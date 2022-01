Diario de Radio Nacional 4/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Hacer espionaje y persecuciones criminales es asqueante e inadmisible"

LRA 1 Buenos Aires - ANTONIO ARACRE: Cuestionan que los gobernadores de JxC no asistan a la reunión con Guzmán

LRA 53 San Martín de los Andes - Mauricio Macri y Carlos Rosenkratz: Vacaciones en Villa La Angostura

LRA 1 Buenos Aires - GRACIANA PEÑAFORT: “Persecución e impunidad es lo peor que nos dejó este Poder Judicial”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BIANCO: “Hubo persecución de dirigentes, Vidal no se puede hacer la distraída”

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN PABLOS: "Acompañamos el sentimiento que le pone el Gobierno a la causa"

LRA 42 Gualeguaychú - Reclamo a las autoridades de Entre Ríos: Organismos de Derechos Humanos piden frenar la violencia institucional

LRA 54 Ing. Jacobacci - 50 Destinos: Mañana se inaugura la Estación Empalme de La Trochita

LRA 7 Córdoba - GERMAN DANIELE: Unas 200 farmacias cordobesas comenzarán a vacunar contra el coronavirus

LT 11 Concepción del Uruguay - MIGUEL TOLEDO: "El pase sanitario es una medida más para protegernos"

LT 14 Paraná - Coronavirus: Se registraron largas colas para testeos en la Plaza Carbó de Paraná

LRA 22 Jujuy - Circulación comunitaria de Ómicron - El 60 % de los internados en Jujuy no está vacunado

LRA 3 Santa Rosa - MARIO KOHAN: "La suba de casos tiene que ver con la variante Ómicron"

LT 11 Concepción del Uruguay - Tercera dosis: La vacunación contra el COVID se realiza en los Centros Municipales de Salud

LT 14 Paraná - LUCIANO GARAVAGLIA: Desde diciembre “aumentaron drásticamente” los testeos por COVID-19

LRA 1 Buenos Aires - MARIO LOZANO: "Lo más probable es que el coronavirus termine siendo un virus endémico"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL BEN-TASGAL: "Los médicos no consideran que la flurona es algo grave"

LRA 1 Buenos Aires - ANA KARINA RODRIGUEZ: El pase sanitario y los requisitos para ingresar a cada provincia del país

LT 14 Paraná - En San Antonio de Areco: “Cuidar la vida” cuando hay pandemia y también en las rutas

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN BOLDRINI: Villa Carlos Paz ya tiene una ocupación del 90% en las reservas

LRA 13 Bahía Blanca - IGNACIO SABBATELLA: "Hay que analizarlo con objetividad y calma"

ARPINO: Preocupación en Misiones por falta de combustible",

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró que “el uso del servicio de inteligencia para hacer espionaje interno es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible” y exhortó a la Justicia a “investigar sin demoras" para "dirimir las distintas responsabilidades” porque se trata de hechos que "deben tener una respuesta".

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, Fernández dejó sentada su posición respecto al video conocido hace unos días, y en cual Marcelo Villegas, exministro de Trabajo del gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal, describe, en una reunión celebrada en 2017, el supuesto accionar que debe seguirse para armar causas judiciales contra organizaciones sindicales.

LT 14 Paraná

El ministro de Economía, Martín Guzmán, iba a mantener una reunión junto a los gobernadores de todas las provincias, más empresarias, empresarios y sindicatos para brindar detalles de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio se negaron a compartir el encuentro y, por tal motivo, desde el Gobierno Nacional se decidió convocar a un encuentro institucional, solo con los gobernadores de todas las fuerzas políticas.

En este sentido, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que los más razonable es que este miércoles se hagan presente todos los mandatarios provinciales, “ya que tantas veces hablan del diálogo y el consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

El director general de Syngenta para Latinoamérica Sur cuestionó que los gobernadores de Juntos por el Cambio no asistan este miércoles a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conocer la marcha de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La gente necesita ver que todos nos estamos involucrando para encontrar una solución", sostuvo Antonio Aracre, al tiempo que expresó que "se requiere contar con un apoyo político amplio". "No comprendo esta actitud, porque esto es beneficioso para todos", subrayó.

