Diario de Radio Nacional 6/1/2022

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: "El gobierno de Macri propició el mayor saqueo de la historia argentina"

LRA 2 Viedma - ARABELA CARRERAS: Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional

LT 11 Concepción del Uruguay - De cara a la sociedad: Casaretto calificó como "muy importante la reunión"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "El FMI pide un ajuste que el Gobierno no está dispuesto a aplicar"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "El espionaje ilegal de la gestión anterior fue la cloaca de la Argentina"

LU 4 Patagonia - GUILLERMO CARMONA: "El Reino Unido llevó armas nucleares a Malvinas"

Nacional Folklórica - YANINA MARTINEZ: Se inaugura el Espacio Federal de Turismo en Mar del Plata

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO FRASCHINA: “La fórmula de movilidad demostró que es un éxito”

LRA 1 Buenos Aires - Fiestas populares en Jujuy: Zonas de vacunación para los eventos masivos

LRA 1 Buenos Aires - Aumentaron los casos en La Pampa: 1.823 casos positivos en las últimas 24 horas

LRA 6 Mendoza - Coronavirus: Los test de auto evaluación de COVID-19 fueron autorizados por la ANMAT

LRA 22 Jujuy - Tercera ola de coronavirus: Los autotest se venderán en farmacias, y habrá que reportar los resultados

LT 14 Paraná - MARIA JOSE PISK: El 80 % de los hisopados dio positivo en un Centro de Salud

LT 14 Paraná - Pandemia: Coronavirus, trabajo y cuestiones legales

LT 14 Paraná - Fiestas de verano: El carnaval de Hasenkamp pedirá pase sanitario

LRA 6 Mendoza Quino - MARCELO FERNANDEZ: "Las ART no reconocen la cobertura por COVID-19"

LRA 26 Resistencia - JOSE DURE: “El uso de los autotest va a generar muchos problemas”

LRA 26 Resistencia - JUAN BASAIL: Rigen nuevas medidas sanitarias para ingresar o salir del Chaco

LRA 42 Gualeguaychú - Ómicron en Entre Ríos: Ratificaron la transmisión comunitaria

LRA 6 Mendoza Quino - General Alvear: Suspendió las fiestas públicas por el aumento de casos

LT 14 Paraná - GUILLERMO GRIEVE: “Entre el 50 y el 60 % de quienes se hisopan dan positivos de COVID”

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CARA: "Es de una gravedad institucional muy fuerte"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "Respaldo para el proceso de negociación con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: "Es el mejor momento agropecuario para los grupos concentrados"

LRA 1 Buenos Aires - 13 de enero: Argentina pondrá en órbita su primer satélite miniatura

LRA 1 Buenos Aires

Los gobernadores que participaron del encuentro con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martin Guzmán, plantearon su respaldo institucional a los objetivos que el Gobierno nacional defiende en las negociaciones que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo programa financiero por la deuda de US$44.000 millones. En ese marco, el gobernador del Chaco dijo que "este endeudamiento es una responsabilidad absoluta del gobierno de Mauricio Macri" y lo acusó de "propiciar el mayor saqueo de la historia argentina".

Tras recordar que el préstamo del FMI "fue otorgado de una manera irresponsable", Jorge Capitanich expresó que en la negociación que lleva adelante el Gobierno "hay que contar con un gran respaldo y unidad nacional".

LRA 2 Viedma

"Ajustar la economía es dejar de crecer”, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la reunión de ayer en Casa Rosada donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció detalles de las negociaciones que Argentina lleva adelante con el FMI.

Del encuentro participaron gobernadores de distintas provincias –excepto los mandatarios radicales-. La mandataria rionegrina, Arabela Carreras, participó del encuentro y manifestó su adhesión a las negociaciones.

LT 11 Concepción del Uruguay

El diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, consideró “muy importante” la reunión celebrada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores provinciales para conocer el estado de las negociaciones con el FMI. Después, Casaretto indicó que las recetas del Fondo sobre el ajuste ya se han aplicado en la Argentina, añadiendo que “las mismas fracasaron”.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió a la reunión del Presidente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto declaró que “el Gobierno no está dispuesto a aplicar” la política de ajuste que pide la entidad.

