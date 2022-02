Características del ataque informático al Poder Judicial

El secretario de Superintendencia Provisorio del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco habló del hackeo que sufrieron los sistemas informáticos del Poder Judicial de la provincia: “lo que pasó es que se detecto a través de la Dirección de informática problemas en el sistema, se hizo un relevamiento y se determinó que ingresó un virus, en virtud de eso se realizó una investigación, que determinó que el virus usado fue uno que encripta la información y en reunión de los ministros se suspendieron los servicios judiciales que se brinda a los abogados, se solicitó un informe que refleje la situación que fue realizado el 19 de enero y entonces se inició un proceso de recuperación de los archivos. Se determinó un protocolo de contingencia en el que , internamente los trabajadores de los fueros civiles, familia y laboral pueden trabajar casi normalmente, lo que sí se suspendieron son los servicios externos es decir que no pueden acceder los abogados y demás auxiliares de la justicia. El virus fue introducido por un grupo delictivo y no se sabe su origen, pues no se los puede rastrear, lo que hicieron fue desactivar los sistemas de seguridad y en algunos casos los desinstalaron, todo con un virus muy nuevo e hizo una logística de la estructura de seguridad del Poder Judicial, dejaron una nota en los servidores donde indicaban los datos a seguir para que se destrabe el sistema, aspecto que no fue realizado por las autoridades, pues como organismo del Estado no se puede sostener este tipo de delitos”, indicó el funcionario.

