Diario de Radio Nacional 9/7/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Un pueblo encolumnado detrás de la bandera la libertad y la independencia”

LRA 1 Buenos Aires - MENSAJE POR REDES: Cristina llamó a construir una Argentina "más justa, libre y soberana"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR: El 9 de julio debe "unirnos" para lograr "sacar a la Argentina adelante"

LRA 1 Buenos Aires - GUIDO FERREYRA: La jornada del 9 de julio y la identidad de LRA 15

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: "Las gestas no se logran en soledad, se logran desde el conjunto”

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRA CEJAS: "Esto no va a parar en Jujuy, no desde que llegó Gerardo Morales"

LRA 7 Córdoba - CARLOS “PERRO” SANTILLAN: "Las organizaciones sociales son las que sufren"

LRA 1 Buenos Aires - DINA SANCHEZ: Gerardo Morales "tiene de aliado a la justicia"

LRA 30 Bariloche - UNA HISTORIA PARA ESCUCHAR: “La Empresa familiar de los Braun Menéndez”

LRA 29 San Luis - BECAS 22 AG: Más de 19 mil beneficiarios percibirán el aumento extra del 14%.

NORTE GRANDE - NORA MERLIN: "La grieta del odio es el gran triunfo del neoliberalismo"

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: Proyecto de país vs. modelo de colonia (segunda parte)

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ROSATO: "El ministerio de la producción debe determinar las importaciones"

LT 14 Paraná - Gobierno nacional: La ministra Batakis designó a su equipo económico

LRA 14 Santa Fe - LAVIH ABRAHAM: “4 de cada 10 hogares no logran cubrir la canasta básica"

LRA 1 Buenos Aires - Vencimiento de capital: El Gobierno cumplió con el pago al FMI

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia, donde, con un mensaje de unidad, sostuvo que "debemos empezar a derribar muros y comenzar a construir puentes”.

El Presidente comenzó su discurso destacando a los hombres y mujeres que lucharon para la conformación de la patria: “Aquel julio de 1816 fue la conformación de un largo proceso político, la construcción de acuerdo, que demandó el esfuerzo de cada uno”.

“No fue una emancipación gratuita, estuvo asignada por muchas batallas protagonizadas por hombres y mujeres que han quedado grabados en nuestras almas”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó hoy a construir una Argentina "más justa, más libre y más soberana", en un mensaje que compartió por redes sociales al conmemorarse hoy 206 años de la Declaración de la Independencia.

"Con el mismo coraje y el mismo amor a la Patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra Independencia. Por una Argentina más justa, más libre y más soberana", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

El posteo, que fue acompañado por una bandera argentina flameando, concluyó con un: "Viva La Patria", para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo hoy que la celebración del Día de la Independencia debe "unirnos y generar vínculos de confianza" para lograr "sacar a la Argentina definitivamente adelante" y afirmó que la Nación "emerge como un país con grandes oportunidades".

"Hoy tenemos que unirnos y generar estos vínculos de confianza para sacar a la Argentina definitivamente adelante. La celebración de la independencia significa redoblar la esperanza par un futuro mejor, una Argentina que siempre buscamos que incluya, que genere oportunidades, que mire hacia adelante", dijo Manzur en declaraciones a la prensa en la capital tucumana, tras la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en el mástil de la Plaza Independencia.

El funcionario señaló asimismo que la Argentina "nació en el interior, en el norte argentino; nació aquí en Tucumán y en una casa de familia, por eso es que hoy la celebramos con tanta alegría, con tanto entusiasmo y mirando hacia adelante".

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 15 Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, Guido Sebastián Ferreyra, se refirió a la recuperación de la identidad de la emisora, a 2 años del acontecimiento, y a los eventos que estarán teniendo lugar en la provincia este 9 de julio.

“Estamos felices acá, viendo los banners, identificaciones con el nombre de Mercedes Sosa, también saber qué enseguida va a estar Cacho Sosa, su hermano y su sobrino. Es tan emocionante la identidad que no la teníamos y ahora sí, nos llena el alma” expresó el director.

Se refirió a la Casa Histórica de Tucumán: “Están restituyéndose muchas cosas en el Museo de la Independencia, desde las paredes, las puertas, el salón de la jura, porque muchas cosas habían quedado de lado y la actual directora está restituyendo muchas cosas”.

En tanto a la jornada del día de hoy: “Anoche comenzó todo esto, aproximadamente a las 20, en Plaza Independencia con un mega espectáculo con artistas tucumanos y de todo el país”.

