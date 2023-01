Diario de Radio Nacional 31/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Gobierno entregará 11 millones de libros de Lengua y Matemática

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "La diferencia con la gestión de Vidal es una realidad objetiva"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA BROUWER DE KONING: "Una universidad nacional para Río Tercero sería una reparación histórica"

LRA 1 Buenos Aires - TRIBUNALES: Hugo Yasky convocó a una marcha contra la "mafia judicial"

LRA 6 Mendoza Quino - CIENCIA Y SALUD: El Conicet creó nuevos yogures probióticos que venderán grandes marcas

LRA 1 Buenos Aires - ANTE LOS TRIBUNALES DE BARILOCHE: Manifestantes reclamaron que se libere el Camino de Tacuifí

LRA 2 Viedma - ENTREVISTA A CELESTE FIERRO: Organizaciones sociales realizan una nueva marcha a Lago Escondido

LRA 57 El Bolsón - JULIO CESAR URIEN: Primer día de marcha: Paridad de género, diversidad política y federalismo

LRA 19 Puerto Iguazú - JUAN RAMOS PADILLA: "Inciden en el Ejecutivo, Legislativo y ahora en el campo electoral"

LRA 53 San Martín de los Andes - ARIEL EPULEF: Se acelera el relevamiento territorial de las comunidades mapuches

LRA 2 Viedma - ORLANDO CARRIQUEO: Críticas a Cabandié por la suspensión de la mesa de diálogo

LRA 7 Córdoba - VERONICA AZPIROZ CLEÑAN: "No hay una organización terrorista"

LV 8 Libertador - PUEBLOS ORIGINARIOS: "Tienen el objetivo de generar una puja electoral con el Gobierno nacional"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ALONSO: “La RAM es un invento de la derecha”

LT 11 Concepción del Uruguay - LEGISLATIVAS: Debates de la Comisión de Juicio Político a los miembros de la Corte

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Es insensato que el Frente de Todos tenga tres candidatos a presidente”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Anunciaron programas de viajes para el sector pasivo

LRA 27 Catamarca - MARCELO MURUA: "El corolario de este año viene de un trabajo de 7 u 8 años desarrollo"

LRA 27 Catamarca - JUBILACION PARA TODOS: "Volvemos a pedir que la oposición trate la ley de Moratoria"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE CAMPOS: "Lo que pasó en Iron Mountain fue producto de la corrupción"

LRA 27 Catamarca - HERNAN VELARDEZ VACA: La Rioja será sede de un nuevo Pre Foro de Derechos Humanos

LRA 1 Buenos Aires - Base Esperanza: Cómo es la alimentación en la zona bajo cero

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández afirmó que "el libro siempre es un buen camino" y destacó la importancia de "llevar conocimiento a chicos y chicas de todos los rincones del país que lo están necesitando", durante una recorrida por la empresa que fabrica los volúmenes que se entregarán a alumnos de escuelas primarias para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Acompañado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y otros funcionarios, el jefe de Estado visitó la firma Envaplast, en el barrio porteño de Pompeya, donde presenció el proceso de armado de las colecciones correspondientes al programa "Libros para Aprender" que se enviarán a las 24 jurisdicciones, se informó oficialmente.

Con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, el programa que lleva adelante el Ministerio de Educación prevé la entrega de un libro de Matemática y uno de Lengua para cada alumno de escuelas primarias públicas de gestión estatal, privadas de cuota cero y privadas de oferta única, para ser utilizados tanto en el aula con sus docentes como en sus hogares, señala la información.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires señaló que "en 4 años (la exgobernadora de Juntos por el Cambio) inauguró 65 escuelas, mientras que la nueva gestión en 3 años, dos de los cuales en pandemia, el doble, unas 130". Además, informó que el presupuesto para el 2023 se incrementó en un 11.3%.

Alberto Sileoni también remarcó el comienzo de las clases a término, algo que consideró "mérito de la gestión del gobernador (Axel) Kicillof, que entendió que no puede haber una educación digna sin paz gremial".

