Diario de Radio Nacional 7/6/2022

El presidente les pidió a los empresarios argentinos que "entiendan la dimensión del problema" que atraviesa la Argentina como parte de un mundo que debió atravesar la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania. "Espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos", resaltó el jefe de Estado en su mensaje de apertura del debate organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "Tenemos que crecer todos, no algunos", dijo el mandatario y agregó: "Tenemos que aprender y reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso. Esa es la tarea que nos está quedando pendiente frente a una gran oportunidad que la Argentina tiene". En ese marco, Alberto Fernández subrayó: "Las oportunidades que se nos den, que no sean oportunidades para uno sino que sean oportunidades para todos los que habitan la tierra argentina".

El presidente Alberto Fernández criticó las palabras de Federico Braun, presidente de La Anónima, quien consultado por lo que hacen para combatir la inflación respondió entre risas: "Remarco precios todos los días, para ser sincero".

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA analizó la situación del sector industrial y los discursos de los empresarios durante la jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina.

"Los integrantes de la AEA son los empresarios más poderosos del país. Después de una pandemia y de la situación que vivimos me deja helado y no es muy serio las palabras de Federico Braun, presidente de la Anónima", expresó Moretti. Consultado por lo que hace La Anónima con la inflación, el empresario respondió entre risas: "Remarca precios todos los días, para ser sincero".

"Desde la UIA vemos una recuperación del sector industrial aunque la situación internacional es muy adversa", aclaró.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández junto a su comitiva partirán a las 23, desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza rumbo a Los Ángeles, para asistir al citado encuentro internacional que será encabezado por el presidente estadounidense Joe Biden el 9 y 10 de junio bajo el lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo".

Sandra Prado, del Servicio Informativo, brinda más detalles sobre la agenda prevista en el marco de la Cumbre.

LRA 1 Buenos Aires

El flamante titular de la agencia sostuvo que se propone profundizar lo realizado por la interventora saliente, Cristina Caamaño, en línea con lo planteado por el presidente, Alberto Fernández, quien dispuso "poner en superficie, dar transparencia y sacar a la agencia de los sótanos de la democracia".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, fue detenido este lunes por orden de la Justicia, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados.

La diputada provincial por Santa Fe explicó las maniobras de Scarel por estafas al presentar balances falsos y en simultáneo vender acciones de Vicentin antes de la quiebra.

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, dijo que “el Gobierno tiene que despertar. Faltan 23 días para que termine el proceso preventivo de acreedores. Como Vicentín no puso un peso de los 300 millones de dólares que le debe al Gobierno, el Gobierno se tiene que presentar y hacerse cargo de las acciones, convocar a empresarios que quieran trabajar bien, a las cooperativas a las que Vicentín les debe dinero… y formar un capital mixto… sería algo nuevo, distinto y zanjaría la diferencia entre privado y público. Debemos ir en busca de soberanía económica y recuperar Vicentín en favor del pueblo”.

El legislador del Frente Social y Popular de Santa Fe se refirió a la detención del presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel.

LRA 5 Rosario

En diálogo con Nacional Rosario, el abogado laboralista y representante de los sindicatos aceiteros de Reconquista y Rosario, Sebastián Spiller, se refirió a la detención de Omar Scarel, presidente de Vicentin y expresó: "Por transcendidos de la fiscalía, es por el intento de Vicentin de vender acciones que están cauteladas".

"Hay un proceso penal, hay un concurso preventivo, pero la plata no aparece" señaló el abogado laboralista en el aire de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y sentenció: "Los verdaderos planeros de este país son los empresarios. Vicentin vive del estado desde 1980 hizo todo su puerto, todo su progreso es del Estado".

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por la provincia de Río Negro del Frente de Todos opinó respecto del proyecto de ley anunciado sobre "Renta Inesperada" que anunció el gobierno nacional.

"Es un día feliz porque vamos a empezar a discutir algo muy importante para la equidad de la Argentina, para la distribución, que visualizamos desde nuestro frente como imprescindible", expresó. Y agregó que todo el escenario económico deriva tanto de la "pandemia macrista, como también la de los últimos dos años y de lo que deja la guerra entre Rusia y Ucrania".

