Kohan: "La suba de casos tiene que ver con la variante omicron"

El ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan , dialogó en Radio Nacional Santa Rosa acerca del aumento de casos de covid en La Pampa. "El aumento de casos de covid seguramente está ligado con la presencia de la variante omicron en La Provincia, que tiene una gran capacidad de contagio" , dijo el ministro Mario Kohan en Rebeldes sin cauce. "No hay sorpresa de nuestra parte, sí hay preocupación", dijo.

"Esto ha hecho que más gente quiera vacunarse. Han tomado clara conciencia y ya no es un tema de discusión, porque está demostrado que la vacunación completa disminuye el riego de contraer una forma grave de la enfermedad, no de no contagiarse", agregó al ser entrevistado por Facundo Baraybar, Nadia Villegas y Juan Ignacio de Pian.