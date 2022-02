Diario de Radio Nacional 4/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GIRA PRESIDENCIAL: Argentina y China avanzan para iniciar la producción local de Sinopharm

LRA 1 Buenos Aires - UNIVERSIDAD DE TSINGHUA: El Presidente recibió un título de Profesor Honoris Causa en China

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL FERNANDEZ: "Vamos a trabajar para encontrar a los responsables"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BIANCO: “Hay que dejar de estigmatizar a los consumidores”

LRA 1 Buenos Aires - MONICA CUÑARRO: "La guerra contra la droga fracasó y hay que dar un debate en serio"

LRA 26 Resistencia - FERNANDA RAVERTA: "Somos una gestión que quiere garantizar más y mejores derechos"

LRA 7 Córdoba - PADRE OBERLIN: "La legalización tiene que estar en la mesa de discusión"

LT 14 Paraná - Hubo internados y fallecimientos en Buenos Aires: Afirman que no hay registro de casos de drogas adulteradas en Entre Ríos

LRA 30 Bariloche - ALDO SERGIO SARACCO: Análisis de la acción de la cocaína adulterada

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CARLOS MOLINA: “El Estado hace lo que puede y el narcotráfico lo que quiere”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - CRISTIAN AYALA: “La sociedad demanda acciones concretas"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: Un plan para sumar investigadores al sector tecnológico

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO LOPEZ: "Hay que avanzar en una nueva normalidad para reparar"

LRA 1 Buenos Aires - GISELA BUSANICHE: En el aire de Radio Nacional desde este lunes a las 9

LRA 1 Buenos Aires - ANTONIO MELLINO: Todos los secretos para conseguir el mejor pescado argentino

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández analizó este viernes en Beijing con los directivos del laboratorio que producen la vacuna Sinopharm contra el coronavirus la marcha de las negociaciones para iniciar la producción local de ese fármaco, con capacidad para ofrecer hasta un millón de dosis por semana, informaron fuentes oficiales.

"Podemos seguir trabajando juntos para ver si podemos transferir la tecnología de Sinopharm para que se pueda producir en la Argentina esa vacuna. Y también ver de qué modo potenciamos el vínculo entre la Argentina y Sinopharm para otros medicamentos", sostuvo el Presidente, en la reunión que se realizó de manera virtual, por las restricciones vigentes en China por la pandemia de coronavirus.

En su primer día de vista a China, en el marco de la gira que ya lo llevó a Rusia y luego a Barbados, Fernández mantuvo este viernes un contacto virtual con directivos del laboratorio que produce la vacuna contra el coronavirus Sinopharm, desarrollada por el Beijing Institute of Biological Products-República Popular China, y que se aplica en Argentina.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la reunión por el canciller Santiago Cafiero y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Río Negro, Arabela Carreras; y de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros funcionarios que integran la comitiva.

En ese marco, el Presidente analizó que la "experiencia que tuvimos con Sinopharm puede servir para profundizar otros vínculos comerciales, con otro tipo de medicación" y les agradeció "una vez más por contar con ustedes cuando no contábamos con muchos" en la provisión de vacunas.

"Las puertas de la Argentina están abiertas y todo lo que pueda hacer nuestro gobierno por profundizar lazos, vamos a hacerlo", dijo el jefe de Estado argentino a los directivos del laboratorio chino.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que la "multilateralidad es un gran desafío que tenemos como humanidad" y, al parafrasear al Papa Francisco, dijo que "es hora de construir puentes y derribar muros", al recibir en Beijing el título de Profesor Honoris Causa por parte de la universidad china Tsinghua, la más importante de ese país.

"Definitivamente, en este mundo globalizado, la multilateralidad es el gran secreto. Hemos puesto fin al mundo bipolar, y como países tratamos de relacionarnos buscando un mejor destino", sostuvo Fernández, quien recibió la distinción en forma virtual -por la pandemia-, en su primera actividad oficial en Beijing.

