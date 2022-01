Rigen nuevas medidas sanitarias para ingresar o salir del Chaco

Desde hoy 6 de enero rigen nuevas normas para las personas mayores de 18 años que deseen ingresar al Chaco: “deberán tener el Pasaporte sanitario y acreditar un testeo de diagnóstico PCR RT realizado con 24 a 72 horas anteriores al ingreso o Test Rápido negativo de 24 horas anteriores, quienes no lo tengan no podrán ingresar a la provincia. Estas medidas rigen para todas las personas ocupantes de un vehículo particular o que transite en cualquier medio de movilidad, ya sean autos particulares, motovehículos, colectivos y camiones. Pedimos a quienes tengan previsto viajar a otras provincias o efectúen alguna salida de la provincia, que colaboren con la Policía Caminera y tener al momento del control el certificado del PCR. Los chaqueños que viajen a Corrientes, por ejemplo a Paso de la Patria o una localidad de hasta 100 kilómetros están exceptuados de presentar estos requisitos, salvo el carne de vacunación completo que sí deben tenerlo. Los controles se realizan en los puestos de los límites provinciales y lo hace la Policía Caminera, en los 9 ingresos que existen”, dijo el subsecretario de Seguridad Vial.