LRA 1 Buenos Aires

La analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó el proyecto de ley que presentó el Gobierno para gravar la renta inesperada de aquellas empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global de la guerra en Ucrania y con el objetivo de evitar una redistribución regresiva de los ingresos y que sea el Estado el que los reasigne.

Eugenia Rodríguez señaló que "es una renta que no es de mayor inversión o producción, sino que está atada al conflicto bélico" y expresó que se trata de "una herramienta que busca recaudar para redistribuir".

"No es algo que solo Argentina pone en discusión. Gran Bretaña e Italia también tienen un impuesto a la renta inesperada", dijo.

En Rosca and Roll hablamos con Ricardo Buryaile, diputado nacional, sobre el tratamiento en el Congreso del impuesto a la renta inesperada anunciado por Martín Guzmán y Alberto Fernández.

El dirigente radical anticipó su voto negativo ya que lo considera confiscatorio al nuevo impuesto y expresó: “Votando este proyecto estaríamos faltando a nuestro compromiso con el campo”.

Sobre los dichos del presidente respondió que él no está obligado a votar nota porque pertenece a un poder independiente y mostró preocupación porque la Argentina está financiando gastos ordinarios con impuestos supuestamente extraordinarios.

LU 4 Patagonia

González, presidente de YPF, reivindicó en Comodoro la historia fundacional de la empresa y en su discurso se refirió a la polémica que desató en Juntos por el Cambio el ex presidente Mauricio Macri al calificar de populistas al ex presidente Hipólito Yrigoyen y al general Enrique Mosconi, quienes sentaron las bases de la primer petrolera estatal de Latinoamérica.

“Es una discusión que debería estar superada, porque todos deberían conocer la historia y la importancia de YPF para la Argentina. Sin embargo, hace algunas horas hombres de la política calificaban a Yrigoyen y Mosconi de populistas. Por eso es oportuno acá, en Comodoro Rivadavia, recordar lo que significó y significa YPF para los argentinos”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Timerman señaló: “Las encuestas son muy claras, las dos principales coaliciones no alcanzan los 30 puntos, lo que implica que hay balotaje. El panorama es abierto y las posibilidades del oficialismo dependen exclusivamente de las decisiones del Presidente de la Nación".

Con respecto a la renuncia del Ministro de Producción, el analista afirmó: “Desde el inicio, Matías Kulfas nunca resultó del agrado de La Cámpora y del kirchnerismo. Era muy crítico de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner".

LRA 7 Córdoba

Muruaga se refirió al informe nacional de opinión pública que realizaron en junio, diciendo: “En términos generales en el informe se puede ver que toda la dirigencia política tiene una alta imagen negativa", agregando que también se observar notoriamente como cayó la imagen de Milei.

"Milei venía teniendo un crecimiento en su imagen positiva, y en el último mes se dio una reversión de esa tendencia y aumentó su imagen negativa ", informó Muruaga.

LV 8 Libertador

En el Día del Periodista, Víctor Hugo Morales afirmó: “Hoy estamos en una etapa muy opaca del periodismo porque los que tienen mayor poder se están comportando muy afuera de las normas de los propios manuales que alguna vez ellos escribieron. Eso no tiene por qué arrastrar a los periodistas que tienen siempre sus márgenes de independencia. Más o menos todos tenemos alguna chance de manejarlo con alguna de nuestras convicciones pero es muy apabullante el papel de esos grandes medios que están aporreando la verdad”.

Durante el programa Muchas Gracias, Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga entrevistaron al periodista, quien además expresó: "Yo tengo por edad una especie de aprecio altísimo por una etapa en la que la grosería y la mentira estaban descartadas de nuestro mundo ahora son bastante asentadas. Eso me provoca en líneas generales, cierta nostalgia e impotencia por supuesto. Pero yo creo que todos tenemos caminos mediatamente para recorrer que nos permiten saludar esta profesión con el amor con el que empezamos”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista, escritora y codirectora de la revista Caras y Caretas, expresó sus opiniones acerca del periodismo en la actualidad y definió las metas de dicha labor.

"Hay que discutir sobre muchas cosas, pero los periodistas estamos obligados a la veracidad. A contarle a nuestro público desde el lugar de dónde hablamos. El periodismo es un ejercicio de la libertad y debe ser transparente para el público o lector", sostuvo la ex directora de Radio Nacional.

