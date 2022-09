Diario de Radio Nacional 7/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Estar conectados es un derecho de todos y todas”

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES, amigo de Sabag Montiel: "Fernando odia a los judíos y a Brenda le gusta Milei"

LRA 13 Bahía Blanca - MARIA REIGADA: “La respuesta del pueblo fue a tono de lo sucedido”

LRA 7 Córdoba - DAMIAN PIERBATTISTI: “El intento de magnicidio es la punta del iceberg”

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: “El sentido común de la oposición es atacar y no construir”

LRA 42 Gualeguaychú - MARIA ALICIA GUTIERREZ: “La avanzada fundamentalista conservadora lleva muchos años"

LRA 28 La Rioja - MARIA JOSE GONZALEZ: “No son lobos solitarios, son personas inoculadas por los discursos de odio”

LRA 28 La Rioja - LEILA TORRES: “Están construyendo un discurso de revictimización política en torno al atentado”

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: “El ataque a Cristina fue organizado”

Nacional Rock - CLAUDIA NEIRA: “Larreta está bailando al ritmo de Patricia Bullrich”

LRA 1 Buenos Aires - MICAELA CUESTA: “Con el discurso de odio se juega la garantía de la libertad de expresión”

LRA 1 Buenos Aires - MARIANA SCAYOLA: Rechazo a la decisión de recuperar el día de clase por el feriado nacional

LRA 13 Bahía Blanca - RICARDO NISSEN: “Es una constante del macrismo armar sociedades ficticias”

LT 14 Paraná - 22 infectados y seis muertes: Vizzotti confirmó que el brote de legionelosis está controlado

LRA 27 Catamarca - DANIELA CARRIZO: “La legionella pocas veces es detectada, pero siempre está en investigación”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - 7 de septiembre: Desplegaron la bandera mapuche-tehuelche en la costanera de Comodoro

LRA 7 Córdoba - SOLEDAD LACIAL: “Confío totalmente en la justicia. Tiene que haber un cambio de timón”

LT 12 Paso de los Libres - Daño ambiental: Preocupación por el derrame de combustible en aguas del río Paraná

LRA 6 Mendoza Quino - Paso Cristo Redentor: Próximamente se habilitará el sistema integrado en el Paso Internacional

LRA 1 Buenos Aires - DARIO PIGNOTTI: “Son anuncios de un golpe de Estado”

LRA 1 Buenos Aires - GREGORIO WERCHOW: Es una extraordinaria herramienta de reactivación turística"

Nacional Rock - EDUARDO AMADEO: “Estoy de acuerdo con el anuncio de Massa”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CUATTROMO: “Es parte de la identidad de PBA”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente encabezó la entrega de más de 1.000 netbooks a estudiantes de 2do año de 10 escuelas de San Martín en el marco del Programa Conectar Igualdad, que busca reducir las brechas digitales, educativas y sociales.

“El plan buscaba que todos podamos conectarnos al mundo, eso es lo que se logra con una computadora e internet”, declaró Alberto Fernández y destacó: “Que sea un derecho de todos y todas que estén conectados”.

“Nosotros creemos que hay que pensar en los jóvenes y garantizarles un mejor futuro. Por eso hay que darles la posibilidad de estudiar, conocer y tener desarrollo de la ciencia, que son pilares fundamentales”, agregó el mandatario.

“Durante cuatro años eso no se entendió así, creyeron que la escuela pública era un lugar donde algunos caían desgraciadamente”, señaló con respecto a la gestión de Mauricio Macri y continuó: “Nosotros creemos que todos y todas deben ir a la escuela y a la universidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El exnovio de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, atacante de la vicepresidenta Cristina Fernández, describió a ambos y expresó: "Son dos personajes comunes y corrientes, que consiguieron un arma, que no sé de dónde la sacaron".

Andrés, que además era amigo de Sabag Montiel, señaló que "hace cuatro años que no lo veía" y sostuvo que "de su vida productiva no hacía nada".