LRA 53 San Martín de los Andes

La senadora nacional por el Frente de Todos, Silvia Sapag, aseguró en diálogo con Radio Nacional, que el ex presidente de La Nación, Mauricio Macri y el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz se encuentran vacacionando en un complejo turístico de la localidad del sur neuquino.

Aunque la legisladora estimó que eso en cualquier otra oportunidad serían cosas que se dan, algo habitual y lógico, "en el contexto en el que estamos donde estamos descubriendo toda esta mafia de armado de causas", "hace parecer muy raro que Rosenkratz esté de vacaciones en un barrio donde no hay libre circulación junto con Macri"

La funcionaria describió todas las causas abiertas contra el presidente y criticó fallos de la Corte Suprema y la forma en que Rosenkratz llegó a ocupar su lugar en el máximo tribunal de La Nación.

LRA 1 Buenos Aires

"La presencialidad plena es lo que queremos todos. Las comunidades, familias y los mismos estudiantes", dijo el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni en Radio Nacional Bahía Blanca. "Digo que si a la presencialidad plena. Le añado una coma y digo si las condiciones sanitarias lo permiten. No puede ser una afirmación concluyente, es la del deseo, pero hay una rectoría científica de los sanitaristas. Vamos a hacer todo lo posible para que puedan comenzar las clases presenciales el primer día hábil de marzo. Ojalá podamos".

LRA 1 Buenos Aires

La abogada analizó el video donde se muestra la coordinación entre ex funcionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales. En ese contexto, aseguró que hay que modificar la estructura del Poder Judicial para que no vuelva a suceder.

“Cuando lo vi, lo primero que pensé es: ¿Así fue la mesa donde se decidió la muerte de Héctor Timerman? Yo vi cómo falleció un hombre por este tipo de acciones”, declaró Graciana Peñafort.

A su vez aseguró que ella no pone el eje en Mauricio Macri, sino en el Poder Judicial “que permanece inalterable”. En ese sentido, agregó: "Para que no pase más hay que cambiar los actores que permitieron el armado de las causas y la persecución".



LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires reflexionó sobre la gestión durante la pandemia. Definió que fue “un gran desafío” y que “a pesar de una minoría intensa que intentó poner palos en la rueda”, sostuvo que la sociedad tuvo una respuesta positiva ante el trabajo realizado. A su vez remarcó la importancia de la aplicación de las dosis que actualmente ante un nivel alto de casos de coronavirus, “no se tradujo en enfermedades graves”.

Carlos Bianco expresó que el pase sanitario “está funcionando bien”. En ese contexto brindó más detalles sobre la implementación: “Es una medida que intenta evitar otras decisiones de cuidado más fuertes como antes cuando no había vacunas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anunció ayer los actos de la "Agenda Malvinas 40 años", una plataforma virtual con el programa de actividades que se desplegará en el país y en el mundo y que cuenta con información documental y audiovisual sobre la usurpación por parte de Gran Bretaña de las islas en 1833 y la disputa de soberanía en las Naciones Unidas. El director provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro destacó la importancia incluir la causa Malvinas en espacios educativos y culturales y afirmó: "Es una temática que no se ha tratado mucho en la educación, le falta profundización y análisis".

LRA 42 Gualeguaychú

A través de una nota, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos se dirigió al gobernador Gustavo Bordet y a los representantes de los poderes provinciales “ante la escalada de violencia institucional que vivimos en Entre Ríos”.

Luego de esto, la abogada Lucía Tejera sostuvo: “Exigimos al Gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Eugenia Benedetti, Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se refirió al Programa 50 Destinos, mediante el cual, mañana miércoles 5 de enero se inaugura la Estación de la Trochita Empalme.

