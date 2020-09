Diario de Radio Nacional 04/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente dijo que “el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia” y afirmó que “la desigualdad de las sociedades es promotora del delito”. Al anunciar un programa de seguridad para la provincia de Buenos Aires, el mandatario dijo que el Gobierno nacional trabaja para “darle al que está peor la oportunidad de salir de ese lugar, y que no se dejen tentar por el crimen como salida”.

LRA 1 Buenos Aires

Guzmán brindó detalles sobre el cierre de la de la reestructuración de la deuda pública y destacó que, con este acuerdo, “quedó restaurada la sostenibilidad de la deuda pública en dólares”. “Queremos un Nunca Más del endeudamiento insostenible”, dijo.

LU 4 Patagonia

Mediante su cuenta de Twitter, Sastre dijo que “los contactos están identificados y será momento de cuidarse más que antes. Le pido a la gente que haga lo mismo. Muchos estamos expuestos, pero el que no lo está, debe ser solidario para cuidar también a los demás”.

LRA 29 San Luis

La ciudad de San Luis y otras cuatro localidades vecinas, regresaron a partir de las cero horas del viernes a la Fase 1 del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio durante una semana debido al aumento de casos de coronavirus en las últimas horas. “Todas las medidas del comité de crisis son para cuidarnos, es muy importante que en esta etapa trabajemos unidos, el único enemigo es el virus”, indicó.

LRA 23 San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dispuso la salida de la provincia de la Fase 1 de aislamiento social obligatorio con lo cual habilitó la reapertura de las actividades económicas, pero no las reuniones sociales ni los deportes.

LRA 53 San Martín de Los Andes

La Ministra de Turismo de Neuquén aseguró que las imágenes viralizadas del Cerro Chapelco son opuestas al comportamiento de todo el pueblo neuquino que ha demostrado un total respeto a las normas y a la vida. Liberó de responsabilidades a Nieves del Chapelco, concesionaria del centro de esquí ya que, según sus palabras, el evento fue hecho fuera de los horarios de servicio del cerro.

LRA 9 Esquel

De recorrido por Esquel, Massoni comentó que “si bien esta es una ciudad tranquila, hemos detectado tres puntos calientes, no con el fin de estigmatizar”, aclaró en referencia a la queja de vecinos sobre el gran despliegue policial.

Luego aseguró que el COVID-19 era el problema, al comentar que “llegamos al punto que debemos generar concientización al ciudadano, más que prohibir situaciones es plantear de qué manera aprender a convivir con otros”.

LRA 7 Córdoba

Pepe, también director del Hospital San Antonio de Padua, confirmó que “en el sector privado se supera el 70% de ocupación de camas críticas. En el Hospital San Antonio de Padua, la ocupación se ubica entre el 60% y 70%”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lombardi agregó que “era esperable que en el marco que estamos viviendo, a donde en toda la provincia hay más casos, nos llegara a nosotros”, y reiteró la necesidad de mantener las medidas sanitarias, “como es el caso del uso del tapa bocas, el distanciamiento y la no conglomeración de personas”.

LT 14 Paraná

La Unión Del Personal Civil de la Nación, denunció que en los establecimientos de Salud los trabajadores sufren las consecuencias de la pandemia y no se habilitaron reemplazos, o no se capacitó a los suplentes. Son “cuestiones a las que no se han dado respuesta y la consecuencia la sufren los trabajadores, con un agotamiento”, señaló Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN.

LRA 20 Las Lomitas

Trachta, director Adjunto Médico del Hospital Distrital II, dijo que “si seguimos cumpliendo con el protocolo establecido por el Consejo de Emergencia, encabezado por el gobernador de la provincia, vamos a seguir con este privilegio de no tener circulación viral”.

LU 4 Patagonia

Grazzini indicó que “el gobernador Arcioni tiene todo un protocolo de cuidados, y no ha tenido contacto personal con el vicegobernador. Varias veces ha sido hisopado, debido a los viajes que ha hecho a Buenos Aires”.

