Suárez: “Esto es una respuesta política en contra de mi accionar libre”

Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia enfrenta otro pedido de destitución, esta vez por otros casos además de su vinculo con el condenado Mai Bustos. Esta mañana, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia reconoció que pese a los trascendidos en los medios no ha recibido “ninguna notificación formal”.

“Todo lo he escuchado a través de entrevistas en la radio, he notado que han adelantado opinión, al pedir una suspensión después de que se inició un sumario en el Superior Tribunal de Justicia. Tengo entendido que se inició ayer en sumario en el Consejo de la Magistratura, ya le piden la suspensión al Tribunal de Enjuiciamiento que no esta interviniendo. Aparte de ser una ridiculez hay un adelantamiento de opinión que deslegitima a estas instituciones porque los consejeros populares no son populares responden a un partido político”.

Para Suárez hay una sola lectura posible de lo que sucede a su alrededor. “Esto tiene que ver con una respuesta política en contra de mi accionar libre porque no estoy atada a ningún partido político, que soy independiente, no pueden decirme lo que tengo que hacer, tratan de buscar una salida, una justificación”.

En este punto, cuestionó el rol de el Superior Tribunal de Justicia y su demora en una toma de posición. “Cuando se inicia un sumario o un expediente esto se tiene que resolver, al resolver competencia. Todavía no resuelve sin sancionarme o no, la mandó al Consejo de la Magistratura cuando no es un organismo superior. Esto también demuestra una decisión política porque estos jueces también son elegidos por la política”.

Programa: En línea x 630

Periodista: Jaime González y Daniel Lay