Explicó cuáles son los objetivos del programa, sus alcances y en particular, precisó el rol fundamental del mismo en la política turística de la Provincia de Río Negro. "Particularmente en Río Negro entre 2020 y 2021 se han hecho transferencias por casi 200 millones de pesos para obras como las Estaciones de la Trochita en Ojos de Agua, Ñorquincó y Empalme”, señaló.

LRA 7 Córdoba

Luego de los anuncios encabezados por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, unas 200 farmacias cordobesas se preparan para aplicar distintas dosis de las vacunas contra el coronavirus en todo el territorio provincial.

Más allá de un primer listado, el cual se conoció este martes, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, señaló: “Se va a ampliar el listado de farmacias a partir de nuestra red”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Toledo sostuvo que “hubo un relajamiento, y estamos viendo que no se utilizan estas medidas”. Luego, el funcionario comentó que se debe tener el pase sanitario para circular en la ciudad y participar de los eventos, destacando: “Al pase debemos sumarle el uso de barbijo, la distancia social y el lavado de manos”.



LT 14 Paraná

Comenzó a funcionar la Unidad Móvil de Testeos de COVID-19 en Plaza Carbó de Paraná. En la primera jornada se realizaron 359 hisopados, de los cuales un 40 % dio positivo, “lo que habla de la alta contagiosidad y la circulación del virus”, explicó la secretaria de Salud de Entre Ríos a cargo del operativo, Carina Reh.

LRA 22 Jujuy

El doctor Gustavo Echenique, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Jujeña de Infectología, remarcó la importancia de la vacunación, y expresó: “Enfrentar un virus con mutaciones hace que el escenario no sea el mismo a las anteriores olas que hemos atravesado. Gracias a las vacunas se bajó el nivel de internaciones a nivel país, aunque en Córdoba ya se está pidiendo una ampliación de la sala de Terapia Intensiva pediátrica, que es la franja que, en su mayoría, no ha logrado la inoculación”.

LRA 3 Santa Rosa

Kohan hizo referencia al aumento de casos de COVID en la provincia, diciendo: "Están ligados con la presencia de la variante Ómicron, que tiene una gran capacidad de contagio. No hay sorpresa de nuestra parte, pero sí hay preocupación".

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud Municipal, Miguel Toledo, comentó que se le está aplicando la tercera dosis a los adultos de 60 años y más, que hayan recibido su segunda inoculación hasta el 3 de septiembre anterior, junto al grupo de mayores de 30 que tengan que aplicarse el refuerzo, tras haber transcurrido los cinco meses de la colocación de la segunda dosis.

LT 14 Paraná

La demanda de los testeos y de los números de casos de coronavirus comenzaron a subir a fines de diciembre. Las fiestas de fin de año ya comenzaron a impactar en la suba de contagios y los testeos “aumentaron drásticamente”, aseveró el médico Luciano Garavaglia.

En este sentido, el profesional indicó que se testea a más gente joven que al inicio de la pandemia, y luego agregó: “La mayoría son casos leves producto de contagios, y por suerte la mayoría están vacunados”.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, analizó la situación sanitaria en un contexto de aumento de contagios de coronavirus que, en las últimas 24 horas, llegó a 44.396 y no descartó una suba de las muertes, consecuencia "inevitable", del avance de los casos.

Atribuyó la multiplicación de los casos evidenciada en las últimas dos o tres semanas, “a la aparición de la variante Ómicron” y señaló que la duda es si “produce menos letalidad o encuentra una población con defensas más altas por la vacunación”.

En ese sentido, el Dr. Lozano evaluó como “lo más probable” que el coronavirus “termine siendo un virus endémico de alta distribución pero baja letalidad”; advirtió que “el proceso evolutivo puede ser rápido y no es lineal" y su comportamiento "dependerá de la actitud que tengamos como sociedad”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Jerusalén, el periodista le restó importancia a la "flurona", una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel. "No consideran que se trata de una nueva variante", dijo. Tras resaltar que "los médicos no consideran que es algo grave", Gabriel Ben-Tasgal subrayó que "no lo consideran un peligro real". En tanto, sostuvo que en ese país "Ómicron está aumentando muy fuerte" y precisó: "De 50 casos que teníamos hace una semana, hoy tenemos 5.000".



