Diario de Radio Nacional 6/12/2021

LRA 1 Buenos Aires - FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO: Juan Manzur instó a vacunarse y recorrer la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - Matías Lammens: "Desde el turismo buscamos generar divisas y puestos de trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - Ómicron: la ministra de Salud de San Luis dio detalles del caso

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Axel Kicillof anunció la implementación del "pase libre con vacunas"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN: "De 20 sectores, 19 ya están un 6% por arriba de la actividad prepandemia"

LRA 30 Bariloche - LEO BILANSKI: “El camino tiene que ser evitando las trampas del neoliberalismo”

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: Destacan la recuperación de la actividad económica argentina

LT 14 Paraná - Macri apeló su procesamiento: Espionaje a familiares de ARA San Juan

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LOPEZ: "Hay que reparar el daño que causó el DNU de Macri a la Ley de Medios"

LRA 1 Buenos Aires - NACIONES UNIDAS: Argentina presidirá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

LRA 4 Salta - CARMEN VENECIA: "Quieren darle vía libre a la explotación minera"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO ROBERTO: “La participación popular es importante para frenar la privatización"

LRA 19 Puerto Iguazú - Se registra una denuncia diaria: Maltrato infantil en Iguazú

LRA 23 San Juan - SEGUNDA ETAPA DE GESTION: Confirmaron el nuevo Gabinete que acompañará a Sergio Uñac

LT 12 Santo Tomé - VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Desalojo y represión por parte de la policía de Corrientes

LRA 24 Río Grande - "Al Margen del Día": Historias de Veteranos de la Guerra de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Múltiples razones para celebrar y celebrarse en democracia”

LRA 1 Buenos Aires - VIOLENCIA INSTITUCIONAL: El crimen de Judith Giménez

LRA 1 Buenos Aires - VARIANTE OMICRON: El Ministerio de Salud confirmó un primer caso en nuestro país

LRA 13 Bahía Blanca - LUIS CAMERA: “No es una estupidez…, hay 20.000 huérfanos”

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIA CAHN: "Más que nunca hay que completar los esquemas de vacunación"

LRA 9 Esquel - FABIAN PURATICH: "Lo que más nos preocupa son quienes no completaron sus esquemas"

LT 14 Paraná - Para los mayores de 70 años: Comenzó la aplicación de la tercera dosis

LRA 6 Mendoza Quino - Baja la tasa de mortalidad: Pero se registra un promedio de 25 casos diarios

LT 14 Paraná - Habrá una jornada abierta de vacunación: Para los adolescentes de 12 a 17 años

LV 8 Libertador - MAXIMILIANO AYUB: La rápida detección de Ómicron

LT 14 Paraná - Se confirmó el primer caso: Variante Ómicron en Argentina

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO LOMBARDI: "Los verdaderos héroes son los que estuvieron en la trinchera"

LRA 3 Santa Rosa - GUILLERMO DOCENA: "El avance de la Ómicron dependerá de dos cosas: vacunación y cuidados"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO PEREZ PALADINO: "La situación en Sudáfrica es de cautela"

LRA 1 Buenos Aires - GARCIA DE LUCA: “Hay que desdramatizar la interna en Juntos por el Cambio”

LRA 7 Córdoba - SERGIO TAGLE: Avaricia estructural e inviabilidad del "capitalismo verde"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: Dos visitas de la política internacional, dos afinidades distintas

LRA 42 Gualeguaychú - LUIS MOLINUEVO: Ideologías de derecha perjudican al ciudadano trabajador

LV 8 Libertador - Histórico default: Las deudas mendocinas y las mentiras de Cornejo

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: “Marcas, envases y etiquetas”

LRA 1 Buenos Aires - GASTON GHIONI: El Gobierno bonaerense otorgó subsidios a 200 cooperativas eléctricas

LRA 43 Neuquén - Cifras de la Asociación de Comercio, Industria y Afines: Recuperación de la actividad comercial en Neuquén

LRA 1 Buenos Aires - 25.000 supermercados del país: El Banco Nación acordó promociones