LT 14 Paraná

Con motivo de conmemorarse este 7 de junio el Día del y de la Periodista, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, saludó y felicitó a quienes se desempeñan en la función, y luego recordó las nefastas épocas donde la libertad de expresión fue cercenada y los periodistas fueron desaparecidos.

En este sentido, el mandatario provincial aseveró: “Es importante reiterar y avalar la libertad de expresión en Entre Ríos”, mientras que la vicegobernadora, Laura Stratta, expresó: “La comunicación es un derecho”, tras destacar la responsabilidad con la cual se ejerce la profesión.

LRA 3 Santa Rosa

En el Día del y la Periodista, Juan Carlos Martínez presentará su libro ´El último sueño de Chicha. Una historia de lucha sobre su gigantesca obra´. Tras esto, Martínez reflexionó sobre esta fecha y compartió apreciaciones sobre su libro y dijo: “Chicha buscó a su niña por todos los rincones de la tierra. Y nunca será suficiente recordar a Chicha y a las otras abuelas”, luego de reclamar que se abran los archivos de la dictadura para saber qué han hecho con sus nietos y nietas.

LRA 42 Gualeguaychú

Ramos Padilla hizo un repaso por la historia del periodismo y destacó la importancia de los medios de comunicación que no tienen los mismos intereses que los privados, diciendo: "La Radio Pública, con sus 49 emisoras distribuidas en todo el país, da una pelea por un cambio cultural".

En esta línea, Ramos Padilla agregó que hay un circuito de comunicación establecido por el cual se habla desde el AMBA para todo el país, condicionando una mirada "porteño centrista", y que desde los medios públicos se debe trabajar para invertir el flujo de la información.

LRA 52 Chos Malal

En el marco del Día Nacional de la y el Periodista, Nacional Chos Malal, dialogó con Sandra Russo, periodista, escritora, y editora argentina, quien se refirió a las características y vivencias de dicha profesión.

En este sentido dijo: "Hay un núcleo de trabajadores periodistas que mantienen la llama viva. Hoy por hoy los ubico más en los medios alternativos, en los medios donde se gana poco, provinciales, municipales, que en los grandes medios".

"Las radios son un vehículo de comunicación muy fuerte hoy, que la lectura lamentablemente es que ha sido bastante abandonada por la mayoría. Obedeciendo quizás a la inercia de una época muy audiovisual. La radio es un soporte que no necesita tanto capital para poder salir al ruedo. Creo que en este ámbito se junta gente que está trabajando por amor al periodismo y no por operaciones", expresó Russo. Luego agregó que la profesión se ha corrompido en los grandes medios, ya que no hay sanción ni castigos a los que mienten.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día del Periodista, la presidenta de Télam reflexionó sobre la actualidad del oficio y la circulación de noticas falsas, al tiempo que resaltó el rol de la agencia nacional de noticias.

"Como agencia pública, además de hacer periodismo de calidad y veraz, una de las funciones que tenemos es poder marcar tendencia en cuanto a la innovación y determinadas herramientas, ser representativos de las sociedades, abrir la agenda y reconocer los criterios de autoridad en el conocimiento. Por eso, buscamos los mejores periodistas en cada rubro para poder concretar ese objetivo", expresó Bernarda Llorente.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En el marco del Día del Periodista, la compañera periodista de Radio Nacional, Penélope Moro, se refirió a la lucha que lleva adelante la familia de Sebastián Moro para que se haga justicia por su muerte. Contó quién era su hermano, tanto personal como profesionalmente. "Sebastián era pueblo" expresó.

Narró cómo se van sucediendo los hechos a partir de que su hermano se instala en Bolivia y se precipita el Golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales. "Cae en funciones: su último acto en vida fue anunciar que el Golpe ya estaba en marcha"- expresó Penélope.

A pesar de la recuperación de la democracia en Bolivia aún la familia sigue pidiendo que avance la causa, se haga justicia, se desarmen los grupos paramilitares y se investigue sobre los crímenes hacia los periodistas. Señaló que obtuvieron el apoyo del Gobierno Argentino, la Secretaría de DDHH, la Justicia Federal Argentina y diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día del Periodista, el referente y también dramaturgo, remarcó la importancia de ejercer un trabajo “honesto”. En ese sentido, dijo: “Lo de hoy es increíble porque un trabajador nunca debería mentir como lo que está haciendo la prensa canalla”.