LRA 1 Buenos Aires

La directora nacional de País Digital de la Secretaria de Innovación Pública explicó en qué consiste el pase sanitario impulsado por el Gobierno y que rige en todo el país desde el 1 de enero. Ana Karina Rodríguez señaló que el mismo está en la app Cuidar y detalló que consta con información de salud, vacunas aplicadas tanto en el país como en el exterior y los resultados de los hisopados.

En tanto, aclaró que "cada municipio decide sobre la aplicación del pase sanitario" y manifestó: "Es importante que las personas conozcan la documentación que solicitarán en el lugar al que se dirigen".

Para conocer más sobre el pase sanitario se puede visitar la página www.argentina.gov.ar/pasesanitario y para saber los requisitos que hay para ingresar en cada provincia del país la web es www.argentina.gov.ar/circular/turismo.

LT 14 Paraná

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, advirtió que a la vida hay que "cuidarla siempre, cuando viene una pandemia y también en las rutas", al encabezar el acto de inauguración del tramo de San Antonio de Areco de la Autopista Ruta Nacional 8, y aseguró que 2022 "va a ser el año que nos devuelva la esperanza, la confianza y el país que nos merecemos".

La Autopista Ruta Nacional 8 brindará mayor seguridad y agilizará la movilidad de más de 7.800 vehículos por día. Además, conectará el corredor comercial de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, Córdoba y San Luis.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo, Deporte y Cultura Municipalidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, expresó su entusiasmo por la gran ocupación de cara a la temporada. Ya llegó a un promedio del 90% pero aseguró que quien guste de visitar la ciudad, conseguirá lugar. Sin embargo, remarcó la importancia de asistir con reserva previa.

“Esperábamos tener este impacto de gente para la primera semana de enero, no escapamos de los contagios, pero trabajamos para darle seguridad a la población”, declaró Sebastián Boldrini.

Entre los atractivos más demandados en Villa Carlos Paz, señaló que los ríos y balnearios fueron el foco de atención por estos días. “También tenemos una noche y días muy lindos. El parapente es otra actividad”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Di Mécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, celebró la buena temporada que está atravesando el sector, habiendo registrado el ingreso de 1.308.000 turistas durante todo el año pasado, lo cual generó un impacto económico de $10.545 millones para la provincia, creando miles de empleos directos e indirectos, con un derrame transversal en todos los sectores.

LRA 13 Bahía Blanca

Recientemente, el gobierno nacional autorizó la denominada “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina”, que implica la exploración petrolera en el Mar Argentino, más específicamente en tres zonas ubicadas a la altura de la ciudad de Mar del Plata. Esta iniciativa generó adhesiones y rechazos entre los habitantes de esa región. Para hablar de este asunto, conversamos con Ignacio Sabbatella, Doctor en Ciencias Sociales e Investigador del CONICET. "Parte del problema es que hay ausencia de comunicación oficial del gobierno y de las empresas involucradas. Hay prejuicios y miedos", sostuvo al aire de Radio Nacional Bahía Blanca.

Arpino alertó por la falta de combustible en Misiones. "Es muy grave la situación, se sumaron todos los consumidores brasileros y paraguayos. Hay colas de más de dos horas", expresó.

“Hay un intenso movimiento de turistas y hay una demanda permanente de combustible y se está complicando mucho la situación”, destacó.

Por otro lado, aseguró que “aquí hay récord de casos de covid y está golpeando a los desarrollos económicos porque muchos negocios tuvieron que cerrar”.

