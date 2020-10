Roberto Sagra: “Se rompieron todos los principios de equidad deportiva”

De un plumazo y sin anestesia el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) acabó con las ilusiones de ascenso de San Martín de Tucumán, por lo que el presidente del Santo tucumano, Roberto Sagra, cargó contras las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “El fallo salió sin justificativos para que sea más rápido. Así lo pidió AFA. En lo que hace a lo deportivo hemos visto que han transgredido todas las situaciones. Van a jugar equipos debilitados, que iban adelante, contra equipos fortificados como Tigre, que ni siquiera estaba entre los ocho. Se ha abierto un libro de pases para jugar el viejo torneo, cuando en realidad no tiene nada del anterior. Se han roto todos los principios de equidad deportiva habidos y por haber, por lo que el fallo para nosotros es una sorpresa. Esto ha sido un avasallamiento, Sergio Masa ha demostrado todo el poder por encima de nosotros, no nos olvidemos que AFA nos había comunicado que ascendían San Martín y Atlanta. De golpe todo esto cambió para hacerle un camino corto, primero para Tigre porque no podía bancarse un año más. Y ahora resulta que también los equipos que se salvaron del descenso como el de Mitre de Santiago, de Guillermo Raed, y Barracas Central, de Tapia, van a poder ascender”, se quejó el directivo.

