Diario de Radio Nacional 9/1/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: Espera que los casos de Omicrón "empiecen a bajar más rápido"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GEFFNER: “No está claro que realmente sea una nueva variante”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: "Lo que tiene que hacer Argentina es un programa económico integral"

LRA 1 Buenos Aires - ELEONORA GOSMAN DESDE SAN PABLO: Elecciones en Brasil, la posible fórmula Lula-Alckmin

LRA 7 Córdoba - ISABEL DE SEBASTIAN: “El tema de siempre es proteger el deseo”

LRA 3 Sata Rosa - HORACIO RIESCO: Por ahora en el Parque Luro no se pedirá el pase sanitario

LRA 1 Buenos Aires - Temporada turística: El Previaje está "en el tope de las medidas que ha tomado el Gobierno"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO BONIFATTI: Secuestraron 450 litros de bebidas alcohólicas en playas de Mar del Plata

LRA 26 Resistencia - SANTIAGO SANCHEZ: “Desde mañana se inscribirá para las Escuelas de Verano”

LRA 1 Buenos Aires - Francisco, ocho años después: El Papa del encuentro (séptima parte)

LRA 1 Buenos Aires - LANZAN LA CAMPAÑA EN SANTA FE: "Sensibilización en género, diversidad sexual y relaciones de consumo"

LRA 1 Buenos Aires - NAHUEL PENNISI: “Más allá de todo lo que está pasando ahora, hay que sostenernos con la música"

LRA 6 Mendoza Quino - MATIAS MORALES: Entre el rock viejo, el nuevo y el indie

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA MIHANOVICH: Rescate del mejor folklore nacional de los años 60’

LRA 7 Córdoba - SOL PEREYRA: “Escribir fue la posibilidad de impulsarnos, pese a la incertidumbre”

LT 14 Paraná - Verano y celebraciones: Federación se prepara para la Fiesta del Lago

LRA 1 Buenos Aires - 31 DE MARZO: Tinelli llamó a Elecciones anticipadas

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que la Argentina tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" de coronavirus, pero señaló que Ómicron es una variante "diferente a las anteriores dado que tiene un período de incubación más corto", por lo que espera "que empiecen a bajar más rápido" los contagios.

"Hay un cambio de paradigma porque estamos frente a otra epidemia, por otro virus, por una variante que es bastante diferente a las anteriores. Es un desafío comunicar estos cambios tan dinámicos y tan grandes", agregó.

En ese sentido señaló: "Pensar que hasta hace un mes estábamos estimulando el testeo y ahora estamos diciendo que no hace falta que se testee todo el mundo pero todos esos puntos tienen una explicación", expresó Vizzotti.

LRA 1 Buenos Aires

El inmunólogo e investigador del CONICET, Jorge Geffner, se refirió a la combinación entre la variante Ómicron y Delta resaltando que “son comunicaciones muy preliminares” y llamó a continuar con los cuidados.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo se refirió a la necesidad de negociar la deuda con el FMI y los puntos clave, resaltando que hay que ver más allá del mismo y comenzar "un programa económico integral".

Se refirió al endeudamiento con el FMI durante la gestión de Macri: “No hay ningún banco que le de el 62% de su préstamo al cliente, que en su momento le haya dado en 5 minutos y que después de darle el préstamo y cuando el cliente incumplió a las 3 semanas le haya prestado más. Lo que creo que entorpezca más la situación es haber extendido tanto la negociación, debieron haber sido realizado a la par que con los otros bonistas” expresó.





LRA 1 Buenos Aires

La periodista argentina Eleonora Gosman se refirió a la posible formula Lula-Alckmin y la perdida de apoyo del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

LRA 7 Córdoba

Isabel de Sebastián comentó su visión de la actualidad de los Estados Unidos, donde reside en una gran parte del año, diciendo: "El país está llegando a niveles preocupantes de COVID-19. Los hospitales están saturados, en cambio en la Argentina tenemos muchísima gente vacunada. Tuve COVID, y no se lo recomiendo a nadie. Mientras todos los países están planteándose aprender a convivir con la pandemia, el año pasado en los Estados Unidos fue mucho más enloquecedor de lo que creemos”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 3 Sata Rosa

Horacio Riesco, director de la Reserva Provincial Parque Luro, se refirió a la oferta turística del espacio basada en la naturaleza, con el bosque de Caldén como atractivo principal, y luego mencionó la parte histórica, destacando como punto principal a la casona.

Tras esto, Riesco confirmó que, por ahora, no se implementará el pase sanitario para acceder a la Reserva.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 19 Nacional Iguazú, Mario Darpino, se refirió a las declaraciones de María Eugenia Vidal tras los videos de la causa “Gestapo” y reflexionó sobre los precios de los combustibles y el turismo en la localidad.