LT 14 Paraná

En el marco de la celebración de los 206 años de la Independencia que se conmemoró este 9 de Julio en la capital entrerriana, el gobernador provincial, Gustavo Bordet, sostuvo: “La única forma de sobrellevar las vicisitudes, avatares y problemas es con la misma tenacidad, la decisión y el patriotismo de aquellos congresales del 9 de Julio en Tucumán, porque las gestas no se logran con individualismo y en soledad, se logran desde el conjunto”.

LRA 1 Buenos Aires

La ex diputada provincial de Jujuy, Alejandra Cejas, se refirió a las persecuciones a las organizaciones sociales que están teniendo lugar en la provincia, por parte del gobierno de Gerardo Morales.

En este sentido explicó: “Esta semana creo que hubo en recrudecimiento del hostigamiento del gobierno de Gerardo Morales hacia distintas organizaciones sociales, que se vio plasmado en un allanamiento colectivo”. “Esto no va a parar en Jujuy, no desde qué llegó Gerardo Morales”.

“Para caminar el país con plata de Jujuy, para ese delirio que tiene de ser presidente, necesita que parezca que en Jujuy todos lo apoyan a él y si no lo consigue por las buenas empieza a apretar” afirmó la abogada.

LRA 7 Córdoba

Santillán se refirió a los allanamientos llevados a cabo en distintos domicilios particulares de referentes sociales en Jujuy, diciendo: "Es una disputa para que cambien de mano los planes y vayan a los intendentes y a los gobernadores, pero, en definitiva, las organizaciones sociales son las que sufren, ya que hay mucha gente que trabaja honestamente y muchos que se aprovechan de la situación".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria Adjunta de La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Dina Sanchez, se refirió a la gestión de Gerardo Morales en Jujuy, haciendo hincapié en que el gobernador “tiene de aliado a la justicia”.

Al respecto de las persecuciones en la provincia: “Nosotros hicimos una conferencia de prensa anunciando esto, que tenemos que salir a la calle, no solamente a solidarizarnos sino también instalando que de verdad hay una ofensiva muy fuerte hacia las organizaciones, dirigentes y dirigentes que están en frente de las organizaciones de trabajo”.

“Lo único que queda es salir masivamente a la calle, repudiando las acciones que están llevando en Jujuy” sostuvo.

“Es claro el accionar de este señor, porque no es casualidad también que tenga a Milagro Sala detenida, tiene de aliado a la justicia. Siempre denunciamos que la justicia es para los poderosos, porque para los sectores populares no hay justicia” destacó.

LRA 30 Bariloche

La Sociedad importadora y exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, es desde hace bastante más de un siglo la empresa líder de la Patagonia. Nos preguntamos por sus antecedentes en Punta Arenas, su expansión al territorio argentino desde 1918 y sus estrategias comerciales a lo largo del siglo XX. ¿Cómo logró La Anónima ser una empresa de alcance e influencia nacional?

LRA 29 San Luis

En “Conexión Nacional” hablamos con Emiliano Blanco, secretario de las Juventudes, porque más de 19 mil beneficiarios percibirán el aumento extra del 14%.

El titular de la cartera ministerial, Emiliano Blanco, afirmó que el incremento otorgado por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, alcanzará a 18.500 becarios 22AG y 600 Jóvenes Líderes, quienes con el pago de julio recibirán $12.300 y $25.500, respectivamente.

Además, el funcionario adelantó que organizarán “el premio a las juventudes, el encuentro de nativos digitales y vamos a trabajar en la mesa interministerial de lo que va a ser el 21 de Septiembre”.

Política

NORTE GRANDE

Así lo manifestó a Norte Grande la politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires Mg. Nora Merlín al referirse a la actualidad política, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo. La Mg en Ciencias Políticas hizo referencia a cómo actúan los sectores neoliberales con el respaldo de grandes medios de comunicación. Lawfare, fake news, desprestigio, demonización son algunas de las herramientas que utilizan para atacar a todo aquel que "toque intereses".

LRA 1 Buenos Aires

En este segundo capítulo de nuestro recorrido por la historia argentina, el equipo de Causa Pendiente sigue anudando el encadenamiento de historias que muestran que la grieta no es una cuestión de ahora, sino que es histórica y tiene que ver íntimamente con el 9 de julio.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Rosato, presidente de Industriales PYMES argentinos, IPA, analizó la llegada de Silvina Batakis al ministerio de economía, destacó sus características de industrialista, defensora de las PYMES y el trabajo, como así también la importancia de haber sido elegida por consenso político. Asimismo se refirió a la situación económica generada desde marzo con la resolución distorsiva que facultaba al banco central a determinar quienes pueden importar insumos y materias primas, como así también a las políticas de administración respecto de la disponibilidad de dólares para la importación.

