"El avance de la Ómicron dependerá de dos cosas: vacunación y cuidados"

El inmunólogo e investigador del Conicet, Guillermo Docena, dijo “no hay que tener temor” ante el primer caso de la variante Ómicron y que su avance dependerá de dos cosas: vacunación y cuidados personales. “No hay que preocuparse, hay que estar atentos. Es una alarma mundial y hasta ahora lo que sabemos es el poder de transmisión y de contagiosidad que tiene”, dijo al ser entrevistado en Rebeldes sin cauce.

“La carga viral es alta pero al estar vacunada la persona se controla y no se transmite tanto al entorno, probablemente esa sea una característica. Como la variante Delta, que marcó una característica el estar vacunado. El estado de vacunación avanzado es una aliciente. Me preocupa la época del año por la baja de cuidados personales, pero su avance o no dependerá de dos cosas: vacunación más cuidados”, reiteró.

“Para mí no hay que cerrar fronteras, sí controlar. Lo que me preocupa es que va a tener que hacer cuarentena todo el mundo, porque esta variante ya está en todo el mundo”, agregó.

Finalmente se mostró a favor de la implementación del pase sanitario.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar y Carolina Moldes / Mariana Cornejo y Matías Sapegno

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9).