"Son decisiones políticas, gobernar es preferir, y nosotros no pensamos que los docentes sean enemigos y que los gremios tengan que desaparecer", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que que la convocatoria de este primero de febrero (#1F) frente al Palacio de Tribunales es “una iniciativa clave” para “apuntalar este proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia” que lleva adelante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En este sentido, señaló que la convocatoria de mañana “es el primer paso” de “un proceso de movilización que tiene por objetivo apuntalar todo lo que signifique el enjuiciamiento a los miembros de la Corte”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, sostuvo que la iniciativa ayudaría a "restablecer el entramado social y económico" de la localidad, tras la voladura de los polvorines de la Fábrica Militar organizada para ocultar las pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante la gestión del presidente Carlos Menem.

Sin embargo, defendió la decisión de su bloque de no dar quórum para el tratamiento del proyecto, con el fin de impedir la discusión sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

LRA 6 Mendoza Quino

Gracias a investigaciones de última tecnología desarrolladas por el Conicet se llegó a la conclusión de nuevos yogures con probióticos que refuerzan el sistema inmunológico contribuyendo a la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. De esta manera, la asociación público-privada promueve la transferencia de conocimiento para mejorar la salud de la población.

En el marco del proyecto el Conicet destinará yogures provistos por la empresa a instituciones de bien público con fines sociales. Marcas de consumo masivo comnzaron a incorporarlo en sus producciones.

María Pía Taranto, doctora en Bioquímica, investigadora principal del Conicet en Cereal y del Centro de Referencia para Lactobacilos dio detalles en Mañanas de Verano.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones gremiales y sociales que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido junto a militantes de centrales sindicales y agrupaciones políticas se manifestaban esta mañana frente a la sede de los Tribunales de Bariloche para reclamar que la Justicia garantice el libre tránsito del Camino de Tacuifí, la principal vía de acceso al espejo de agua.

En comunicación con el Panorama Nacional, el responsable de comunicación de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, Martín "Grifo" Adorno, señaló que "fue una movilización importante" y expresó: "Esperamos una resolución por parte de la Justicia".

Por su parte, Victoria, una de las referentes de la movilización, detalló la lucha que llevan adelante, con el acompañamiento de distintas organizaciones internacionales: "Estamos teniendo un apoyo impresionante", resaltó. "Es un lago como cualquier lago de la Patagonia, que debe ser accesible".

LRA 2 Viedma

Integrantes de organizaciones sociales y políticas vuelven a congregarse para realizar la 7° marcha, que reclama el acceso libre al Lago Escondido, en el paraje El Foyel (en la cordillera de Río Negro) donde se encuentra la propiedad del magnate Joe Lewis.

Celeste Fierro, referente del MST (Movimiento de Izquierda de los Trabajadores) habló con Radio Nacional y dijo que durante la semana se realizará la actividad con un grupo que intentará ingresar por Tacuifi y otro por el camino de montaña que es el más extenso.

LRA 57 El Bolsón

JULIO CESAR URIEN, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA)

Más de 60 personas cerraron el primer día de la Marcha a Lago Escondido con la llegada al refugio La Horqueta. “Fueron nueve horas de caminata y un recorrido de 13 kilómetros de sendero que ascienden hasta 650 metros sobre el nivel del mar”, señaló Urien.

LRA 19 Puerto Iguazú

El juez se refirió a la situación del Poder Judicial en Argentina y a la movilización organizada para el 1 de febrero en Tribunales pidiendo "el fin de la proscripción" a Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 53 San Martín de los Andes

El recientemente elegido lonko habló de los principales temas que integran la agenda de las comunidades Mapuches para los dos años de gestión que tiene por delante. “El relevamiento territorial que definirá límites geográficos está avanzando”, dijo Epulef.

LRA 2 Viedma

La tercera mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y los referentes mapuches para avanzar en una solución al conflicto de Villa Mascardi, prevista para este martes, se postergó al 8 de febrero y ya generó malestar.