Se refirió al Previaje, resaltando que está "en el tope de las medidas que ha tomado el Gobierno": "No sólo le da una posibilidad a este sector que ha estado tan agobiado, sino que también significa una recuperación económica increíble".

“Es absolutamente vergonzoso, es un verdadero escándalo lo que sucedió. Sin estar presente fue claramente la anfitriona de esta reunión”. “Deja claro lo que tantas veces denunciamos durante la gestión macrista, que ha sido una acción persecutoria” destacó al respecto de la causa Gestapo antisindical.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En las playas de Mar del Plata no se puede ingresar a los balnearios con bebidas alcohólicas ni parlantes para escuchar música.

“Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las playas públicas. No se puede tener parlante a todo volumen”, destacó Santiago Binifatti secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredón.

En el marco de distintos operativos de control en playas llevados adelante por el municipio, se decomisaron en Playa Grande 450 litros aproximadamente de bebidas alcohólicas. Las botellas son secuestradas o volcadas, según si las botellas han sido abiertas o no.

LRA 26 Resistencia

Desde mañana, lunes 10 de enero, se inscribirá para las Escuelas de Verano en las direcciones regionales educativas, y se visitará a quienes estuvieron desvinculados el año pasado. Se trabajará en actividades artísticas, deportivas y de cultura, con ejes de trabajo en la currícula transversal como la ESI y la educación vial, entre otros temas”, dijo el director General de Políticas Socioeducativas del Chaco, Santiago Sánchez.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de una iniciativa destinada a bares, restaurantes y hoteles de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, que busca que las y los trabajadores de los establecimientos cuenten con herramientas para la prevención de violencias hacia las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ en las relaciones de consumo.

Nerea Tacari, Subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de Santa Fe nos brinda información al respecto.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El guitarrista, compositor y cantante se refirió a sus proyectos para este nuevo año 2022, su actualidad musical y recordó los momentos de su carrera que lo marcaron profundamente.

En tanto a su presente con la pandemia expresó: “Más allá de todo lo que está pasando ahora hay que sostenernos con la música, con lo que nos hace bien y cuidarnos sobre todas las cosas”

Con relación a sus proyectos para este año comentó: “Estamos armando el nuevo disco con músicas diferentes, con cosas que nos van refrescarnos el corazón, porque eso creo que es lo lindo de la música que uno va tocando canciones, pero siempre va buscando nuevos horizontes”. “Por todos los lugares donde voy la música me sorprende todo el tiempo” destacó.

LRA 6 Mendoza Quino

“Aterrizan Canciones” es la banda que conforman Matías Morales y Adrián Tivani. Matías, guitarrista, vocalista y letrista, contó la historia del grupo, las influencias de los años noventa, sus proyectos y las características del nuevo EP, denominado “Las cosas insignificantes”.

En tanto, el amor y el existencialismo son los principales matices que atraviesan las letras de “Aterrizan Canciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Con el fin de homenajear a nuestra música, “Soy Nacional” lanzó una nueva sección llamada “Rescate Nacional”, en la cual se reproducirán las mejores canciones de cada década en la que fueron lanzadas.

Esta primera edición del año fue dedicada a los artistas partícipes del boom del folklore en los años 60’; Huanca Hua, Buenos Aires 8, Jorge Cafrune, Atahualpa, el Cuchi Leguizamón, entre otros. Además, el fenómeno del Club del Clan con canciones para bailar de la mano de Palito, Violeta Rivas, Jolly Land y muchos más.

LRA 7 Córdoba

La artista Sol Pereyra habló sobre su obra antes de presentarse en Tecnópolis y expresó: “No pensé en la pandemia cuando escribí Seguir y consciente o inconscientemente, fue la posibilidad de impulsarnos, pese a la incertidumbre”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 100 años nacía en arbolito, hoy Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires, el poeta, letrista, recitador y difusor de nuestra costumbres, Víctor Abel Giménez.

LT 14 Paraná

Carlos Miller, secretario de Turismo de Federación, invitó al público a la Fiesta Nacional del Lago, la cual se realizará del 13 al 16 de este mes. Con una grilla de espectáculos destacada, la cita será cada noche en el Anfiteatro Municipal “Juancho Garcilazo” y se solicitará pase sanitario para ingresar al evento.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Tinelli puso a disposición su cargo de presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y realizó un llamado a elecciones anticipadas el próximo 31 de marzo, en una carta dirigida a los 28 clubes que componen la Primera División del fútbol argentino.

El empresario y conductor televisivo concluyó así de forma precipitada su gestión, que tenía vencimiento en marzo de 2024 e ingresó seriamente en crisis frente a un planteo formal realizado por 15 instituciones, el 24 de diciembre pasado.