Explicó la necesidad de que sea el ministerio de la producción quien determine los cupos de importación a través de una mesa que reúna a todos los sectores productivos, dado el aumento de la demanda de materia prima como consecuencia del crecimiento sostenido en la industria durante los últimos dos años. Asimismo manifestó la importancia de administrar los dólares del banco central orientándolos hacia insumos de la industria, bienes de primera necesidad y no hacia gastos suntuarios.

Economía

LT 14 Paraná

El gabinete económico estará integrado por la secretaria de Política Económica, Karina Angeletti, quien será la viceministra de la cartera; el secretario de Hacienda, Martín Di Bella; el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

En tanto, la Secretaría de Energía continuará a cargo de Darío Martínez, mientras que Sergio Chodos seguirá siendo director ejecutivo por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional. Tras esto, Juan Pignocco será el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio; Ramiro Ordoqui comandará la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales y José Ballesteros estará a cargo de la Secretaría Legal y Administrativa.

LRA 14 Santa Fe

Luego de la renuncia del ex Ministro de Economía, Martín Guzman y ya con la actual Ministra Silvina Batakis en ejercicio, desde el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) realizaron un repaso sobre la economía durante el mes de junio.

Lavih Abraham, economista e integrante de MATE dialogó con Nacionalmente donde expresó “Estamos en un momento de un nivel muy alto de inflación por lo que la gente no llega a cubrir la canasta básica aunque tenga trabajo y cae por debajo de la línea de pobreza” detallando que “4 de cada 10 hogares no logran cubrirla”. En relación a la nueva Ministra de Economía, Abraham manifestó “por las declaraciones de la Ministra creemos que va a intentar revertir la situación” ya que “si se recomponen los ingresos de la gente podemos pensar que disminuye la tasa de pobreza”.

LRA 1 Buenos Aires

Argentino cumplió este viernes con el pago de vencimiento de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un importe de 975 millones de DEG (equivalente a USD 1.285,9 millones).

El compromiso se asumió con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibió el país en el marco del programa de facilidades extendidas vigentes, a efectos de aplicarlos al vencimiento del programa original firmado por Argentina en 2019, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Laborales

LRA 1 Buenos Aires

Ante la falta de respuestas por parte de los sanatorios y clínicas por el pedido de normalización en cuanto a la escala salarial y al personal no registrado, el secretario general de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) José Arce, en diálogo con Radio Nacional, expresó: "El próximo martes tenemos una reunión con Aclise (Asociación de Clínicas de Santiago del Estero)en la jefatura de gabinete, en el marco de la mesa de diálogo del sector privado, para ver si podemos avanzar para normalizar la situación de los trabajadores".

LV 8 Libertador

Gonzalo Navarro, referente de la delegación Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, brindó detalles sobre el programa ´Fomentar empleo´, expresando: “En un contexto de alta incertidumbre donde los índices de empleo, especialmente en Mendoza, no acompañan a la recuperación económica a nivel nacional, estamos en proceso de lanzamiento de la ampliación de los programas para la promoción del empleo”.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que la Argentina comenzará a recibir desde el 25 de este mes el primer envío de 1.400.000 dosis de la vacuna pediátrica del laboratorio Moderna para inmunizar contra el coronavirus a niños de entre seis meses y tres años, que hasta ahora no tenían disponibilidad de este esquema de vacunación, y agregó que la misma "ya cuenta con la aprobación de la Anmat".

Suplemento Cultural

LT 14 Paraná

Este 8 de julio, LT 14 Radio General Urquiza AM 1260, celebró sus 77 años de información, de historia y de comunicación en Entre Ríos.

Al respecto, Silvina Ríos, directora de LT 14, expresó: “Es un honor estar haciendo esta transmisión especial y estamos muy felices”, en tanto Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), dijo: “LT 14 cumple 77 años y siempre es bueno recordar el día de su nacimiento, recorrer la historia para saber quiénes somos”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En este 9 de julio en el que se celebran 206 años de la Declaración de la Independencia, también se conmemora el 87º aniversario de Mercedes Sosa, a quien Víctor Heredia recordó con mucho cariño y con una profunda emoción. “Estaría del lado de la gente que lucha, del lado que corresponde. Mercedes nunca se equivocaba, ella sabía el momento exacto en el que había que hablar, que había que salir y no tengo ninguna duda de que estaría tan preocupada como todos, pero exactamente sabiendo en qué lugar estar y distinguiendo a los amigos de los enemigos. Ya sabemos lo que producen los medios hegemónicos de comunicación en la Argentina y quiénes son los medios amigos, quiénes son los políticos amigos, quiénes son los que han devastado económicamente y hasta psíquica y socialmente a nuestro país. Mercedes estaría en este momento caminando con los que pelean por la libertad y los derechos y tratando de paliar con su esperanza a los que se sienten derrotados mirando hacia el futuro”, comentó el artista en el programa El Equipo Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Con el motivo de homenajear a Radio Nacional en la semana de su aniversario número 85, Felipe Pigna reprodujo las entrevistas que les realizó a los célebres locutores de la radio, Cacho Fontana y Juan Alberto Badia.

