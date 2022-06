Diario de Radio Nacional 9/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente disertó en la IX Cumbre de las Américas y se mostró criticó con la administración del exmandatario estadounidense y también con el gobierno de Mauricio Macri. Además planteó que hubiera "querido otra Cumbre de las Américas", ya que el "silencio" de los países ausentes "nos interpela".

ENTREVISTA FEDERAL

En una nueva edición de la Entrevista Federal, periodistas de todo el país dialogaron con el ministro de Economía de la Nación. Resaltó la importancia de la aprobación del proyecto de Renta Inesperada que presentó junto a Alberto Fernández esta semana, se refirió a la primera revisión del FMI, habló de la inflación y cuestionó el comentario de Federico Braun, titular de los supermercados La Anónima. “Gobernamos para que haya progreso y que le llegue a la mayoría, hacerlo para unos pocos no nos parece bien”, dijo.

Martín Guzmán explicó que “no hay ningún contratiempo” y que “se cumplieron con todos los tiempos previstos”, al respecto de la aprobación de las metas en la primera revisión del Fondo Monetario Internacional. Si bien se trata de un procedimiento estándar y que se completa con la verificación del directorio. Explicó que en ese momento se realiza el desembolso.

"Se viene cumpliendo el programa económico que tuvimos que negociar con el FMI para renegociar la deuda que tomó el gobierno anterior", aseguró.

A su vez, el funcionario nacional remarcó la importancia del aumento de las exportaciones para “sostener el crecimiento económico” y, para lograrlo, sostuvo que “hacen falta dólares”. En ese sentido, dijo: “Es importante ir logrando una estructura productiva que tenga más capacidad de generar divisas. Subieron la cantidad de lo que la Argentina le vende al mundo, hay muchas oportunidades y esto nos permite generar un futuro”.

Guzmán dijo que el mundo está viviendo una “situación crítica” con la inflación y que uno de los factores es la guerra entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia del aumento de los precios domésticos, se refirió al proyecto de la Renta Inesperada que presentó en los últimos días.

“Hay unos pocos que se beneficiaron de esto, tuvieron suerte en un contexto en el que millones tuvieron mala suerte. El proyecto de renta inesperada es muy importante, vamos a trabajar para que se apruebe en el Congreso. Sería un acto de justicia social que el Parlamento lo acompañe”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Distintas agrupaciones sociales que integran la izquierdista Unidad Piquetera iniciaron una jornada de protesta este jueves que confluirá en el Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, en reclamo de "trabajo genuino y mayor asistencia", lo que provocó demoras e incidentes en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

"Con charlar no se arreglan las cosas. Somos exportadores de materias primas y no puede ser que nuestros pibes no tengan para comer ", Mónica Sulle, integrante de la Unidad Piquetero.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno del expresidente Mauricio Macri, gastó casi 14 millones de euros en aviones que no estaban en condiciones de volar, según denunció una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Según la información oficial, que fue enviada a la Oficina Anticorrupción (OA) y podría derivar en una denuncia judicial, los aviones de guerra Super Etendard habían sido declarados en desuso por la Marina francesa y la administración de Aguad los compró a sabiendas de ello.

Para subsanar ese escollo o para justificar el gasto, la cartera de Defensa compró también los repuestos necesarios para ponerlos en funcionamiento y hasta se hizo cargo del flete de la compra.

La Sigen indico que “el precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de 12.550.000 de euros, efectuado en una única transferencia bancaria. El gobierno nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos”.

LRA 1 Buenos Aires

Familiares de víctimas del represor multicondenado Miguel Etchecolatz repudiaron el fallo de la Cámara de Casación que le otorgó la prisión domiciliaria al genocida. El integrante de la agrupación HIJOS advirtió que "siete de cada diez genocidas hoy tienen prisión domiciliaria" y afirmó: "Estamos muy preocupados".

Carlos Pisoni sostuvo que "desde el macrismo no es algo nuevo el otorgamiento de prisiones domiciliarias" y aseguró que "hay distinta vara entre los presos comunes y los presos condenados por delitos de lesa humanidad". "Este es un beneficio que no tienen otros presos comunes", señaló.