Por ese motivo, aseguró que el FMI “deberá flexibilizar su pedido sobre este tema” y agregó: “La palabra ajuste está enterrada en la Argentina para este gobierno”. También remarcó que el país “no va a entrar en default”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional se refirió al espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo que eso fue "la cloaca de la Argentina". Tras señalar que "el armado de causas era un modus operandi" de la gestión anterior y expresar que "hemos tocado fondo porque la Justicia está en el peor de los sótanos", Eduardo Valdés afirmó: "Tenemos que lograr que esto no suceda más". "Lo que vimos no era una mesa judicial, era la mueblería entera", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que al neoliberalismo "siempre gobierna con mucho odio y retroceso hacia las conquistas sociales que cuesta mucho construir", por lo que enfatizó: "Tenemos la obligación de buscar la unidad del campo popular".

LU 4 Patagonia

Carmona, secretario de Estado de Malvinas, confirmó la presencia de armas nucleares en territorio Malvinense, expresando: "Esta confirmado que hubo armamento nuclear en Malvinas, y esa situación fue protestada y reclamada. El Reino Unido se limitó a reconocer que había trasladado armamento, y vemos como la guerra de Malvinas sigue estando presente, porque hay situaciones que siguen develándose, más allá de que nuestro eje no está puesto en la guerra, sino en la soberanía”.

Este espacio estará abierto hasta el 13 de febrero de 12 a 19 horas y contará con propuestas para toda la familia, como un rincón gastronómico, actividades lúdicas, estación selfie y área de promoción, donde las provincias argentinas presentarán su oferta turística.

La secretaria de Promoción Turística del Ministerio de la Nación, Yanina Martínez, destacó que en el "Espacio Federal de Turismo se verá toda la oferta que hay en el país y también habrá muchos shows. Es una temporada récord la que estamos viviendo".



LRA 3 Santa Rosa

Pedehontáa habló sobre el Plan de Fortalecimiento de Empleo, la obra pública provincial y el futuro de la ex planta de Calzar, entre otros temas, y dijo: “La decisión del gobernador Sergio Ziliotto de adquirir la planta de Calzar es fundamental para tener expectativas de futuro”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la ANSES remarcó que cuando asumió, previo a la pandemia, se propuso junto a su equipo y el Gobierno tres ejes para cumplir: aumentar la inclusión previsional, subir las políticas públicas que generen un incremento de derecho a la población y aumentar el poder de compra de sus beneficiarios. En ese sentido, sostuvo que durante el 2021 se reflejaron dichos objetivos.

“Con el último aumento de diciembre, las jubilaciones terminaron aumentando un 52,7%”, expresó Santiago Fraschina en base a la modificación de la fórmula de movilidad con respecto a la de la gestión de Mauricio Macri.

LRA 18 Río Turbio

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, informan que continúan llevándose a cabo desde los distintos municipios de la provincia las jornadas enmarcadas en el Plan de Vacunación contra Covid-19.

En el caso de la capital provincial, Río Gallegos, el día viernes 7 de enero se llevarán a cabo la colocación de primeras, segundas, terceras dosis y también las de refuerzo a niños, adolescentes y adultos en el Complejo Cultural de 10 a 17hs; en los Centros de Salud N°1, Nº2, N°5 y San Benito, además de en el CAI, de 10 a 14hs y finalmente en el Hospital Militar de 9 a 12hs.

Asimismo, en Río Turbio, este jueves se realizó el Plan de Vacunación en el nosocomio local, de 14 a 18hs, rigiéndose por la atención según la terminación de D.N.I par o impar.

Por otro lado, en la localidad de 28 de Noviembre, informan que los días jueves se colocan dosis de vacunación contra Covid-19 en el Polideportivo Municipal, de 9 a 13hs y los días miércoles y viernes se lleva a cabo la colocación de vacunas correspondientes al calendario anual en el Hospital San Lucas, en el mismo horario.

LRA 1 Buenos Aires

Aníbal Cáceres, periodista de LRA22 Radio Nacional Jujuy, contó cómo se vive en la provincia la suba de casos de Covid 19. También habló sobre las fiestas populares que se realizarán con todos los protocolos.

“El crecimiento de casos es exponencial en Jujuy, hay récord de positivos. Las fiestas populares y los carnavales se realizarán con todos los protocolos. En los eventos masivos habrá zonas de vacunación”, detalló.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de La Pampa informó que ayer el procesamiento de 5.382 muestras analizadas dio como resultado 1.823 casos positivas. El periodista de Radio Nacional Santa Rosa Daniel Luchelli describió la situación epidemiológica y señaló que hay más de 14 mil personas aisladas.



LRA 6 Mendoza

La ANMAT autorizó el uso de cuatro test de auto evaluación de COVID-19, y las farmacias tendrán un rol fundamental en la venta y en la cantidad de testeos solicitados.