En tanto, manifestó que Uliarte "es una persona muy débil y manipulable, que ha sufrido mucho en la vida".

Además, aseguró que Sabag Montiel "odia a los judíos" y, en cuanto a la ideología de su expareja, dijo que a Uliarte "le gusta Javier Milei, por cómo es él".

LRA 13 Bahía Blanca

La senadora de la provincia de Buenos Aires, María Reigada, dijo que “la respuesta del pueblo fue a tono de lo sucedido” al hablar sobre la manifestación en repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Reigada también destacó el repudio que se hizo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en donde “no se hizo todo el circo que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación cuando parte del bloque de Juntos se fue de la sesión”.

LRA 7 Córdoba

Sobre lo sucedido con Cristina Fernández de Kirchner, Pierbattisti agregó: “Desde la 125 hasta el presente existe la constitución de una fuerza social por derecha que responde a la identidad moral que la caracteriza: la eliminación física del adversario”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el legislador dijo: “Es difícil esperar de un burro otra cosa que no sea una patada, y es lo que pasa con el concejal Alejandro Aradas, que cae en el editorial del odio, el cual es el sentido común de la oposición que considera que su negocio es atacar y no construir”.

LRA 14 Santa Fe

La radio pública de Santa Fe dialogó con la Vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas acerca del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En principio Rodenas expresó su repudio ante la situación manifestando “Estamos todos muy preocupados por lo que significó ese acto contra una figura institucional”, remarcando la relevancia que tiene la vicepresidenta para el ámbito político expresando “es una mujer que ha tenido un recorrido por la historia política argentina en la toma de decisiones, que se sometió a la voluntad popular, revalidando el gesto de ser elegida por el pueblo”.

LRA 42 Gualeguaychú

En relación al tema, Gutiérrez sostuvo: “La avanzada fundamentalista conservadora no es de ahora, lleva muchos años y se ha articulado de una manera muy productiva en función de sus objetivos centrales, los cuales son ir en contra de los derechos humanos”.

LRA 28 La Rioja

González resaltó la solidaridad de los partidos de izquierda con la vicepresidenta y consideró que la escalada de violencia en el país es producto de los mensajes de odio que propagan algunos medios de comunicación y distintos sectores políticos de la derecha argentina.

Tras esto, la dirigente política expresó: "Ahora nos quieren convencer de que Sabag Montiel es un lobo solitario, y está más que claro que es una persona inoculada por los discursos de odio”.

LRA 28 La Rioja

Torres analizó los discursos de odio en los medios de comunicación y aseveró que "se está construyendo un relato para culpar a la víctima" en torno al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Después, Torres dijo: "Al revertir la carga de la culpa, se siembran las dudas y las especulaciones para desviar la atención y no comprender el hecho en sí, el cual implica que la vicepresidenta fue víctima de un posible femicidio y magnicidio”.

LRA 4 Salta

Referentes de los manteros solicitaron ayer a la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, que los autorice para trabajar en el microcentro de Salta durante la semana del Milagro. La referente de los manteros, Rosa Girón, aseguró que en las ferias barriales no se vende lo suficiente.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno porteño sostuvo que con el feriado dispuesto el viernes tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se perdió un día de manera inútil” y, por ello, determinó que las y los estudiantes de todas las escuelas de la ciudad recuperarán ese día de clases el próximo 31 de octubre, cuando estaba prevista una jornada de capacitación docente. La secretaria General de Ademys, asociación que nuclea a docentes de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que es “un anuncio tribunero considerar que un día modifica algo”.

LRA 13 Bahía Blanca

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, dijo que “descubrimos muchos casos con sociedades falsas, empresas simuladas, offshore...”.

Nissen denunció ante la Justicia nacional a 9 jueces del fuero Comercial a los que acusó de haber obstaculizado investigaciones a empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y a directivos del Grupo Clarín, entre otras.