En ese marco, explicó que "una de las manifestaciones de los jueces para dar las prisiones domiciliarias son los problemas de salud", pero aclaró que "las unidades de alta complejidad de las distintas dependencias penitenciarias cuentan con todos los requerimientos para la atención de estos genocidas".

LRA 19 Puerto Iguazú

Agustín Cetrangolo opinó sobre la decisión de la Cámara Federal de Casación de concederle la prisión domiciliaria al genocida, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua y por el momento se encuentra internado.

LRA 1 Buenos Aires

El economista Francisco Cantamutto dijo que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) “representa a los grupos concentrados. Muchas de esas empresas, que son unas 200, tienen relación entre sí y manejan entre el 25 y 30 % del producto bruto interno del país”.

El investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) habló luego del episodio ocurrido el martes cuando el presidente de los supermercados La Anónima, Federico Braun, reconoció que remarcaba precios, en una reunión de AEA.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Mercado Central criticó al empresario supermercadista Federico Braun, quien en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) afirmó entre risas que "remarca los precios" todos los días.

"Me parece cínico que uno de los empresarios dueños de la Patagonia diga esto tan impunemente en un momento donde hay un pueblo que le cuesta llegar a fin de mes", afirmó Nahuel Levaggi.

En ese marco, sostuvo que "la dirigencia política tiene que entender que hay que avanzar hacia otro modelo agroalimentario" y agregó: "No se puede seguir acordando precios con Braun para hacer que el bolsillo de la gente alcance".

LRA 7 Córdoba (NUEVA)

Forster reflexionó acerca del papel del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas al señalar que “es un lugar problemático”.

Tras esto, el filósofo expresó: “Alberto Fernández tiene que tomar la palabra por América Latina en nombre de la desigualdad del vínculo entre los Estados Unidos y América Latina. Tiene que hacer otro tipo de llamada a las relaciones internacionales, y todos recordamos en 2005, en Mar del Plata, cuando se le dijo ´No al Alca´".

LU 4 Patagonia

Suárez enfrenta otro pedido de destitución, además del que se hizo público tras su vínculo con el condenado Mai Bustos.

“Aparte de ser una ridiculez, hay un adelantamiento de opinión que deslegitima a estas instituciones, porque los consejeros populares no son populares si responden a un partido político”, señaló la magistrada.

LRA 9 Esquel

Kramer, quien también es presidente de la Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables, confirmó que Chubut ya forma parte del Clúster Renovable Nacional.

De esta manera, el funcionario desmintió los dicho del senador Ignacio Torres, quien había expresado que la provincia quedaba afuera por animosidad del Gobierno nacional o por la inacción del Gobierno provincial. Luego de esto, Kramer dijo: "El Clúster intenta generar el vínculo entre la industria y el sector estratégico que comanda la industria".

LRA 9 Esquel

Linares habló de la aprobación de la Boleta Única en Diputados y del tratamiento que se le daría en el Senado. En este sentido, el legislador cuestionó los dichos del senador Ignacio Torres, y remarcó que le "llama la atención cuando se dice que el sistema actual es de trampa, porque en las últimas elecciones hubo ganadores por 1,5 puntos sin problemas".

Tras esto, Linares sostuvo que se trata de "un tema intrascendente para todos, y por eso desde el bloque no vamos a acompañar esa postura".

LT 14 Paraná

Falleció Clara Atelman de Fink, madre de Claudio Fink, quien fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico militar en Paraná.

Tras esto, el coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, Marcelo Boeykens, dijo: “Clarita siguió buscando incansablemente con vida a su hijo, Claudio Fink, y no se fue sin dejar su muestra de sangre en el Equipo Argentino de Antropológica Forense porque ella seguía esperando que Claudio cruzara esa puerta de la calle Jujuy, de donde fue secuestrado”.

LRA 1 Buenos Aires

El 9 de junio de 1956 comenzó, en varios puntos del país, una revuelta cívico-militar contra el régimen de Pedro Eugenio Aramburu.

La encabezó el general Juan José Valle y estuvo impulsada por el peronismo pero sin el aval de su líder, el general Juan Domingo Perón, por entonces en el exilio.

