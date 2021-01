El diario de Radio Nacional 15/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Catamarca -NICOLAS TROTTA: “Queremos maximizar la presencialidad cuidada y segura”

Santiago del Estero – STELLA MARIS MIROLO: Visita del ministro Nicolás Trotta

Buenos Aires – G. TIJMAN: A 5 años de la detención de Milagro: “Una situación irregular”

Córdoba – JUAN MONSERRAT: “Macri no tiene ninguna autoridad para hablar de clases”

Paraná – Bajó casi 18 puntos en un año: El índice de precios al consumidor subió 36,1% en 2020

Resistencia – MABEL BIANCO: “En la IVE no es aceptable la objeción institucional”

Gualeguaychú – MARTHA ROSENBERG: Destacó la promulgación del aborto legal

Concepción del Uruguay – MARCELO CASARETTO: “Van a crecer las jubilaciones”

Buenos Aires – PATRICIO LOMBARDI: El primer ministro de América Latina

Buenos Aires – 15 de enero de 1944: A 77 años del terremoto de San Juan

Buenos Aires – La Sputnik demostró eficacia”: Se aplicaron más de 200 mil dosis de la vacuna

Buenos Aires – Operativo: Kicillof instó a la población a que se inscriba para recibir la vacuna

Paso de los Libres – C. GRECO: “Suero equino, reconocimiento mundial a la ciencia argentina”

Buenos Aires – ELSA PUNSET: “Las pandemias son siempre palancas hacia un mundo mejor”

Gualeguaychú – COVID-19: La ciudad deriva pacientes a otras ciudades

La Rioja – JOSE ROSAS: “Nos hemos preparado durante toda la pandemia para este momento”

Río Grande – RAMON CALDERON: “De a poco se puede trabajar con normalidad”

Tucumán – MANU SIJA: Vuelven los espectáculos con público

LRA 27 Catamarca

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, desarrolló las metas que tiene la educación en todo el país de cara al ciclo lectivo 2021, y aseguró que se pondrá el foco en que los chicos vuelvan a las aulas.

“Tenemos importantes desafíos por delante. El compromiso del Estado nacional y de Catamarca es que la presencialidad sea el ordenador del sistema educativo, y que sea una presencialidad cuidada y con protocolos desde el próximo 8 de marzo”, expresó Trotta.

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente de La Banda, Pablo Mirolo, acompañó la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien llegó a la ciudad para supervisar la etapa final de la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 6 “Comandate Manuel Besares”.

LRA 1 Buenos Aires

Mañana se cumplirán cinco años de la detención de Milagro Sala. Por este motivo, realizarán una manifestación frente a la Corte Suprema, ya que allí se realizó una presentación para que se declare nulo el juicio a raíz de la “serie de irregularidades que planteó el equipo de abogados”, explicó la periodista Garbiela Tijman. A su vez recalcó que “hay una situación de injusticia”.

La también editora del diario digital El Submarino de Jujuy, relató cómo pasó este tiempo la dirigente: “Siempre estuvo acompañada y contenida por sus familiares, amigos y organizaciones”. En ese marco, Sala recibió el apoyo y visitas “muy importantes”.

“Hay disparidad de opiniones respecto a su figura, pero estamos hablando de una situación irregular respecto a la libertad de una persona, más allá de la lectura política que podamos hacer sobre el rol que jugo la Tupac Amaru en Jujuy a partir de la construcción de viviendas y escuelas”, concluyó Tijman.

LRA 7 Córdoba

Monserrat cuestionó a Mauricio Macri por sus dichos en torno a la vuelta de las clases presenciales, y desestimó cualquier posibilidad de “protagonizar un debate con alguien que ha sido el responsable de la debacle de la Argentina”.

“Macri no tiene ninguna autoridad para hablar de clases. No tiene autoridad para iniciar ninguna polémica. Me parece que no tiene demasiado sentido prestarle atención a alguien que impuso la idea de ‘caer en la escuela pública’ como una desgracia”, afirmó el secretario de la UEPC.