Sobre este tema, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, señaló: “Cuando la farmacia dispense esos autotest, va a tener que informar a quién se lo vendió y en qué momento. Después, el paciente va a tener que avisar el resultado a la farmacia y, finalmente, la farmacia comunicar esos resultados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino”.

LRA 22 Jujuy

“La toma de muestras en el caso de los test de auto evaluación se realiza a nivel nasal o bien mediante la saliva, según lo especifique el fabricante, y los resultados deberán ser reportados por la persona que se realiza el test a la farmacia en la cual lo compró”, informó la presidenta del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Claudia Martino.

LT 14 Paraná

En el Centro de Salud “Doctor Arturo Oñativia”, de la capital entrerriana, se llevan a cabo hisopados para detectar casos de coronavirus, y “por día se realizan entre 30 y 40 testeos, de los cuales el 80 % de ellos da positivo”, confirmó María José Pisk, directora a cargo del Centro. Luego, la profesional añadió: “Se trata de un porcentaje altísimo, y nos está faltando personal, porque mucha gente ya salió por vacaciones, otros dan positivo y estamos trabajando como podemos”.

LT 14 Paraná

Juan Manuel Britos, abogado y profesor de derecho laboral en la UCA, explicó las distintas cuestiones a reconocer por los contagios de coronavirus, observando si estos suceden en el ámbito laboral o si ocurren fuera del trabajo, porque esos detalles determinarán quién paga los días no trabajados y cuántos días de reposo le corresponden a cada empleado.

LT 14 Paraná

Hasenkamp se prepara para comenzar sus festejos del carnaval, el cual se realizará en los días 8, 15, 22 y 29 enero, más el 5 y el 12 de febrero. En tanto, el presidente de la Comisión Organizadora, Ricardo Matteoda, confirmó que se le pedirá al público el pase sanitario o el certificado de vacunación, y después expresó: “Invitamos a la gente a que se cuide. No es obligación usar el barbijo, pero es importante usarlo para no tener problemas después, porque tenemos que aprender a vivir así”.

LRA 6 Mendoza Quino

Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), manifestó la preocupación del sector PYME ante la negativa de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para prestarle cobertura por COVID-19 a las trabajadoras y los trabajadores industriales.

LRA 26 Resistencia

“La principal complicación es que no tiene valor de diagnóstico y, por lo tanto, quienes lo compren y usen no pueden decir si tienen o no COVID. Es decir que tendrán que ir a un laboratorio para validar lo que le indica el autotest, y eso implica un doble gasto”, dijo el presidente del Colegio de Bioquímicos de Corrientes, José Duré.

LRA 26 Resistencia

Rigen nuevas normas para las personas mayores de 18 años que deseen ingresar al Chaco, quienes “deberán tener el pasaporte sanitario y acreditar un testeo de diagnóstico PCR RT realizado con 24 a 72 horas anteriores al ingreso o un test rápido negativo de 24 horas anteriores. Quienes no lo tengan, no podrán ingresar a la provincia”, según manifestó el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail.

LRA 42 Gualeguaychú

El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, precisó: “Hay una explosión de contagios de COVID, y dentro de 20 días se comprobará el impacto en Terapia Intensiva”.

Luego, el funcionario describió que aún no se estiman restricciones sociales, pero, de ocurrir, serían en lugares puntuales por la alta ocupación del sistema de Salud.



LRA 6 Mendoza Quino

General Alvear suspendió los eventos públicos por el aumento de los casos de COVID-19. Tras esto, Analía García, coordinadora de Municipio Saludable local, destacó que como municipio tienen la responsabilidad de tomar estas medidas, y por eso decidieron suspender todo tipo de eventos masivos para reprogramarlos.

LT 14 Paraná

Grieve, jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, indicó que entre el 50 y el 60 % de las personas que llegan a los Centros de Salud, hospitales y Centros de Testeos a realizarse la prueba del coronavirus dan positivo.

En este sentido, el médico recordó que la cepa Ómicron es entre un 60 y un 70 % más transmisible que la Delta, la cual era de cuatro a cinco veces más contagiosa que la cepa original.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Cara, ¿concejal del Frente de Todos en la ciudad de La Plata, cuestionó “el silencio” del Intendente local Julio Garro, quien aparece en el video difundido junto a agentes de la AFI, exfuncionarios bonaerenses y empresarios en un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas bonaerenses, y advirtió que su presencia allí "es el escándalo institucional más grave de los últimos 20 años”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político Carlos Caramello, Licenciado en Letras, escritor y docente universitario, analizó la postura del gobierno nacional formalizada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante gobernadores en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y valoró como interesante “el apoyo” expresado por los mandatarios provinciales.