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO BARRERA: La ciudad se prepara para una temporada "espectacular"

LRA 7 Córdoba - JUAN PABLO COSTA: "El empleo privado muestra una recuperación de 11 meses consecutivos"

LRA 1 Buenos Aires

En contacto con el móvil de LRA1 en el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires, donde se lleva adelante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el jefe de Gabinete destacó la senda de crecimiento de la economía del país, llamó a completar los esquemas de vacunación y cumplir los protocolos de la pandemia del coronavirus; al tiempo que invitó a visitar el interior y conocer a la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, anunció que la provincia aplicará, a partir del 21 de diciembre, el “pase libre con vacunas”, para quienes asistan a eventos masivos y realicen trámites a puertas cerradas. Los mayores de 13 años deberán acreditar la vacunación con dos dosis a través de las aplicaciones Vacunate Buenos Aires, Mi Argentina o con la obtención del carnet físico.

Al hablar durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Kicillof aseguró que la implementación del pase sanitario “no implica restricción de aforo” y sostuvo que se implementa “debido a que los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, habló con la Radio Pública sobra las grandes perspectivas que se abren de cara al inicio de la temporada de verano, el éxito del programa Previaje y los diversos destinos turísticos del país.

LRA 1 Buenos Aires

Silvia Sosa Araujo se refirió al único caso de la variante Ómnicron de coronavirus del país, registrado en la provincia puntana.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, resaltó la recuperación económica del país y expresó que "dejó de ser un rebote para empezar a ser una tendencia de crecimiento". En ese marco, José Ignacio De Mendiguren describió con datos precisos el actual contexto de la Argentina e indicó que "de 20 sectores que monitoreamos desde BICE, 19 ya están un 6% por arriba de la actividad prepandemia".

Además, resaltó el rol de la actividad turística y anticipó: "Vamos a estar ante una temporada histórica en cuanto al turismo local y esa actividad va a generar un desparramo de crecimiento a todo el país".

LRA 30 Bariloche

El Presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, en diálogo con Radio Nacional Bariloche se refirió las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias.

La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) convocará el próximo martes 7 de diciembre a las 17 horas a trabajadores organizados, empresarios pymes y público en general al Centro Cultural Kirchner donde debatirán bajo la consigna “Un pacto social para no caer en la trampa del neoliberalismo”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Economía Política (Cepa) destacó la recuperación económica del país y subrayó que "la Argentina está mostrando una recuperación del orden del 9%, lo cual es muy significativa". "No hay países en el mundo que muestren semejante rebote", afirmó Hernán Letcher. Tras dar su mirada sobre el actual contexto en el marco de la pandemia de coronavirus, señaló que "el objetivo es que la recuperación no quede en pocas manos".

LT 14 Paraná

El expresidente Mauricio Macri, insistió en atribuirle una supuesta intencionalidad política a la decisión de Martín Bava de procesarlo e impugnó también el embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salida del país que le impuso. Ahora tiene la palabra la Cámara Federal de Mar del Plata.

Con acusaciones de haber sido metido por la ventana, Mauricio Macri apeló el procesamiento que el juez Martín Bava le dictó el miércoles pasado por haber ordenado el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. El expresidente también impugnó la decisión del juez de prohibirle la salida del país y el embargo por 100 millones de pesos que también le impuso.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional se refirió al proyecto de ley presentado y afirmó que "viene a reparar el daño que causó el DNU de Mauricio Macri". En ese sentido, Gustavo López sostuvo que se plantea "la obligación de tener una grilla ordenada por ejes temáticos, la obligación de subir todos los canales de noticias declarados por el Enacom y la obligación de subir todos los canales de aire".

Además, planteó la necesidad de reponer la cuota de pantalla y el mejoramiento de la diversidad de voces, a través de "la producción nacional".

"Podrían existir condiciones para que el año que viene se apruebe", subrayó, al tiempo que afirmó: "Si no lo hace este gobierno, no lo hace nadie". "La democratización de los medios es central", enfatizó.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina fue designada y por unanimidad, en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así se resolvió en la ciudad suiza de Ginebra, donde los 47 países que integran el Consejo eligieron a nuestro país luego de que la postulación fuera hecha por las naciones de América Latina y del Caribe.