LT 14 Paraná

El índice de precios al consumidor subió 4% en diciembre y de esta forma acumuló un incremento del 36,1% durante 2020, lo que determinó una baja de 17,7 puntos porcentuales respecto al 53,8% de 2019, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En diciembre, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas resultó el de mayor incidencia en la suba del nivel general para todas las regiones, con un incremento del 4,4%.

LRA 26 Resistencia

Mabel Bianco, titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), habló sobre la promulgación de la IVE y su cumplimiento efectivo en el país, diciendo que “es un gran paso, muy necesario. Sobre si es una buena ley, creo que lo es, pero las leyes deben actualizarse, porque cambian los contextos y nunca hay una que sea perfecta”.

LRA 42 Gualeguaychú

Martha Rosenberg, cofundadora de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Gualeguaychú, se refirió a la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Es ley por obra y la acción de un movimiento de mujeres feministas que han sabido cómo poner en juego sus fuerzas, sus objetivos y sus argumentos.”

Informe por Jimena Arnolfi, de LRA 42 Gualeguaychú.

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto, también presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, se refirió a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, indicando que “creemos que la Argentina va a crecer, van a crecer los salarios y con esta fórmula van crecer las jubilaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro misionero Patricio Lombardi, conversó en Verano 2021 con Martín Jauregui y Fernanda Heras para explicar los avances en la protección de los recursos naturales de su provincia con la reciente creación del Ministerio de Cambio Climático, un hito inédito en la historia del continente americano.

El funcionario destacó el rol del ejecutivo provincial respecto del cuidado del mediombiente y repasó las características de la problemática ambiental en Misiones, territorio que alberga un 52% de toda la biodiversidad del país.

LRA 1 Buenos Aires

Es considerada la mayor catástrofe natural de la historia argentina. El sismo ocurrió a las 20:49 del 15 de enero de 1944 y tuvo una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 11 kilómetros.

El epicentro se situó 20 kilómetros al norte de la Capital provincial, en la zona de La Laja, departamento Albardón.

Causó la muerte de alrededor de 10 mil personas, lesiones de distinta consideración a miles de habitantes y cuantiosas pérdidas materiales.

El evento principal y sus réplicas produjeron el colapso de alrededor de 13 mil casas y sitios históricos y devastó el 80 por ciento de la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que ya se aplicaron 200.759 dosis de la vacuna Sputnik V destinada, en esta primera etapa, al personal sanitario de las 24 jurisdicciones del país. A su vez, la funcionaria pidió mantener los cuidados y protocolos para minimizar la transmisión del coronavirus.

En esa línea, Belén Almejun, investigadora del CONICET, aseguró: “Todas las vacunas aprobadas están mostrando valores de eficacia muy elevados”. Al mismo tiempo afirmó que quienes se la apliquen deben entender que es un “acto solidario y altruista ya que hay gente que no se puede inmunizar como los niños”. De esa forma recalcó que se ayudará a proteger a la población.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobernador bonaerense realizó este pedido al visitar el operativo de vacunación puesto en marcha en el municipio de Ensenada. El mandatario expresó que es muy importante que aquellos que opten por vacunarse, se registren en la pre inscripción para organizar la logística.

Para eso, los y las bonaerenses mayores de 18 años deben ingresar en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar, espacio en el que también se brinda toda la información necesaria acerca de la campaña.

LT 12 Paso de los Libres

Greco se refirió a esta inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales, que sirve para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus, proporcionando altos niveles de eficacia.

LRA 1 Buenos Aires

Punset fue entrevistada por la Radio Pública a propósito de su libro Fuertes libres y nómadas. Reflexionó sobre la pandemia mundial de coronavirus y contó su particular mirada sobre el presente: “La única forma de salir bien de una experiencia difícil es aprender algo de ella”. “Yo noto que estamos todos con ganas de cambiar las cosas”, señaló la española quien aseguró que los seres humanos “tenemos la capacidad de superar todo tipo de obstáculos”.

LRA 42 Gualeguaychú

El médico del Hospital Centenario, Federico Gini Cambaceres, detalló la actualidad sanitaria de la ciudad y el Departamento Gualeguaychú, tras derivarse pacientes moderados a Paraná y graves a Gualeguay, con el objetivo de asegurar el número de camas necesarios en los casos de infectados que no pueden ser trasladados.

