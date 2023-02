"Se puede vivir mejor y necesitamos generar los consensos para lograrlo"

La candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, visitó San Martín de los Andes en el marco de la oficialización de la candidatura a intendente del concejal Martín Rodríguez. En diálogo con Radio Nacional, Gutiérrez expresó los acuerdos con Ramón Rioseco, el candidato a gobernador que primero anunció su vocación por disputar nuevamente el gobierno provincial.

"Tenemos un acuerdo programático de 10 puntos para consensuar con todos los espacios políticos, pero si somos gobierno, naturalmente lo haremos con las convicciones claras, sin olvidarnos de nuestro lineamiento político. Sabemos que se puede vivir mejor y necesitamos los consensos necesarios para lograrlo".

Con respecto a la neuquinidad que proclaman desde los espacios del Movimiento Popular Neuquino o del propio Rolando Figueroa, Gutiérrez expuso: "yo soy nacida en Chos Malal, me fui a estudiar y elegí volver a mi provincia para militar y cambiar nuestra realidad. Nosotros también ponemos en tensión los intereses de la provincia, no alcanza solo con los slogans, el MPN que tiene una trayectoria tan amplia, ha vendido y extranjerizado tierras, no derrama los recursos de la explotación hidrocarburífera para la población de la provincia y se autoperciben igual como los que mas defienden los intereses neuquinos".

"Yo soy peronista porque así me enseño mi viejo, que hoy no está pero está, pero voy a seguir militando por ellos, por quienes nos transmitieron las convicciones de un país mas justo. En mi familia son y fueron todos neuquinos militantes peronistas, mis papás se conocieron en Chiquilihuin, mi abuelo fue minero en el norte neuquino", sentenció Gutiérrez cuestionando los slogans que proponen la nequinidad como algo específico de algún sector político.