En el inicio de su visita a China de tres días, en el marco de la gira que ya lo llevó a Rusia y luego lo llevará a Barbados, Fernández puso de relieve que la "multilateralidad es un gran desafío que tenemos como humanidad".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad sostuvo que Nación y provincia de Buenos Aires trabajan en conjunto para encontrar a los responsables de la comercialización de la droga adulterada que causó al menos 23 muertes y decenas de internados en grave estado. "Esta tragedia es una oportunidad y nuestro trabajo es una obligación", dijo el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, manifestó que la oposición “actúa como caranchos, esperando que pasen estas cosas para comer la carroña”. El funcionario provincial se refirió a declaraciones de políticos de la alianza Juntos sobre las muertes por el consumo de cocaína adulterada.

“Lo único que se les ocurre es sacar ventaja. Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la administración de Mauricio Macri) miente cuando dice que ellos se fueron del Gobierno sin que hubiera drogas en el Conurbano Bonaerense. Parece un chiste. Y la exgobernadora María Eugenia Vidal dice que a este Gobierno no le preocupa luchar contra el narcotráfico. En su gestión los delitos prevenibles aumentaron un 83 % y en el nuestro bajaron ya un 25%. Podemos discutir cuando se habla de buena fe, pero no con mentiras”, agregó Bianco.

LRA 1 Buenos Aires

La fiscal especializada en delitos complejos analizó lo sucedido en el conurbano bonaerense por el caso de la cocaína adulterada que dejó como saldo 20 muertos y más de 70 hospitalizados, y reclamó cambios a nivel legislativo para contener el avance de los delitos por narcotráfico.

"La rapidez de la fiscalía provincial, de largar un alerta temprano, evitó que la catástrofe sea mayor", afirmó Mónica Cuñarro.

Luego de manifestar que "hay una deuda democrática con todo lo que tiene que ver con la prevención para todo tipo de sustancias", sostuvo que es necesario "dar un debate en serio sobre este tema" y subrayó que "la guerra contra la droga fracasó, con una policía que cada vez es más corrupta".

"No hay ningún antecedente en la República Argentina de una tragedia de tal cantidad de personas fallecidas como de personas internadas, de las cuales hay una enorme cantidad en estado crítico", señaló.

LRA 26 Resistencia

En su visita a Resistencia, la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a las acciones del ente, diciendo "Pusimos en marcha un organismo que tenía que proponerse dos enormes desafíos: por un lado llegar a las personas que se tenían que jubilar y no podían, y eso significa ampliar la cobertura para que todos y todas puedan acceder a una jubilación, a una Asignación Universal por hijo, a un salario familiar o a un Progresar. Para que se den una idea, con el gobierno anterior se perdieron 500.000 becas Progresar, pero ahora estamos de nuevo con 1.000.000 de becas. El otro desafío era recuperar el valor adquisitivo de los ingresos, lo que refiere a la capacidad de compra de las jubilaciones”.

LRA 7 Córdoba

Tras la intoxicación masiva por consumo de cocaína adulterada que provocó al menos 23 muertes y más de 80 intoxicaciones en la provincia de Buenos Aires, el párroco del Barrio Muller, Mario Oberlin, hizo referencia al abordaje del consumo problemático de sustancias entre los jóvenes de los barrios populares, señalando: "El Estado está presente, pero es insuficiente. Muchos trabajamos con el Estado y otros a pulmón, y sentimos que hacemos agua. Esto que nos pasa a nosotros, pasa en todas las clases sociales. La diferencia es, quizá, la calidad de la sustancia o que tienen la posibilidad de acceder a distintos tratamientos".

LT 14 Paraná

En relación a las muertes debido al consumo de cocaína envenenada en Buenos Aires, Alexis Rotundo, subjefe de la División Toxicología de la policía de Entre Ríos, aseguró que no se registraron casos de intoxicaciones por drogas adulteradas en la provincia.

