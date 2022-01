Elecciones en Brasil: La posible fórmula Lula-Alckmin

La periodista argentina Eleonora Gosman se refirió a la posible formula Lula-Alckmin y la perdida de apoyo del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Se refirió a la reunión entre Lula da Silva y Geraldo Alckmin: “Día a día que pasa se comprueba que esa reunión tuvo muchísima importancia realmente porque se vio lo que fue la lista de candidatos de centro izquierda que va hacer la contraposición a Bolsonaro”.

“Lo que hace Lula con la propuesta de Alckmin como su vicepresidente es hacer una combinación entre las dos fuerzas que aparecieron en las ultimas elecciones como contrarias entre si” resaltó.

“Lula lo que pretende es la unificación de América del Sur, hay un proyecto regional muy fuerte en esta propuesta” afirmó.

Al respecto del actual presidente brasileño destacó: “El establishment ya no apoya a Bolsonaro, se cansó, y no ve otra salida que Lula, ya que no existe una tercera fuerza.