Aquella noche de junio de 1956, en un departamento de la calle Hipólito Yrigoyen 4519 en la localidad de Florida, partido de Vicente López, un grupo de militantes peronistas se habían juntado esperando el levantamiento, mientras jugaban a las cartas y escuchaban por radio una pelea de box.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Rodrigo Sepúlveda Reyes, de LRA6 Nacional Mendoza Quino, explicó de qué se trata esta disposición del Ministerio Público Fiscal de la provincia que abarca a quienes tienen causas abiertas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en el marco de la pandemia de coronavirus.

Se estima que se trata de unas 6.000 personas, que fueron imputados por violar el artículo 205 del Código Penal en Mendoza, y ahora podrán donar como mínimo dos cajas o tarros de leche en polvo de 800 gramos para quedar exculpados.

El procurador de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, aclaró que este "beneficio" es solo para quienes no tengan ningún antecedente ni medidas pendientes y su objetivo es que las causas no queden en nada y haya algún tipo de resarcimiento.

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa es impulsada por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal para implementar este sistema en las elecciones presidenciales y de legisladores, y fue votada negativamente por el Frente de Todos (FdT).

El proyecto reunió 132 votos a favor, provenientes de la mayoría del arco opositor; 104 negativos, del Frente de Todos y otros aliados; cuatro abstenciones de la Izquierda, y 15 ausencias.

Desde el Congreso, la periodista Amanda Alma brindó una crónica en torno a lo que fue el debate del proyecto.

En el inicio de la tarde, la oposición consiguió reunir un estricto quórum de 129 diputados con sus propios legisladores, ya que el FdT había anticipado que no bajaría al recinto porque consideraba que se trataba de un tema que no está en "la agenda de la gente".

El quórum se conformó con 115 diputados de JxC -no estuvo presente el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, que padece coronavirus-, ocho del Interbloque Federal, dos de Juntos por Río Negro, dos de Avanza Libertad, uno del bloque Ser y uno de la Libertad Avanza.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El integrante de la asamblea se refirió a la gran movilización que se llevará a cabo en Viedma el 10 y el 11. Señaló que se trata de una convocatoria del Pueblo Mapuche-Tehuelche al que las Asambleas socioambientales de Río Negro adhieren e invitan.

LRA 17 Zapala

Héctor Polino se refirió a los precios de la canasta básica de alimentos y a los próximos aumentos. Luego se refirió a las declaraciones de Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, quien reconoció que remarcan los precios todos los días.

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) se refirió al encuentro por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “Que los empresarios se rían en la cara de los argentinos es vergonzoso”, indicó Bilanski.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La senadora cuestionó los dichos de Federico Braun, dueño de la cadena de hipermercados La Anónima, quién a manera de chiste dijo que ellos remarcan los precios gracias a la inflación. "Los empresarios no pueden ganar a costa de los bolsillos de la gente", explicó Ianni.

LRA 5 Rosario

El politólogo analizó la media sanción del proyecto de Boleta Única Papel. "La posibilidad o la certeza de que ocurra fraude, no depende del instrumento de votación sino que depende de cómo se organizan las elecciones", señaló Cruz.

LRA 24 Río Grande

Se trata de un proyecto que impulsa la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre Malvinas a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El economista se refirió a los dichos del presidente de La Anónima, Federico Braun, quien aseguró que "remarca precios todos los días" en la segunda cadena de supermercados de capital nacional más grande de la Argentina y se manifestó defensor de la "absoluta libertad de precios".

Alfredo Zaiat afirmó que "hay disputas en el interior del poder económico sobre cómo capturar una mayor ganancia". En ese marco, sostuvo que "en el fondo, Braun junto a toda la cadena de supermercados, no dicen lo que sienten: quienes remarcan los precios son los productores de alimentos y productos de limpieza y tocador".

LRA 7 Córdoba

Entre este viernes 10 y el próximo domingo 12 de junio, 500 productores y productoras de la agricultura familiar nucleados en la rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural) se encontrarán en la localidad cordobesa de Deán Funes.

En tanto, el referente del MTE Rural de Córdoba, Fernando Castro, señaló: “Tendremos varios ejes de debate como el acceso a la tierra, la comercialización regional, el trabajo de las mujeres y poner sobre la mesa el avance de los agronegocios".

LRA 1 Buenos Aires

El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino llegaron a un acuerdo a nivel técnico en el cual "se cumplieron todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre de 2022", según informaron anoche el FMI y el Ministerio de Economía.

