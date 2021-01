El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) cuestionó en duros términos al ex mandatario nacional por sus dichos en torno a la vuelta a clases y desestimó cualquier posibilidad de “protagonizar un debate con alguien que ha sido el responsable de la debacle de la Argentina”.

“Mauricio Macri no tiene ninguna autoridad para hablar de clases. No tiene autoridad para iniciar ninguna polémica. Me parece que no tiene demasiado sentido prestarle atención a alguien que impuso la idea de que alguien que ‘cae en la escuela pública’, lo hace como producto de una especie de ‘desgracia’ por no poder ir a la privada”, afirmó Juan Monserrat en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

DESCARGAR

El referente sindical docente pidió dejar de lado las discusiones y enfocarse en la vuelta a clases, proyectada en la provincia de Córdoba para el mes de marzo. “Los maestros, los profesores, las familias, el Estado y los chicos venimos haciendo un esfuerzo muy importante para ver si podemos recuperar algún tipo de normalidad en el formato presencial que el característico de la escuela. Pero también es necesario redoblar esfuerzos para que las aulas no se conviertan en un lugar de contagio”, afirmó Monserrat en el programa Abierto por vacaciones.

“Esperemos que la vacuna llegue, que se pueda inmunizar a la mayor cantidad de docentes posible para que cuando los papás y las mamás manden sus hijos a las escuelas sepan que no hay ningún tipo de peligro de contagio”, dijo el secretario general del gremio docente.

Según su mirada, uno de los principales desafíos que presenta el ciclo lectivo 2021 tiene que ver con la necesidad de “modificar el formato curricular a la nueva modalidad porque no todos los chicos podrán ir a la escuela, ni podrán hacerlo todos los días. Eso también implica un cambio en la práctica docente”.

“Cómo se compatibiliza los tiempos tradicionales de la educación a estos nuevos formatos es uno de los principales interrogantes” que aparecen en el horizonte inmediato, afirmó Monserrat que valoró el trabajo de los ministros Nicolas Trotta y Walter Grahovac. “Los veo muy atentos a lo que pasa en materia sanitaria y epidemiológica, más que a lo que sucede en el tire y afloje entre lo que cada uno desearía ver como la vuelta a la normalidad”, aseguró.