LRA 7 Córdoba

La policía de Río Negro detuvo este lunes a Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof Cushamen, en una vivienda de El Bolsón. En tanto, Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga, mapuche y referente de la comunidad Epu Lafken Los Toldos, expresó: "No hay una organización terrorista, porque Facundo no podría haber sido encontrado en esas condiciones tan frágiles”.

LV 8 Libertador

Así lo consideró Gabriel Jofré, werken de la organización mapuche Malalweche, ante la decisión del Gobierno de Rodolfo Suárez de pedir la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En este sentido, Jofré afirmó que "negar la existencia de las personas o de minorías es muy grave. Nosotros creemos que se está cumpliendo con las leyes, con la Constitución y con los convenios internacionales”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la detención de Facundo Jones Huala, el Gobierno de Chile resolvió pedir la extradición inmediata. Fue arrestado ayer en El Bolsón durante un operativo de la Policía de Río Negro.

“La ultraderecha aprovechó esta detención para cuestionar la séptima marcha de la soberanía a Lago Escondido”, dijo Juan Alonso.

El periodista sentenció: “La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es un invento de la derecha”.

“Chile sí tiene un problema en ese sentido que todavía no puede de alguna manera controlar. Fue una construcción de sentido de la sección de Patricia Bullrich y lo pusieron a Huala como un líder guerrillero. Él tampoco ayudó”, explicó Alonso.

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, la diputada nacional del Frente de Todos, y miembro de la comisión de enjuiciamiento, Blanca Osuna, sostuvo: “Debemos dejar en claro que no se está juzgando a una institución, sino la conducta de quienes integran la Corte. En tanto, las pruebas son documentales y mediante ellas se podrá proceder y mostrar la verdadera cara del poder de la Suprema Corte”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco analizó la situación política del país y la actualidad en la coalición gobernante, diciendo: “Me parece insensato y desprolijo que existan tres candidatos a presidente dentro de un mismo espacio del Frente de Todos. Todos tienen derecho, pero hay que tener una estrategia de construcción política, y sin diálogo es imposible construir”.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco relanzó el programa ´Tuya Activa´ y la promoción ´Activá tu viaje´, iniciativas destinadas a personas jubiladas y pensionadas, a las que hizo referencia el gobernador Capitanich, expresando: “Este es un beneficio para quienes trabajaron toda su vida y disponen de tiempo para disfrutar de los viajes, pues ahora pueden comprar paquetes turísticos en cuotas con costos financieros sustancialmente bajos, accesibles y subsidiados”.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Minería catamarqueño, Marcelo Murúa, realizó un balance sobre los viajes oficiales que la comitiva encabezada por el gobernador provincial, Raúl Jalil realizó en Arabia Saudita y en Roma con el litio como tema central, diciendo que se busca como fin la radicación de empresas en el país que puedan industrializar parte de la producción hasta llegar al material activo de las baterías o las celdas.

LRA 27 Catamarca

El titular de la ANSES en Catamarca, Enzo Carrizo, hizo referencia a la realidad de miles de ciudadanos de Catamarca que continúan esperando la moratoria para poder acceder al beneficio previsional, reiterando el pedido a la oposición para que den quórum y traten la nueva moratoria.

Luego, la funcionaria señaló que se trata de una ley que "no es para un gobierno ni para la ANSES, ya que es para los argentinos y las argentinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El padre de Sebastián Campos, bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha que fue uno de los diez fallecidos en el incendio acontecido el 5 de febrero de 2014 en Iron Mountain, recordó lo sucedido y afirmó: "Aquello que llamaron incendio fue el principio de un asesinato".

Jorge Campos expresó que "toda la gente que falleció, tenía experiencia en estos temas", al referirse a los nueve bomberos y un rescatista de Defensa Civil que fallecieron en un galpón del barrio porteño de Barracas.

En ese marco, señaló que en la causa "hay 17 procesados" y subrayó que "los autores intelectuales no fueron llamados a declarar", al mencionar a "Juan José Gómez Centurión, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta". "Lo que pasó fue producto de la corrupción", enfatizó.