A través de un comunicado, el organismo dijo que "también se están logrando avances iniciales en las reformas que fomentan el crecimiento en consonancia con los compromisos del programa en la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas".

De esta forma, una vez que la revisión pase por el directorio del organismo, la Argentina recibirá unos US$ 4.030 millones, equivalentes a 3.000 millones de DEG, para financiar el pago de igual monto fijado para este mes.

LV 8 Libertador

El Chango Spasiuk hizo referencia a su próxima actuación en Mendoza, diciendo: “El concierto va desde Piazzolla hasta Spinetta, y pasa por muchos momentos, con el objetivo de dejar de ser un espacio con añoranza por la música litoraleña para convertirse en música argentina”.

LU 4 Patagonia Argentina

Nacional Doc lanza este fin de semana un trabajo que pone en valor la obra de Gustavo Cerati con artistas emergentes de distintos puntos del país. El trabajo será emitido este sábado a las 7 de la tarde por el canal de You Tube de Nacional Rock.

Respecto al proyecto, Pedro Patzer responsable del área artística en diálogo con la LU4 Nacional Patagonia explicó “Nacional Doc propuso a sus autoridades demostrar como la Radio Pública es fundamental para rendir tributo a la Argentina profundo, uino sabe que Gustavo Cerati es un artista valorado en todo el mundo, pero sumamos a mujeres como Luciana Jury, Lucía Terezani, la Charo Bogarín y Andrea Alvarez que no solo es una gran artista fue percusionista de Soda Stereo, ella hizo una versión de “Cuando pase el temblor” es increíble porque todo su vínculo con la música popular lo vuelca ahí. Es un material que podrán verlo y también escucharlo”.

LRA 1 Buenos Aires

Abel Gilbert es un investigador y escritor. Acaba de publicar el libro "Escuchando Malvinas. Músicas y sonidos de la guerra" como compilador junto a Esteban Buch. E\u200b\u200b\u200bn este caso, conversamos con él respecto a cómo fue la relación entre la música popular argentina y la cultura durante el conflicto bélico, cómo se posicionaba la cultura con respecto a la dictadura en aquellos años donde se respiraba el final del proceso y el boom de la música en castellano, incluidos los conciertos de regreso de Mercedes Sosa en Buenos Aires previo al conflicto bélico de Malvinas.

LRA 26 Resistencia

Soneira detalló las gestiones realizadas pata el fin referido, señalando: “Esto se puede dar a través de la cesión de terrenos por parte de la provincia a la Nación. El proyecto lo presentó el senador Antonio Rodas y obtuvo la aprobación de las comisiones nacionales de Ambiente y Presupuesto para su tratamiento en el Senado. El lugar está ubicado a sólo 54 kilómetros de Resistencia, cuenta con una gran diversidad biológica y representa uno de los ecosistemas del Chaco”.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por Tucumán y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin se refirió al contenido del proyecto para la creación del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, que recibió dictamen en la Cámara Alta.

En ese sentido, explicó que la ley, que ya obtuvo media sanción en Diputados por unanimidad, busca establecer "ciertos beneficios para acompañar a las familias con hijos que transitan la enfermedad, como la extensión de las licencias laborales, y la cobertura de los traslados", entre otros puntos.

Asimismo, Yedlin expresó que, si bien la ciencia ha avanzado en los tratamientos para los distintas variantes de la enfermedad, se trata de una afección con una "tasa de mortalidad es muy desigual", y señaló las persistentes "inequidades en un país donde la salud es un derecho".

LRA 13 Bahía Blanca

“¿Los animales están por encima de las personas?”, se preguntó la creadora del Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca, Mara Recondo.

La periodista salió a hablar luego de que se conociera que el Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la gente pueda ir con su mascota a los locales gastronómicos.

Recondo hizo hincapié en las dificultades que se encuentran en locales gastronómicos de la ciudad para la accesibilidad de personas con discapacidad.

LRA 53 San Martín de los Andes

Desde la Fundación Árbol de Píe aseguraron que el causante del alud en Bariloche no fue la lluvia caída en los últimos días sino el apeo de los árboles, el movimiento del suelo y el avance sobre el terreno en pendiente para una nueva construcción sacando la contención que soportaba la ladera.