LRA 28 La Rioja

Rosas explicó que en la primera quincena de enero hubo un balance positivo en la actividad, y que el turismo interno prevaleció ante la actividad de orden nacional.

LRA 24 Río Grande

Desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) detallaron la compleja situación que atraviesa el sector tras la cuarentena. “Muchos propietarios prefieren estar cerrados para seguir pagando con ATP y de esta manera no abrir sus puertas; es parte de la estrategia que tienen hoy”, indicó el dirigente gremial.

LRA 15 Tucumán

Luego de diez meses, el Teatro San Martín abre sus puertas para el ciclo “Verano con Cultura” que tendrá como primer show la presentación de Manu Sija. “Estoy contento de volver a tocar en Tucumán después de un año y medio, la última vez fue en el Septiembre Musical del 2019”, indicó.

LRA 52 Chos Malal

El mandatario local indicó que en el paraje Arroyo Blanco, a 30 km de la ciudad de Chos Malal, se encuentra con parte de la población aislada luego de un foco de contagios. Explicó que el aumento de casos se dio por visitas de familiares.

LRA 1 Buenos Aires

A poco más de un año de la irrupción del coronavirus en el mundo, el recrudecimiento del virus que se experimentó a nivel general forzó a varios Gobiernos a aplicar nuevas restricciones para detener su propagación, incluso en países que ya están vacunando, mientras que un equipo internacional de expertos llegaba a la ciudad china donde el virus se detectó por primera vez.

En Italia, el Ejecutivo extendió hasta el 15 de febrero la prohibición de los desplazamientos no justificados entre las 20 regiones del país y prorrogó hasta el 5 de marzo la norma que permite a sus habitantes invitar un máximo de dos personas a sus casas.

LRA 6 Mendoza

El psicólogo y docente Roberto Follari opinó sobre el origen del peronismo, diciendo que el “antiperonismo es anterior al surgimiento mismo del partido. Hay un sector social que necesita tener un alter ego para sentirse valioso, las clases altas necesitan pensar que los de abajo son malos para ellos creerse buenos, y que los de abajo son vagos para creerse que ellos son trabajadores”. Luego, el psicólogo agregó que “si el peronismo no hubiera existido lo hubieran inventado, porque lo que necesitan es alguien a quien rechazar”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Las provincias del Noroeste argentino presentaron la inflación más alta del país registrando un 42,2% en comparación del 36,1% de todo el país durante el 2020. La consultora Politikon Chaco presentó el informe que da cuenta que los rubros de alimentación y bebidas no alcohólicas fueron los que más aumentaron sus valores.

LRA 1 Buenos Aires

Cabrera buscó la forma de revolucionar el mercado del asado. Después de varios años de investigación, encontró en la cascarilla del arroz el elemento clave para su idea: crear un carbón 100% ecológico a partir de desechos orgánicos. En Verano 2021, explicó en que consiste la propuesta que desarrolla desde hace 5 años con BrasUP, la innovadora idea que aprovecha el descarte del proceso de industrialización del arroz para conseguir un carbón ecológico, sin necesidad de utilizar madera.

LT 14 Paraná

Rafael Peralta, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAC), indicó que la Federación no adhiere al paro previsto para mañana, sábado 16, a nivel nacional por parte Transportistas Unidos Argentinos.

Este organismo lanzó una medida de fuerza con cortes de ruta en reclamo de aumentos tarifarios, tanto en cargas de granos como de hacienda y generales. “Yo no puedo salir a encarar un paro sino tengo lugar en una mesa de negociación”, expresó Peralta, quien, sin embargo, manifestó que coincide con los reclamos para el sector.

LT 14 Paraná

Comienza a regir una actualización en el impuesto a los combustibles y las refinadoras lo trasladarían al surtidor, hecho que se sumaría al alza de 2,9% sucedido hace diez días.