En tanto, pese a que manifestó que "las pericias determinaron que se pusieron artefactos para que todo estallara al mismo tiempo", se mostró pesimista respecto al rol del Poder Judicial: "No va a haber justicia, va a ser todo salomónico. No nos van a dejar conforme. Queremos justicia, que paguen con cárcel lo que hicieron", expresó.

LRA 27 Catamarca

El director de Derechos Humanos, Hernán Velárdez Vaca, invitó a la comunidad a participar el próximo 6 de febrero, junto a organizaciones de la sociedad civil, universidades y autoridades provinciales y nacionales del Pre Foro La Rioja, una instancia de discusión y elaboración de propuestas para llevar al III Foro Mundial de Derechos Humanos, el cual se llevará a cabo en marzo de 2023.

LRA 1 Buenos Aires

Carla Calzado y Mauricio Rodríguez, cocineros de la Base Esperanza, hablaron con Gustavo Campana y “Chelo” Ayala que se encuentra transmitiendo el informativo desde LRA 36 Arcángel San Gabriel.

“Hay un menú establecido, que es el Antártico, le queremos poner onda, pero a veces no se puede”, confesó Carla.

Mientras tanto, Mauricio contó que para la nutrición necesaria tienen en cuenta los “gramos que necesita cada persona para consumir”. También destacó que los alimentos se guardan de una manera “bien organizada”.

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, se refirió en Radio Nacional Mendoza Quino al inicio de la discusión sobre el juicio político a la Corte Suprema, diciendo: "Es el camino que nos habíamos trazado y lo estamos cumplimiento".

Sobre el debate, el legislador sostuvo: "Seguramente se va a tornar más intenso a medida que avancen las jornadas, pero es un juicio político. Bienvenida sea esta dinámica dentro de la democracia".

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller, formó parte junto con otros ministros de Educación nacionales y provinciales de países de América Latina, de un encuentro en Washington para fortalecer vínculos e intercambiar ideas, con el objetivo de transformar la educación a nivel regional.

El evento se realizó en Washington del 25 al 27 de enero anterior y congregó a 23 responsables de Educación de la región.

LRA 1 Buenos Aires

En plena campaña presidencial de 1946, el entonces candidato Juan Domingo Perón se encontraba recorriendo distintos puntos del país. El 1 de febrero de aquel año, en Goya, una multitud correntina que esperaba la visita de Perón se enteró de que había francotiradores que querían matarlo y decidieron marchar por las calles céntricas repudiando la idea. Hubo incidentes, pero lo más destacado fue que asesinaron a Juan Ramos, de 17 años, e hirieron gravemente a Haideé Lezcano, de 32.

Ramón Ramos, primo de la víctima, contó en qué circunstancias murió el joven que le salvó la vida de Perón y expresó: "Le pagaron seis tiros en la espalda y, por supuesto, lo mataron instantáneamente".

Tras señalar que "lamentablemente los historiadores no contaron nada de esta historia", Ramos manifestó: "Mi primo fue el primer mártir del Justicialismo nacional".

LRA 43 Neuquén

La candidata a vicegobernadora de Neuquén criticó el modelo del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que detenta hace 50 años. “El modelo del MPN está completamente agotado. Lo vivimos los vecinos y vecinas con la injusta distribución de la riqueza”, aseguró Gutiérrez.

LRA 30 Bariloche

El sociólogo habló de la crisis que atraviesa el país latinoamericano. “Preocupa la situación de Perú. Hace más de un mes estalló con la caída de Pedro Castillo, pero es una crisis que tiene una serie de antecedentes estructurales precedentes”, analizó Fernández.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Silvia Tomassi, responsable del área de redes sociales de Radio Nacional Catamarca, se refirió a lo más buscado y compartido por la usuarios digitales, observando que en Facebook y en Instagram se podrá acceder a toda la producción periodística actualizada con lo que acontece en la provincia, la región y el país, más las actividades turísticas, culturales y recreativas de la temporada de verano 2023.