LRA 4 Salta

Con una manifestación en la Plaza 9 de Julio, estudiantes y docentes repudian el cierre de la Tecnicatura de Gestión Ambiental Nº 6040, que funciona en la localidad de Vaqueros. "Dicen que van a reemplazarla con la carrera de técnico minero", afirmó en Sin Protocolo la profesora Carmen Venencia, quien sostuvo que es falso que no haya egresados, un argumento que utilizan para justificar el cierre desde la Dirección General de Nivel Superior. Dijo que durante la pandemia el Ministerio de Educación no garantizó las condiciones para el funcionamiento de la institución.

LRA 1 Buenos Aires

El oficialismo porteño aprobó la semana pasada en la Legislatura dos proyectos de ley, impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, entre los que se encuentra la rezonificación de Costa Salguero y el convenio con el grupo IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca. “La Ciudad vendió espacios verdes linderos con nuestro río”, declaró Santiago Roberto, legislador por CABA del Frente de Todos.

El funcionario contó que los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco “están judicializados a favor de los vecinos” y en ese sentido agregó: “El mismo camino seguirá el predio de Costa Urbana”.

Roberto señaló que en la última sesión en la Legislatura porteña se benefició “enormemente” a la empresa IRSA. Por ese motivo expresó que la participación popular es importante para frenar esta situación en la Ciudad, además del apoyo de los funcionarios.

LRA 19 Puerto Iguazú

La licenciada en trabajo social, Natalia Ceballos, comentó sobre los trabajos que realizan desde el área de la niñez y adolescencia del municipio de Puerto Iguazú, teniendo en cuenta la gran conmoción del caso de Lucio, el niño de La Pampa asesinado.

LRA 23 San Juan

A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial dio a conocer los nuevos ministros y Secretarios de Estado que asumirán en las próximas horas.

Lo que aún no se supo es quién será el reemplazo de Fabiola Aubone, actual ministra de Gobierno, que ocupará el próximo 10 de diciembre su banca en el Congreso Nacional.

LT 12 Santo Tomé

En contacto con la militante por los DDHH y referente de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte Caseros, Cintia Gómez Da Silva, se pronunció al respecto e la detención irregular de Guillermo Galantini que se dio en el contexto de un desalojo represivo por parte de la policía de Corrientes.

“Guillermo es un preso político y molesta al régimen, al gobierno de Valdez, seguimos en la lucha, convencidos que estas prácticas que venimos denunciando pueden afectarnos a cualquiera de nosotros si estas instituciones siguen manejándose con semejante impunidad” sentenció Da Silva.

Por otro lado, afirmó que “nunca se mostró la orden de desalojo a la familia hasta que el fiscal López Ruiz ordenó la represión, muchos de nuestros compañeros fueron brutalmente golpeados y hubo disparos con balas de goma”.

LRA 24 Río Grande

Osvaldo Bazán, suboficial de la Armada; José Luis Guizado, retirado de la Fuerza Aérea; Omar Ricardo Ochoa, Suboficial retirado de la Marina; Juan Carlos Márquez, Infante de Marina retirado; Raúl Villafañe, ex combatiente; Víctor Valdez, retirado en Infantería de Marina; Roque Garay, retirado del Batallón de Infantería de Marina N°5; Eduardo Ojeda,

retirado de la Fuerza Armada Argentina; Luis Ramírez y Raúl Villafañe, ex combatiente; Bernardo Ferreyro ex combatiente; Cesar Atilio González y Angel Cano, ex combatientes; Sergio Marroco, veterano de Guerra; Juan Carlos Bortol, veterano de Guerra y Martin Vargas, Sub Oficial retirado de la Armada Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió al festejo por los 200 años de la UBA. Se realizó en concierto multitudinario que fue digno de destacar. “Es un aniversario que vale la pena celebrar”, destacó el conductor de Gente de a Pie.