LT 12 Paso de las Libres

Luego de confirmarse un caso positivo de COVID-19, el Comité de Crisis local decidió que la ciudad regrese a fase III de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

LRA 1 Buenos Aires

Lopresti describió cuál es la situación epidemiológica en ese país y señaló que el presidente del gobierno Pedro Sánchez, traspasó las gestiones relacionadas contra el coronavirus a los presidentes de las comunidades autónomas.

LRA 1 Buenos Aires

“Está muy clara la decisión política de asegurar una igualdad más justa”, señaló Elizabeth Gómez Alcorta. La funcionaria sostuvo que el Estado necesita llevar adelante una política activa en este sentido: “Todo el impacto de la crisis sanitaria y económica agrandó la desigualdades y violencias, este gobierno creó el ministerio para achicar estas situaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Aparicio explicó conmocionado, cómo seguirá la causa a partir del reconocimiento del cuerpo de Facundo y afirmó: “El lugar donde encontraron el cuerpo es un cementerio clandestino de la Bonaerense”. Acusó a la Policía bonaerense de ser la responsable del hecho y señaló que “hace tres días fueron los policías federales a ese lugar y encontraron un maxilar humano. Los testigos están aterrorizados”.

LRA 1 Buenos Aires

Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, a propósito de la inseguridad en Buenos Aires y sobre el crimen de Facundo Astudillo Castro.

LRA 26 Resistencia

Del Frade se refirió a las maniobras realizadas por Vicentin para eludir el concurso de acreedores que se sustancia en la justicia de Santa Fe, y a las recientes declaraciones del gobernador, Omar Perotti, quien aseguró que se sentía “lejos de Vicentin”.

“Cuando el poder político dice que se siente lejos de una causa judicial, la Justicia termina siempre fallando a favor del más poderoso”, reflexionó Del Frade.

LT 11 Concepción del Uruguay

Fernández, titular de la Confederación General Empresaria, se refirió al discurso presidencial en el Día de la Industria, expresando que “agradecemos lo que anunció el presidente, pero hay que seguir pensando en herramientas que nos ayuden”. Luego, Fernández valoró los ATP, el IFE y las moratorias.

LT 14 Paraná

Martín Barbieri, secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, informó que la lluvia colaboró para que los focos ígneos en las islas y en la zona del Delta pudieran apagarse. La situación actual es denominada como “guardia de cenizas”, donde el fuego estaría apagado, pero se continuará hasta el 19 de septiembre patrullando para evitar que se reavive.

LRA 1 Buenos Aires

Abel festejará con un show el próximo 12 de septiembre (21:00), que bautizó “Streaming y Radio”. Al mismo se podrá acceder por internet y también se podrá escuchar por Radio Nacional.

LRA 13 Bahía Blanca

Alejandra Santucho es una de las referentes de HIJOS en Bahía Blanca y será la conductora, junto a compañeras de la Red x la Identidad de un ciclo federal de Derechos Humanos, que comenzará el sábado 5 de septiembre (00:09 a 10:00).

LV 4 San Rafael

Sagas también expresó que “la circulación viral en el área metropolitana está en aumento y por eso se tomaron las últimas medidas”.

LT 14 Paraná

Basso, director General del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), se refirió al agotamiento en el personal de Salud, a la capacitación de quienes se incorporan al sector, a la conducta de la sociedad, y al agobio y el estrés que ha generado la instalación del virus.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Desde el Sistema Integrado de Emergencias Médicas del Neuquén expresaron preocupación por los contagios crecientes en la provincia con 1600 casos activos.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El funcionario provincial habló del impacto de las medidas económicas en los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia. “El empleo fue cayendo en esa época y ahora se ha creado trabajo y muchas medidas de protección como la prohibición de los despidos, la doble indemnización y se bajó la suspensión de trabajadores y demás”, comentó Socolsky.