LRA 42 Gualeguaychú

"Venimos teniendo una buena temporada de verano" indicó el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Agustín Rosado.

Por otra parte, Rosado valoró la llegada de los turistas y vecinos de Uruguay por la diferencia cambiaria entre ambos países.

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección para la Argentina y sostuvo que este año su economía crecerá 2%, nivel que le permitiría conseguir un incremento de su Producto Bruto Interno (PBI) por tercer año consecutivo, y que lo ubicaría por encima del promedio de los países desarrollados y de la región.

En su actualización de enero de sus Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés), divulgada este lunes, el FMI estimó que el país crecerá 2% tanto este año como en 2024, sin cambios respecto a su anterior previsión de octubre.

LV 8 Libertador

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, dijo: "Tenemos reclamos de las distribuidoras por todos los años en que las empresas no tenían permitido aumentar las tarifas. Los contratos de EDESTE y de EDEMSA finalizan en 2028, y en esta instancia era la última posibilidad de acordar”.

LRA 3 Santa Rosa

Bernardo Carnelli, perteneciente al Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI), analizó el incremento en el precio del ganado en pie y la posibilidad de que esa suba se traslade a las góndolas, expresando: “Planteo tres ejes para entender el tema: por un lado la coyuntura de qué va a pasar, por otro la seguridad y la soberanía alimentaria y por último la intervención del hombre en la naturaleza”.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional acordó con las petroleras un aumento de hasta el 4 % en el precio de los combustibles líquidos a partir de febrero.

Sobre el tema, una trabajadora del sector correspondiente a las estaciones de servicio dijo que “la gente asimila que todos los meses el combustible aumenta”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La artista de 72 años anunció su retiro después de su actuación en la Fiesta Nacional del Chamamé. "Me retiré de la profesión, me costó la decisión, pero fue mi último show definitivo", dijo Ofelia Leiva, y agregó: "Es una pena, no soy de escucharme demasiado, pero este último show que hice mi garganta estaba perfecta; pero el físico, el cuerpo, hay muchas dolencias que tengo y no tienen cura".

LRA 4 Salta

La séptima edición del Festival de Rosario de la Frontera contará con artistas de renombre nacional, entre ellos La Konga, Ayhre y el Chaqueño Palavecino, que cerrará la segunda jornada.

Las entradas se pueden adquirir en forma online al que se puede acceder mediante el sitio web de la municipalidad wwwrosariofrontera.gob.ar.

El director de Cultura, Juan Giardina, confirmó que las dos noches habrá transmisión de la televisión pública y que se espera una gran cantidad de público por lo que se trabaja en la habilitación de alojamiento en casas de familia y en espacios públicos donde se puedan instalar carpas.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt, adelantó en diálogo con el Panorama Nacional de Noticias la próxima edición de "Tecnópolis verano" y todas las actividades que ofrecerá el parque temático del Ministerio de Cultura de la Nación a partir del próximo viernes 3 de febrero. Desde este viernes, y hasta el 5 de marzo, el Parque abrirá viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 22 horas. La entrada es libre y gratuita.

LT 14 Paraná

Los hermanos Facundo y Ezequiel Posse le sacaron brillo al escenario cordobés y ganaron la edición 51 del Pre Cosquín, en el que representaron "El amor de amantes", al ritmo de una colorida cueca

LT 11 Concepción del Urugua

La celebración se llevará a cabo hasta el próximo domingo 12 en el Parque Quirós, en tanto

Federico Escher, quien es secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón, señaló sobre el evento: “La Fiesta de la Artesanía consta de nueve noches, y está pensada para que la gente la pase bien”.

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido guitarrista y cantante de tangos Leonardo Pastore, visitó el estudio de Verano 2023 para hablar acerca de su presente musical, la pasión por la música que lo llevó a recorrer el mundo y adelantar sus próximos proyectos y espectáculos.