LRA 30 Bariloche

Jorge Molina, Secretario General CTA Río Negro dialogó con Radio Nacional Bariloche acerca de la Resolución 5933/21 del Consejo Provincial De Educación y la problemática que atraviesan los y las docentes al momento de jubilarse.

Indicaron que “el gobierno Provincial quiere que los y las trabajadores/as de la Educación en condiciones de jubilarse asuman " voluntariamente" su condición de deudores de los aportes al sistema Previsional no realizados por la patronal, en este caso el mismo gobierno de Río Negro”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Mazzei, director General de Defensa Civil de Chubut, se refirió a los incendios que se están desarrollando en la zona de Puerto Madryn, y puso en relieve el trabajo de los equipos que se encuentran trabajando para neutralizar los siniestros.

LRA 9 Esquel

Saavedra, subcomandante de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Regional Puerto Madryn, brindó información sobre el estado del incendio de campos que se registra desde el sábado 1° de enero en cercanías a la Península Valdés, el cual ya afectó a más de 60.000 hectáreas.

LRA 6 Mendoza Quino

Desde las 12 horas el Paso Cristo Redentor quedó abierto para el tránsito del turismo internacional, luego de 22 meses de cierre debido a la pandemia. Por el momento, este será el único paso fronterizo habilitado por el gobierno chileno.

El horario de atención de la aduana chilena del Paso Los Libertadores-Cristo Redentor será de 8 a 20 para los turistas extranjeros, y para el transporte de carga estará habilitado las 24 horas. Luego de esto, Justo Bascolo, jefe del Centro de Fronteras y coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor, explicó los detalles y requisitos de la apertura.

LRA 16 LA Quiaca

Sobre el aniversario, Vicente Mamani, presidente de la Comisión de la Batalla de Quera, expresó: “Es algo muy significativo para todos los puneños y debería ser un duelo para los Departamentos de Yavi, Cochinoca, Santa Catalina y Rinconada, porque en esta batalla nuestros ancestros derramaron su sangre”.

LRA 22 Jujuy

El año nuevo llegó con altas temperaturas, cortes de luz y la falta del servicio de agua potable en diferentes barrios de la capital jujeña y en el interior de la provincia. Una combinación a la que se le sumó un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo que provocó, incluso, la voladura de techos de algunos hogares, y por el cual aún rige una alerta amarilla.

El director de la Coordinación de Emergencias, Francisco Guanuco, dio detalles de los trabajos que se vienen realizando para mitigar las consecuencias del temporal.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo del Valle tiene una pasión por los relojes desde pequeño. Comenzó en un viaje que hizo a Europa junto a su madre en el que pudo ver los más famosos.

"El reloj grande que se ve desde Casa Rosada lo pusimos nosotros en 2010, no existía antes. En 2006 reparé el reloj del Cabildo y le donamos una máquina para ponerlo en marcha", expresó Del Valle.

"No hay mayor síntoma de abandono que tener un reloj roto, sin funcionar. El del Cabildo fue el primer reloj público de la Ciudad de Buenos Aires", detalló.

LRA 1 Buenos Aires

Julián Mandriotti, amigó de Sandro, recordó al Gitano a 12 años de su fallecimiento. Fue jefe de prensa de Roberto Sánchez desde fines de 1970 hasta los primeros meses de 1975, y le compuso nueve canciones.

"Lo conocí en Puerto Rico en marzo de 1969, él ya era una figura", expresó Mandriotti. “Roberto le ponía nombres de animales a sus amigos. Estaba todos los días con él, para mí no era Sandro, era el astro. Le gustaba mucho cantar algunas canciones al revés”, comentó.

"Roberto fue un gran amigo, era muy bueno", contó. Por otro lado reveló la historia detrás de la canción "Mi amigo el puma", que tiene un verso dedicado a él.

Sandro falleció a los 64 años. La intervención había tenido lugar el 20 de noviembre en el Hospital Italiano de Mendoza. El artista fue velado en el Congreso Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El productor teatral y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), Carlos Rottemberg, reafirmó el compromiso de la actividad en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y aseguró que los cierres momentáneos frente a los casos positivos de coronavirus en algunos elencos de la temporada tienen como objetivo que los teatros puedan "seguir abiertos".