Sin embargo, rescató los cambios que se produjeron en la profesión: “Hay una afluencia de periodistas jóvenes y la presencia de las mujeres que antes era muy raro. Tienen valor, investigan y opinan bien”.

En ese contexto, Roberto "Tito" Cossa señaló que “no sería tan injusto con todo el periodismo” y que “el peor es el hegemónico”.

“El teatro tiene algún rasgo cercano a la comunicación, en el manejo de la información. Yo tuve que dejar el periodismo para escribir, no podía hacer las dos cosas porque es un trabajo de 24 horas”, completó.

En Rosca and Roll hablamos con Martín Soria, ministro de Justicia y DDHH de la Nación, a propósito del proyecto del gobierno de ampliar la Corte.

Soria expresó que tenemos una Corte que sólo representa 3 provincias y todos varones y agregó: “Hay 18 gobernadores argentinos que plantearon la necesidad de ampliar la Corte”. Y puso el ejemplo de Uruguay que tiene 3 millones de habitantes y una corte con 5 integrantes, de las cuales 3 son mujeres.

El ministro apuntó contra la oposición: “Tenemos una oposición que trata de borrar con el codo lo que escribió con la mano. Hay una oposición enfermiza que se opone a todo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Operaciones y jefe de Armamento de la mencionada Subsecretaría, Mariano Cucurullo, dijo en nuestra emisora que el dique seco es artefacto naval y servía para reparar las embarcaciones.

Según informó, el dique sería enviado al astillero Tandanor, donde sería restaurado íntegramente para ser trasladado luego a Río Santiago, donde sería utilizado por los buques pesqueros.

Cabe mencionar que el dique estaba en la delegación desde 1946 y dejó de funcionar desde 1997, por faltar de mantenimiento y de presupuesto.

LRA 1 Buenos Aires

La Embajada de la República Argentina ante la República Socialista de Vietnam organizó la “VII edición de la Semana Argentina en Hanói” bajo el lema “Celebrando nuestra amistad” que resultó un éxito de concurrencia y participación ciudadana.

Estas actividades, que encabeza el embajador nacional en el país de Indochina, Luis Pablo Beltramino, se enmarcan en el 50mo aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales que se celebrarán en 2023.

La VII Semana Argentina en Hanói se desarrolló entre el 23 y el 28 de mayo y estuvo compuesta por varias actividades.

LT 12 Paso de los Libres

Vigay, dialogó con la Ronda Federal en el marco de la sentencia del Juicio por la Verdad de Napalpí. El abogado libreño, titular del Ministerio Público Fiscal Federal que llevó adelante el proceso acusatorio, puso en relieve la importancia de contar con esta sentencia que marca una importante jurisprudencia federal. "Fue un proceso muy importante en juicios de Lesa Humanidad en Argentina" dijo Vigay.

LRA 22 Jujuy

Los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes de diversas regiones del país realizan el primer encuentro para la unificación del Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, con expedientes vigentes en Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

La convocatoria para participar ejerciendo la autodeterminación se realiza en San Salvador de Jujuy, en instalaciones de la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”-UNJu.

Desde las Organizaciones confirman que los encuentros culminarán el 12 de octubre en el marco de los 530 años de resistencia indígena.

LRA 3 Santa Rosa

En el Día del y la periodista, Juan Carlos Martínez presentará su libro "El último sueño de Chicha. Una historia de lucha sobre su gigantesca obra. Chicha buscó a su niña por todos los rincones de la tierra. Y nunca será suficiente recordar a Chicha y a las otras abuelas”, dijo y reclamó que se abran los archivos de la dictadura para saber qué han hecho con sus nietos y nietas.

La cita para la presentación del libro es en la casa del Sindicato de Prensa, en Yrigoyen 469, de Santa Rosa, a las 19 horas.

Sobre el Día del y la Periodista expresó: "Lo que ha mantenido la llama del buen periodismo son los pequeños medios que no hacen de la actividad un comercio, que no lucran con la verdad y exponen su vida para que se conozca la verdad, porque sólo la verdad nos hará libres”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La docente e integrante del colectivo Vacantes para Todos y de Familias por un retorno seguro cuestionó que el Gobierno porteño abandonó la campaña de vacunación para dar las dosis de refuerzo contra el coronavirus: "En la ciudad de Buenos Aires hay un montón de familias que no reciben el mensaje para recibir la cuarta dosis", afirmó.