Pastore interpretó en vivo algunos de los más recordados clásicos del género que forman parte de su repertorio y anticipó el show en homenaje a Alfredo Zitarrosa que brindará el 11 de marzo en el teatro argentino de La Plata, así como sus presentaciones del 4 de febrero en el festival de ascensión y el 18 de marzo junto al conjunto de Mar del Canto en la ciudad de Mar del Plata.

LRA 1 Buenos Aires

El 31 de enero de 1908 nacía Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui. Su hijo Roberto recordó al cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino y expresó: "Mi padre había escrito que quería ser sepultado bajo un árbol, porque allí es donde se asientan los pájaros y cantan". "Yo quería que los restos de mi padre fueran repatriados y así fue. Sus cenizas fueron sepultadas al pie de un roble, en Cerro Colorado", dijo. En tanto, expresó que en Agua Escondida está la casa museo que se puede visitar durante todo el año.

LRA 1 Buenos Aires

Hijo de un padre con raíces quechuas y una madre del país vasco español, Atahualpa Yupanqui nació en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, se refirió a la organización y a las expectativas que despierta la Fiesta Nacional de la Piedra Laja. Es una de las fiestas populares más reconocida de Río Negro y de la Patagonia que se llevará a cabo del 3 al 5 de febrero.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza QUINO

Gracias a investigaciones de última tecnología desarrolladas por el CONICET se llegó a la elaboración de nuevos yogures con probióticos que refuerzan el sistema inmunológico, contribuyendo a la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Sobre el tema habló María Pía Taranto, doctora en Bioquímica e investigadora principal del CONICET.

LRA 42 Gualeguaychú

Lucio Benítez, presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval del País, destacó que se logró un gran reflejo en la venta de entradas durante el primer mes y que crecen las expectativas para febrero.

Destacó la inversión publicitaria en Uruguay para la difusión y adelantó que ya se conversa cómo será la edición 2024.

LRA 42 Gualeguaychú

En Gualeguaychú las colonias se llevan a cabo en la playa del Puente y en el Parque Unzué.

Alcanzan a las infancia, personas con discapacidad y adultos mayores, describió Nahuel, uno de los profesores.

En tanto, Pablo Recchia, director de Discapacidad de la Municipalidad, destacó que "son más de 50 personas de todas las edades las que concurren cada mañana".

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Salud de la Nación planteó un mamógrafo móvil en la ciudad en el marco del operativo de verano y se realizaron 317 estudios.

En tanto, la directora de Salud Comunitaria, Keila Heindereich, destacó que se hicieron también cerca de 200 Papanicolaou y 100 testeos de VIH.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Nacional Salta, el periodista Martín van Dam sostuvo que, si bien “enero no es la temporada más alta” de la provincia, de todas formas, este mes del 2023 es “buena”.

“Se compara con la del 2020. En general hay satisfacción por el sector turístico porque también se nota una leve recuperación del turismo internacional”, remarcó.

Además, destacó la importancia en las nuevas conexiones aéreas con Salta: “Antes había que pasar por Buenos Aires, ahora hay vuelos directos desde Mendoza, Bariloche y más lugares”.

LRA 27 Catamarca

Rodolfo Tarrubella, presidente de Fundación EcoConciencia y presidente de la CIFAL Argentina, entidad del sistema de Naciones Unidas, analizó la situación del cambio climático y luego se refirió a las conclusiones de la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema.

LRA 26 Resistencia

La municipalidad de Resistencia confeccionó un variado programa de festejos con motivo de celebrarse el próximo 2 de febrero un nuevo aniversario de la ciudad.

Al respecto, Virginia Zacarías, subsecretaria de Turismo de la capital chaqueña, señaló: “La programación es muy variada y continuará durante toda la semana, mientras que el domingo el gran cierre será con Soledad Pastorutti”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El docente y artista visual José Arévalo es junto a Juan José Yapura el autor de un mural homenaje a Messi titulado "Destino". Ambos artistas tienen un grupo de arte urbano denominado "Epicentro", mediante el cual hacen hincapié en la visión y las imágenes de Catamarca.