LRA 30 Bariloche

El médico se refirió a los casos de intoxicación, internación y muerte como consecuencia de la cocaína adulterada. “Se está empezando a introducir en el mercado una nueva opción de sustancia y es bastante preocupante porque estos opiáceos son sustancias muy graves”, señaló Saracco.

LRA 1 Buenos Aires

El sacerdote Juan Carlos Molina, ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) analizó la problemática de la droga en los barrios del conurbano a raíz de la muerte de al menos 20 personas y la hospitalización otras 80.

El cura habló sobre la necesidad de "un Estado que regule, que esté presente" ya que “donde está el neoliberalismo está presente el narcotráfico”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Tras la reunión que se desarrolló con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Cristian Ayala, en relación a la cuestión salarial y al inicio de clases, expresó: “Va a estar el acompañamiento del Gobierno nacional en la medida en que sea necesario, y se acordó avanzar en conjunto en cuanto a las propuestas y al acompañamiento de Nación para todo lo referido a conectividad, infraestructura escolar y material educativo, más los programas nacionales que van a beneficiar a todos los chubutenses”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, dijo que “quedó claro en la pandemia que los países que monopolizan el desarrollo tecnológico también tienen hasta el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de todo el planeta. Hay países que ya piensan en la cuarta o quinta dosis y otros en los que no se empezó a vacunar. La pandemia se resuelve en forma global”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y los cinco gremios docentes con representación nacional inauguraron ayer la Paritaria Federal del sector, ocasión en la cual consensuaron una agenda de trabajo que comenzará a ser analizada la semana próxima. El secretario gremial de Ctera y secretario general adjunto de UTE calificó la reunión como "muy buena" y señaló que plantearon que "los aumentos sean por encima de la inflación".

En ese marco, Eduardo López dijo que es necesario "avanzar en una nueva normalidad para reparar" y recordó la difícil situación que atravesaron durante la gestión de Mauricio Macri: "Estuvimos cuatro años sin paritarias y nos maltrataron".

Tras referirse al inicio del ciclo lectivo, destacó la campaña de vacunación y la aceptación que hubo en el conjunto de la población, convirtiendo a la Argentina en "uno de los países de Occidente con mayor nivel de personas vacunadas". "Hubo una desobediencia civil al mandato mediático y de derecha de no vacunar", resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de un mes, Gisela Busaniche y todo el gran equipo de Ahí vamos vuelven este lunes de 9 a 12 al aire de Radio Nacional. La conductora adelantó cómo será la segunda temporada en el marco del inicio de la nueva programación de la Radio Pública y destacó: "Este año vamos a tener de todo".

LRA 1 Buenos Aires

Mellino dio recomendaciones para consumir el mejor pescado de nuestro país. Admitió que si bien en Argentina somos muy ganaderos en nuestra alimentación, "tenemos unos mares que nos brindan un pez hermoso como es la merluza".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

Desde el Colegio de Farmacéuticos informaron que llegarán más autotesteos para abastecer a todas las farmacias de Viedma. Los primeros 50 se vendieron en dos farmacias. “No se pueden comprar varios al mismo tiempo y no se venden para guardar por las dudas", aclaró la presidenta del Colegio.

LRA 27 Catamarca

Con relación al alto número de casos de contagio dijo que “estamos con una gran cantidad de casos. Dentro del contexto es más o menos lo esperado, las cepas circulantes son de alta contagiosidad”.

Además, se destacó el gran labor que se viene realizando en el ámbito de vacunación y testeos. “Hay un mayor trabajo en el hisopado y testeo, estamos trabajando fuerte para completar los esquemas de vacunación y refuerzos. Hubo un incremento de vacunados en las últimas semanas”.

La funcionaria hizo un llamado a la población: “Hay que acercarse a la vacunación, hay que instar a la población a vacunarse”.