LRA 57 El Bolsón

El encuentro será este sábado en el Centro Comunitario del Barrio Usina de El Bolsón y está enmarcado en el proyecto de ley de VIH que obtuvo dictamen en mayo pasado y podría ser aprobado en una sesión especial. Desde Marea explicaron los objetivos y las acciones.

LRA 1 Buenos Aires

La causa está cerca de prescribir por inacción judicial. Luis Vázquez entró en coma en 2016 y falleció en 2017. Mientras estaba internado, su apoderado transfirió 34 inmuebles de su propiedad y su familia lucha para recuperar la herencia robada.

El abogado representante de los allegados, Juan Caimi, sostuvo que “hay una estafa millonaria y grave” y agregó: “Estaba incapacitado, su abogado utilizo un poder que no era válido. La justicia viene haciendo la plancha y no adopta las medidas que debería”.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña presentó un proyecto de ley para que los bares, boliches y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires que tengan habilitada la venta de bebidas alcohólicas deban “garantizar la provisión de agua potable” a sus clientes de manera “gratuita e irrestricta”.

La iniciativa de la legisladora María Bielli establece que los establecimientos alcanzados por la normativa deberán ofrecer el agua potable en distintas modalidades, entre ellas, servir un mínimo de un litro cada dos personas en los sitios que cuenten con atención en mesas como los restaurantes.

“Por cada vaso de alcohol, un vaso de agua”, precisó la legisladora Bielli al compartir una reunión con la asociación “Conduciendo a Conciencia”, conformada por familiares y amigos de las víctimas de la tragedia del colegio Ecos.

LRA 1 Buenos Aires

Dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos testificaron días atrás en el Capitolio sobre lo que el gobierno norteamericano sabe de los objetos voladores no identificados (ovni), en la primera audiencia pública del Congreso relativa a los ovnis en más de 50 años. Ricardo González, uno de los principales investigadores de esta temática, habló al respecto y afirmó: "Estoy seguro de que no estamos solos".

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Francisco, Secretario de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE-Ctera, denunció las problemáticas que afectan a los edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires y que fueron analizadas en el marco de un encuentro de emergencia de la Multisectorial por la Educación Pública que se realizó bajo la consigna “Infraestructura Escolar en Peligro”.

Enumeró las distintas problemáticas existentes y advirtió que “del universo de 950 escuelas, más del 20% está con problemas en la jurisdicción más rica del país y después de 14 años de la misma gestión” de gobierno que desoye los reclamos que realiza la comunidad educativa.

Francisco denunció “la baja del presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires y, por ende, baja el correspondiente a la infraestructura escolar” pero a su vez hizo hincapié en la sub-ejecución del mismo “con consecuencias que están a la vista” y “atentan contra las condiciones de enseñanza y aprendizaje”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Comunicación de la consultora Analogías se refirió a los resultados que arrojó el último relevamiento que realizaron a nivel nacional sobre distintos temas de actualidad. En ese sentido, señaló cuáles fueron los más relevantes.

“Seguimos registrando una pérdida en el volumen de la base de apoyo del Gobierno, que está en un 35%, y cae también la imagen positiva del Presidente, que está en 35%”, dijo.

En cuanto a los derechos laborales y los temas que instala la oposición, Marina Acosta expresó que “el 40% de las personas dice que hay que tener más de los existentes” y completó: “Buena parte de la población acuerda con las instituciones del derecho laboral y rescata la figura del Estado como organizador”.

LT 12 Paso de los Libres

El delegado del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ), seccional Paso de los Libres, Carlos Alves, reflexionó sobre las marchas de los trabajadores judiciales, los cuales le han solicitado al Superior Tribunal mejoras salariales.

LRA 43 Neuquén

Se cumplen 22 años del trágico accidente en una escuela en obra de Neuquén capital en la que la docente Silvia Roggetti perdió la vida. No hubo sancionado ni imputado por el hecho. “Lo paradójico es que nos vuelva a suceder hace un año en la Escuela de Aguada San Roque”, expresó Guagliardo.

LRA 4 Salta

El lanzamiento será el lunes 13 en la ciudad de Salta. Se trata de capacitaciones en el marco de la Campaña De Ushuaia a La Quiaca, organizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que también prevé reuniones con autoridades.