“Muchas veces ciertos sectores de derecha cuestionan y critican las celebraciones. La celebración forma parte de la vida cotidiana”, expresó Wainfeld. "La alegría popular incomoda, porque incomoda el pueblo".

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger entrevistó a Gumersinda Giménez Valdés, integrante de la Asociación “Madres en lucha” y madre de Judith Giménez, asesinada a los 16 años a manos de un gendarme en un resonante caso de violencia de género e institucional. Gumersinda cuenta los pormenores del caso, las circunstancias del asesinato a manos del gendarme Federico Sandoval, su vida y la de su hija hasta este hecho y el accionar de la justicia otorgando la pena mínima.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de un hombre de 38 años que regresó de Sudáfrica adonde viajó por un compromiso laboral y actualmente se encuentra en la provincia de San Luis, donde reside.

LRA 13 Bahía Blanca

El médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera dijo que “la variante Ómicron (del coronavirus) tiene una capacidad de mutación que puede derivar en esquivar las vacunas, aunque aún no está demostrado”.

Cámera dio detalles de esta nueva cepa de covid, luego de que se detectara el primer caso en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) se refirió a la variante Ómicron y afirmó que "más que nunca hay que completar los esquemas de vacunación", luego de que anoche se confirmara el primer caso de un hombre de 38 años, residente de San Luis, que regresó de un viaje laboral que realizó en Sudáfrica.

LRA 9 Esquel

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló de la necesidad de completar los esquemas de vacunación ante la presencia de las nuevas cepas en nuestro país, aunque a Chubut aún no han llegado, y luego fue consultado sobre el Sistema de Salud Público provincial.

LT 14 Paraná

Avanza la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus en Paraná, tras comenzar la inoculación a los mayores de 70 años con turno asignado en el Complejo Escuela Hogar.

En tanto, Maria Eva Famín, coordinadora Ejecutiva del Comité de Organización de Emergencia en Salud de Entre Ríos, informó las diferencias entre la tercera dosis y el refuerzo mediante una nueva inoculación contra el COVID-19.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella informó que este fin de semana hubo 900 procesamientos de determinaciones COVID-19, de las cuales 25 dieron positivas.

En tanto, preocupa un incremento de casos en la última semana de noviembre, llegando a 225 positivos, pero sin lamentar muertes. "Si bien el crecimiento no es alto, se sube de manera paulatina", señaló Abella.

LT 14 Paraná

Mañana, martes 7 de diciembre, se aplicarán primeras y segundas dosis de la vacuna Pfizer para los adolescentes de 12 a 17 años en el Hospital De La Baxada de Paraná, según informó el Ministerio de Salud.

LV 8 Libertador

El doctor Maximiliano Ayub, docente e investigador de la Universidad de San Luis, se refirió a la tarea que llevan a cabo un número importante de profesionales que hace más de un año trabajan con el Ministerio de Salud de la provincia vecina, junto a una red de laboratorios de todo el país.

LT 14 Paraná

El primer caso de la nueva variante de coronavirus se detectó en un hombre de 38 años que regresó de Sudáfrica por un compromiso laboral, y actualmente se encuentra en San Luis, donde reside. Según informó la cartera sanitaria, el contagiado regresó al país el pasado 30 de noviembre, cuenta con el esquema completo de vacunación, y ya había contraído COVID-19 en marzo de este año.

La cartera de Salud agregó que el paciente está cumpliendo con el aislamiento correspondiente desde su arribo, al igual que cuatro contactos estrechos, aunque ninguno de ellos presenta síntomas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lombardi, director el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, reconoció que llegó a pensar que el hospital no iba a poder contener la situación de salud, y dijo: "Es realmente para sacarse el sombrero por la gente que estuvo ahí, en la trinchera, y creo que son los verdaderos referentes cuando uno agradece a todo el personal de Salud”.

LRA 3 Santa Rosa

Docena, inmunólogo e investigador del CONICET, dijo: “No hay que tener temor” ante el primer caso de la variante Ómicron en nuestro país, y agregó que su avance dependerá de dos cosas: vacunación y cuidados personales.