Patricia Pines sostuvo que en CABA "muchos optan por ir a vacunarse a Tecnópolis", en la provincia de Buenos Aires, y advirtió: "Tenemos un montón de docentes y estudiantes que se enferman". "Hay compañeras que ya tuvieron coronavirus", subrayó.

En ese sentido, manifestó que "si la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere garantizar la presencialidad, que nos vacunen".

LT 14 Paraná

La elevación del piso del Impuesto a las Ganancias es "una decisión importante para seguir recuperando el ingreso de nuestro pueblo", resaltó el presidente Alberto Fernández, quien destacó que "de 2019 a hoy, logramos eximir del tributo a 1.200.000 trabajadoras y trabajadores".

Los empleados en relación de dependencia percibirán a partir de este miércoles un alivio en la carga fiscal de sus salarios con la vigencia del nuevo piso del impuesto a las Ganancias, que registró una mejora del 24,3 %, y comenzará a pagarse a partir de los 280.792 pesos mensuales brutos.

LRA 42 Gualeguaychú

Una ronda de profesionales en ciencias económicas expuso ante la Cámara de Diputados para explicar el proyecto de ley que busca crear un fondo con dinero evadido y fugado para pagar la deuda contraída con el FMI.

Luego de esto, Brenta explicó: “El convenio constitutivo con el FMI contempla que está prohibido el uso del dinero para salida de capitales. Por lo tanto es corresponsable de la fuga”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó el debate que se dará en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley sobre "Renta Inesperada" que anunció el gobierno nacional. Las empresas que obtuvieron ganancias extraordinarias por la alteración "dramática" del funcionamiento de la economía global.

"Este proyecto de ley es un paliativo ante la situación actual y veremos cuál será la respuesta política en el Congreso. Busca recursos para financiar las cuentas públicas. EL FMI alienta este tipo de impuestos en circunstancias así, y los califica como adicionales y temporales", expresó.

Zaiat especificó que este impuesto irá para las empresas con ganancias de más de 1000 millones de pesos durante el 2022, y que desde Economía estiman será "el 3 % del total de las compañías en Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

La empresa argentina ADBlick Agro, con apoyo y asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTA), instaló y desarrolló el primer invernadero para producir frutillas con un nuevo sistema de cultivo llamado Hidroponía, instalado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Precisamente uno de los dos ingenieros agrónomos que brindó ese asesoramiento desde el inicio del proyecto es José Czepulis, quien explicó en qué consiste este sistema de cultivo “donde no se anclan las plantas en el suelo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente presentó, junto al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, el proyecto de ley que impone una alícuota a las empresas favorecidas por el incremento extraordinario de sus ganancias, en el marco de la guerra en Ucrania.

Escuchá el análisis que elaboró el economista, docente y ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), en diálogo con Luisa Valmaggia y Jorge Alperín.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las palabras del presidente de La Anónima, Federico Braun, quien consultado sobre la inflación respondió, entre risas, que remarca los precios todos los días; el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y vicepresidente de Confederación General Almacenera, Fernándo Savore sostuvo que las declaraciones del empresario causan "indignación".

LRA 27 Catamarca

Antier, integrante del célebre grupo de humor y de música, el cual llegará por primera vez a Catamarca durante junio con su espectáculo ´Viejos Hazmerreíres´, señaló: “Siento que es un momento de madurez de mi carrera, donde todos los conocimientos que adquirí los puedo aplicar al mismo tiempo. Les Luthiers es un lugar donde puedo actuar, puedo cantar y puedo hacer reír”.

En tanto, se informó que Les Luthiers se presentarán en el cine teatro ´Catamarca´ con su antología renovada el viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de junio próximos.

LRA 1 Buenos Aires

La decisión se plasmó a través de Resolución 126/2022 publicada en la última edición del Boletín Oficial de la provincia. En primera instancia, habrá una capacitación a los docentes durante julio y agosto y luego pasará a las aulas. Se desarrollará en las áreas de música y danza.

“Es un desafío enseñar cuartero para poner en valor nuestro patrimonio”, declaró el secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Horacio Ferreyra y agregó: “Es una incorporación y un enganche para los chicos para hacer otras cosas también. No por ese motivo dejarán de estudiar matemática. Se trata de respetar nuestra música y la de otros lugares”.

