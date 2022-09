"Ni en los sueños más hermosos hubiese imaginado terminar jugando para Normal 3"

Con una carrera consagrada en el vóley, el rosarino Pablo Peralta analizó el presente del seleccionado argentino de gran actuación en el mundial que se está disputando. “Estos chicos están llenos de talento, De Cecco y Conte son capitanes excepcionales, el desafío del mundial es muy importante, están para cosas grandes, el vóley ha crecido desde la obtención de la medalla en los JJ.OO.”, manifestó en dialogo con Nacional Rosario. “Nos caracterizamos por tener bajos errores, está funcionando muy bien, hay que mantener el nivel y la unión”, agregó Peralta.

Respecto al vóley en la ciudad de Rosario declaró: “Sacando casos puntuales no han salido grandes figuras, estamos en deuda. Antes Rosario era protagonista, pero al ser muy futbolera el vóley queda relegado y somos pocos los clubes que mantenemos el fuego encendido”. Peralta de 42 años vive con entusiasmo su estadía en Normal 3 y se prepara para jugar la liga como si fuera el primer día. “Ni en los sueños más hermosos me hubiese imaginado terminar mi carrera jugando para Normal 3, es el club que me vio nacer, lucho para que los chicos y la institución crezcan”, expresó en la entrevista con el equipo de Relatores Rosario (19 a 20 hs).