“No hay que preocuparse, hay que estar atentos. Es una alarma mundial y hasta ahora lo que sabemos es el poder de transmisión y de contagiosidad que tiene”, expresó el inmunólogo.

LRA 1 Buenos Aires

El Embajador argentino en Sudáfrica, Doctor Claudio Pérez Paladino, describió la situación que atraviesa el país ubicado en el extremo más meridional del continente africano, en medio de un creciente aumento de los contagios vinculados a la nueva variante Ómicron de coronavirus.

Explicó que, si bien "el incremento de casos es alto, la situación es de cautela con 12 mil casos diarios" mientras los científicos sudafricanos trabajan para descifrar los alcances de esta nueva mutación.

Además, señaló que la mayoría de los argentinos que se encontraban allí "han logrado salir de Sudáfrica porque hay aerolíneas que sí están trabajando".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Juntos habló de las disputas dentro del espacio por la conducción de los bloques partidarios de cara a la renovación en el Congreso. Señaló que “hay que desdramatizar” la situación y apoyó la existencia de tener diferentes miradas: “Eso genera mayor diversidad y composición”.

LRA 7 Córdoba

“La Ley de Envases sigue obstaculizada por la Cámaras empresarias locales, sus expresiones mediáticas, su representación partidaria, Juntos por el Cambio y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. El proyecto se propone reducir el impacto de los envases sobre el medio ambiente e incluye una tasa de hasta el 3 % del precio de venta, la cual debe ser pagada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado que no se puedan reciclar. Esto es todo”, expresó el analista político, Sergio Tagle.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein llamó a una reflexión sobre las dos visitas que habrá en el país esta semana. Por un lado la llegada del presidente del Partido Popular de España Pablo Casado, un dirigente de la derecha española quien será recibido por Horacio Rodríguez Larreta mañana; y por otro el arribo del ex presidente de Brasil Lula da Silva que estará participando junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del acto conmemorativo por los 38 años del retorno de la democracia a la Argentina.

LRA 42 Gualeguaychú

Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, analizó las posturas ideológicas de Juntos por el Cambio bajo las promesas de la ampliación de derechos y la pobreza cero, expresando: “Una vez en el gobierno, las acciones gubernamentales de la derecha nunca beneficiarán al ciudadano trabajador”.

LV 8 Libertador

“Mendoza ha salido del default, tras caer en este estado en 2020 por una negociación con los acreedores privados. Esto significa que llegó a esa situación por primera vez en su historia”, contó el economista Nicolás Aroma, quien agregó que el problema ahora se traslada a 2023, cuando se deba hacer frente a los pagos de capital.

LRA 1 Buenos Aires

A pocas horas de la jura en Diputados de los nuevos integrantes, Mario Giorgi reflexionó sobre el nuevo nombre del bloque PRO, que a partir de ahora será Frente PRO, y sus incorporaciones. También en la semana de los 38 años de la democracia, el rol del Frente del Todos para llevar al Congreso la gestión legislativa en los próximos dos años.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará subsidios por 2.800 millones de pesos a 200 cooperativas eléctricas. El subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, destacó la iniciativa, al tiempo que explicó cómo será el modo de distribución y señaló que las cooperativas presentarán planes de inversión.

LRA 43 Neuquén

Acipan, la Asociación de Comercio, Industria y afines del Neuquén, publicó el Informe de coyuntura económica neuquina del tercer trimestre del año. El presidente de la entidad, Daniel González, explicó que al igual que a nivel nacional se observa una recuperación de la actividad económica provincial desde el segundo trimestre del 2020. Por encima del nivel pre-pandemia en producción de petróleo y gas, venta de cemento, recaudación provincial, y ventas de supermercados. No obstante González señaló que la recuperación del empleo tarda más en recuperarse.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco de la Nación Argentina (BNA) firmó un acuerdo con la Federación de Supermercados y Autoservicios (FASA), por el cual los consumidores podrán acceder a miles de productos a precios convenientes, en más de 25 mil bocas de expendio de todo el país.

