"Hay una persecución evidente hacia Cristina Fernández de Kirchner"

El diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro (Frente de Todos), remarcó la existencia de una prececusión "evidente" contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Hay Mañana, el parlamentario cordobés señaló que "muchos dirigentes y periodistas, en vez de hacerse cargo de la responsabilidad que tienen, no toman conciencia de la gravedad y siguen echando nafta al fuego". "Hay una escalada en donde periodistas persiguen a Cristina, pero que en los medios niegan. Dirigentes de la oposición disputan quién enfrentan más al kirchnerismo", sostuvo.

"No hace falta una ley sobre discursos del odio. En el mundo, la legislación está dirigida a redes, a plataformas, no a medios tradicionales. Los medios tradicionales, en Argentina, tienen la figura de editor responsable", aseveró Carro, quien señaló que "en el caso de las redes no hay editor. Hay publicaciones que se replican y nadie se hace responsable. Son las plataformas por sí mismas deciden qué remover o no. La discusión es cómo se las encuadra legalmente".

"Lo que es preocupante es que los discursos circulan por medios tradicionales, pero hay legislación vigente", finalizó.