LRA 15 Tucumán

En el Hospital Néstor Kirchner iniciaron una campaña para que los pacientes recuperados donen plasma para futuros tratamientos de otros pacientes. “Todo paciente que se contagió de COVID-19 tiene un período de enfermedad y después ya viene el alta. Una vez que está dado de alta hay que ver si ese paciente, con el virus que tuvo, creó unas defensas midiendo inmunoglobulina G”, señaló el director del Néstor Kirchner, Pablo Marengo.

LRA 21 Santiago del Estero

El terapista se refirió a la situación epidemiológica en Santiago del Estero y dijo que si bien la situación no es grave no hay que relajar los cuidados. “La situación en nuestra provincia no es preocupante pero tenemos que abrir bien los ojos por lo que está pasando en otros distritos del país”, expresó.

LRA 18 Río Turbio

Ayer se realizó la séptima sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Río Turbio y uno de los principales temas debatidos fue el de las sesiones virtuales.

LV 19 Malargüe

Rivero, quien trabaja en el Hospital Italiano de Mendoza, expresó que “cuesta cambiar las costumbres, pero debemos seguir cuidándonos. Le pidió a toda la población que se cuide, que traten de aislarse y traten de mantener ese aislamiento”.

LRA 30 Bariloche

Así lo afirmó el médico intensivista del Hospital “Ramón Carrillo” Además, contó que desde hace 20 años trabaja en el establecimiento sanitario y que “están preparados para dar respuesta a la comunidad”.

LRA 2 Viedma

Cuatro reclusos del penal de General Roca fueron confirmados con COVID19 y piden medicamentos y atención médica. Asi lo confirmó Ana Calafat, del Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, que además agrego que la preocupación es que los reclusos que comparten espacio con otros en distintos pabellones con los lógicos riesgos de contagio.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que gran parte de la provincia regresa a la Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio. La medida será por un plazo de siete días y comenzó a regir desde hoy. Ayelén Britos describió cuál es la situación epidemiológica en la provincia y precisó que la medida afecta a la ciudad de San Luis y las localidades de La Punta, Juana Koslay, Potrero de Los Funes, Estancia Grande, El Volcán y El Trapiche.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial, el conductor y analista, Mario Wainfeld, analiza la situación epidemiológica local, en medio del aumento de casos de Covid-19, e indaga sobre los avances y retrocesos en las medidas de aislamiento.

LRA1 Buenos Aires

Sandra Russo analiza el discurso de aquellos sectores que critican las medidas de aislamiento y que hablan de un “ataque a las libertades personales”.

LRA 7 Córdoba

Ya se tomaron cinco declaraciones a los detenidos, quienes se encuentran alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido.

La causa se basa en una evasión fiscal, mediante la venta de facturas apócrifas a personas, en muchos casos insolventes, para justificar pagos y evitar así el aporte de impuestos.

LRA 30 Bariloche

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad junto a la Mesa de Tierras emitieron un comunicado y brindaron una conferencia de prensa, en la que detallaron la situación del acceso a las tierras y a la vivienda en Río Negro.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La política del gobierno de Mauricio Macri abandonó las más de 90 estaciones digitales de transmisión que había en Argentina en el 2015. En la actualidad, se está trabajando para recuperarlos y darle a esta importante tecnología el lugar que merece.

LRA 4 Salta

Diputados y diputadas del saencismo presentaron un proyecto de declaración para excluir de todo “beneficio” estatal a quienes “usurpen” viviendas o tierras de propiedad privada o fiscales. La iniciativa sucede a la represión ocurrida la noche del 25 de agosto, cuando cientos de familias asentadas en terrenos fiscales del sur de la capital salteña fueron atacadas con balas de goma y gases lacrimógenos.

LT 12 Paso de los Libres

Linstrom repasó la antigüedad de la Ley de Humedales, y recordó que en este momento hay varios proyectos que se presentaron y se están discutiendo.