El acuerdo fue suscripto en la sede central del BNA por el presidente del banco, Eduardo Hecker y el titular de la Federación, Víctor Palpacelli, "con el objetivo de anticipar compras para las fiestas y facilitar el uso de los medios de pagos electrónicos", señaló un comunicado.

El programa de beneficios y descuentos incluye "Semana Nación", acción promocional vigente los días miércoles y que contempla un 20% de descuentos a través los medios de pagos habilitados, que son la billetera virtual BNA + MODO, las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, Débito Maestro, Mastercard. Incluye también las tarjetas físicas Visa, Mastercard y Débito Maestro BIN Jubilados.

LRA 1 Buenos Aires

El edil de la localidad balnearia de la costa bonaerense, Gustavo Barrera sostuvo que se preparan para una temporada "espectacular" y destacó el programa Previaje y los beneficios del Banco Nación, y Provincia.

"A partir de las vacaciones de invierno empezamos a notar que somos un destino muy requerido", dijo y contó que cuentan con todos los establecimientos hoteleros abiertos" con reservas que alcanzan al "90%".

Además, xon relación a la pandemia por el coronavirus, informó que se instalarán postas sanitarias y que los locales nocturnos tendrán un aforo del 50% de su capacidad.

Barrera se mostró a favor de la reelección indefinida de los intendentes en la provincia y señaló que "el verdadero filtro" es la voluntad popular.

LRA 7 Córdoba

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el empleo privado recuperó 19.600 puestos de trabajo en septiembre del año pasado.

Tras esto, Juan Pablo Costa, economista y sociólogo, señaló: “Se acumulan 11 meses de crecimiento. Es una tendencia, y aún faltan otros 40.000 empleos para estar en la prepandemia".

LT 11 Concepción del Uruguay

En el encuentro realizado por la inclusión, organizado por la Municipalidad de Villaguay, la Intendenta, Claudia Monjo, se refirió al trabajo sobre la discapacidad que realiza en su gestión, y dijo: "Vemos a la discapacidad como algo que tenemos que integrar, incluir y así trabajamos. Nos parece que los chicos tienen que ver la discapacidad como algo más que tenemos en nuestras vidas, porque no es algo raro".

LRA 51 Santiago del Estero

La Dirección General de Odontología se adhiere a la campaña brindando el examen bucal gratuito a aquellas personas que concurran voluntariamente al servicio de Odontología del Hospital Regional en el horario de 8:00 a 12:30 horas o a cualquier servicio odontológico de Hospital o UPA más cercana a tu domicilio. Al respecto esto informó la titular de la dirección, Dra. Patricia Gadda.

LRA 17 Zapala

El nutricionista Samuel García se refirió al verano como la época del año en la que preferimos alimentos livianos y hacer actividad física. En primavera y verano hay más variedad de frutas y mejores precios. Damascos, duraznos, pelones, uvas, frutillas, ciruelas, sandía, melón, ananá, todas con muchas vitaminas, minerales, mucha fibra y agua. Es preferible el licuado al jugo, dijo Samuel, ya que de esta manera se usa toda la fruta, incluso su pulpa, que tiene mucha fibra.

Se pueden armar ensaladas con proteínas como carne, huevo, pollo, atún y quesos que permiten que la saciedad dure más tiempo. Así evitamos tener una merienda abundante que siempre recae en harinas poco saludables.

LT 12 Paso de los Libres

Cardozo, junto a la ministra de Educación provincial, Susana Benítez, destacaron que se están reforzando las medidas de prevención contra el dengue, ante la aparición de las nuevas variantes de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

La churrería “El Topo” se caracteriza por generar una importante variedad de productos y esta vez generaron una polémica en Twitter. Resulta que desde su cuenta oficial anunciaron un nuevo gusto, edición limitada por las fiestas: se trata de churros rellenos de vitel toné.

