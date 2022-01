El tema de siempre es proteger el deseo

Isabel de Sebastián habló con Radio Nacional Córdoba, comentó sobre su visión de la actualidad de Estados Unidos, donde reside parte del año.

Comentó que Estado Unidos "está llegando a niveles preocupantes de Covid 19. Los Hospitales están saturados, en cambio en Argentina tenemos muchísima gente vacunada. Tuve Covid 19, hace unos 25 días, no se lo recomiendo a nadie, todos los países están planteándose aprender a convivir con la pandemia. El año pasado en EEUU fue mucho más enloquecedor de lo que creemos.”

“Fue difícil, pero no me di cuenta. Me hace feliz que las mujeres avancen en igualdad, son buenas noticias que hay que tener en cuenta.”

Escucha la nota completa: