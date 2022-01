Israel: "Los médicos no consideran que la flurona es algo grave"

Desde Jerusalén, el periodista le restó importancia a la "flurona", una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel. "No consideran que se trata de una nueva variante", dijo. Tras resaltar que "los médicos no consideran que es algo grave", Gabriel Ben-Tasgal subrayó que "no lo consideran un peligro real". En tanto, sostuvo que en ese país "Ómicron está aumentando muy fuerte" y precisó: "De 50 casos que teníamos hace una semana, hoy tenemos 5.000".

