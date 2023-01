Detención de Jones Huala: "No hay una organización terrorista"

La Policía de Río Negro detuvo este lunes a Facundo Jones Huala, Lonko de la comunidad Pu Lof Cushamen, en una vivienda de El Bolsón. Se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022 y, según se informó, fue capturado mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

El equipo de Bajo el mismo sol estuvo en comunicación con Veronica Azpiroz Cleñan, Politóloga, Mapuche, De la Comunidad Epu Lafken, Los Toldos, quien expresó:

"No hay una organización terrorista porque Facundo no podría haber sido encontrado en esas condiciones tan frágiles. Las comunidades que forman parte del pueblo mapuche tienen diferentes caminos para pensar la autonomía. No hay un consenso de la totalidad del pueblo respecto de cual es el camino para la autonomía para el pueblo mapuche"