Los jueces fueron acusados de defender y, en ocasiones, asesorar a ciertos integrantes de grupos de poder y/o económicos, entre los que se encontrarían José Antonio Aranda (Grupo Clarín), Alejandro Jaime Braun Peña (pariente del exjefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun), Juliana Awada (esposa del expresidente), Pablo Clusellas (exsecretario Legal Técnico de Macri), el propio Macri y el empresario Joe Lewis.

LT 14 Paraná

Marité Gramajo, docente, conductora y locutora de LRA 15, se refirió a los casos de neumonía bilateral por legionella en Tucumán, bacteria que ya ocasionó 22 infectados y seis muertes, mientras que desde el Ministerio de Salud de la Nación se confirmó que el brote está controlado.

LRA 27 Catamarca

Carrizo se refirió a la bacteria detectada en Tucumán, señalando: “Esto que a nosotros nos parece una novedad es una enfermedad que causa brotes epidémicos de esta neumonía grave, que siempre está asociada a los brotes. Y en nuestro medio pocas veces es detectada, pero siempre está en investigación epidemiológica”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Cada 7 de septiembre se conmemora la creación de la bandera mapuche-tehuelche del Chubut en recordación a la fecha de fallecimiento de su creador, don Julio Antieco.

Sobre el tema, Sandra Nahuel, representante de la comunidad mapuche-tehuelche en Comodoro, declaró: “Queremos tener un mástil propio, y este será un proyecto para el año próximo”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el asesinato de su hijo, Soledad señaló que “confía en la justicia”, y luego añadió: “No voy a permitir que nadie ensucie nada. Estamos todos. Están sus amigos, que mientras varios policías intentaban ensuciarlo corrieron para salvarle su vida. Los culpables son 13 policías, más otros que vamos a demostrar en el juicio que le plantaron un arma”.

LT 12 Paso de los Libres

Mariano Vallejos, periodista especializado en pesca, hizo referencia al derrame de combustible que sucedió en el río Paraná, a la altura de Paso de la Patria, el cual lo habría realizado un remolcador de bandera paraguaya que se encontraba navegando dentro de la jurisdicción del país vecino.

Tras esto, existe una gran preocupación por la problemática ambiental que esto puede generar en la flora y la fauna del río Paraná.

LRA 6 Mendoza Quino

Justo José Báscolo, coordinador del Paso Internacional a Chile ´Cristo Redentor´, explicó que la apertura del sistema integrado durante las 24 horas para el trasporte se vio interrumpido por distintos trabajos, cuyos objetivos son optimizar los servicios en el lugar.

LRA 9 Esquel

Castro se refirió al caso de Alejandro "Tino" John, una persona con tratamiento psiquiátrico que fue asesinado en su casa de Lago Puelo en medio de un operativo realizado por un grupo especial de la policía chubutense, y aseguró que no tiene información sobre el mismo “porque en ese momento no era ministro de Seguridad”, según señaló.

LRA 9 Esquel

Salgado habló sobre su participación en la querella por el caso de Alejandro ´Tino´ John, y luego hizo referencia a los dichos de Miguel Castro, ministro de Seguridad de Chubut, asegurando aseguró que "no tiene la información sobre un de los casos más graves en los que intervino la policía”.

LRA 1 Buenos Aires

Varias dotaciones de bomberos voluntarios combatían esta tarde dos incendios forestales en distintos puntos de las sierras de Córdoba, en tanto que están controlados otros focos que se desarrollaron ayer y las familias que habían sido evacuadas volvieron a sus hogares, informaron fuentes provinciales.

LRA 1 Buenos Aires

Ezequiel Palavecino, abogado de la comunidad, pidió el apartamiento de Alvarez Melinger ya que sostuvo que el magistrado está condicionado por ciertos preconceptos que obstaculizan la defensa de los derechos de la comunidad. El mismo fue negado.