LRA 8 Formosa

El gobernador Gildo Insfrán decretó el estado de Emergencia Agropecuaria para las actividades ganadera, agrícola y apícola de los establecimientos ubicados en los departamentos de Ramón Lista, Matacos, Bermejo, Patiño, Pirané, Laishí, Formosa, Pilagás y Pilcomayo.

LRA 1 Buenos Aires

“Cuando pase la pandemia y podamos ver en perspectiva, veremos que se ha desplegado el sistema de protección social más más grande de la historia. Con el IFE estamos alcanzado a más de 9 millones de personas y con el ATP a otros 2 millones más; el esfuerzo que está haciendo el Gobierno no tiene punto de comparación en nuestra historia”, sostuvo Ruete.

LRA 1 Buenos Aires

Lomagno se refirió al anuncio realizado hace pocos días por el Presidente de la Nación sobre el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, un curso fluvial por el que transitan anualmente unas 4.600 embarcaciones transportando unas 125 millones de toneladas de producción, lo que representa el 75 % del comercio exterior del país.

LRA 9 Esquel

Sobre la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia solicitaría un préstamo por 300 millones de pesos al Banco Chubut para afrontar la deuda salarial con el Poder Judicial, el gobernador Arcioni convocó al organismo a una reunión el próximo lunes para evaluar la situación.

LRA 14 Santa Fe

Desde el Frente Federal Ciencia y Universidad indicaron que la situación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es crítica en términos salariales y de recursos para la investigación. El espacio insiste en que es necesaria una apertura urgente de la paritaria nacional de los estatales, dado el amplio deterioro que sufrieron los salarios en comparación con 2015.

LRA 17 Zapala

Personal de maestranza tercerizado del hospital de Cutral Co realizó hoy un corte de ruta en rechazo a los despidos de 4 personas. “Después de cinco días sin respuesta los trabajadores resolvieron llevar el conflicto a la ruta por el despido de 4 compañeros sabiendo que hay un decreto provincial y nacional que no permite despedir trabajadores, además el supervisor de la empresa Comas realiza persecución”, explicó Herrera.

LRA 6 Mendoza

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, reclamó la continuidad de las paritarias de acuerdo a lo decidió por el gobierno nacional, y aseguró que se pueden realizar de manera virtual, “tal cual trabaja el Congreso y la Legislatura”.

LRA 22 Jujuy

Un grupo de trabajadores ambulantes marcharon frente al Mercado Municipal en reclamo de la reapertura de la actividad y el otorgamiento de permisos para volver a trabajar. “Le pedimos al intendente terminar con los favoritismos” dijo Fernando Sagredo, al frente de los reclamos efectuados a la intendencia de San Salvador.

LRA 6 Mendoza

Serrano explicó cómo serán los trámites a realizar desde el lunes 7 de septiembre para ingresar o salir del país, afirmando que “se trata de una declaración jurada que ya estaba en vigencia, sólo que ahora se deberá realizar de manera electrónica”.

LRA 12 Santo Tomé

La bióloga María Lucrecia Villarquide, docente del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló, brindó un análisis detallado de la situación actual del virus del dengue en la provincia.

LRA 5 Rosario

Si bien las últimas precipitaciones apagaron los incendios en las islas entrerrianas, desde Defensa Civil de Rosario trabajan en la búsqueda de fuego subterráneo. Gonzalo Ratner, director de esa dependencia municipal, explicó que “en la isla hay un ciclo de crecientes y bajantes que van dejando capas de sedimentos”.

LU 23 Lago Argentino

Desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, resaltaron la importancia de las cooperativas y mutuales durante la pandemia. Cigna indicó que son quienes garantizan el trabajo: “las cooperativas no echan, por todos los medios buscan sostener y repartir el trabajo que se genera”.

