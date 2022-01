“El uso de los autotest para covid va a generar muchos problemas”

“La principal complicación es que no tiene valor diagnóstico y por lo tanto quienes lo compren y usen no pueden decir si tienen o no tienen covid, es decir que tendrán que ir a un laboratorio para validar lo que le indica el autotest, y eso implica un doble gasto. Lo fundamental es la toma de muestra es decir un hisopado con una toma que sea representativa y que se hace en el fondo de las fosas nasales, todo esto puede generar muchos problemas como los falsos negativos por ejemplo. Es muy complejo porque las farmacias que las venden deberían realizar controles y denunciar casos, el seguimiento es muy difícil, porque no todas las farmacias tienen profesionales que puedan dar asesoramiento calificado, y el costo del autotest es muy similar a los que cobran los laboratorios y se está estudiando la posibilidad que las obras sociales cubran el costo porque hasta ahora no todas lo están haciendo. Las únicas pruebas que se reconocen son las de los laboratorios autorizados o centros de salud oficiales”, dijo el presidente del Colegio de Bioquímicos de Corrientes.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

MARCELA VAQUER- PATRICIA LEGUIZA - NOELIA MOREYRA- DIEGO RODRÍGUEZ-

RUBÉN DI GIUSEPPE

LUNES A VIERNES DE 7 12