Mañana, sábado, podría ponerse en práctica una nueva actualización similar para trasladarle al valor de la nafta y del gasoil el incremento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el del dióxido de carbono (IDC), con la intención de compensar el alza del tipo de cambio y la suba del precio internacional del petróleo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto se refirió a la negociación de la deuda provincial, expresando que “el objetivo debe ser que Entre Ríos cumpla sus compromisos de buena voluntad, pero naturalmente tratando de aliviar la carga de capital y de intereses para poder brindar servicios a los entrerrianos”.

LRA 20 Las Lomitas

Lanzaron la convocatoria para inscribirse al Programa ´Jóvenes con más y mejor trabajo´, impulsado por el gobierno nacional y ejecutado a través de la provincia por la agencia territorial Formosa y las oficinas de empleo de los distintos municipios y comisiones de fomento.

En este contexto, la Dirección de la oficina de empleo municipal informó que este Programa abarca a los jóvenes que tengan entre 18 y 24 años de edad y que se encuentren en situación de desempleo.

LT 12 Paso de los Libres

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cumple 96 años de su fundación, motivo por el cual Feliciano ´Chano´ Romero, secretario general de ATE Corrientes, recordó la trayectoria de la institución.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Jáuregui y María Fernanda Heras se comunicaron con Marcelo Fernández, periodista de LRA 56 Perito Moreno, quien se refirió a los principales atractivos turísticos de la provincia patagónica.

LRA 24 Río Grande

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentó el portal Sinergia, “el primer espacio del Estado nacional que da visibilidad a la acción de los medios de comunicación de gestión social de la Argentina”. Meneses aseguró que “esta herramienta sirve para darle mayor protagonismo al sector, potenciando la diversidad y la pluralidad de voces”.

LRA 56 Perito Moreno

La encargada de la Comisaría de Perito Moreno, Nélida Codutti explicó detalles del operativo de búsqueda de Curín, vecino de Perito Moreno que está desaparecido desde el 25 de diciembre.El hombre tiene 58 años y su último contacto fue entre el 25 y el 31 de diciembre de 2020 en Perito Moreno.

Tiene tez morena, contextura robusta, pelo corto semi canoso, y barba corta.

LRA 18 Río Turbio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el proyecto de Ley para declarar la Emergencia Hídrica en Caleta Olivia y se incorporaron las localidades del Departamento de Deseado. Estará vigente hasta el 31 de diciembre.

LRA 21 Santiago del Estero

LRA 14 Santa Fe

El gobernador Omar Perotti participó de la firma del convenio que establece una inversión de más de 124 millones de pesos para pavimentar la Calle Nro 6, entre Ruta Nacional 34 y variante Ciudad de Rafaela.

LT 11 Concepción del Uruguay

José Betancourt, integrante de CAME y de la Cámara del Software, se refirió al encuentro que mantuvo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet con los ministros Eduardo De Pedro y Martín Guzmán, junto a referentes de las economías regionales y de la industria provincial.

Betancourt expresó que el rubro del software agradeció la promulgación de la Ley de Conocimiento y la calificación como zona desfavorable a Entre Ríos, hecho que incrementará en un 10% los beneficios a esta actividad.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentó el portal ´Sinergia´, que tiene como objetivo conocer y colaborar con las distintas experiencias de los medios de gestión social en todo el territorio nacional.

Jorge Meneses, subsecretario de Contenidos Públicos, afirmó que “Sinergia se piensa como una herramienta en construcción, un política que tiene la Secretaria de Medios para seguir fortaleciendo ese vínculo de desarrollo entre medios y territorio, que es sumamente importante y necesario”.

LRA 7 Córdoba

La fuerte tormenta que se desató en la zona del Valle de Punilla generó importantes inconvenientes en Villa Giardino, La Falda y Huerta Grande, donde debieron realizarse evacuaciones y trabajos preventivos ante la crecida de los ríos.

“Llovieron 100 milímetros en dos horas”, explicó Omar Ferreyra, intendente de Villa Giardino, y luego afirmó que “hay gente que no quiere dejar sus casas, mientras hemos dispuesto que el Cine Teatro funcione como albergue para todos los damnificados”.