LRA 25 Tartagal

Tras la firma de un convenio, la localidad de Vaqueros se convierte en el primer municipio de Salta en producir gasoil a partir de aceite quemado y otros residuos. El funcionario destacó la importancia y necesidad de buscar alternativas renovables en el marco de la crisis ambiental global.

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió al relanzamiento del Consejo Provincial de Medio Ambiente para cuidar la casa común. Se trata de un espacio de articulación entre municipios de San Luis y la provincia para enfrentar los nuevos desafíos ambientales que presenta el cambio climático y la contaminación.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El titular del Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (FODECUS) de Tucumán reclamó que se dicte la emergencia social en la provincia y que se frenen los aumentos de las tarifas de servicios públicos. “Los tarifazos se siguen dando”, reclamó García.

LRA 52 Chos Malal

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un Congreso por la reapertura y modificación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en Chos Malal. "Decidimos hacer encuentros regionales para informar y debatir con todos los sectores de salud las problemáticas", señaló Millapán.

LRA 2 Viedma

El referente gremial habló de la jornada de protesta que realizó el Frente Piquetero Provincial en diferentes puntos de la provincia de Río Negro y a la reunión que tendrán con la ministra de Desarrollo Social, Natalia Reynoso.

LRA 14 Santa Fe

Organizaciones feministas de Santa Fe repudian el convenio firmado entre la provincia y la Fundación “Padre Ignacio” para comenzar a implementar la Ley de los 1.000 días. “Rechazamos la implementación de este convenio y exigimos la implementación de políticas laicas”, dijo Aranda.

LRA 2 Santiago del Estero

La ministra se refirió a las capacitaciones en los tres poderes del Estado en la provincia. "La Ley Micaela atraviesa al Estado esencialmente y a toda la sociedad", señaló O´Mill.

LRA 26 Resistencia

"La hacemos para los, las y les trabajadoras de la Casa de la Memoria, luego de una acción solicitada por personal de ese espacio, pues se considera que es fundamental recibir esta capacitación para visibilizar las políticas de género. El trabajo lo llevamos a cabo con talleres, y estos se pueden hacer en forma virtual”, dijo la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez.

LV 8 Libertador

La actriz Thelma Fardin denunciará ante la ONU las “dilaciones” en el juicio por abuso sexual contra el actor Juan Darthes que, a su entender, lleva adelante la justicia brasileña, según explicó durante su participación en el programa Muchas Gracias, Ana María Vega. "La denuncia será patrocinada por el Comité Argentino de Derechos del Niño (CASACIDN) suscripto por su presidenta, Estela de Carlotto". Según explicó Vega, "el abogado expresó su preocupación por Fardin, que era menor de edad al momento de los hechos denunciados en la causa por abuso sexual contra Darthés. Según la denuncia, la violación ocurrió en Nicaragua en 2009 cuando la actriz tenía 16 años".

LRA 1 Buenos Aires

Marcela recibió en los estudios de Radio Nacional a Lidia Calle, impulsora de Cosiendo Sueños. Lidia y sus otros 4 compañeros desarrollaron el oficio de confección de muñecas de tela cuando cumplían condena en el penal de Ezeiza. Allí se capacitaron a través del programa de Readaptación Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y el Cosiendo Redes, un programa de formación en oficios vinculados a la industria textil y con talleres de inserción laboral con seguimientos, a través de tutorías.

Actualmente desde Lomas del Mirador, en la Matanza, con el acompañamiento "Producir" ofrecen sus productos, entre los que hay indumentaria deportiva y barbijos, a las tiendas y ferias de barrio.

LRA 27 Catamarca

Viola comentó las tareas que vienen realizando en el país con una “política que fortalece el acceso a la justicia de las mujeres y de la comunidad LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. Durante este primer año se pusieron en marcha 43 equipos interdisciplinarios, con 127 profesionales, los cuales acompañaron a más de 6.600 casos en todo el país”.

LRA 1 Buenos Aires

El último campeón se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, al vencer esta tarde en La Rioja a Ferro Carril Oeste, de la Primera Nacional, por 1 a 0.

El único gol del encuentro, jugado ante una multitud en el estadio Carlos Mercado Luna de La Rioja, fue anotado por el delantero colombiano Sebastián Villa a los 33m del segundo tiempo. En la próxima rueda Boca jugará con el ganador del partido de esta noche entre Racing Club y Agropecuario de Carlos Casares.