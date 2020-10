La Oficina de Garantías cuestionó la decisión de evaluar a los alumnos

La titular de la La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia, Valeria Coniglio, aseguró que la decisión del ministerio de Educación de evaluar a los alumnos, entre diciembre y marzo, “es un nuevo maltrato emocional a niños, niñas y adolescentes”.

“Estamos ante un nuevo hecho de Violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, una modalidad de maltrato emocional ejercida desde los actores del Estado que no les informan sobre sus derechos ni escuchan lo que tienen para expresar”, señaló.

En diálogo con LU4, Coniglio advirtió que “esta imposición, para la cual no han sido preparados durante el año ni debidamente informados pone en riesgo su integridad emocional.”

A tono de reproche también lamentó que “hoy , a través de los medios se enteran desde el sistema educativo provincial que no habrá abrazos ni espacios que hagan significativo ni emotivo el regreso al aula, pero sí que serán evaluados entre diciembre y marzo. Es decir, serán puestos a prueba, como si no fueran pruebas suficientes el confinamiento, la necesidad de aprender solos, de golpe y a la fuerza, a adaptar el uso del celular o la computadora –cuando tienen- a aulas virtuales, a buscar en supermercados o vecinales cuadernillos que no se dirigían a ellos, a perder el contacto con sus compañeros, con docentes y otros actores de las escuelas que conformaban su socialización”, concluyó.