Enfatizó que “fue importante el apoyo y un buen respaldo para el proceso de negociación" con el organismo multilateral de crédito el brindado por los gobernadores de todo el país ; cuestionó, a su vez, la ausencia de representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que “lo de Horacio Rodríguez Larreta es casi una delación, es como el asesino que no quiere volver al lugar del crimen”.

LRA 1 Buenos Aires

El exdirector titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) y productor agropecuario e integrante del movimiento Arraigo reflexionó sobre el actual contexto que atraviesa el sector y afirmó: "Es importante la intervención del Estado para atacar a los monopolios, que es el gran problema que tiene la Argentina". En ese sentido, Pedro Peretti abogó por un país con mayores controles para combatir la evasión, al referirse a las vías navegables en el río Paraná. "Es el mejor momento agropecuario para los grupos concentrados de los últimos 20 años", enfatizó.

LRA 26 Resistencia

Charole, quien es diputada provincial, se refirió a la medida anunciada por la Suprema Corte de Justicia, la cual no intervendrá en una medida cautelar en favor del pueblo Qom, expresando: “En 2007 reclamamos por la vulnerabilidad y la desnutrición en las comunidades y en las organizaciones, con el acompañamiento del Instituto del Aborigen, y ahora nos preocupa mucho que la Corte se aparte del caso. Hubieron muchos avances, pero queda mucho por hacer”.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina lanzará el primer satélite miniatura llamado "General San Martín". El proyecto fue creado por Alejandro Cordero, profesor de la escuela técnica de Mar del Plata y será lanzado al espacio el 13 de enero desde la NASA para empezar a armar la constelación Libertadores de América. El equipo actualmente integrado por 14 personas, luego se va a expandir a 22.

LRA 17 Zapala

El Director Provincial de Rentas Juan Martin Insúa informó las novedades de 2022 con el impuesto inmobiliario y monotributo unificado. A partir de ahora y por directiva del gobernador Gutiérrez, se podrá pagar el monotributo y el régimen simplificado de manera unificada. Esto supone "dejar de hacer DD.JJ mensuales y anuales", aclaró Insúa quien además destacó que todos los trámites de rentas pueden realizarse virtualmente.

Las primeras seis cuotas del impuesto inmobiliario pueden pagarse por adelantado hasta el 14 de enero con un descuento del 15% y un adicional de 5% para los contribuyentes cumplidores que se computa como saldo. El 15 de marzo es el segundo vencimiento del pago completo del semestre.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista correntino Héctor González adelantó que la misa se realizará al aire libre y que esperan recibir a 300 mil personas durante estos días de celebración por el Gauchito Gil. El 7 y 8 de enero es el encuentro oficial, pero en algunos lugares se adelantarán, como es el caso de Goya, que realizará un homenaje con el obispo de la ciudad.

“Se podrá ir, tocar la cruz y salir del lugar. También habrá disponibilidad para comprar en el paseo”, explicó el cronista. A su vez se conoció que, por primera vez, Cascos Blancos brindará asistencia sanitaria en la peregrinación.

LRA 9 Esquel

En relación al tema, el director general de Defensa Civil, José Mazzei, dijo: “Este miércoles a las 16:40 horas declaramos al incendio como contenido, eso significa que no va a tener más propagación fuera del perímetro quemado. Aseguramos con faja y con maquinaria de vialidad provincial, y estamos manteniendo una guardia de cenizas por 48 horas”.

LRA 9 Esquel

La Cámara de Apelaciones confirmó en primera instancia los daños punitivos fijados a Movistar, motivo por el cual la firma le deberá pagar 10.000 pesos a cada usuario de Esquel en un plazo de 60 días

El demandante, el abogado Christian Pasquini, incluyó en la demanda la extensión de los daños y perjuicios reclamados a todos los damnificados, y la justicia hizo lugar al pedido.

LRA 42 Gualeguaychú

Spasiuk profundizó su reflexión sobre el medio ambiente, tras actuar en la Fiesta del Pescado y Vino, manifestando: "Hay que pensar que está sucediendo", después de saludar en el comienzo de su recital a los ambientalistas de Gualeguaychú y del resto del país “que levantan las banderas de la defensa del agua".

LT 11 Concepción del Uruguay

El subgerente de Sistemas de Información y Alerta del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, habló sobre la crisis hídrica que se viene registrando en la Argentina desde hace dos años.

