidad, habitualmente por medio de las ferias de artesanos, aunque actualmente recurre a canales alternativos, como las redes sociales, en el contexto de la pandemia.

LRA 16 La Quiaca

Vilca, filósofo y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, recordó la obra del pensador y filósofo argentino Gunter Rodolfo Kusch, en conmemoración del 41° aniversario de su fallecimiento.

“Ha publicado mucho, ha trabajado mucho, a partir de hablar con la gente, de bailar, de comer sus comidas, sus bebidas y andar por todo el norte, por parte de Chile, por Bolivia, por la Puna. Su intención era observar cómo se vive en el interior de la América profunda, preguntando si hay un pensamiento o una filosofía”, expresó Vilca sobre la vida y la obra de Kusch.

LRA 1 Buenos Aires

Apunta a garantizar la construcción de aprendizajes y reforzar el vínculo pedagógico con alumnas y alumnos de los niveles Primario y Secundario, de todo el país, sobre todo en aquellas zonas de baja conectividad

Los detalles de este nuevo servicio, en este informe de Mariana Antoñanzas del Área de Contenidos.

LRA 1 Buenos Aires

Se definió como “un compositor intuitivo”. Transitó por todos los ritmos musicales, desde el candombe al trap, pasando por el jazz y el rock. Este año fue nominado a los Premios Gardel en la categoría “Mejor Edición de Catálogo”, como parte de Sonido Original del Sur (S.O.S) y su disco homónimo, editado en el año 1976.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

La puesta en marcha del Plan DETECTAR en Comodoro Rivadavia resultó positiva ya que, en la primera experiencia realizada en el barrio Stella Maris, se detectaron a 16 personas con COVID-19, la cuales fueron inmediatamente aisladas.

El Plan se puso en marcha el viernes, con la presencia del secretario de Salud de Nación, Arnoldo Medina, quien fue acompañado por el ministro de Salud de Catamarca, Fabián Puratich.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Sguiglia dialogó con el equipo de En qué juego estamos y destacó que “las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia son altamente positivas”. Sin embargo, consideró que aún “no dio la suficiente confianza a miles y miles de ahorristas que se ven agobiados por una situación internacional y local muy complicada”. Por otro lado, analizó las relaciones internaciones de Argentina y resaltó “tener a China como cliente activo demandante”, al tiempo que expresó: “Nosotros le compramos más a China de lo que le vendemos”. “Nuestro país tiene que negociar y comerciar con todos los países del mundo”, manifestó.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director del área Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, se refirió a la ocupación de tierras en Guernica y afirmó que esto “demuestra un reclamo asociado a un conflicto social de envergadura”. En comunicación con el programa En qué juego estamos, precisó que en el lugar “hay 1902 familias, 3.000 son niños y niñas y también hay 300 adultos mayores”. “Es necesario que se pueda trabajar de manera seria y hacer propuestas concretas asociadas al derecho a la habitación”, dijo. Además, explicó que “la desocupación y la falta de dinero son los principales argumentos para estar ahí”, además de “situaciones de violencia de género y personas que se encuentran en situación de calle”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, se refirió al estado de situación de las empresas locales durante la pandemia, y marcó diferencias entre aquellas compañías que sostuvieron su producción por ser servicios esenciales, las que coyunturalmente registraron una mayor demanda y las que se vieron afectadas por un menor consumo.

Finalmente, Garciandía consideró que en general, por el perfil industrial entrerriano, se está sobrellevando la situación sin grandes sobresaltos.

PARANA 02

LRA 1 Buenos Aires

“El azúcar es una forma de producción muy antigua, que arranca desde 1830”. Luego se terminó de armar el proceso económico que capitalizó a Tucumán, con “la conexión ferroviaria y el desarrollo de la industria azucarera mundial”.

Sociedad | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

La titular de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia, Valeria Coniglio, aseguró que la decisión del ministerio de Educación de evaluar a los alumnos entre diciembre y marzo, “es un nuevo maltrato emocional a niños, niñas y adolescentes”.

Luego, Coniglio advirtió que “esta imposición hacia los alumnos, para la cual no han sido preparados durante el año ni debidamente informados, pone en riesgo su integridad emocional”.

LRA 42 Gualeguaychú

Hasta el 15 de noviembre se puede elegir al ´Árbol Entrerriano´, entre las 28 especies que fueron preseleccionadas.

“El objetivo es recuperar el lugar de nuestros árboles, no sólo en los ecosistemas, sino también en la construcción de memoria colectiva y en la identidad”, explicó Cristina Martínez, titular del Programa Provincial de Educación Ambiental del Consejo General de Educación.

LRA 26 Resistencia

El Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI) del Chaco, realiza charlas referidas a temas que atañen tanto a las personas trasplantadas, como a las que están en lista de espera y al entorno familiar.

El presidente de la institución, Christian Dellera, informó que “los encuentros comenzaron en agosto, y en esta nueva ocasión se abordarán las emociones y los recursos para el bienestar, charlas que estarán a cargo de la licenciada Patricia Kalfaian del grupo Aquietar”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Se eligió el día 4 de octubre en homenaje a San Francisco de Asís, patrono del voluntario hospitalario, para rendir homenaje a quienes trabajan en forma gratuita y solidaria en tareas de apoyo a los enfermos y sus familias, así como a las instituciones de salud.