Palavecino dijo que esta causa pretende disciplinar al pueblo Mapuche, criminaliza a la comunidad Buenuleo por usurpación de su propio territorio reconocido por el Estado y por sentencias firmes de la Justicia Federal.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Jair Bolsonaro encabezaba esta mañana en Brasilia el desfile oficial cívico militar del bicentenario de la independencia de Brasil al lado del empresario Luciano Hang, uno de los millonarios investigados por la corte suprema por alentar a desconocer las elecciones del 2 de octubre en caso de que gane el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde Brasil, el corresponsal diario Pagina12 y agencia italiana noticias ANSA describió el actual panorama y contó que durante el acto de hoy Bolsonaro expresó que “posiblemente los hechos se repetirán como en 1964”.

En ese sentido, Dario Pignotti sostuvo que "se está asistiendo a anuncios de un posible, eventual o deseado golpe de Estado" y manifestó que "el deseo de Bolsonaro no tiene de su lado a la mayoría de la población ni a los sectores de poder".

Política | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, en comunicación con Radio Nacional, se refirió al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y la solicitud de interpelación presentada por diputados de la oposición.

"Desde el mismo momento de que sucedió el hecho, empezaron los dirigentes políticos opositores a tratar de desviar la atención y poner la responsabilidad primero en la custodia de la vicepresidenta y colateralmente en el potencial accionar de la AFI, para desviar las mirada, que no es en ese lugar, sino justamente en quiénes fueron los que intentaron asesinar a Cristina" afirmó Rossi en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.), y consideró que los discursos de odios "se intensificaron cuando comenzó el conflicto de la 125".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y columnista judicial de la radio contó cómo sigue la investigación tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Se esperan muchas novedades y pruebas en la causa. La filtración de datos nunca es inocente. El ataque a Cristina fue organizado", resaltó

La novia de Fernando Sabag Montiel declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti. La joven seguirá detenida en una dependencia de la PSA.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con la legisladora de la Ciudad, Claudia Neira, quien criticó la gestión del Jefe de Gobierno porteño y expresó: “Está bailando al ritmo de Patricia Bullrich. Larreta está yendo y viniendo en relación con su propia interna”.

Sobre la decisión anunciada ayer de recuperar el día de clase, a propósito del feriado por el atentado contra la vicepresidenta, dijo: “Es tan obvio que lo de recuperar el día de clases se hizo por una movida de los focus group marketinera”.

Y con respecto al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner contó que fue víctima de un escrache y reflexionó: “Todos fuimos naturalizando los escraches y a los violentos”, y aclaró: “Cuando hablamos de odio se trata solo de un grupo minoritario”.

LRA 1 Buenos Aires

La socióloga de la Unsam analizó el concepto del discurso de odio, advirtió que si bien sucede en la política, también “tiene permeabilidad en las redes; en Twitter es donde mayormente circula”.

“Lo que está en juego con el discurso del odio es la libertad de expresión, no su limitación porque este asedio permanente y violento a ciertas figuras producen el silenciamiento del asediado”, agregó Micaela Cuesta.

Con respecto a las leyes ya vigentes a nivel mundial, la especialista sostuvo que “no buscan regular a los medios”. En ese sentido, continuó: “Le están obligando a los propietarios de las redes sociales, que son cuatro multimillonarios, que controlen los contenidos que ellos mismos habilitan y reproducen al infinito”.

LRA 26 resistencia

Relacionado al tema, Lucita, quien es un economista de izquierda, afirmó: "Se dio un asesinato simbólico porque la bala no salió, pero el impacto fue enorme y veremos si este es un momento bisagra o no".

LRA 7 Córdoba

Carro destacó la existencia de una persecución "evidente" contra la figura de la vicepresidenta, y luego agregó: "Muchos dirigentes y periodistas, en vez de hacerse cargo de la responsabilidad que tienen, no toman conciencia de la gravedad de lo que sucede y siguen echando nafta al fuego".

