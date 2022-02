Ñuke Mapú: 19 familias viven del reciclado de la cubierta sanitaria

Hace una semana el equipo de prensa de LV 19 Radio Nacional Malargüe recorrió la Cubierta Sanitaria y GIRSU.

En ese momento la planta recicladora se encontraba parada, puesto que la mayoría de los trabajadores se encontraban en el predio Gaucho, donde se desarrollaba la XXXV Fiesta Nacional del Chivo, recolectando todo lo que se pudiera reciclar. Por otro lado, intentamos comunicarnos con el encargado de la Cubierta, Francisco Montiel, pero no hubo respuesta. Sin embargo, una semana después, logramos concretar una entrevista.

El director de ambiente y encargado de GIRSU, Francisco Montiel, respondió al aire de LV 19: “Todas las críticas son constructivas”.

Sobre el informe elaborado por Radio Malargüe, Montiel indicó: “Hay cosas que estamos mejorando; la máquina que pertenece a GIRSU está colaborando con unos puesteros en la zona de El Pehuenche”.

En cuanto a los incendios que se producen en la Cubierta, el encargado manifestó: “El miércoles por la noche se volvió a prender fuego la fosa y había mucha gente con menores de edad”. Es por eso que solicitó a los padres que se acercan hasta allí a juntar cosas, que no lleven a sus hijos, debido a que la contaminación que hay en el lugar es alta y podría ser perjudicial para la salud.

Además, indicó que se reunió con la jueza de Paz Letrado Tributario y Contravencional de Malargüe, María Paz Zabalegui, en donde se acordó que quienes no cumplan con la ordenanza que prohíbe arrojar escombros y basura a la vía pública, serán sancionados. Sobre ello Montiel aseguró: “Si hay que procesar a una familia completa, se las tendrá que procesar”.

El encargado de GIRSU, señaló que desde la Dirección de Ambiente comenzaron con los trámites para mover a otro lado la Cubierta Sanitaria: “Ya hemos solicitado poder hacer el traslado de la cubierta, hay 4 lugares posibles. Está todo autorizado, solo falta que nos avisen”.

Por otro lado, allí se encuentra la cooperativa “Ñuke Mapú” con un equipo de 19 personas, que día tras día trabajan para que nuestro Malargüe sea un poco más limpio, más amigable con el medio ambiente y brindando una solución a una gran problemática social, la falta de trabajo.

Graciela Castro es quien se encuentra al frente de la cooperativa y contó en Radio Nacional Malargüe la gran labor que realizaron en el festival: “Trabajar en la Fiesta del Chivo fue difícil, pero no imposible. Entre todas las mañanas que nos acercamos al predio Gaucho a juntar el material reciclable, recolectamos en total 2.000 kilos”.

Sin embargo, manifestó que hubo muchas cosas que no se pudieron recuperar: “Por ejemplo, si hay algo que está contaminado con aceite, no nos lo compran, no sirve”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de volver a realizar un recorrido con el camión recolector u otro vehículo, para así poder levantar aquellos materiales que puedan ser reciclados, Castro indicó: “Queremos programar un día a la semana para que eso se pueda realizar”. En la cooperativa Ñuke Mapú se recicla: plástico, cartón, papel, nailon, vidrio, cajas de tetra, hojalata, latas.

En representación de esas 19 personas que todos los días trabajan y reciclan, Graciela aseguró: “Esto es una fuente de vida para nosotros”. E indicó que ellos están de lunes a sábado, por la mañana y por la tarde.