Con motivo de esta fecha Sol Mihanovich conversó con los voluntarios en el comedor Ceferino Namuncurá de la Iglesia San Juan Bautista de Bernal; con Batman Solidario de la Plata que trabaja para recaudar fondos para el mejoramiento del hospital de esa Ciudad; con para la vacuna contra el Covid19 del Laboratorio Pfizer y con Conduciendo Conciencia.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Quedan ocho sesiones del ciclo de sesiones legislativas ordinarias y está pendiente el debate del proyecto de legalización del aborto. “Mujeres… ¡de acá!” dedicó su programa a reflexionar sobre su importancia y urgencia, expresada en una solicitada que insta “al Gobierno y a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas a acordar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera urgente”.

La médica ginecóloga y exdirectora de la Maternidad, Patricia Rosemberg, explicó la necesidad de la urgencia de la legalización y resaltó: “El aborto es la principal causa individual de muerte materna, y son todas muertes prevenibles”.

Por su parte, Marta Alanis, histórica referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostuvo que la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo “es urgente, ya no se puede esperar más, tiene que ser en el 2020”. En ese sentido, señaló: “Hace más de 15 años estamos en esta lucha. No necesitamos volver a salir a las calles millones de mujeres para que nos escuchen. Ya nos escucharon”.

LRA 1 Buenos Aires

Natalia planteó la necesidad de contar la realidad que viven y atraviesan las mujeres que juegan al fútbol y la diferencia respecto de sus pares varones para empezar a visibilizarlas y a equipararlas. Respecto de las mujeres periodistas en el fútbol, comentó: “Las mujeres queremos ocupar esas cabinas, cuando se den esos espacios tenemos que ocuparlos, tenemos que formarnos, pero a las mujeres se les exige que estén sobre formadas”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, narraron la historia del emperador Marco Ulpio Trajano, fue un emperador romano, que gobernó desde el año 98 hasta su muerte en 117, siendo el primero de origen hispánico y el segundo de la tradicionalmente llamada”Dinastía Antonina”. Además, Rodolfo García reveló anécdotas sobre el grupo musical Almendra, la banda del rock nacional formada en 1967 en la Capital Federal por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y nuestro compañero. Pedro Saborido contó el origen de la palabra macanudo. Se refirieron a la historia del humorista Pepe Biondi, especialmente sobre su secuestro en Cuba a manos de la Revolución Cubana, Para finalizar el programa, hablaron de la Republica de la Boca y la importancia que tuvo en ella Benito Quinquela Martin.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz presenta “Pretextos en el Picadero” (Actrices que cantan): donde Georgina interpretará textos y canciones, ofreciendo un show íntimo, acompañada en piano por Pablo Citarella.

Por su parte, la cantautora Timna presentará su primer disco solista “I, Yo, Eu”, que contiene a las tres culturas con las que se identifica, después de vivir en Argentina, Brasil y Estados Unidos: “Es un retrato de la historia de mi vida”. Nacida en una familia de artistas y con un estilo muy personal, Timna dará un concierto acústico el 9 de octubre a las 22:00, por Instagram Live.

LRA 7 Córdoba

Baglietto incursionó en su carrera solista, la cual demuestra su versatilidad, pues aborda diversos ritmos y texturas musicales. Una consistente marca de familia.

“Toda esta música que está saliendo ahora, después de estar ocho años en ´Huevo´, mi banda, significa que me estoy haciendo más cargo de mis canciones, y hablando más de lo que me pasa a mí. Esas canciones hablan de cosas buenas y malas, pero tocan fibras mucho más íntimas”, dijo Julián, resumiendo su presente artístico.

LRA 1 Buenos Aires

Rencor, Aurora, Malevaje, Raza noble, Bambuco, Rumores y otros tangos

Como todos los domingos, la historia del tango a través del inigualable cantor Carlos Gardel. En este programa, repasan parte de su obra y reflexionan sobre las canciones Rencor, Aurora, Malevaje, Los domingos me levanto, Raza noble, Bambuco, Rumores, Madre Selva y La canción de Buenos Aires.

Deportes | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

De un plumazo y sin anestesia el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) acabó con las ilusiones de ascenso de San Martín de Tucumán, por lo que el presidente del Santo tucumano, Roberto Sagra, cargó contras las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “El fallo salió sin justificativos para que sea más rápido. Así lo pidió AFA. En lo que hace a lo deportivo hemos visto que han transgredido todas las situaciones. Van a jugar equipos debilitados, que iban adelante, contra equipos fortificados como Tigre, que ni siquiera estaba entre los ocho. Se ha abierto un libro de pases para jugar el viejo torneo, cuando en realidad no tiene nada del anterior.

Humor | Volver al inicio

MENTIRAS Y MENTIROSOS

La mujer faltó una noche de su casa. El marido preguntó ¿adónde estuvo?. Ella respondió que se quedó a dormir, en la casa de una amiga. El esposo llamó por teléfono a sus 10 amigas y ninguna pudo confirmar la historia. Pocos días después, se dio la misma situación, pero al revés… Ella preguntó y él contestó que se quedó a dormir en la casa de un amigo. La señora llamó a sus 10 amigos: 7 de ellos confirmaron la historia y otros 3 no solo que confirman la historia, si no que agregaron que todavía estaban allí…, pero le plantearon que no le pueden pasar el teléfono porque se está dando una ducha!!!

Chocolate