LRA 28 La Rioja

Calvo fue invitada por Julián Tobar, un comunicador español especialista en redes perteneciente al Partido Podemos, para analizar la repercusión mediática del intento de asesinato en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la ocasión, Calvo agregó: "Las campañas de desinformación atentan contra los derechos de los ciudadanos, y es tal el nivel de bombardeo mediático con mentiras que no sabemos que creer. Y si la veracidad y la credibilidad está puesta en duda, está en peligro la democracia. No podemos discernir a partir de la posverdad".

LRA 6 Mendoza

Vecinos de barrios populares reclamaron la adhesión a la ley nacional que contempla al sector y que habilita los recursos para los trabajos de obras en infraestructura, los cuales contemplan el acceso al cumplimiento de los derechos básicos habitacionales.

La semana anterior el Senado aprobó la iniciativa, y hay expectativas respecto al voto en la Cámara de Diputados.

LRA 23 San Juan

El Gobierno de San Juan firmó un convenio con la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot. “La idea principal es avanzar en la concreción del Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua anunciado en mayo”, dijo Cascón.

LRA 21 Santiago del Estero

El presidente del Tribunal de Santiago del Estero explicó que esto agilizará la transición de autoridades en los próximos cambios de jefes comunales del mes de octubre. "Lo que se busca con esto es la transparencia y las buenas prácticas", dijo Díaz Achaval.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reivindicó como “un excelente proyecto” la puesta en marcha de una nueva edición que, al igual que las dos anteriores, devuelve el 50% de los gastos en crédito para ser usado en nuevas compras en el sector.

Gregorio Werchow destacó la iniciativa lanzada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, dio detalles de las restricciones que consideró “razonables” de esta nueva edición y confió en que tenga “muy buena repercusión”.

En ese sentido, definió el programa como “una extraordinaria herramienta de reactivación de la actividad turística, que fue muy golpeada por la pandemia” al tiempo que precisó que esta etapa será totalmente bancarizada.

LRA 13 Bahía Blanca

La analista económica Eugenia Rodríguez dijo que “se llevan 18 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado privado”.

Rodríguez dio a conocer el trabajo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denominado "Análisis sobre la situación del empleo registrado privado".

Otro dato que se desprende del informe es que en junio de 2022 se crearon más de 31.000 puestos de trabajo.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Eduardo Amadeo, dirigente del PRO y ex productor agropecuario, quien rescató la medida del Gobierno para impulsar la liquidación de granos y la definió como una medida inteligente e ingeniosa: “El Gobierno encontró un equilibrio entre no devaluar y la necesidad de generar divisas”.

Eduardo Amadeo aprovechó la entrevista para recordar a Madalena Ruíz Guiñazú y dijo: “Me produce un enorme dolor lo de Magdalena. Fue una persona fantástica”.

Sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, Amadeo criticó el hecho, pero expresó: “Coincido con Patricia que tenemos que esperar un poco. Lo que pasó es repudiable y también el uso político del gobierno”. Además, el dirigente del PRO criticó el discurso del presidente Fernández por acusar a la oposición y a los medios, y manifestó: “El agresor de Cristina no parece pertenecer a un partido de la oposición, parece estar en el campo de la salud mental”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del bicentenario del Banco Provincia, hasta mañana, descuentos de hasta 45% a través de Cuenta DNI. El presidente de la institución, destacó la situación actual: “Tenemos una solvencia inédita, con un capital muy robusto, baja morosidad y generación de resultado”.

“Es un motivo de celebración demostrar que es posible tener una banca pública eficiente y al servicio de la producción”, agregó.

A su vez, Juan Cuattromo expresó que la entidad forma parte de los “vaivenes” de la historia nacional. Contó que en un principio era un banco privado y que luego de una crisis, el Gobierno “hizo un salvataje” y pasó a ser mixto. Luego, ya con Arturo Jauretche como titular de la institución, pasó a ser totalmente público.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

"Posdata sobre Magdalena más algunos recuerdos de convivencias y discordias entre periodistas"

Mario volvió a referirse a la figura de Magdalena Ruiz Guiñazú, quien falleció este martes a los 87 años.