LRA 12 Santo Tomé

Gea, secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), se refirió a la situación educativa, a la presencialidad y a las condiciones edilicias de las escuelas que hoy ocupan un lugar en la agenda del gobierno nacional.

El docente sostuvo también que “es probable que no se llegue a vacunar a los docentes en febrero por la cantidad de vacunas que están ingresando al país”, y luego expresó que “tenemos que empezar a analizar la estabilidad laboral de nuestros compañeros”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego que se acusara al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de quitar 371 millones de pesos al Plan Sarmiento y transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada, además de recortar por más de 70% en el área de infraestructura escolar, desde el Gobierno porteño salieron a aclarar que los fondos se destinaron al pago de salarios de docentes. El diputado de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface, se refirió a la medida y aclaró: “No es un recorte, sino una reasignación de partidas”. En Verano 2021, explicó que esto “es por la quita de coparticipación y la baja de la actividad económica que registró la ciudad de Buenos Aires”.

LRA 3 Santa Rosa

Así lo informó el jefe del Departamento de Bromatología, Claudio Aimar, indicando que se llevó a cabo una capacitación virtual de puesta en línea del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), con el objetivo de lograr la autorización sanitaria del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) en La Pampa.

LV 8 Libertador

El licenciado Roberto De La Cruz Lucas informó que por decisión de la justicia las causas del Próvolo en La Plata están prescriptas.

Luego, De la Cruz Lucas contó las acciones que las víctimas han llevado a cabo en organismos internacionales, incluso en el Vaticano, donde no fueron atendidos. “Me da la impresión que estaba todo premeditado”, dijo el licenciado, quien agregó que muchos de los chicos abusados buscan dar a conocer las situaciones que han pasado.

LT 14 Paraná

La subsecretaria de la Mujer y Diversidad de Paraná, Cristina Ingleson, se refirió a la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la del Plan Mil Días, diciendo que “es una ley que amplía derechos”.

Luego, la funcionaria, indicó que la promulgación de la IVE es un hito en la historia de la lucha de las mujeres, y representa “un antes y un después, sabiendo que ahora nos queda todo el desafío de la implementación”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la publicación en el Boletín Oficial y se abre, a partir de ahora, un período de ocho días para su reglamentación y entrada en vigencia.

Tras la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito indicaron que seguirán militando para garantizar la implementación, denunciar los incumplimientos y luchar por la libertad de las mujeres presas por haber realizado abortos clandestinos.

LV 8 Libertador

Orellano, representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (ANMAR), también expresó la necesidad de una ley que garantice derechos a quienes están en la actividad del trabajo sexual.

“Las trabajadoras y trabajadores sexuales fueron retirados del listado de trabajadores de la economía popular”, confirmó Georgina, y luego destacó las diferencias dentro del feminismo para determinar si se reconoce e incorpora a las trabajadoras sexuales como tales.

LU 4 Patagonia

La titular del Area Programática Sur, Miriam Monasterolo, se refirió al escenario que abre la reglamentación del aborto legal en todo el país, e indicó que “la semana pasada estuvimos armando la agenda del Área de este año, y vamos a implementar todo lo que tiene que ver con la reglamentación de aborto e ILE”, agregando luego que “la próxima semana, los equipos provinciales van a bajar a los Hospitales Rurales de Río Mayo, Sarmiento y Senguer para ir haciendo capacitación e ir definiendo la agenda programática”.

LU 4 Patagonia

Manzano, ginecóloga del Hospital Zonal de Trelew, puso en valor la reglamentación de la IVE, diciendo que “ha sido un trabajo de muchos años, porque muchas de las que nos precedieron ya no están vivas. Nos llenamos de amor y orgullo por todas las mujeres que lucharon para que fuéramos más libres”.

LRA 1 Buenos Aires

El legendario saxofonista Bernardo Baraj, interpretará “Standards de jazz”, junto al destacado pianista Alejandro Manzoni. El dúo musical estará tocando en una Bebop session, en Aldo’s Palermo (Arévalo 2032), el sábado 16 de enero a las 18:00.