LRA 42 Gualeguaychú

Suplemento Cultural

Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa y el Teatro Gualeguaychú será el escenario donde se presentará ´Mercedes´, una obra homenaje realizada por el Circo Chaplin. Darío Navarro, el director fundador del circo y director de la obra, señaló: "La obra tiene baile, teatro, acrobacia y música en vivo. Pensamos cómo contar a Mercedes Sosa a través de la acrobacia, que es nuestra especialidad”.

Nacional Folklórica

Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935, el Día de la Independencia, en Tucumán. Toda una declaración de principios para una mujer que terminaría representando un relato posible de identidad argentina y latinoamericana. Es canción con fundamento, superadora del paisaje, abarcadora de lo humano. Más allá del fugaz nombre artístico de Gladys Osorio, para el mundo sería por siempre Mercedes, La Negra.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la directora Eva Halac reflexiona sobre su puesta en escena de "Las manos sucias", clásico contemporáneo de Sartre, invitación a reflexionar sobre la política, que se presenta en el Teatro San Martín de CABA.

LRA 1 Buenos Aires

En la previa del 9 julio y del cumpleaños de LRA 15 Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, el artista tucumano Héctor Saleme pasó por los estudios de la radio para cantar algo de su repertorio. “En este recorrido de tantos años he logrado sembrar muchísimas amistades para cosecharlas en el camino. He tenido la suerte de representar a Tucumán a diferentes festivales, eventos, peñas y muchísimas cosas que fueron pasando y que me ponen muy contento y que por ahí uno no se da cuenta. Las palabras de gente querida hacen caer en todas las cosas que hice, pero siempre como el primer día, tratando de representar de la mejor manera a mi provincia y poniéndole las mismas ganas siempre”, comentó Saleme.

LRA 24 Río Grande

Este 9 y 10 de julio se llevará cabo en Río Grande, un seminario de música aplicado a la danza. El mismo estará a cargo de la docente de tango y gestora cultural Mariana Petrone junto a Rodolfo Aveiro.

En diálogo con Radio Nacional, anticiparon que "la idea del seminario es poder analizar la música del tango, que es bastante compleja, para poder aplicarla a la danza", dijo Mariana Petrone.

Por su parte y en relación al contenido del seminario, Rodolfo Aveiro explicó que "el primer día vamos a trabajar sobre elementos rítmicos musicales y profundizaremos sobre las formas musicales"; para la segunda jornada, Aveiro dijo que "se insitirá sobre las formas y texturas musicales".

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la directora Fedra García habla de sus puestas en escena del cuento "Ad Astra" de Haroldo Conti en el espectáculo "El vuelo de Basilio" (Teatro Método Kairós) y de la novela "Enero" de Sara Gallardo sobre el tema de la violencia de género y el aborto (Sala El Extranjero).

Sociedad

LRA 23 San Juan

Desde su creación el 7 de julio de 1952, el Instituto Provincial de la Vivienda cumple un rol histórico en nuestra comunidad: brindar soluciones habitacionales a miles de familias sanjuaninas. A lo largo de estos 70 años, el Instituto se ha encargado no sólo de reducir el déficit habitacional de San Juan y ajustar los planes habitacionales a las necesidades de cada zona, sino también de contribuir a la planificación y al desarrollo urbanístico local.

En el aire de Radio Nacional San Juan, el director del Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan, Marcelo Yornet contó cómo fue la evolución del IPV. Además adelantó cuáles serán las próximas entregas, incluyendo a la "entrega de la casa número 50.000".

LRA 53 San Martín de los Andes

Intendente del PN Baritu y Araceli Lucena. Guardaparque Principal de la Reserva Hídrica y Natural Municipal Salsipuedes (Cordoba) Docente Universitaria en la Tecnicatura Universitaria en Guardaparques de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se clasificó a los cuartos de final del Mundial de este deporte al golear a Canadá por 7-1 en la ciudad catalana de Terrassa.

Asi Argentina se ganó unos cuantos días descanso al ganar el grupo, el “C”, mientras espera que se jueguen los octavos de final.