“Siempre somos disruptivos”, explicó Juan Navarro, dueño del local. Contó que cuando lo testearon en la red del pajarito recibieron muchos sí y otros tantos insultos. Sin embargo, aseguró que se divierten con las reacciones.

“No tenemos límites, mis viejos le pusieron roquefort a los churros y nos dejaron ese legado”, dijo y agregó que a algunos clientes prefieren cortar lo salado del alimento con azúcar pero que es algo optativo.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros Gastón Francese conversó con el docente y escritor Cristián Wachi Molina, sobre el Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvina Ocampo “Amé dieciocho veces pero sólo me acuerdo de tres”, organizado entre el Museo del Libro y de la Lengua y el Ministerio de Cultura de la Nación. Molina fue jurado del certamen junto con Gabriela Cabezón Cámara y Cynthia Rimsky: “Fue una experiencia muy dichosa, y la pasamos muy bien con las demás juradas. Fue fácil llegar a un acuerdo para elegir los ganadores, y fue lindo ver la alegría de aquellos que seleccionamos. Quedan 19 cuentos por ser publicados. Pusimos en común los que nos habían interesado y había muchas coincidencias. Fue muy rápido, el material elegido estaba muy bien. Fue un proceso natural y amoroso, para estar en la tónica del concurso”, contó.

LRA 14, LT 14 Y LRA 1

Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de Radio Nacional, presenta: "Charly García y la herida argentina", documental realizado conjuntamente por LT14 Nacional Gral. Urquiza Paraná, LRA14 Radio Nacional Santa Fe y LRA1 Buenos Aires.

Un recorrido por la vida y la obra de un artista que nos ayuda a comprender nuestros laberintos culturales.

LRA 29 San Luis

Se anunciaba como el primer mundialito organizado por River Plate en Caucete provincia de San Juan. Todo resulto ser una estafa.

Entrevistamos a Mariana, mama de uno de los tantos chicos que viajaron a San juan con la ilusión de participar del encuentro organizado por uno de los grandes equipos del fútbol argentino.

LRA 18 Río Turbio

Con más de 150 participantes de distintas localidades se desarrolló la maratón de trail running “El Desafío del Puma” en Río Turbio. La actividad consistió en un recorrido por las zonas turísticas de la localidad en carreras de 5, 10 y 21 kilómetros.

Entre los inscriptos, se contó con la participación de atletas de las ciudades de Río Turbio, 28 de Noviembre, Comodoro Rivadavia, Gobernador Gregores, Caleta Olivia, Piedra Buena, El Calafate y Río Gallegos.

Ariel Ramírez, organizador de la actividad, brindó su agradecimiento a los y las participantes, a las distintas instituciones deportivas que ayudaron a realizar el evento y al municipio local por el apoyo constante. Finalmente, expresó su intención de dar continuidad a las competencias deportivas de este tipo en los próximos años.

LT 14 Paraná

Werner, con Ford, se consagró bicampeón de Turismo Carretera en El Villicum, en San Juan, tras un final polémico, luego de una denuncia que no prosperó. La clasificación fue confirmada por la ACTC y le permitió al entrerriano, que finalizó noveno, alzarse con su segundo campeonato de TC. “Es increíble todo lo que conseguimos y hemos hecho, que es mérito de todo este grupo humano”, aseveró el bicampeón.

LRA 1 Buenos Aires

Boca jugará este miércoles la final de la Copa Argentina, frente a Talleres, a las 21.10, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Agustín Almendra y Norberto Briasco, vuelven a estar entre los concentrados.

Asimismo, después de los resultados que se dieron el fin de semana, Boca se clasificó a la Copa Libertadores del año que viene. Lo que resta definir aún, si es a fase de grupos o a repechaje. En caso de ganar la Copa Argentina, la clasificación será automática y evitará el repechaje.

Por otra parte, el entrenador Sebastián Battaglia tomó la decisión de que el plantel se concentre desde este lunes, para evitar cualquier dificultad interna, después de lo que ocurrió la semana pasada con Cardona, Villa y Zambrano. Entre la práctica de este lunes y la del martes, terminará de definir la alineación, previo al viaje a Santiago.