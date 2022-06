Una marcha piquetera que se dirige hacia el ministerio de Desarrollo Social

Distintas agrupaciones sociales que integran la izquierdista Unidad Piquetera iniciaron una jornada de protesta este jueves que confluirá en el Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, en reclamo de "trabajo genuino y mayor asistencia", lo que provocó demoras e incidentes en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. https://www.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2022/06/Christian-Varela-piquteros.mp3 DESCARGAR

"Con charlar no se arreglan las cosas. Somos exportadores de materias primas y no puede ser que nuestros pibes no tengan para comer " , Mónica Sulle, integrante de la Unidad Piquetero.