“Somos muy responsables y respetuosos de los protocolos. Queremos enderezar el barco lo más posible. Somos la única actividad que bajamos la persiana cuando detectamos un caso”, expresó.

LT 14 Paraná

Hasta el próximo viernes 7 de enero, durante todos los días Gualeguaychú vivirá una nueva edición de música, baile, entretenimientos y gastronomía en el marco de la Fiesta del Pescado y el Vino entrerriano.

AM 1260 transmitirá en vivo hasta el jueves las noches festivaleras, en tanto Pía Gavagnin, presidenta del Consejo Mixto Gualeguaychú, invitó a participar de esta 5º edición del evento, el cual es organizado íntegramente por la municipalidad local, y dijo: “Estamos muy expectantes porque pensamos que será una temporada de verano histórica”.

LRA 26 Resistencia

“Después de bastante tiempo vuelvo a estar con el público, y todo son nervios y ansiedad para este viernes 7 de enero, en el que haré un homenaje al gran Marcos Bassi. Estos dos años de pandemia fueron difíciles, pero por suerte pude grabar chamamé, en los cuales me refiero al amor, que es lo que me inspira porque es universal. Ya llevo más de 40 años en los escenarios, y con la música estoy hace 50”, dijo conmovida Zuni.

LRA 7 Córdoba

Se inició la temporada de verano 2022 y Córdoba está "con niveles de ocupación muy importantes", informó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y después

anunció que los cinco festivales más importantes de la provincia van a realizarse, refiriéndose a Jesús María, Cosquín, Cosquín Rock, Villa María y Alta Gracia.

"Estos eventos han tenido un trabajo muy prolijo desde la realización para garantizar un contexto sanitario viable", manifestó Avilés.



LRA 42 Gualeguaychú

A días del inicio del Carnaval del País, el presidente de la Comisión Organizadora, José El Kozah, destacó que está previsto iniciar el desfile cerca de las 21.30 horas y culminar a las 2.30.

"Esperamos noches espectaculares, y muy agradables en lo climático", expresó El Kozah, y agregó: "Nos ha sorprendido la venta de entradas anticipadas para todo enero".

LRA 1 Buenos Aires

Posadas ofreció detalles de las propuestas que se sumarán este año a la fiesta popular prevista para el mes de febrero, y que requerirá para participar "como única restricción la presentación del pase sanitario, con un mínimo de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus”.

A diferencia de otros carnavales, señaló que el jujeño “se festeja con mucha intensidad y en toda la geografía de la provincia”, y explicó que, para este 2022, “se ha adelantado y extendido en cantidad de días” frente a la decisión de achicar el aforo por la situación sanitaria y “para cuidar la salud”.

En ese marco, el Ministro Posadas ofreció detalles de cómo se implementará y destacó que se trata de un “evento cultural que es un fenómeno jujeño y turístico muy potente”.

LRA 1 Buenos Aires

Una nueva ola de Covid-19 azota a la Argentina y Boca no está exento de ella. Así quedó claro este lunes por la mañana, cuando se conoció que 10 futbolistas del Xeneize y Sebastián Battaglia no pudieron arrancar la pretemporada esta tarde por diferentes situaciones con el virus.

Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Gastón Avila, Carlos Zambrano, Alan Varela, Rodrigo Montes, Cristian Pavón y Eduardo Salvio no dijeron presente en el comienzo de los trabajos de preparación de cara al 2022 porque arrojaron resultado positivo en el test de PCR.

Además, Frank Fabra y Sebastián Battaglia presentaron síntomas compatibles con el coronavirus y, pese a que la prueba de antígeno les dio negativo, aguardan por el PCR. El último afectado es el peruano Luis Advíncula, quien no pudo ingresar a la Argentina por una tema relacionado con la vacuna.