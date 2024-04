Facu Navajas: barbero de celebridades y exitoso streamer

Facundo Ezequiel Sánchez tiene 25 años y si bien de niño soñaba ser futbolista todo cambió cuando a los 14 años, en una navidad, un amigo del padre le regaló una máquina de cortar pelo.

“Desde los 5 años me llevaron a todos lados, pasé por Boca Juniors, por All Boys, Argentinos Juniors y terminé mi carrera futbolística en Chacarita en donde llegué a jugar en cuarta división. Con la máquina que me regalaron empecé a cortarle a amigos y parientes”.

"Arranqué siendo cliente de "Navajas" y ahí aprendí, me gustó la onda, el ambiente, cómo atendían y dije quiero aprender esto".

"Un día me senté y le dije a mi viejo que el fútbol no era lo mío y me dediqué de lleno a esto".