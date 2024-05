Crece la indignación por el maltrato hacia Arturo, el perro de Gran Hermano

Guillermo Marconi contó detalles de la controversia dentro del programa "Gran Hermano" de Telefé a raíz de la entrada en la casa de un perro, Arturo, cedido por una entidad protectora de animales.

En este contexto y luego de la polémica generada por algunas escenas de violencia sufridas por el animal, Marconi conversó con Lorena, dueña de 7 perros quien opinó sobre el tema.

"Quiero aclarar que no miro Gran Hermano porque me parece una aberración humana, que apela al encierro para sacar lo peor de cada uno; pero desde que ingresó el perro estuve siguiendo el ciclo porque tras el sufrimiento que padeció el animal, meterlo dentro de la casa me pareció terrible".