LRA 25 Tartagal

Así lo informó el subcomisario de la Comisaría 42 de Tartagal, César Olivera. Los reclusos piden ver a sus familiares luego de que uno de los inspectores de la comisaría diera positivo en el test de coronavirus.

LRA 26 Resistencia

Liliana Ensisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, expresó que “en 2019 se consiguió una reducción muy importante de embarazos, y eso hace que la disminución de la tasa de fecundidad en la adolescencia también sea muy notoria”.

LRA 26 Resistencia

Luis Casas, director General de Gestión Ambiental de Resistencia, afirmó que “establecimos los llamados ‘puntos verdes’, en los que los vecinos pueden depositar cartones, plásticos, aluminios y otros materiales con el fin de hacer una recolección diferenciada, para su posterior comercialización”.

LRA 26 Resistencia

De La Cruz Riquelme también dijo que “nuestra laguna por ejemplo, está seca, y hacía muchísimo que eso no pasaba. Ahora distribuimos agua a nuestros vecinos y productores de la zona, y tenemos la colaboración de la Administración Provincial del Agua”.

LT 14 Paraná

Se llevó a cabo en Paraná la primera audiencia de pedido de elevación a juicio de una causa que se desarrollará con el sistema de Juicio por Jurados.

El coordinador de la actividad, Elvio Garzón, expresó que “el primer Juicio por Jurados se realizaría a fines de octubre o principios de noviembre de este año. Hay mucho entusiasmo por parte de la gente joven, porque tienen ganas de participar”.

LV 4 San Rafael

La Dirección General de Escuelas, emitió las resoluciones 1813 de nivel primario y 1816 de nivel secundario (orientadas y escuelas técnicas), que contienen la normativa que las escuelas deberán implementar de manera excepcional sobre evaluación y acreditación del ciclo lectivo 2020, en el marco de la escolarización no presencial debido a la pandemia de COVID-19.

LRA 9 Esquel

Pobladores de Esquel se concentraron frente a la Municipalidad para expresar su preocupación por las declaraciones del Intendente Sergio Ongarato, quien adelantó presentaciones penales para desalojar a quienes estén ocupando terrenos.

LRA 9 Esquel

Hollman mostró su preocupación por la ocupación de terrenos al manifestar que “en el lugar donde se están llevando a cabo estos asentamientos ilegales hay bosques comunales. Eso es un patrimonio de cada uno de los vecinos, y tienen un valor ambiental”.

LRA 42 Gualeguaychú

Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, encabeza una campaña que impulsa el Observatorio Argentinos por la Educación, el cual se encarga de analizar y recopilar información del sistema educativo en la Argentina.

En este sentido, Zorzoli destacó que sería muy importante lograr a nivel país el “Legajo único por alumno”, a través del cual se pueda acompañar la trayectoria escolar de chicos y jóvenes.

LRA 7 Córdoba

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufren algún tipo de violencia en sus hogares como gritos, insultos o golpes. Esta situación se profundizó a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia y las consecuentes medidas de aislamiento y distanciamiento.

LRA 27 Catamarca

El gobierno nacional oficializó la creación del “Cupo Laboral Mínimo para personas travestis, transexuales y transgénero”. De esta manera, queda garantizado que, al menos, un 1% de los espacios laborales en el sector público estarán destinados a este grupo anteriormente excluido.

LRA 57 El Bolsón

La funcionaria indicó que las llamadas a la Línea 144 se incrementaron considerablemente durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

LRA 19 Puerto Iguazú

La causa por el femicidio de Vilma Mercado, la joven de 19 años de Puerto Iguazú que fue encontrada muerta a la vera de la Ruta 12, fue elevada a juicio oral. Por el crimen será juzgado el soldado voluntario Leandro Villar, quien la había secuestrado, violado y asfixiado.