LRA 1 Buenos Aires

Fue el primer órgano de difusión de las ideas patrióticas de la Primera Junta de Gobierno, impulsado por el abogado, periodista y político Mariano Moreno, partícipe de la Revolución de Mayo.

En su redacción participaron también Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo, entre otros.

Aquel 7 de junio de 1810 se imprimió en Buenos Aires el primer ejemplar de este periódico que dejaría de publicarse en 1821.

Historiador y escritor. Es investigador científico del CONICET y crítico especializado en música popular argentina. En este caso, conversamos con él porque queremos saber su opinión sobre la relación entre la música popular argentina y los medios durante el conflicto bélico, cómo se posicionaba la cultura con respecto a la dictadura en aquellos años donde se respiraba el final del proceso y el boom de la música en castellano.

LRA 1 Buenos Aires

Federico Jeanmaire nació en Baradero en 1957. Es licenciado en Letras y fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en el Siglo de Oro y en El Quijote, su obra literaria es una de las más vastas y de las más premiadas, en Argentina y en el mundo. Sus novelas, escritas en una lengua llana, son propuestas sofisticadas y por momentos experimentales, que tras una aparente sencillez esconden algunas de las apuestas más audaces de la narrativa argentina.

LRA 2 Viedma

Valeria Echecura dio detalles de esta iniciativa que funciona desde el 1° de junio para personas sin vivienda propia, en el marco del programa Gesto de Invierno de CARITAS. También se refirió a la colecta anual que se realizará el 11 y 12 de junio.

LRA 12 Santo Tomé

En Mañana Nacional, Patricia Ramos perteneciente a la Agrupación el Faro, madrina de Claudio Flores fue consultada sobre las novedades del caso y de las torturas, violaciones y maltratos ocurridos en los hogares de contención de la localidad de Gdor. Virasoro. Al respecto Ramos se pronunció diciendo "realmente nos preocupa los tiempo de la justicia porque esto no se denunció este año, la justicia desde el 2010 está recibiendo denuncias acerca de abusos y corrupción en los hogares de Virasoro", explicó que estos nunca trascendieron a pesar de que hay dos detenidos con condena por abusos adentro de los hogares pero que nunca se hizo un legajo. Hay un abusador con veinte años de condena y otro con quince años.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche entrevistó a Patricia Díaz, subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad, quien brindó detalles de la situación en el hotel Villa Huinid que registró un deslave de barro y ramas en la tarde del lunes.

Díaz informó que "se ha trabajado en la parte de contención con el resto de los pasajeros. Desde ayer a las 18 horas se ha estado trabajando. Nosotros llegamos 18.25."

En ese marco, contó que "se encontraron tres personas heridas que fueron trasladadas las dos primeras al Sanatorio San Carlos y la tercera persona al HPR" y agregó: "Se encontró a una persona fallecida. Hay dos pasajeros que no estamos encontrando que están en el listado de pasajeros puede que estén en el hotel o de paseo en algún lado, no lo sabemos aún".

LRA 7 Córdoba

La justicia de La Rioja secuestró todos los elementos de trabajo de Manuela Calvo para impedir que se refiera al caso ´Arcoíris´, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno.

Tras esto, Calvo señaló: "Es una jurisprudencia nueva y muy peligrosa. A nosotras, las personas que investigamos por algún delito, nos pueden censurar y luego descensurarnos, y mientras nos quedamos mudos un montón de tiempo, si quieren, nos mandan a allanar la casa".

LV 8 Libertador

La periodista Ana María Vega relató detalles del grave accionar de la justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de Prensa, y luego compartió un tramo de la nota que el programa ´Todo Salud´ realizó con la periodista Manuela Calvo, cuyo domicilio fue allanado ayer.

Según comentó Calvo en la entrevista, “la justicia secuestró todos mis elementos de trabajo para impedir que se difunda el caso ´Arcoíris´, donde denuncié el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

´No fue No´, es la crónica de una semana de movilizaciones sociales que se dieron en todo el territorio chubutense durante los últimos días de diciembre de 2021, cuando ingresó el proyecto de ley en la legislatura provincial que buscaba habilitar la mega minería en la meseta de Chubut.

