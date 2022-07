Fernández: "Debemos empezar a derribar muros y comenzar a construir puentes”

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia, donde, con un mensaje de unidad, sostuvo que "debemos empezar a derribar muros y comenzar a construir puentes”.

DESCARGAR

El Presidente comenzó su discurso destacando a los hombres y mujeres que lucharon para la conformación de la patria: “Aquel julio de 1816 fue la conformación de un largo proceso político, la construcción de acuerdo, que demandó el esfuerzo de cada uno”

“No fue una emancipación gratuita, estuvo asignada por muchas batallas protagonizadas por hombres y mujeres que han quedado grabados en nuestras almas”.

“En el proceso de nuestra independencia se formó una unidad que requirió de mucho esfuerzo. La unidad no surgió mágicamente ni se impuso naturalmente, solo fue posible por los que se involucraron”.

“Con un pueblo dividido unos pocos sinvergüenzas ganan y millones se sumergen en la marginación y pobreza. Los mejores de nosotros, 200 años atrás, fueron capaces de poner el interés general por encima de todo, eso es lo que hay que hace en nuestro siglo XXI” expresó.

“No hay futuro político si ese eslabón que es la unidad no se edifica y se fortalece todos los días” expresó Fernández

A su vez, destacó que para avanzar como comunidad “debemos empezar a derribar muros y comenzar a construir puentes”: “A veces los muros se levantan silenciosos, otras veces con voces altisonantes o con mentiras, en cualquier caso, la historia grande de nuestro país me ha enseñado que para avanzar como comunidad que somos debemos empezar a derribar muros y comenzar a construir puentes”

El Presidente resaltó el potencial del país, destacando las reservas de litio, gas y los suelos fértiles de la zona central y afirmó: “Argentina tiene por delante una oportunidad enorme para afianzar su desarrollo con criterio de justicia social”.

“Sueño con una Argentina sin centros ni periferias, sueño con una Argentina integrada que no se divida, sueño en una Argentina plenamente federal y trabajo todos los días por eso” sostuvo.

En tanto a las críticas hacia el gobierno durante el acto del año pasado: “Hace solo 1 año atrás los profetas del odio discutían la calidad de las vacunas y acusaban al gobierno de envenenarlos, parece que fue hace mucho tiempo, pero no”

“En su vocación por dividirnos anunciaban las peores calamidades, pero la historia fue otra, el segundo semestre de 2021 fue récord en exportación, producciones y obra pública, descendió el desempleo y al concluir el año 2021 logramos crecer un 3,3%”

“Hay 120 obras estructurales y más de 5000 obras en ejecución en todo el país, más de 1.200M de personas encontraron trabajo, registramos la mayor inversión histórica en ciencia y tecnología y hoy aquí en Tucumán vamos a entregar la vivienda número 50.000 en nuestra gestión”. “La Argentina está de pie y camina aun cuando muchos quieran negarlo” resaltó.

Además, se refirió a la actualidad política: “En la ultima semana una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren provocar una devaluación y se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra”.

“Son los mismos de siempre que generan el desánimo, que generan enfrentamientos porque es en ese clima donde ellos ganan millones, con nuestra miseria ellos construyen imperios” afirmó.

En este sentido, Fernández convocó a "no sucumbir en el desanimo": "Sabemos que es simple sembrarlo en un tiempo de desdicha como el que fue la pandemia, sabemos que los que siembran el desanimo son los mismo son los mismos que nos endeudaron, condicionando nuestro futuro". "Seamos fuertes para que su egoísmo y sus falacias no prevalezcan, la Argentina no lo merece".

"Los convoco a construir la Argentina que deseamos, a hacernos cargo de los sueños de aquellos hombres y mujeres que un día decidieron nadar contra la corriente y parieron esta patria y este continente de paz y de grandeza para todos y todas" concluyó.