LRA 26 Resistencia

El investigador Carlos Barcesa habló del desarrollo y la producción de los kits ´Serocovid Federal´, los cuales sirven para detectar anticuerpos de la enfermedad, y señaló: “La primera demanda de los kits seguramente vendrá del Estado nacional, y tienen que ser utilizados por los laboratorios porque esto no es un testeo. Claro que tiene un aspecto legal que cubre su producción, y estamos en condiciones de atender la demanda que pueda existir”.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

En ocasión de la visita a Resistencia de la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, la diputada nacional del FdT, Lucila Masin, dijo: “Estuvimos en El Impenetrable y en Fuerte Esperanza, donde inauguramos una oficina para dar respuestas efectivas a la ciudadanía, y luego tuvimos una jornada en la Casa Patria con colectivos feministas y con quienes conforman sus comisiones, especialmente la de Mujeres y Género y Administración de Justicia y Economía, porque están vinculadas a las políticas de cuidado de las mujeres que están en edad de jubilarse, y muchas veces no tienen los aportes necesarios para alcanzar la edad que estipula la ley”.

LV 8 Libertador

El senador y presidente del bloque Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, presentó un pedido de informes para que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, aclare la situación referida a los terrenos entregados de forma gratuita a una empresa en el Departamento de Malargüe.

A través de un video viralizado en las redes sociales, Ilardo comentó: "El 23 de diciembre, el gobernador Suarez emitió el decreto 2.138, mediante el cual le cedió terrenos ubicados en la Cordillera de Los Andes a un grupo empresario de Buenos Aires para que monte un centro de esquí".

LV 19 Malargüe

El pasado 23 de diciembre anterior el gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, emitió el decreto 2.138 mediante el cual cedió más de 12.000 hectáreas ubicadas en la zona de Campo Potreros de Cordillera a un grupo empresario de Buenos Aires, denominado El Azufre S.A.

Tras esto, el ex gobernador provincial y ex intendente de Malargüe, Celso Jaque, manifestó: “La forma en la que se está haciendo esta adjudicación ni siquiera tiene en cuenta las leyes de frontera”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, mantuvo una serie de reuniones con representantes de supermercados, mayoristas y comercios de proximidad con el objetivo evaluar el desempeño de +Precios Cuidados durante el primer mes de implementación del programa y analizar la posibilidad de sumar a los comercios de proximidad.

Tras destacar el encuentro, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) señaló que "se busca constituir una canasta acotada de 150 artículos".

Víctor Palpacelli manifestó, además, que "Feletti ha escuchado y trata de buscar un equilibrio entre los actores de la cadena de comercialización".

LV 8 Libertador

Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, explicó que se trata de una respuesta del Gobierno nacional ante el reclamo de los productores vitivinícolas de Mendoza.

"La línea de crédito se puede solicitar en el Banco Nación", detalló finalmente Hinojosa.

LV 19 Malargüe

Hace una semana, el equipo de prensa de LV 19 Radio Nacional Malargüe recorrió la Cubierta Sanitaria y GIRSU. En ese momento, la planta recicladora se encontraba parada, puesto que la mayoría de los trabajadores se encontraban en el predio Gaucho, donde se desarrollaba la XXXV Fiesta Nacional del Chivo, recolectando todo lo que se pudiera reciclar.

Tras esto, el director de Ambiente y encargado de GIRSU, Francisco Montiel, respondió: “Todas las críticas son constructivas”, en tanto, sobre el informe elaborado por Radio Malargüe, Montiel indicó: “Hay cosas que estamos mejorando y la máquina que pertenece a GIRSU está colaborando con unos puesteros en la zona de El Pehuenche”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de Santa Fe capacitarán a grandes empresas para que vacunen a sus trabajadores contra el Covid-19, con el objetivo de descentralizar la campaña de vacunación que se viene realizando en la esfera gubernamental. En este sentido, el ministro de Trabajo provincial detalló cómo se implementará la medida y destacó que "permite tener una llegada más efectiva a la fuerza laboral con el mecanismo más eficaz que tenemos para combatir la pandemia". "Hay más empresas que quieren sumarse para vacunar a trabajadores", resaltó Juan Manuel Pusineri.

