"La radio es un ámbito donde se trabaja por amor al periodismo"

En el marco del Día Nacional de la y el Periodista, Nacional Chos Malal, dialogó con Sandra Russo, periodista, escritora, y editora argentina, quien se refirió a las características y vivencias de dicha profesión.

En este sentido dijo: "Hay un núcleo de trabajadores periodistas que mantienen la llama viva. Hoy por hoy los ubico mas en los medios alternativos, en los medios donde se gana poco, provinciales, municipales, que en los grandes medios".

"Las radios son un vehículo de comunicación muy fuerte hoy, que la lectura lamentablemente es que ha sido bastante abandonada por la mayoría. Obedeciendo quizás a la inercia de una época muy audiovisual. La radio es un soporte que no necesita tanto capital para poder salir al ruedo. Creo que en este ámbito se junta gente que está trabajando por amor al periodismo y no por operaciones", expresó Russo. Luego agregó que la profesión se ha corrompido en los grandes medios, ya que no hay sanción ni castigos a los que mienten.

Por otro lado, hizo alusión a las fakes news: "Es totalmente peligroso. Estamos bombardeados por noticias falsas, por mentiras, que es vehiculizada a una sociedad a través de "periodistas" que no están haciendo periodismo, si no que están haciendo algo más parecido a la acción psicológica. Estamos a grandes rasgos en una época en la que se confunde el periodismo con la acción psicológica que siempre tiende al odio", manfiestó.