En cuanto al factor climático, desde el INA informaron que el descenso de las lluvias, las altas temperaturas y la variabilidad climática son un problema muy grave, ya que las tendencias no marcan una mejora.

LRA 1 Buenos Aires

Con la presencia de Pedro Saborido comienza hoy a las 20.30, en la explanada del Museo MAR, el ciclo Verano Cultural Banco Provincia. En la previa, el guionista, productor y director cinematográfico contó de qué se trata este espacio y dijo que la intención es "trabajar la identidad bonaerense".



LRA 1 Buenos Aires

La puesta se estrenará el primer fin de semana de enero en el Microestadio de Tecnópolis. La obra se trata de una versión libre de la novela “La maravillosa historia de Peter Schlemihl”, de Adelbert von Chamisso. Cuenta con la dirección de Eleonora Comelli, quien aseguró que la propuesta cuenta con “una grandeza y belleza en lo visual”.

LRA 26 Resistencia

“Estamos preocupados por esta nueva ola de la pandemia, estamos ansiosos y todo esto es un bajón porque soy un artista abrazador, me gusta estar con la gente, tocarla y recibir su amor. En la pandemia hice poco streaming y Puerto Tirol es un lugar idílico porque están trabajando mucho con el ambiente, plantan árboles y en casa tengo un lapacho y un ñangapirí y voy a estar el domingo 9 de enero a la noche, estamos preparando cosas con Lucas Segovia y queremos hacer un chamamé Raza Chaco, trabajé mucho con Adolfo Cristaldo con la dirección artística de Luis Landriscina, conocí la poesía de Cristaldo en una pensión de Rosario en la que yo vivía cuando era joven, su obra es un tesoro, como existen tantos en todo el país. Lucas Segovia es un gran artista y es el recambio y su papá Zito formó la escuela de canto y estilo del Chaco. El domingo vamos a cantar Chaqueño soy que compuse hace varios años, también Bailantas Chamameceras una poesía de Cristaldo que va a cantar Lucas y otros temas que estamos preparando”, dijo el artista.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y conductora de Soy Nacional, celebró la vuelta a los escenarios como parte del reparto de “Brujas”, la icónica obra escrita por el autor español, Santiago Moscada, junto a su elenco original compuesto por Thelma Biral, Nora Cárpena y Moría Casán, con la incorporación de María Leal.

“Fue una emoción enorme el reencuentro con mis compañeras de escenario”, declaró Sandra y agregó que “es una felicidad tener una sala completa, con todo bajo los protocolos y cuidados correspondientes para que aquellos que se animan a salir puedan disfrutar de esta obra que recomiendo”.

LRA 1 Buenos Aires

Los músicos Felix Fritz y Nando Vargas, hablaron de sus orígenes como músicos solistas, armando proyectos individuales, hasta el 2020 cuando se juntaron para grabar sus primeras producciones desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Asimismo, hablaron de los desafíos que atravesaron durante la pandemia para componer cada uno desde sus casas y celebraron la oportunidad de estar participando del festival musical en Plaza España, todos los lunes a las 19 horas.

En el mismo festival, el público podrá acercarse a escuchar música pero también a canjear su eco ladrillo por un agua mineral Sierra de los Padres y escuchar a las mejores bandas del circuito local y nacional, para entretener y concientizar a los marplatenses sobre la necesidad del cuidado de su ambiente y del agua.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor Facundo Picone visitó los estudios de la radio. "Después de mucho tiempo parado por la pandemia volvimos con un show. Para fin de año estuve en Navarro en el día nacional del Gaucho", expresó.

También nos habló sobre lugar en el mundo: Chascomús y cantó en vivo sus mejores temas. "El domingo 16 de enero estaré en el festival folklórico de Ranchos".

LRA 1 Buenos Aires

El final, el sueño se hizo realidad. Juan Fernando Quintero se convertirá en el tercer refuerzo de River tras las negociaciones con Tomás Pochettino (Austin FC) y Emanuel Mammana (Zenit) de cara a la próxima temporada. Y claro, lo que facilitó la operación es el inminente anuncio de su libertad de acción de Shenzhen FC, inmerso en problemas económicos y obligado a desprenderse de varios jugadores, por falta de pago.

Quintero está viajando por estas horas a Colombia, donde se reencontrará con su familia, y el lunes 10 de enero arribará a Argentina para realizarse la revisión médica y estampar su firma en Núñez, si todo sale bien desde lo físico. Justo el mismo día en que la delegación partirá rumbo a San Martín de los Andes para iniciar la pretemporada.