En ese sentido, recordó algunos de los momentos del país en el que el periodismo fue protagonista, como el juicio penal por calumnias que le inició el expresidente Carlos Menem a Horacio Verbitsky y el caso por el asesinato del periodista José Luis Cabezas.

Asimismo, consideró que hoy "hay una subestimación de la violencia política", y dijo sentirse preocupado por la banalización del atentado contra la Vicepresidenta Kirchner.

LRA 43 Neuquén

El actor, director y dramaturgo Rodrigo Cárdenas, único actor que participó con Gilda en un videoclip (Fuiste), se refirió a la figura de la popular cantautora y contó cómo fue la experiencia de trabajar con ella.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Cárdenas contó que " Gilda, era divertidísima, una persona con un humor increíble, hablo de llorar de risa. Fue un trabajo de dos días, uno en interiores y uno en exteriores y fue una experiencia hermosa".

"Ella me contaba, yo no paro de trabajar, hago en funciones en un día y también me dijo mi intención con la música tropical es hacer algo un poco más refinado".

LRA 1 Buenos Aires

El novelista, Horacio Convertini, habló de su novela, “Lo oscuro que hay en mi”, un libro del género negro atravesado por los vínculos. “Me gustan los personajes “loser” (perdedores) de clase media que aún no se cayeron del mapa”, describió sobre el protagonista de su libro. “Es un empleado público, con 34 años y muy poca ambición que sufre vacíos súbitos de anhelamiento en donde su vida se queda atrapada”, agregó.

Laborales | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) hablaron de la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores en comparación con el repunte de la actividad económica del sector empresarial post pandemia.

LRA 24 Río Grande

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) llamaron a un paro con movilización para el jueves 8 de septiembre. “Exigimos a los legisladores que reestablezcan el sistema jubilatorio para el sector”, señaló Videau.

LRA 1 Buenos Aires

La analista economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) resaltó que la cantidad de personas con trabajo registrado en el país creció 5% en junio respecto a igual mes de 2021 al sumar un total de 12,69 millones de empleos.

Eugenia Rodríguez destacó que ya son "18 meses consecutivos de crecimiento de empleo registrado en el sector privado" y enfatizó en que "hay un recuperación bastante homogénea en las provincias" desde la pandemia de coronavirus.

En términos desestacionalizados, el trabajo registrado presentó una variación positiva de 0,5% en relación a mayo pasado (63,1 mil puestos más); y, con respecto al mismo mes del año anterior, creció 5,0% (+607,2 mil trabajadores), según información proveniente de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Géneros | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

En Puerto Iguazú, una de las formadoras es Victoria Soledad Solano, militante de Movimiento Evita, quien explicó de que se trata la capacitación para formarse como promotoras territoriales,

El primer encuentro será el 17 de septiembre en el merendero Pan Partido y compartido, un sábado por mes y las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 3757- 571030. Habrá personas dedicadas al cuidado de las infancias, para quienes lleven a sus hijes.

LRA 43 Neuquén

El próximo viernes presentarán en Neuquén “Nosotras en Libertad”. “Es un libro que surge como continuidad al primero que se llamó “Nosotras: ex presas políticas” publicado en 2006”, relató Barco.

LRA 17 Zapala

El funcionario informó sobre la suma fija no remunerativa que pagará el organismo por cada hija o hijo. Será durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. También habrá un aumento en las jubilaciones.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

La nefróloga se refirió al brote de lengionella que se habría originado en la Clínica Luz Médica de Tucumán. "Es una bacteria de la cual no hubo casos epidémicos en nuestro país, pero si en Europa y Estados Unidos", dijo Clérico.

LRA 53 San Martín de los Andes

Son varios los imputados por los hechos de violencia sucedidos el pasado 29 de julio en la Plaza San Martín y tres causas abiertas por estos sucesos. “Una de las causas está caratulada como "Tentativa de homicidio" por el disparo que recibió en la cadera Elena Cabezas”, dijo Rubio.