LU 4 Patagonia

Andrade puso en valor la histórica lucha de distintos puntos del país, diciendo que “a la madrugada celebramos con absoluta alegría este cupo laboral trans en la administración pública nacional gracias al presidente Alberto Fernández, y a la decisión política de generar equidad y oportunidades para este sector tan excluido”.

LRA 4 Salta

El Gobierno nacional estableció el cupo laboral trans en el ámbito del sector público nacional, que reserva al menos el 1% del total de cargos a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias.

LRA 14 Santa Fe

Desde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres, entregaron ayer una nota al poder judicial solicitando la televisación a través de la TV Pública del juicio contra Juan Ramón Cano, femicida de Vanesa Castillo. Silvia Castillo, hermana de Vanesa Castillo, comentó que estuvo acompañada con más de 3000 firmas en apoyo.

LRA 23 San Juan

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó la campaña “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo”, una iniciativa que propone aportar a la mejora y ampliación de políticas públicas de cuidados en sus distintas esferas, que promuevan mayor integralidad y acceso para avanzar hacia una distribución igualitaria de estas tareas históricamente relegadas a las mujeres.

LRA 7 Córdoba

Galván señaló que “en este último tiempo, las discusiones en la Cámara de Diputados para alcanzar el Cupo Laboral Travesti Trans venían cada vez más avanzadas, pero la noticia nos impactó muchísimo porque no esperábamos que surja de esa manera. Estamos muy emocionades”.

LRA 7 Córdoba

Palladino expresó que “la Liga Nacional no pasa por un buen momento, debido a la situación que vive el país. Los jugadores jóvenes duran poco en los equipos, y les falta sentido de pertenencia, sumado a la falta de referentes”.

LRA 7 Córdoba

Se trata de un documental que recoge historias en hospitales y vivencias de pacientes, médicos y personal de la Salud durante los meses de aislamiento.

LT 14 Paraná

Actores, humoristas, cultores populares, artistas y comunicadores han sido llamados a crear y presentar grabaciones que luego serán parte de una selección, la cual conformará contenidos humorístico para la radio. “En estos tiempos tan difíciles para la cultura estamos buscando otros caminos y espacios para el artista y la cultura entrerriana”, señaló Francisca D’Agostino, secretaria de Cultura de Entre Ríos.

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por la obra de la dramaturga, poeta y directora santafesina, que además forma parte del grupo de escritura feminista Cabeza, con el que obtuvo la Beca Bicentenario a la Creación 2016 del Fondo Nacional de las Artes por su proyecto de escritura dramática colectiva “Un tiro cada uno”.

LRA 1 Buenos Aires

Los servicios de video bajo demanda, prometen la posibilidad de elegir libremente qué ver en cualquier momento y lugar. ¿Pero esto es realmente así? ¿Cómo impactan en la pluralidad y diversidad de contenidos? ¿Y en la industria audiovisual? ¿Qué debería hacer el Estado?

LRA 26 Resistencia

En la Feria Internacional Digital del Libro Resistencia 2020, Santana dijo que la pandemia cambiará “más al comercio del libro que a la literatura, pues considero que habrá nuevas formas de relacionarlos con ella, y habrá que adaptarse”.

LRA 7 Córdoba

Salviolo se refirió al décimo aniversario de la señal y afirmó que el aniversario “significa un logro enorme, que a veces una naturaliza, pero detrás de esta historia hay muchos trabajos y una decisión política firme de que esto existiera. Todo ese esfuerzo hace que hoy nosotros podamos hablar de la existencia de una generación Paka Paka”.

AMBITO METROPOLITANO

Hoy nos desayunamos en el AMBA, con que por internas gremiales, la UTA decretó un paro de colectivos que afectó el servicio de 80 líneas. Esto produjo que los trabajadores esenciales tengan que agudizar el ingenio para llegar a sus trabajos. Me tocó estar en Constitución, una de las terminales más importantes del transporte urbano y la frase que más se escuchaba era: LA UTA!!! COMO VIAJO???

CHOCOLATE