Un trabajo que reúne relatos y posicionamientos frente a uno de los temas más polémicos en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el miércoles se llevará a cabo la quinta Copa Latinoamericana de Helado Artesanal, certamen bianual que contará con la presencia de los mejores exponentes de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El ganador tendrá un pase directo para participar de la Copa del Mundo que se disputará en Italia en 2024.

El presidente de Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA) adelantó que tiene “muchas expectativas” con respecto al desempeño nacional y agregó: “Comenzó en buenas líneas en general”.

“Las competencias son muy difíciles, si bien los turistas aman el helado de acá porque es de alta calidad, son complicadas porque tenemos poco apoyo. Sin embargo, los argentinos lo hacemos con mucha pasión”, completó Gabriel Famá.

LRA 42 Gualeguaychú

Esta inversión pública se inyectará a la comunidad por la contratación de albañiles, gasistas, electricistas y demás personal de la construcción como así también dinamizará el sector de venta de materiales para la construcción de Gualeguaychú.

Sobre el tema, el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), José Tofolon, celebró estos convenios, los cuales generan centenares de nuevos puestos de trabajo dinamizando la economía local.

LRA 14 Santa Fe

Mora Sarquis, más conocida como “Soy Mora”, es Licenciada en Comunicación Social, humorista gráfica, ilustradora y militante feminista. Actualmente es autora de la tira “Conmigo no, varones”, que se publica los domingos en la contratapa de Tiempo Argentino, donde el 3 de junio pasado cumplió 4 años.

En el marco del 7 de junio, día del Periodista, Causas urgentes dialogó con la ilustradora acerca de la actualidad en el mundo del humor gráfico para las mujeres; desde donde aporta una mirada feminista y política plasmada en dibujos mediante su tira que se publica todas las semanas donde intenta derrumbar mitos y contribuir con debates pero siempre desde el feminismo. En esta línea también cuenta con un emprendimiento desde hace ya varios años donde ofrece agendas con efemérides y cuadernos, entre otros. “Con el dibujo suele ser más directo expresar ideas que llegan de forma más eficiente”, manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro respaldó al arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rodrigo Rey, luego de que en el clásico de La Plata los hinchas de Estudiantes se burlaron de su trastorno en el habla.

"Hablé con Rodrigo sobre lo ocurrido el domingo. Coincido con él en que estas actitudes \

. Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia", dijo el funcionario nacional, quien también tiene una dificultad similar.

Apenas terminó el partido el arquero surgido en River Plate miró a la hinchada de Estudiantes y la aplaudió, los saludó y luego se tocó el pecho sobre el escudo de Gimnasia.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el periodista Horacio del Prado, especializado en temas deportivos, de amplia trayectoria gráfica y radial, quien hizo un repaso de su carrera en los medios, el inicio en el periodismo deportivo y dio su mirada sobre la historia argentina reciente.

El periodista recordó a algunos de los referentes que marcaron su carrera, el acercamiento al periodismo deportivo como forma de acercarse a los jugadores y la experiencia vivida junto a grandes personalidades del deporte. También dejó su mirada crítica respecto a las instituciones rectoras del deporte mundial, la actualidad de la FIFA, y asimismo comparó el periodismo actual con el de las primeras épocas.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente del Club Social y Deportivo Trabajadores de Farmacia, Lucas Corral, dio detalles de lo que será el Campeonato Nacional 15K que se disputará en Santa Rosa el próximo domingo 12. El evento cuenta con el apoyo del gobierno de La Pampa y la municipalidad de Santa Rosa.

LRA 18 Río Turbio

Mario Ilundain, Presidente del Club Andino Río Turbio, detalló sobre los trabajos que se encuentran realizando, desde la comisión del Centro del Sky, de la Cuenca Carbonífera previo a la temporada Invernal 2022.

En tal sentido, mencionó que el pasado sábado se reunieron las diferentes concesionarias que integran el Club para ultimar detalles y que se encuentran a la espera de que nieve.

Por otra parte, remarcó que, están culminando la obra de ingreso al predio, para mejorar el tránsito y estacionamiento de vehículos.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la Fiesta Provincial de la Nieve, sobre esto, dijo que el próximo sábado 11 a las 17hs, tienen previsto realizar el anuncio oficial del evento, en el Centro Cultural de Rio Turbio. Y que allí, se dará a conocer la grilla de artistas, el cronograma de la diversidad de actividades para realizar en la nieve, que van a ofrecer.