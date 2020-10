Luego de dejar en stan by el proyecto junto a la banda Huevo, Julián Baglietto empezó a mostrar sus canciones como solistas que, hasta el momento, lo presentan como un artista versátil que aborda diversos ritmos y texturas musicales novedosas, que conjuga con una gran personalidad como intérprete. Una marca de familia.

“Toda esta música que está saliendo ahora, después de estar ocho años en Huevo, significa que me estoy haciendo más cargo de mis canciones y hablando más de lo que me pasa a mí que hablan de cosas buenas y malas, pero que tocan fibras mucho más íntimas”, dijo Julián conversando con la Radio Pública de Córdoba.

“Lo que encontré cuando encaré este desafió fue un lugar de total libertad. Cuando uno forma parte de un grupo, todo es mucho más consensuado, por lo que acá me estoy descubriendo a mí mismo desde la libertad de hacer todo yo sólo. En ese sentido, la búsqueda artística es casi infinita. Estoy en un momento de descubrimiento musical constante y la verdad es que lo estoy disfrutando”, aseguró.

Colectivo, Barrio chino y Veo amor, son las tres canciones que Baglietto fue mostrando a medida en que fue marcando el pandémico año 2020. La última de estas tres, de reciente lanzamiento, es un bolero que actualiza las formas tradicionales del género para presentarlo a las nuevas generaciones de escuchas.

“La verdad es que desde hace mucho me gusta el bolero, mi abuelo escuchaba al Trío Los Panchos y eso es algo que siempre estuvo en mí. Pero la verdad es que lo que quiero es traer esos sonidos a la modernidad y agregarle historias mucho más actuales que no tengan tanto que ver con esas cosas sufridas que uno imagina cuando le hablan de boleros. Me gusta la idea de explotarlo un poco más a ese género, siento que se puedes sacar cosas muy copadas de ahí”, contó Julián en el programa Esto es un Montón.

De esta manera, mientras sigue trabajando como baterista del dúo que integran su padre, Juan Carlos, y Lito Vitale, Julián Baglietto proyecto su primer disco solista. El material, que seguramente verá la luz durante la primera parte del año 2021. De todo esas cosas también habló en la entrevista del viernes en la siesta de Nacional Córdoba.

Escuchá la nota completa