LRA 17 Zapala

La secretaria General del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico (SiPeSeDo) brindó información sobre los distintos aumentos salariales que tiene de manera escalonada el sector. “El aumento de diciembre tuvo su impacto con el aguinaldo, en enero del 7% y en febrero igual”, señaló Kopprio.

LRA 22 Jujuy

Le solicitaron al Gobierno provincial de forma "inmediata la apertura de paritarias" para definir el incremento salarial correspondiente a los trabajadores estatales.

La dirigente de APOC, Susana Ustarez, explicó que no hay mucho tiempo para negociar con el Gobierno jujeño, y agregó que existe preocupación entre la dirigencia gremial debido a “la escalada inflacionaria que sufre el país", la cual tiene un fuerte impacto en la capacidad adquisitiva de los trabajadores del Estado.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) volvió a censar y brindó oportunidades a familias para adquirir un certificado de vivienda expedido por la ANSES. “No es un título de propiedad, pero deja en manifiesto la tenencia del hogar y otorga derechos", señaló Errubidarte.

LRA 53 San Martín de los Andes

La comunidad de San Martín de los Andes celebró los 124 años de su fundación. “La ciudad sigue estando entre las más elegidas para radicarse”, señaló Saloniti. También anunció la inauguración en septiembre del nuevo hospital de la ciudad.

LRA 57 El Bolsón

En la localidad de El Hoyo se realizaron actividades en contra de la megaminería en Chubut para reafirmarle al gobierno que no hay licencia social para esa actividad. Una vecina de la ciudad repasó la historia de la Iniciativa Popular y remarcó las diferencias de esta tercera convocatoria.

LRA 1 Buenos Aires

Ruth Ibarra, periodista de Radio Nacional Chos Malal, destacó la actividad turística en Neuquén y señaló que en el norte de la provincia se registró un 76% de ocupación hotelera, al aclarar que es un tipo de turismo diferente al que hay en el sur provincial.

Tras señalar las distintas actividades y festivales que ofrece, se refirió además a la situación epidemiológica y describió cómo la población actúa frente a las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus: "Hubo momentos de relajación hasta que se vino esta nueva ola", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Radio Nacional Puerto Iguazú, el periodista Julio Quiñones informó sobre la emergencia que vive la provincia a causa de las sequías que afecta a gran parte de la región. "La lluvia trajo alivio y disminuyeron los focos", expresó.

LRA 26 Resistencia

Lo expresó la presidenta de la Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes: "es remanido hablar que son productos de las condiciones climáticas imperantes, hay que decir que como sociedad no estamos preparados para enfrentar este tipo de crisis y que el cambio climático no es una sensación, es una dolorosa realidad. La mayoría de los incendios en todo el país o son intencionales o producto de la negligencia y la pregunta que hay que hacerse es cuales son las intencionalidades que puedan estar ocultas porque las leyes los prohíben. Cuando escuchamos que se quema parte de los Esteros del Iberá hay que peguntarse quienes, donde y cómo lo originaron, son muchos focos y es muy difícil coordinar las acciones sobre todo si no están planificadas porque además de los bomberos hay muchas personas que colaboran para extinguirlos.

En Corrientes, que no tiene la tasa de forestación del Chaco, el desmonte no es el principal problema porque no tiene competencia con el bosque nativo, no tiene grandes superficies boscosas, el problema acá es una cuestión cultural, de vinculación con el fuego , porque muchos creen que pueden controlarlo y está visto que no siempre es así, hoy atravesamos una situación crítica de alto riesgo y predispone rápidamente que salga de control. Nosotros proponemos la conformación de asociaciones civiles que tengan competencia directa en la capacitación y entrenamiento para combatir el fuego y en esto las municipalidades deben tener una participación activa y central", dijo la profesional.

