Pablo Alarcón: "Lo que Milei está haciendo, lo está haciendo bien"

El actor, que tras una profunda crisis económica se vio obligado a hacer una obra de teatro en la calle y a la gorra, tuvo duras críticas para el Gobierno encabezado por Alberto Fernández.

"Yo no aguantaba más al otro Gobierno, yo fui peronista fanático, militante, laburador, fui a todas las plazas, fui a Gaspar Campos, al entierro de Perón, toda mi familia era peronista, pero no hay más, estos no eran peronistas, eran chorros y necesitamos verlos con el traje a rayas".

"Lo que está haciendo Milei, lo está haciendo como un guerrero con un hacha, está volteando árboles y duele, pero con tantos años acostumbrados al populismo, ahora hay que pagar los gastos".