LRA 2 Viedma

El Padre adelantó algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco de la santificación de Don Zatti. “El Beato realizó su apostolado en Viedma sobre todo al servicio de los enfermos y de los pobres”, dijo Narambuena.

LRA 25 Tartagal

A través de una jornada provincial, integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se manifiestan en reclamo por beneficios de programas sociales. “Se suman al reclamo jóvenes del plan Potenciar trabajo y Progresar”, dijo Benítez.

LRA 29 San Juan

La jueza civil revocó la orden de desalojar a las ocupantes de un inmueble. “En este caso se aplica la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, dijo Alcaraz.

LU 23 Lago Argentino Calafate

La Feria es un espacio de participación estudiantil para poder brindar diversidad de prácticas y resignificar la educación. “Las fechas del cronograma no están confirmadas, pero habrá actividades virtuales”, señaló Ledesma.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llevará a cabo un proyecto en Tucumán, financiado por el Fondo Verde y en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación, para obtener datos sobre el costo beneficio del impacto del cambio climático en la salud de las personas.

LRA 4 Salta

Campo Quijano se prepara para recibir a la Procesión del Milagro que comenzará el 13 de septiembre. “Nos estamos preparando para tratar de atenderlos de la mejor manera”, comunicó el funcionario.

LRA 27 Catamarca

A partir de los reclamos de Prestadores del servicio de asistencia a la discapacidad por pagos atrasados y por el supuesto ajuste en discapacidad, el programa radial “Vamos arriba” dialogo con el Doctor Daniel Spadone, Gerente de las delegaciones de la superintendencia de Servicio de Salud de Nación, para que aclare cuál es la situación.

Spadone afirmo que “no hay ningún ajuste en discapacidad, no hay posibilidad que eso pase en tanto que los fondos provienen del aporte de los trabajadores es decir el sistema se nutre de los aportes y contribuciones que esa plata no es del tesoro nacional nadie puede ajustarla plata que pertenece al sistema del seguridad social”.

LRA 1 Buenos Aires

Impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación e implementado en las escuelas primarias de gestión estatal, fue aprobado por unanimidad por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidas en el Consejo Federal de Educación.

Hasta el momento de esta publicación, adhirieron a la propuesta de Nación once provincias que, cronológicamente, son Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Catamarca, Entre Ríos; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Formosa.

Radio Nacional conversó con las autoridades provinciales responsables para conocer las particularidades que tiene la implementación del programa en cada una de esas jurisdicciones.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa, el periodista Gustavo Llabra aportó la última información en torno a la causa que investiga la muerte de seis personas por neumonía bilateral provocada por esa bacteria, que afectó a un total de 22 pacientes hasta el momento.

Ayer, el fiscal Pedro Gallo y un equipo científico realizaron una inspección ocular en el Sanatorio Luz Médica, de la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se registró el brote.

En el lugar participaron el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó un relevamiento planimétrico e informe fotográfico, tanto en el interior como afuera.

Deportes | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Fernando Porlay, director de Políticas Deportivas de La Pampa, dio detalles de los Juegos de la Integración Patagónica, los cuales se realizarán entre el próximo viernes y el domingo en Santa Rosa, con la presencia de delegaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

LRA 5 Rosario

Con una carrera consagrada en el vóley, el rosarino Pablo Peralta analizó el presente del seleccionado argentino de gran actuación en el mundial que se está disputando. “Estos chicos están llenos de talento, De Cecco y Conte son capitanes excepcionales, el desafío del mundial es muy importante, están para cosas grandes, el vóley ha crecido desde la obtención de la medalla en los JJ.OO.”, manifestó en dialogo con Nacional Rosario. “Nos caracterizamos por tener bajos errores, está funcionando muy bien, hay que mantener el nivel y la unión”, agregó Peralta.