LRA 26 Resistencia

Montenegro, presidenta de la Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes, dijo: "Es remanido hablar que los siniestros son producto de las condiciones climáticas imperantes, porque hay que decir que como sociedad no estamos preparados para enfrentar este tipo de crisis y que el cambio climático no es una sensación, es una dolorosa realidad. La mayoría de los incendios en todo el país o son intencionales o producto de la negligencia, y la pregunta que hay que hacerse es cuáles son las intencionalidades que puedan estar ocultas, porque las leyes los prohíben”.

LRA 26 Resistencia

Yolis, secretario de Superintendencia Provisorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, habló del hackeo que sufrieron los sistemas informáticos del Poder Judicial de la provincia, expresando: “Se detectaron problemas en el sistema luego del ingresó de un virus, y en virtud de eso se realizó una investigación, la cual determinó que el virus usado encripta la información. El virus fue introducido por un grupo delictivo, aunque no se sabe su origen pues no se lo puede rastrear. Lo que hicieron fue desactivar los sistemas de seguridad y, en algunos casos, los desinstalaron”.

LT 12 Paso de los Libres

Hoy, 4 de Febrero, se conmemora el 395º de la localidad de Yapeyú, cuna del Libertador José de San Martín. Tras esto, la intendenta de la ciudad, Marisol Fagundez, se refirió a todos los detalles de la celebración.

LRA 22 Jujuy

“Adoptar medidas saludables y realizar estudios de tamizaje en la población sana son los pilares fundamentales para prevenir cualquier enfermedad, y tenemos que desterrar el concepto de que no voy al médico porque me siento bien”, afirmó la doctora Carolina Ituarte, especialista en oncología clínica e integrante del Servicio de Oncohematologia del Hospital Pablo Soria.

“Argentina tiene una incidencia media de la enfermedad, y debemos de entender que cuando uno dice cáncer se refiere a cientos de enfermedades diferentes, las cuales se engloban en una misma palabra”, agregó la profesional.

LRA 52 Chos Malal

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el lema "Cerrar la brecha de atención". "Es una enfermedad prevenible o tratable en estadías tempranas. Hay maneras de encontrarlo antes de que sea grave, y hay maneras de tratarlo. Esto es muy importante", señaló Luque.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Lorena explora el bolero, género del amor romántico por excelencia, desde una visión actual, habló de cómo este la inspira para componer y declaró, “es un estilo que nos permite estar sumamente expresivas, nos permite pasar por las emociones llevadas como al extremo, algo dramático y pasional”.

Asimismo, comentó acerca de su más reciente disco y detalló: "Me gusta mucho el bolero tradicional, algo que vengo cantando dentro de la música latinoamericana hace varios años; mi primer disco es de música latinoamericana, y quise profundizar en el género".

LRA 2 Viedma

La actriz local Rosa Valcechi convoca al taller de teatro para adultos que comenzará en marzo en el espacio Rakesh. Las inscripciones se realizan en el celular 15544185.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de turismo y cultura de La Rioja adelantó cómo será la fiesta de carnaval de "La chaya 2022". "Estarán Abel Pintos, Luciano Pereyra y Jorge Rojas entre tantas figuras. El cierre será con Soledad, Los Palmeras y Karina. Será del 10 al 14 de febrero", sostuvo Gustavo Luna.

"Es una fiesta ancestral que une al pueblo riojano", destacó. "La ocupación hotelera ya está al 100% y le hace muy bien a la economía después de la pandemia", expresó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Este fin de semana se realizará en la villa balnearia un torneo patagónico de beach handball que comenzará el sábado a las 9 am en la bajada 12.

También se correrá una nueva fecha del Campeonato Austral de Carrovelismo, en la punta norte de la playa.

El domingo se correrán 10 km, con largada en la bajada 12. Se esperan corredores de la región. Se recomienda a los automovilistas, manejar con extrema precaución entre las 10 y las 12hs.