LRA 6 Mendoza

María del Carmen Monasterio, directora de Cultura de Tunuyán, informó que este año la tradicional Fiesta de la Tonada se realizará bajo la modalidad virtual. “Se filmará en el auditorio departamental y se transmitirá en vivo el 25, 26, 27 y 28 de febrero, a través de las redes del municipio. La intención es que se disfrute más adelante en la pantalla de la Televisión Pública”, explicó Monasterio.

LRA 23 San Juan

Hoy se dieron a conocer los mecanismos de seguridad que se aplicarán para la final de la Copa Diego Armando Maradona, que se disputará el fin de semana en el Estadio San Juan del Bicentenario. Estará prohibido el ingreso de público al estadio durante las finales y se exhortó a los hinchas a que no se trasladen a las inmediaciones del estadio o a las puertas de los hoteles, teniendo en cuenta el riesgo de contagio por el escaso distanciamiento social que se produce en estos casos.

LRA 27 Catamarca

El Mountain Bike continúa con su cronograma de actividades, siempre adaptándose al protocolo de Covid-19. El próximo fin de semana, se correrá el desafío “Cumbres de El Ambato” y es por eso que dialogamos con su organizador, Alejandro Fernández, quien nos explicó todos los aspectos de esta carrera.

“Es una hermosa carrera, que ya tiene 15 o 16 ediciones. La hemos dejado un tiempo y ahora la retomamos. Va de El Rodeo hasta Las Juntas por el camino viejo. Esto va a ser el día viernes 22 a las 16 horas. Estamos largando desde el Parque de los Niños de El Rodeo. Esto en caso de que no crezcan los ríos”, anticipó en una entrevista con Verano Nacional.

Así no!!!

Después de muchas pruebas, llegó la billetera virtual. Está en una aplicación del teléfono celular. Lo acercás al producto que comprás, el celu lee el código de barras y automáticamente te lo carga a una cuenta que tenés para tal fin.

Ahora, no solo le voy a tener que esconder la tarjeta de crédito a mi familia, también tengo que robarle el teléfono!!!!

CHOCOLATE

Siempre lo hace…

Alberto Fernández promulgó las leyes de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los Mil Días. El peronismo ampliando derecho es como Clarín mintiendo: siempre que puede, lo hace.

La promulgación fue en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Y está bueno que haya sido en el Museo del Bicentenario, porque es una ley que rompe cadenas. Más de la mitad de la población argentina es más libre que ayer. Sí… es una libertad que demoró más de 200 años en lograrse. Parece mucho tiempo, pero bueno… son apenas dos períodos de deuda tomada por Macri.

“Ya no tendremos muertes por aborto clandestino”, dijo Alberto, de modo que la derecha ahora está buscando cómo compensar esas muertes. Una diputada del pro propuso arrollar motociclistas,una dirigente del mismo partido propuso repartir pistolas Taser a la policía, otro diputado del mismo espacio propuso esconder vacunas… en fin, no faltan ideas.

La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. Por lo tanto, ahora deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Más de 1500 mujeres deberían dejar de ser perseguidas por la Justicia por este tema. En Comodoro Py están viendo cómo hacer que esas 1500 no se pierdan del todo y las puedan reciclar en, por ejemplo, causas contra Cristina.

El segundo hecho será la implementación de la ley, que dependerá en su mayoría del ministerio de Salud, que ya viene haciendo compras de Misoprostol para distribuirlas en todo el país. Hasta ahora no se dio lugar a la propuesta de la oposición de esconder las pastillas para que sólo las puedan usar las mujeres que hagan la meritocracia de encontrarlas.

Es importante aclarar que para que el acceso a la interrupción segura y gratuita del embarazo se garantice en la práctica de manera plena, todavía resta la reglamentación, que se estima estará lista en un mes. O sea, aún faltan como 30 tapas de Clarín en contra del Gobierno para que entre en vigencia.

Hay que modificar el Código Penal, registrar la mifepristona, una medicina que se combina con el misoprostol cuando se realiza la IVE mediante medicamentos y después, hay que monitorear que la ley se cumpla en todo el país.

Y, por supuesto, tratar de que los antiderechos no vuelvan a ser gobierno. Eso es mucho muy importante.

PERONCHO