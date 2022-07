"He tenido la suerte de representar a Tucumán en diferentes festivales"

En la previa del 9 julio y del cumpleaños de LRA 15 Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, el artista tucumano Héctor Saleme pasó por los estudios de la radio para cantar algo de su repertorio. “En este recorrido de tantos años he logrado sembrar muchísimas amistades para cosecharlas en el camino. He tenido la suerte de representar a Tucumán a diferentes festivales, eventos, peñas y muchísimas cosas que fueron pasando y que me ponen muy contento y que por ahí uno no se da cuenta. Las palabras de gente querida hacen caer en todas las cosas que hice, pero siempre como el primer día, tratando de representar de la mejor manera a mi provincia y poniéndole las mismas ganas siempre”, comentó Saleme.

Foto: La Gaceta