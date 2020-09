Desde UPCN afirman que trabajadores de salud “están desbordados”

En el marco de la pandemia por coronavirus, desde la Unión Del Personal Civil de la Nación (UPCN), denuncian que en los establecimientos de salud los trabajadores sufren las consecuencias de la pandemia. No se habilitaron reemplazos o no se capacitó a los suplentes. Que son “cuestiones a las que no se han dado respuesta y la consecuencia la sufren los trabajadores, con un agotamiento”, señaló Carina Dominguez, secretaria gremial de UPCN. A esta situación también se suma la ausencia de las licencias profilácticas y cuestiones propias de una pandemia, que “originan que el personal esté en situaciones desbordadas”, afirmó Dominguez.

DESCARGAR